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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Вибухотехніки знешкодили гранату, кинуту луцьким терористом

Вибухотехніки знешкодили гранату, кинуту луцьким терористом

Вибухотехніки знешкодили одну гранату, яку кинув зловмисник, що захопив автобус з людьми, центр міста залишається перекритим для безпеки громадян.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"На місці події перебуває міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і перший заступник глави СБУ - керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан Баранецький для координації дій всіх залучених структурних підрозділів правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція зараз допомагає співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події.

Також дивіться: Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Крім того, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник. Його особа встановлена, це - 44-річний житель Рівненської області", - додали в поліції.

Так, територія центру міста Луцька залишається перекритою для забезпечення безпеки громадян. У зв'язку з цим правоохоронці звертаються до городян з проханням не наближатися до місця події і не нагнітати обстановку в соцмережах.

"Всі задіяні сили скоординовано працюють для якнайшвидшого звільнення заручників", - підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом

Автор: 

граната (797) Луцьк (419) Нацполіція (15254)


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Топ коментарі
+19
надо внимательно посмотреть, что будут втихаря протягивать сегодня в Раде, пока нам устроили шоу с «луцким террористом»
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21.07.2020 16:06
+16
"обезвредили" кинуту гранату!! це як? або граната не бойова, або її кинули не привівши в бойову готовність, та використали як камінь?
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21.07.2020 16:04
+11
сегодня высокосный год.. шизики выходят из спячки..
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21.07.2020 16:05
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сегодня что? постный день?
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21.07.2020 16:02 Відповісти
сегодня высокосный год.. шизики выходят из спячки..
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21.07.2020 16:05 Відповісти
з кожним повідомленням, варіант про шизиків стає ілюзорнішим... добре, що гелікоптери знадобились не лише сосни оглядати: "На місці події перебуває міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і перший заступник глави СБУ - керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан БаранецькийДжерело: https://censor.net/ua/n3209340
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21.07.2020 16:24 Відповісти
шизики вышли из спячки еще на прошедших выборах - результатом их голосования стал клоун на троне и цирк в стране
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21.07.2020 16:24 Відповісти
Здесь цирк уже скоро лет эдак тридцать...
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21.07.2020 16:29 Відповісти
совкодрочер детектед!
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21.07.2020 16:35 Відповісти
То, что на троне уже навсегда.
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21.07.2020 17:17 Відповісти
ну почему вы такие упоротые тупицы? чуть вылезет быдло из подворотни - норовит захватить Власть... а потом ныкается по Ростовам, потому что едва ноги унёс чтобы его граждане на столб не насадили
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21.07.2020 17:38 Відповісти
"Граждане"... Бу-го-га!
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21.07.2020 19:24 Відповісти
Весна уже прошла, это что-то другое. Вон, даже автоматчица Черновол успокоилась.
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21.07.2020 16:28 Відповісти
"обезвредили" кинуту гранату!! це як? або граната не бойова, або її кинули не привівши в бойову готовність, та використали як камінь?
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21.07.2020 16:04 Відповісти
Там крыша потекла, может чеку не выдернул.
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21.07.2020 16:07 Відповісти
Неисправная....
бывает заклинивает жало бойка скорее всего из за коррозии...
Еще может быть из РГН с УДЗ...там если замах не сделать тоже не сработает...
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21.07.2020 16:20 Відповісти
он же псих, мог просто хранить ее закопанную в землю, она и отсырела.
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21.07.2020 16:24 Відповісти
Ти чі в бадмінтон ніколи не грав?
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21.07.2020 16:07 Відповісти
Они её споймали и успели открутить запал. 4 секунды - огромное время. )))
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21.07.2020 16:09 Відповісти
згоден, тим паче там керує сам собаков!
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21.07.2020 16:12 Відповісти
Корреспондент не учел игры слов "бросил" как швырнул, кинул и "бросил" как оставил на месте, выбросил.
Або говорячи українською "бросил гранату" це і як кинув гранату і як покинув чи залишив гранату, що не одне і те ж. Кацапи, а що ж ви хотіли...
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21.07.2020 17:00 Відповісти
Тоесть подобрали
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21.07.2020 16:05 Відповісти
надо внимательно посмотреть, что будут втихаря протягивать сегодня в Раде, пока нам устроили шоу с «луцким террористом»
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21.07.2020 16:06 Відповісти
Слуги ***** приняли закон ,который может поставить под угрозу безвиз с ЕС 🤢🤡🎪💩.73% зебилье ,торжествуйте !!!
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21.07.2020 16:08 Відповісти
ситуация находится под личным контролем (с)

