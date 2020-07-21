Взрывотехники обезвредили гранату, брошенную луцким террористом

Взрывотехники обезвредили одну гранату, которую бросил захвативший автобус с людьми злоумышленник, центр города остается перекрытым для обеспечения безопасности граждан.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый заместитель главы СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий для координации действий всех привлеченных структурных подразделений правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция сейчас помогает сотрудникам Службы безопасности Украины во время проведения ими спецоперации по освобождению заложников, обеспечивая правопорядок на месте чрезвычайного происшествия.

"Кроме того, взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник. Его личность установлена, это - 44-летний житель Ровенской области", - добавили в полиции.

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Так, территория центра города Луцка остается перекрытой для обеспечения безопасности граждан. В связи с этим правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях.

"Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников", - подытожили правоохранители.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.