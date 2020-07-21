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Новини
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Поліція перевіряє інформацію про масове мінування в Харкові

Поліція перевіряє інформацію про масове мінування в Харкові

О 15:00 на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про масове мінування різних об'єктів інфраструктури в Харкові.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки в медичних закладах, гіпермаркетах, торгових центрах, банках Харкова, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції", - сказано в повідомленні.

Слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління перевіряють інформацію, проводять огляд приміщень і прилеглої території.

Також читайте: Вибухотехніки знешкодили гранату, кинуту луцьким терористом

Нагадаємо, сьогодні біля станції метро "Мінська" в Києві стався вибух. Пізніше стало відомо, що там знешкодили два саморобні вибухові пристрої.

Крім того, невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку й утримує людей у заручниках.

Також п'яний чоловік з гранатою погрожував перекрити дорожній рух в Запорізькій області.

Автор: 

мінування (1218) Нацполіція (15254) Харків (5662)


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Топ коментарі
+15
Нема гідного президента і ФСБ робить на теренах України все що заманеться.
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21.07.2020 17:46
+10
Прокацаплені покидьки активізувались перед виборами. Хочуть посіяти хаос та навішати локшину виборцям на вуха, що тільки риговські недобитки можуть спасти Україну.
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21.07.2020 17:47
+10
В Зеленском нет ничего проевропейского. Вообще. Он тупой ватник.
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21.07.2020 17:54
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Дибіли активізувалися
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21.07.2020 17:43 Відповісти
Это еще даже не цветочки. Это только первые бруньки.
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21.07.2020 17:45 Відповісти
Або на позапрошлих, чи на позапозапрошлих. Тут як подивитися
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21.07.2020 17:45 Відповісти
Нужно смотреть по причинноследственным связям. Пророссийский президент, свертывание реформ и разрыв всех связей с западом, закрытость власти, запугивание населения. Это всё звенья одной цепи.
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21.07.2020 17:48 Відповісти
Ну не треба придумувати. Зеленський проєвропейський президент. Проросійські це Бойко або Медведчук
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21.07.2020 17:52 Відповісти
В Зеленском нет ничего проевропейского. Вообще. Он тупой ватник.
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21.07.2020 17:54 Відповісти
Його дії і слова свідчать про протилежне
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21.07.2020 17:55 Відповісти
Где? Когда?
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21.07.2020 17:55 Відповісти
На "той стороне", уже год
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21.07.2020 18:19 Відповісти
Їх би всіх в росію відправити, хай там розважаються на здоров'я
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21.07.2020 17:44 Відповісти
Не дебіли! Це задуже примітивне ствердження. ФСБ хліб даром не їсть! ***** давно почув з якою мізерією має справу, от і відривається!
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21.07.2020 17:48 Відповісти
Трампампам. К нам приехал русский мир.
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21.07.2020 17:44 Відповісти
Он и не уезжал.Я лично имею знакомых которые чуть－ли не молятся на парашу.
И все поголовно иоспользуют почту mail.ru и сидят в законтаченных и одноглазиках
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21.07.2020 17:51 Відповісти
Раньше русский мир был только в их головах. А теперь стал реальностью. Это как в фильмах ужасов персонажи кошмаров оживают. Вот у нас это и произошло.
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21.07.2020 17:52 Відповісти
Нема гідного президента і ФСБ робить на теренах України все що заманеться.
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21.07.2020 17:46 Відповісти
А смотрящий Гепа там что не при делах ?
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21.07.2020 19:20 Відповісти
а кацапам не йметься.
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21.07.2020 17:47 Відповісти
Прокацаплені покидьки активізувались перед виборами. Хочуть посіяти хаос та навішати локшину виборцям на вуха, що тільки риговські недобитки можуть спасти Україну.
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21.07.2020 17:47 Відповісти
это все происки свынобанды, так они хотят сделать переворот и прийти к власти опять, вместо цугундера
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21.07.2020 17:47 Відповісти
Нужно проголосовать снова за Зеленского. Он нам терроризма обеспечит на следующие сколько там лет. Каждый день новое шоу.
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21.07.2020 17:49 Відповісти
Тебе, дебіла, всюди банять. Ти і сюди приперлось!
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21.07.2020 17:49 Відповісти
Это его работа. За не отработанные ру бли сам знаеш что бывает.
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21.07.2020 17:54 Відповісти
Це результат ідіотії населення, яке обрало собі кловуна і бандюка-ахкакогоміністра.
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21.07.2020 17:50 Відповісти
Не раскачивание лодку...
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21.07.2020 17:49 Відповісти
Связи никакой нету, как говорит Аваков. Не ищите тут связи. Это все лунные циклы.
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21.07.2020 17:49 Відповісти
Высокосный год.
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21.07.2020 17:50 Відповісти
При чому вже другий рік поспіль))))))))))))
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21.07.2020 18:10 Відповісти
Явно спланированная атака.Верхушка прошляпила или нас втирают какую то дичь
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21.07.2020 17:51 Відповісти
Песики, вам повеселело, вы для этого старались какать на власть?
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21.07.2020 17:51 Відповісти
Гривна уже обесценилась на 15 процентов за пару недель. Бруньки.
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21.07.2020 17:53 Відповісти
USD27.5027.7927.6011EUR31.2131.7731.590810 RUB3.393.933.8595
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21.07.2020 18:24 Відповісти
Срочно призывайте американскую разведку, чтобы они собрали все данные о данном инциденте. 100% торчат уши Кремля и сбор этих данных, позволит внедрить против Кремля убийственные санкции и кроме этого признать Россию страной террористом и страной финансирующей терроризм.
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21.07.2020 17:53 Відповісти
коли це все спрацьовує миттєво - це ланки одного самого цепку. того, що приторочено до єреф
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21.07.2020 17:55 Відповісти
Захват заложников в Луцке привёл к обострению у психов в разных регионах страны; хотя луцкий террорист и не псих, да он и не может быть психом - он же западенец, а там образцовый край.
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21.07.2020 18:16 Відповісти
Бубочка отвлекает внимание зебилов. По стопам хйла идет.
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21.07.2020 18:19 Відповісти
 
 