Взрывотехники обезвредили гранату, брошенную луцким террористом - Цензор.НЕТ 1060
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21.07.2020 16:08 Відповісти
https://www.volyn.com.ua/news/157127-u-prymishchennia-politsii-strilialy-de-zaraz-avakov-provodyt-naradu В приміщення поліції, де очільник МВС Арсен Аваков проводить нараду щодо переговорів з луцьким нападником, стріляли
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21.07.2020 16:11 Відповісти
наверное мусор-проФФесианал при проверке ПМ на разряженность забыл отстегнуть магазин
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21.07.2020 16:23 Відповісти
тим часом
Погребиського загребли в райвідділ МВС за поливання зеленкою Волошина і закрили відділок... (с)
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21.07.2020 16:16 Відповісти
Вибухотехніки знешкодили гранату, кинуту луцьким терористом - Цензор.НЕТ 4350
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21.07.2020 16:18 Відповісти
Давно єтой гадости Бирюкова не сльішно бьіло ...
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21.07.2020 16:22 Відповісти
это потому что вам на рососии качественно готовят контент говно к потреблению
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21.07.2020 16:25 Відповісти
Яку станцію метро сьогодні замінували в Києві? Якщо він про Шулявську, то це бело кілька днів тому. Може до нього тільки сьогодні дійшло?
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21.07.2020 16:32 Відповісти
У Києві замінували площу біля метро «Мінська» - правоохоронці виявили вибухівку та знешкодили її (c)
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21.07.2020 16:37 Відповісти
я теперь, всякий раз, когда вижу табличку "вывоз мусора" - постоянно ржу аки конь
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21.07.2020 16:27 Відповісти
Надо же...
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21.07.2020 16:30 Відповісти
А что там делов, поднял с земли чеку вставил и ага.
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21.07.2020 16:10 Відповісти
Он что, бросил не взведенную гранату ? )
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21.07.2020 16:13 Відповісти
а что граната просроченная или учебная, иди на передовой обезвредь.
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21.07.2020 16:14 Відповісти
А зачем ее обезвреживать??? Обезвреживать надо террориста... А граната ну упала бы, взорвалась бы, если правильно проводят операцию граната никакого вреда бы не нанесла никому, ведь там спецы работают.
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21.07.2020 16:24 Відповісти
Ф-1 не принесла вреда? если в 10м от автобуса рванет...Богдан не БТР, Богдан фольга...
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21.07.2020 16:27 Відповісти
Так он что под себя гранату бросал?
Я не знал что вы в прямом эфире наблюдаете за происходящим? Что там нового?)
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21.07.2020 16:49 Відповісти
Гранату не бросят больше чем на 59 метров. И это с замахом. А Ф-1 прошьет осколками и того, кто бросил, если он не залег в укрытие. Из автобуса будет решето. Поэтому, тут кт-тоо дебил - или слушатели, или рассказыватели, или менты-дезинформаторы.
И еще, я уверен, что у ментов не найдется ни одного сапера, который будет выкручивать запал невзорвавшейся гранаты. Их только подраюи, или роботом увозят куда-то на подрыв.
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21.07.2020 16:56 Відповісти
Из автобуса ты никак не бросишь с замахом....можешь только выкинуть и она покатится...ну не более чем на 15м....
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21.07.2020 16:59 Відповісти
Зачем террорист выбросил гранату ? У него их много ? Скорее всего у Авакова работают суперпсихологи-гипнотизёры и они убедили злодея избавиться от одной из них. Надеюсь, вскоре он выбросит остальные гранаты, оружие и взрывные устройства, отпустит заложников и выйдет с поднятыми руками... После этого его героически обезвредят, как обезвредили выброшенную гранату.
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21.07.2020 16:25 Відповісти
как на мосту Метро ?
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21.07.2020 16:29 Відповісти
А попробуй гранату бросить из автобуса...хотя бы на 15м..
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21.07.2020 16:51 Відповісти
... до того ж с закритими шторами...
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21.07.2020 17:19 Відповісти
А может ему попался на закусь горький огурец? Он его и выбросил! А у мусоров окна полопались в управе - от испуга...
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21.07.2020 16:57 Відповісти
Псих ще й мабуть під наркотою. Йому б кокаїну запропонували б понюхати з ціанистим калієм або хоча б зі снодійним. І було б всім щастя.
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21.07.2020 16:38 Відповісти
Да идите вы в жопу кто приехал, кто уехал!
Что там с гранатой?
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21.07.2020 18:28 Відповісти
 
 