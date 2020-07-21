Полиция проверяет информацию о массовом минировании в Харькове

В 15:00 на электронную почту полиции поступило сообщение о массовом минировании различных объектов инфраструктуры в Харькове.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления проверяют информацию, проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

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Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Позднее стало известно, что там обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Кроме того, неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Также пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорожное движение в Запорожской области.

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