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Новости Захват заложников в Луцке
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Взрывотехники обезвредили гранату, брошенную луцким террористом

Взрывотехники обезвредили гранату, брошенную луцким террористом

Взрывотехники обезвредили одну гранату, которую бросил захвативший автобус с людьми злоумышленник, центр города остается перекрытым для обеспечения безопасности граждан.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый заместитель главы СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий для координации действий всех привлеченных структурных подразделений правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция сейчас помогает сотрудникам Службы безопасности Украины во время проведения ими спецоперации по освобождению заложников, обеспечивая правопорядок на месте чрезвычайного происшествия.

"Кроме того, взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник. Его личность установлена, это - 44-летний житель Ровенской области", - добавили в полиции.

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Так, территория центра города Луцка остается перекрытой для обеспечения безопасности граждан. В связи с этим правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях.

"Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников", - подытожили правоохранители.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

граната (1007) Луцк (587) Нацполиция (16549)


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Топ комментарии
+19
надо внимательно посмотреть, что будут втихаря протягивать сегодня в Раде, пока нам устроили шоу с «луцким террористом»
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21.07.2020 16:06
+16
"обезвредили" кинуту гранату!! це як? або граната не бойова, або її кинули не привівши в бойову готовність, та використали як камінь?
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21.07.2020 16:04
+11
сегодня высокосный год.. шизики выходят из спячки..
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21.07.2020 16:05
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сегодня что? постный день?
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21.07.2020 16:02 Ответить
сегодня высокосный год.. шизики выходят из спячки..
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21.07.2020 16:05 Ответить
з кожним повідомленням, варіант про шизиків стає ілюзорнішим... добре, що гелікоптери знадобились не лише сосни оглядати: "На місці події перебуває міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і перший заступник глави СБУ - керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан БаранецькийДжерело: https://censor.net/ua/n3209340
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21.07.2020 16:24 Ответить
шизики вышли из спячки еще на прошедших выборах - результатом их голосования стал клоун на троне и цирк в стране
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21.07.2020 16:24 Ответить
Здесь цирк уже скоро лет эдак тридцать...
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21.07.2020 16:29 Ответить
совкодрочер детектед!
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21.07.2020 16:35 Ответить
То, что на троне уже навсегда.
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21.07.2020 17:17 Ответить
ну почему вы такие упоротые тупицы? чуть вылезет быдло из подворотни - норовит захватить Власть... а потом ныкается по Ростовам, потому что едва ноги унёс чтобы его граждане на столб не насадили
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21.07.2020 17:38 Ответить
"Граждане"... Бу-го-га!
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21.07.2020 19:24 Ответить
Весна уже прошла, это что-то другое. Вон, даже автоматчица Черновол успокоилась.
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21.07.2020 16:28 Ответить
"обезвредили" кинуту гранату!! це як? або граната не бойова, або її кинули не привівши в бойову готовність, та використали як камінь?
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21.07.2020 16:04 Ответить
Там крыша потекла, может чеку не выдернул.
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21.07.2020 16:07 Ответить
Неисправная....
бывает заклинивает жало бойка скорее всего из за коррозии...
Еще может быть из РГН с УДЗ...там если замах не сделать тоже не сработает...
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21.07.2020 16:20 Ответить
он же псих, мог просто хранить ее закопанную в землю, она и отсырела.
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21.07.2020 16:24 Ответить
Ти чі в бадмінтон ніколи не грав?
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21.07.2020 16:07 Ответить
Они её споймали и успели открутить запал. 4 секунды - огромное время. )))
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21.07.2020 16:09 Ответить
згоден, тим паче там керує сам собаков!
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21.07.2020 16:12 Ответить
Корреспондент не учел игры слов "бросил" как швырнул, кинул и "бросил" как оставил на месте, выбросил.
Або говорячи українською "бросил гранату" це і як кинув гранату і як покинув чи залишив гранату, що не одне і те ж. Кацапи, а що ж ви хотіли...
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21.07.2020 17:00 Ответить
Тоесть подобрали
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21.07.2020 16:05 Ответить
надо внимательно посмотреть, что будут втихаря протягивать сегодня в Раде, пока нам устроили шоу с «луцким террористом»
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21.07.2020 16:06 Ответить
Слуги ***** приняли закон ,который может поставить под угрозу безвиз с ЕС 🤢🤡🎪💩.73% зебилье ,торжествуйте !!!
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21.07.2020 16:08 Ответить
ситуация находится под личным контролем (с)

