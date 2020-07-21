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Кадыров ответил Помпео на санкции: "Приезжай, посмотрим, кто какие права нарушает"

Кадыров ответил Помпео на санкции:

Руководитель Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров отреагировал на сообщение о том, что США ввели против него и его семьи санкции за нарушение прав человека.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Telegram официального канала чеченской телерадиокомпании "Грозный", информирует Цензор.НЕТ.

Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами и подписью "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".

В видеообращении Кадыров заявил, что после новости о санкциях ему стало "более прохладно", он "до того испугался", что приехал в свое родовое селение Беной.

"Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает", – заявил Кадыров.

Также на Цензор.НЕТ: Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции, - Офис Президента

Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты внесли Рамзана Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.

Автор: 

Кадыров Рамзан (802) россия (96001) санкции (11421) Чечня (637) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+71
только адын прыхади, мы тожи адни прыйдем
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21.07.2020 17:51
+60
Кадыров ответил Помпео на санкции: "Приезжай, посмотрим, кто какие права нарушает" - Цензор.НЕТ 3556
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21.07.2020 17:53
+42
Рамзанка, покажи Помпео відрізані голови москалів, може зніме санкції.
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21.07.2020 17:54
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ага..дух у него рюський..
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21.07.2020 18:09 Ответить
Кадыров и вылезти за пределы РФ не в состоянии. Ибо хлопнут, как сделали это с Сулеймани, Багдади и другими гнущими пальцы обезьянами
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21.07.2020 18:10 Ответить
тепер хлопнуть, тому кадиров від жаху і обісрався.
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21.07.2020 18:16 Ответить
На думку порохоботів Помпео має обов'язково зреагувати на цей висер?
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21.07.2020 18:11 Ответить
Тыц😂🌷
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21.07.2020 18:11 Ответить
і я тицнув
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21.07.2020 18:14 Ответить
Та його ту всі кожного дня тицяють😄
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21.07.2020 18:20 Ответить
така кацапцька доля, щоб всі кацапів ногами піналі.
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21.07.2020 18:23 Ответить
Перепрошую, а що, Помпео вже один раз вибачався перед Кадировим і в США є спільний кордон з фашистською росією?
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21.07.2020 18:13 Ответить
коммунистской блин. ты не сравнивай муссолиновцев и путинцев - срав.нил волка и свинью
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21.07.2020 18:51 Ответить
Ты не сравнивай боевого офицера Помпео с четырежды дезертиром.
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21.07.2020 18:16 Ответить
Прочитай для начала определение слова "дезертир". Потому как этой своей фразой ты можешь произвести впечатление только на тех, кто как и ты, не знает этого самого определения.
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21.07.2020 19:44 Ответить
Уклонист от призыва - и есть дезертир. Конечно, гораздо приятнее развлекать русню за срубли анти-Украинскими шуточками, чем защищать Украину от этой самой русни.
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21.07.2020 19:52 Ответить
Дезерти́рство - самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы.

Идём дальше, Зе не принимал присяги и на службе не был. Следующий момент, Зе не прятался, а ездил по гастролям и о его местонахождении было известно всем из афиш. Теперь, никто ему повестки не вручал под роспись, а без этого ни о каком уклонении и речи быть не может ни то что о дезертирстве.

Если бы Зе, как делопроизводитель, нужен был ВСУ, то его бы нашли и призвали, но очевино, что как налогоплательщик Зе приносил гораздо больше пользы, чем а ла писарь при штабе, сидящий на государственных зарплате, харчах, обмундировании... итд. Для тебя важнее понты, а не здравый смысл и экономическая целесообразность.

