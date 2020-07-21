Вибухотехніки знешкодили гранату, кинуту луцьким терористом

Вибухотехніки знешкодили одну гранату, яку кинув зловмисник, що захопив автобус з людьми, центр міста залишається перекритим для безпеки громадян.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"На місці події перебуває міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і перший заступник глави СБУ - керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан Баранецький для координації дій всіх залучених структурних підрозділів правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція зараз допомагає співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події.

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"Крім того, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник. Його особа встановлена, це - 44-річний житель Рівненської області", - додали в поліції.

Так, територія центру міста Луцька залишається перекритою для забезпечення безпеки громадян. У зв'язку з цим правоохоронці звертаються до городян з проханням не наближатися до місця події і не нагнітати обстановку в соцмережах.

"Всі задіяні сили скоординовано працюють для якнайшвидшого звільнення заручників", - підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

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