Взрывотехники обезвредили гранату, брошенную луцким террористом - Цензор.НЕТ 1060
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21.07.2020 16:08 Ответить
https://www.volyn.com.ua/news/157127-u-prymishchennia-politsii-strilialy-de-zaraz-avakov-provodyt-naradu В приміщення поліції, де очільник МВС Арсен Аваков проводить нараду щодо переговорів з луцьким нападником, стріляли
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21.07.2020 16:11 Ответить
наверное мусор-проФФесианал при проверке ПМ на разряженность забыл отстегнуть магазин
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21.07.2020 16:23 Ответить
тим часом
Погребиського загребли в райвідділ МВС за поливання зеленкою Волошина і закрили відділок... (с)
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21.07.2020 16:16 Ответить
Вибухотехніки знешкодили гранату, кинуту луцьким терористом - Цензор.НЕТ 4350
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21.07.2020 16:18 Ответить
Давно єтой гадости Бирюкова не сльішно бьіло ...
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21.07.2020 16:22 Ответить
это потому что вам на рососии качественно готовят контент говно к потреблению
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21.07.2020 16:25 Ответить
Яку станцію метро сьогодні замінували в Києві? Якщо він про Шулявську, то це бело кілька днів тому. Може до нього тільки сьогодні дійшло?
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21.07.2020 16:32 Ответить
У Києві замінували площу біля метро «Мінська» - правоохоронці виявили вибухівку та знешкодили її (c)
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21.07.2020 16:37 Ответить
я теперь, всякий раз, когда вижу табличку "вывоз мусора" - постоянно ржу аки конь
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21.07.2020 16:27 Ответить
Надо же...
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21.07.2020 16:30 Ответить
А что там делов, поднял с земли чеку вставил и ага.
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21.07.2020 16:10 Ответить
Он что, бросил не взведенную гранату ? )
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21.07.2020 16:13 Ответить
а что граната просроченная или учебная, иди на передовой обезвредь.
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21.07.2020 16:14 Ответить
А зачем ее обезвреживать??? Обезвреживать надо террориста... А граната ну упала бы, взорвалась бы, если правильно проводят операцию граната никакого вреда бы не нанесла никому, ведь там спецы работают.
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21.07.2020 16:24 Ответить
Ф-1 не принесла вреда? если в 10м от автобуса рванет...Богдан не БТР, Богдан фольга...
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21.07.2020 16:27 Ответить
Так он что под себя гранату бросал?
Я не знал что вы в прямом эфире наблюдаете за происходящим? Что там нового?)
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21.07.2020 16:49 Ответить
Гранату не бросят больше чем на 59 метров. И это с замахом. А Ф-1 прошьет осколками и того, кто бросил, если он не залег в укрытие. Из автобуса будет решето. Поэтому, тут кт-тоо дебил - или слушатели, или рассказыватели, или менты-дезинформаторы.
И еще, я уверен, что у ментов не найдется ни одного сапера, который будет выкручивать запал невзорвавшейся гранаты. Их только подраюи, или роботом увозят куда-то на подрыв.
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21.07.2020 16:56 Ответить
Из автобуса ты никак не бросишь с замахом....можешь только выкинуть и она покатится...ну не более чем на 15м....
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21.07.2020 16:59 Ответить
Зачем террорист выбросил гранату ? У него их много ? Скорее всего у Авакова работают суперпсихологи-гипнотизёры и они убедили злодея избавиться от одной из них. Надеюсь, вскоре он выбросит остальные гранаты, оружие и взрывные устройства, отпустит заложников и выйдет с поднятыми руками... После этого его героически обезвредят, как обезвредили выброшенную гранату.
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21.07.2020 16:25 Ответить
как на мосту Метро ?
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21.07.2020 16:29 Ответить
А попробуй гранату бросить из автобуса...хотя бы на 15м..
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21.07.2020 16:51 Ответить
... до того ж с закритими шторами...
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21.07.2020 17:19 Ответить
А может ему попался на закусь горький огурец? Он его и выбросил! А у мусоров окна полопались в управе - от испуга...
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21.07.2020 16:57 Ответить
Псих ще й мабуть під наркотою. Йому б кокаїну запропонували б понюхати з ціанистим калієм або хоча б зі снодійним. І було б всім щастя.
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21.07.2020 16:38 Ответить
Да идите вы в жопу кто приехал, кто уехал!
Что там с гранатой?
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21.07.2020 18:28 Ответить
 
 