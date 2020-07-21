Поліція перевіряє інформацію про масове мінування в Харкові
О 15:00 на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про масове мінування різних об'єктів інфраструктури в Харкові.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Повідомлення про закладення вибухівки в медичних закладах, гіпермаркетах, торгових центрах, банках Харкова, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції", - сказано в повідомленні.
Слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління перевіряють інформацію, проводять огляд приміщень і прилеглої території.
Нагадаємо, сьогодні біля станції метро "Мінська" в Києві стався вибух. Пізніше стало відомо, що там знешкодили два саморобні вибухові пристрої.
Крім того, невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку й утримує людей у заручниках.
Також п'яний чоловік з гранатою погрожував перекрити дорожній рух в Запорізькій області.
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