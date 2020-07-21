Вибухотехніки знешкодили гранату, кинуту луцьким терористом
Вибухотехніки знешкодили одну гранату, яку кинув зловмисник, що захопив автобус з людьми, центр міста залишається перекритим для безпеки громадян.
Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"На місці події перебуває міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і перший заступник глави СБУ - керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан Баранецький для координації дій всіх залучених структурних підрозділів правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліція зараз допомагає співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події.
"Крім того, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник. Його особа встановлена, це - 44-річний житель Рівненської області", - додали в поліції.
Так, територія центру міста Луцька залишається перекритою для забезпечення безпеки громадян. У зв'язку з цим правоохоронці звертаються до городян з проханням не наближатися до місця події і не нагнітати обстановку в соцмережах.
"Всі задіяні сили скоординовано працюють для якнайшвидшого звільнення заручників", - підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
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бывает заклинивает жало бойка скорее всего из за коррозии...
Еще может быть из РГН с УДЗ...там если замах не сделать тоже не сработает...
Або говорячи українською "бросил гранату" це і як кинув гранату і як покинув чи залишив гранату, що не одне і те ж. Кацапи, а що ж ви хотіли...
Погребиського загребли в райвідділ МВС за поливання зеленкою Волошина і закрили відділок... (с)
контентговно к потреблению
Я не знал что вы в прямом эфире наблюдаете за происходящим? Что там нового?)
И еще, я уверен, что у ментов не найдется ни одного сапера, который будет выкручивать запал невзорвавшейся гранаты. Их только подраюи, или роботом увозят куда-то на подрыв.
Что там с гранатой?