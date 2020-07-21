Кадыров ответил Помпео на санкции: "Приезжай, посмотрим, кто какие права нарушает"

Руководитель Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров отреагировал на сообщение о том, что США ввели против него и его семьи санкции за нарушение прав человека.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Telegram официального канала чеченской телерадиокомпании "Грозный", информирует Цензор.НЕТ.

Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами и подписью "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".

В видеообращении Кадыров заявил, что после новости о санкциях ему стало "более прохладно", он "до того испугался", что приехал в свое родовое селение Беной.

"Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает", – заявил Кадыров.

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Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты внесли Рамзана Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.