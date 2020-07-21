Кадыров ответил Помпео на санкции: "Приезжай, посмотрим, кто какие права нарушает"
Руководитель Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров отреагировал на сообщение о том, что США ввели против него и его семьи санкции за нарушение прав человека.
Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Telegram официального канала чеченской телерадиокомпании "Грозный", информирует Цензор.НЕТ.
Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами и подписью "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".
В видеообращении Кадыров заявил, что после новости о санкциях ему стало "более прохладно", он "до того испугался", что приехал в свое родовое селение Беной.
"Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает", – заявил Кадыров.
Также на Цензор.НЕТ: Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции, - Офис Президента
Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты внесли Рамзана Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.
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Идём дальше, Зе не принимал присяги и на службе не был. Следующий момент, Зе не прятался, а ездил по гастролям и о его местонахождении было известно всем из афиш. Теперь, никто ему повестки не вручал под роспись, а без этого ни о каком уклонении и речи быть не может ни то что о дезертирстве.
Если бы Зе, как делопроизводитель, нужен был ВСУ, то его бы нашли и призвали, но очевино, что как налогоплательщик Зе приносил гораздо больше пользы, чем а ла писарь при штабе, сидящий на государственных зарплате, харчах, обмундировании... итд. Для тебя важнее понты, а не здравый смысл и экономическая целесообразность.
Никаких антиукраинских шуток у него не было, была сатира в адрес гос. чиновников. У нас в Штатах не было сатиры со стороны пацифистов в адрес правительств во время войн, начиная с Вьетнамской???!!! Тем не менее никто не называл эту сатиру антиамериканской. Живёте в Штатах, а ценностей американской демократии не разделяете. Нехорошо это.
чмо с деньгами.
А, Кадиров, поїдеш в США до Помпео?
воно не знає, що таке Друга Світова війна, хто такий Рузвельт, Черчиль, Чемберлен.
А ви йому про Гаагу.
путен ніяк не спромігся захистити свого горного пєхатінца.
путен просто кинув кадирова
https://censor.net/comments/locate/3209373/019214d3-1cf1-7097-9df7-2208c0cbd101
У ****** с гор нет в голове логики совсем - приглашает в Москву Зеленского, что бы решить вопрос по гражданской войне в Украине... Идиот! Если война гражданская - то при чем тут Маськва, кретин ты сучий!?))) Вот именно потому, что все концы лежат в Кремле - эта война и не может быть гражданской. Когда же ты поумнеешь, сын мертвого осла?
Держите наркомана:
https://twitter.com/i/status/1285450914879410178
какой-то ****** угрожает в телеграме, шо же делать? )))))))
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Кадыров разве из Беноя? Я всегда знал, что он из Центароя.
Гордый джигитГорный баран кадырка видимо забыл судьбу бен ладена и прочих аллахакбаров, решил бурануть не по-детски.
Ну-ну, флаг ему в руки и попутного скозняка в задницу...
Сегодня ****** протрезвел. )))
А твого попередника поважають по всьому світу http://chechenews.com/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F-2/ В каких городах мира увековечена память о Джохаре Дудаеве (ВИДЕО)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA) Вулиця Джохара Дудаєва (Івано-Франківськ)
http://chechenews.com/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80/ Улица имени Джохара Дудаева открылась в украинском городе Хмельницкий
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2007/09/20/53153/poltava-otdala-dan-uvazheniya-dzhokharu-dudaevu.shtml Полтава отдала дань уважения Джохару Дудаеву
http://www.sajudis.com/LTENRU/RU/20130421.htm В столице Литвы, в городе Вильнюс на сквере Джохара Дудаева установлен памятник Президенту Чеченcкой Республики Ичкерия.
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