Никаких антиукраинских шуток у него не было, была сатира в адрес гос. чиновников. У нас в Штатах не было сатиры со стороны пацифистов в адрес правительств во время войн, начиная с Вьетнамской???!!! Тем не менее никто не называл эту сатиру антиамериканской. Живёте в Штатах, а ценностей американской демократии не разделяете. Нехорошо это.
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21.07.2020 20:24 Ответить
Отлиз засчитан. В дискуссии с пропагандонами я не вступаю из принципа.
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21.07.2020 20:32 Ответить
Слив засчитан! Читай теперь, неуч, определение слова "пропаганда", а то у тебя слишком много слов с придуманными тобой значениями, очевидно в школе ты упустил самое главное - учёбу.
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21.07.2020 21:35 Ответить
Были и не одна. Под американским флагом виднее?
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22.07.2020 05:34 Ответить
Давайте пример и посмотрим антиукраинская она или "анти-властная"(!)
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25.07.2020 11:05 Ответить
Аналізуючи той бред, що написав Кадиров, можна впевнено зробити висновок - Кадиров обісрався від страху.
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21.07.2020 18:11 Ответить
рамзанка какдыркин почувствовал себя маклаудом. а направно. ведь зарежут же его местные кровники, а их очень много и в свинчью шкуру завернут и на помойке зароют.
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21.07.2020 18:13 Ответить
КаДырка Ху.ловская разговорилась. ****** косточку захотел?
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21.07.2020 18:14 Ответить
та ні, воно просто обісралося від жаху і понесло околєсіцу.
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21.07.2020 18:15 Ответить
Вместо косточки может оказаться ведро с парашей, как в случае с хабаровским губернатором от клоуна из ЛДПР Жириновского...а ведь так гавкал, так лизал...а тут раз и посадили на парашу
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21.07.2020 18:39 Ответить
Понятно,что кадырка смелый лишь в своём ауле. Дальше это лишь дырявое
чмо с деньгами.
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21.07.2020 18:16 Ответить
Папашка кадырова в гробу перевернулся бы,если бы узнал,шо его сынишка ******** √1
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21.07.2020 18:16 Ответить
а его папашка кем был? не таким же ********** часом? за это его и грохнули кстати
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21.07.2020 19:12 Ответить
Шо ты несёшь? Хоть бы в русопедию глянул.
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21.07.2020 19:22 Ответить
Після початку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої чеченської війни перейшов на бік федеральної влади
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21.07.2020 19:40 Ответить
и шо там написано? ахмат кадыров такой же сцыкун-предатель, как и его сыночек рамзанка. Мне вообще кажется что эти двое изначально и были агентами гэбни среди повстанцев ичкерии
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21.07.2020 19:42 Ответить
А чому б Кадирову самому не поїхати до Помпео в США і не покалакати про те хто де і як права порушує.
А, Кадиров, поїдеш в США до Помпео?
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21.07.2020 18:19 Ответить
а до Гааги?
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21.07.2020 18:23 Ответить
А воно не знає що те таке.
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21.07.2020 18:25 Ответить
привезуть
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21.07.2020 18:27 Ответить
то вже інша справа.
воно не знає, що таке Друга Світова війна, хто такий Рузвельт, Черчиль, Чемберлен.
А ви йому про Гаагу.
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21.07.2020 18:29 Ответить
Та не потрібно, Помпео пришле безпілотник, щоб замовк.
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21.07.2020 22:00 Ответить
Кадыров рискует повторить судьбу Сулеймани вызывая на ринг ЦРУшника Помпео))
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21.07.2020 18:20 Ответить
добре було би застосувати аналогічно, але рамзанка диров з Чечні носа покаже хіба що *****, і те на його дачі.
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21.07.2020 20:17 Ответить
видосик запилил ишак в горах у себя "Приежжяй Пампэва, да...")))
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21.07.2020 20:45 Ответить
.. но и там могут достать высокоточным.. или вычислить где-то в арабской стране на отдыхе
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21.07.2020 20:47 Ответить
А немытый овцейоб не хочет поехать в Амэврыку и доказать там, что он ничего не нарушает???
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21.07.2020 18:21 Ответить
Ні, не хоче - йому страшно.
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21.07.2020 18:25 Ответить
Ага, Помпео, видимо, удавится от невозможности посетить РФ вообще и ЧР, в частности, и увидеть эту обезьяну.
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21.07.2020 18:26 Ответить
Этот тупорылый своей смертью не умрет
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21.07.2020 18:26 Ответить
Тут цікаве інше.
путен ніяк не спромігся захистити свого горного пєхатінца.
путен просто кинув кадирова
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21.07.2020 18:27 Ответить
А хто такий путЕн?
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21.07.2020 18:57 Ответить
Предшественник *****.
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21.07.2020 19:24 Ответить
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21.07.2020 20:01 Ответить
Для рамзанки дирова з сьогодняшнього дня пішов зворотній відлік.
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21.07.2020 18:29 Ответить
Кто-то очень сильно выпрашивает)))
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21.07.2020 18:30 Ответить
..дома и стены туалета помогают
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21.07.2020 18:38 Ответить
Бородатая Обезьяна приглашает в свою клетку. Из развлечений- *бание овец, посиделки на бутылках, скакание по горам, пугание населения гранатами.
https://censor.net/comments/locate/3209373/019214d3-1cf1-7097-9df7-2208c0cbd101
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21.07.2020 18:47 Ответить
Помпео за санкции что бы не видеть и не слышать про Кадырку, а тот тупой горец говорит - приезжай! Да он срать с тобой на одном поле не сядет, дебил *********!
У ****** с гор нет в голове логики совсем - приглашает в Москву Зеленского, что бы решить вопрос по гражданской войне в Украине... Идиот! Если война гражданская - то при чем тут Маськва, кретин ты сучий!?))) Вот именно потому, что все концы лежат в Кремле - эта война и не может быть гражданской. Когда же ты поумнеешь, сын мертвого осла?
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21.07.2020 18:49 Ответить
Американцы таких террористов отстреливают а не вступают с ними в полемику.
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21.07.2020 18:50 Ответить
Головорез думает что оно вечное один точечный удар и извинений не надо Шутить с США всегда было опасно а тем более хамить
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21.07.2020 18:57 Ответить
Феерический лайфхак от путинского назначенца ВРИО губернатора Хабаровского края, как володинскую пальмуху превратить в качественный продукт.
Держите наркомана:

