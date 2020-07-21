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Полиция проверяет информацию о массовом минировании в Харькове

Полиция проверяет информацию о массовом минировании в Харькове

В 15:00 на электронную почту полиции поступило сообщение о массовом минировании различных объектов инфраструктуры в Харькове.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления проверяют информацию, проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

Также на Цензор.НЕТ: Взрыв в Киеве и захват заложников в Луцке между собой никак не связаны, - Аваков

Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Позднее стало известно, что там обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Кроме того, неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Также пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорожное движение в Запорожской области.

Читайте также: Подтверждения информации о втором взрывном устройстве, которым может управлять дистанционно луцкий террорист, пока нет, - Геращенко

Автор: 

минирование (1446) Нацполиция (16543) Харьков (7546)


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Топ комментарии
+15
Нема гідного президента і ФСБ робить на теренах України все що заманеться.
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21.07.2020 17:46
+10
Прокацаплені покидьки активізувались перед виборами. Хочуть посіяти хаос та навішати локшину виборцям на вуха, що тільки риговські недобитки можуть спасти Україну.
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21.07.2020 17:47
+10
В Зеленском нет ничего проевропейского. Вообще. Он тупой ватник.
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21.07.2020 17:54
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Дибіли активізувалися
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21.07.2020 17:43 Ответить
Это еще даже не цветочки. Это только первые бруньки.
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21.07.2020 17:45 Ответить
Або на позапрошлих, чи на позапозапрошлих. Тут як подивитися
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21.07.2020 17:45 Ответить
Нужно смотреть по причинноследственным связям. Пророссийский президент, свертывание реформ и разрыв всех связей с западом, закрытость власти, запугивание населения. Это всё звенья одной цепи.
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21.07.2020 17:48 Ответить
Ну не треба придумувати. Зеленський проєвропейський президент. Проросійські це Бойко або Медведчук
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21.07.2020 17:52 Ответить
В Зеленском нет ничего проевропейского. Вообще. Он тупой ватник.
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21.07.2020 17:54 Ответить
Його дії і слова свідчать про протилежне
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21.07.2020 17:55 Ответить
Где? Когда?
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21.07.2020 17:55 Ответить
На "той стороне", уже год
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21.07.2020 18:19 Ответить
Їх би всіх в росію відправити, хай там розважаються на здоров'я
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21.07.2020 17:44 Ответить
Не дебіли! Це задуже примітивне ствердження. ФСБ хліб даром не їсть! ***** давно почув з якою мізерією має справу, от і відривається!
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21.07.2020 17:48 Ответить
Трампампам. К нам приехал русский мир.
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21.07.2020 17:44 Ответить
Он и не уезжал.Я лично имею знакомых которые чуть－ли не молятся на парашу.
И все поголовно иоспользуют почту mail.ru и сидят в законтаченных и одноглазиках
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21.07.2020 17:51 Ответить
Раньше русский мир был только в их головах. А теперь стал реальностью. Это как в фильмах ужасов персонажи кошмаров оживают. Вот у нас это и произошло.
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21.07.2020 17:52 Ответить
Нема гідного президента і ФСБ робить на теренах України все що заманеться.
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21.07.2020 17:46 Ответить
А смотрящий Гепа там что не при делах ?
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21.07.2020 19:20 Ответить
а кацапам не йметься.
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21.07.2020 17:47 Ответить
Прокацаплені покидьки активізувались перед виборами. Хочуть посіяти хаос та навішати локшину виборцям на вуха, що тільки риговські недобитки можуть спасти Україну.
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21.07.2020 17:47 Ответить
это все происки свынобанды, так они хотят сделать переворот и прийти к власти опять, вместо цугундера
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21.07.2020 17:47 Ответить
Нужно проголосовать снова за Зеленского. Он нам терроризма обеспечит на следующие сколько там лет. Каждый день новое шоу.
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21.07.2020 17:49 Ответить
Тебе, дебіла, всюди банять. Ти і сюди приперлось!
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21.07.2020 17:49 Ответить
Это его работа. За не отработанные ру бли сам знаеш что бывает.
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21.07.2020 17:54 Ответить
Це результат ідіотії населення, яке обрало собі кловуна і бандюка-ахкакогоміністра.
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21.07.2020 17:50 Ответить
Не раскачивание лодку...
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21.07.2020 17:49 Ответить
Связи никакой нету, как говорит Аваков. Не ищите тут связи. Это все лунные циклы.
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21.07.2020 17:49 Ответить
Высокосный год.
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21.07.2020 17:50 Ответить
При чому вже другий рік поспіль))))))))))))
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21.07.2020 18:10 Ответить
Явно спланированная атака.Верхушка прошляпила или нас втирают какую то дичь
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21.07.2020 17:51 Ответить
Песики, вам повеселело, вы для этого старались какать на власть?
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21.07.2020 17:51 Ответить
Гривна уже обесценилась на 15 процентов за пару недель. Бруньки.
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21.07.2020 17:53 Ответить
USD27.5027.7927.6011EUR31.2131.7731.590810 RUB3.393.933.8595
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21.07.2020 18:24 Ответить
Срочно призывайте американскую разведку, чтобы они собрали все данные о данном инциденте. 100% торчат уши Кремля и сбор этих данных, позволит внедрить против Кремля убийственные санкции и кроме этого признать Россию страной террористом и страной финансирующей терроризм.
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21.07.2020 17:53 Ответить
коли це все спрацьовує миттєво - це ланки одного самого цепку. того, що приторочено до єреф
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21.07.2020 17:55 Ответить
Захват заложников в Луцке привёл к обострению у психов в разных регионах страны; хотя луцкий террорист и не псих, да он и не может быть психом - он же западенец, а там образцовый край.
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21.07.2020 18:16 Ответить
Бубочка отвлекает внимание зебилов. По стопам хйла идет.
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21.07.2020 18:19 Ответить
 
 