https://twitter.com/i/status/1285450914879410178
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21.07.2020 18:57 Ответить
тупое жЫвотное
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21.07.2020 19:01 Ответить
думаю скоро ослойобу прилетить ракетка прямо в його дукан!
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21.07.2020 19:21 Ответить
уже едет с шавухой прям бегом
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21.07.2020 19:23 Ответить
А уж как Эрдогану-то придётся перед образами Рамзеса...Кадырова, в переоборудованном под мечеть музее православной церкви, стенать да каяться и просить прощения за "пакости", учинённые им в Сирии да Ливии и трудно представить.
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21.07.2020 19:27 Ответить
Чого Помпео там не бачив?
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21.07.2020 19:29 Ответить
моська на слона
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21.07.2020 19:34 Ответить
ну те що амери будуть його мінусувати як остальних то тут 100%.
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21.07.2020 19:34 Ответить
Ти хто взагалі такій що б Помпео до тебе , в твій сраний аул приізджав ???Ти ніхто і звати тебе ніяк ! Як же ж ви довбоьопи з манієй супермєна любите роздувати щоки
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21.07.2020 19:43 Ответить
Быкующая шпана по-другому не умеет, особенно когда у неё есть какая-никакая власть.
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21.07.2020 19:51 Ответить
100%
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21.07.2020 19:55 Ответить
"тонкий американский намек" на угрозу украинскому "зе",мол не надо его трогать и стращать
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21.07.2020 19:45 Ответить
хахаха, прям страшный такой, шо все испугались.
какой-то ****** угрожает в телеграме, шо же делать? )))))))
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21.07.2020 19:47 Ответить
Кадыров круче Помпео, он больше русских убил, а первого в 16 лет. Шах и мат тебе пиндос, бугагагага.
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21.07.2020 19:54 Ответить
Нет уж лучше вы к нам
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21.07.2020 20:00 Ответить
Кадыров не был замечен в участии в военных действиях, но был замечен в участии в пытках
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21.07.2020 20:10 Ответить
Рано чи пізно до нього приїдуть.
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21.07.2020 20:11 Ответить
Мнагахадовачка урусскага багатьіря на рівні дошкільника))) проте чекаємо на атвєтачку.
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21.07.2020 20:21 Ответить
чурка лохматий договориться...що нагрянуть американці і пустять під ніж всіх аборигенів кавказських....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.07.2020 20:22 Ответить
Рамзания Дырочкина обиделася
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21.07.2020 20:22 Ответить
Ага. Пусть он расскажет о своей крутости Бен Ладену, Саддаму Хусейну и еще многим закопанным США ублюдкам. Херой.
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21.07.2020 20:34 Ответить
В видеообращении Кадыров заявил, что после новости о санкциях ему стало "более прохладно", он "до того испугался", что приехал в свое родовое селение Беной.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Кадыров разве из Беноя? Я всегда знал, что он из Центароя.
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21.07.2020 20:56 Ответить
Пришлите этому животному томагавк своим ходом
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21.07.2020 21:01 Ответить
Гордый джигит Горный баран кадырка видимо забыл судьбу бен ладена и прочих аллахакбаров, решил бурануть не по-детски.
Ну-ну, флаг ему в руки и попутного скозняка в задницу...
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21.07.2020 21:04 Ответить
Следующий прызыдэнт россии?
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21.07.2020 21:30 Ответить
Понятно. Вчера фото с пулеметами выкладывал, вызов типа принял!
Сегодня ****** протрезвел. )))
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21.07.2020 21:53 Ответить
млять бородатая чеченская Абизяна продавшаяся *****
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21.07.2020 22:10 Ответить
Догавкається і бункер не допоможе.
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21.07.2020 22:55 Ответить
засранець , а хоче показатися крутим та героем

А твого попередника Кадиров відповів Помпео на санкції: "Приїжджай, подивимося, хто які права порушує" - Цензор.НЕТ 8747 поважають по всьому світу http://chechenews.com/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F-2/ В каких городах мира увековечена память о Джохаре Дудаеве (ВИДЕО)
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22.07.2020 01:40 Ответить
Кадиров відповів Помпео на санкції: "Приїжджай, подивимося, хто які права порушує" - Цензор.НЕТ 1943

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA) Вулиця Джохара Дудаєва (Івано-Франківськ)
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22.07.2020 01:42 Ответить
Кадиров відповів Помпео на санкції: "Приїжджай, подивимося, хто які права порушує" - Цензор.НЕТ 8321
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22.07.2020 01:44 Ответить
Кадиров відповів Помпео на санкції: "Приїжджай, подивимося, хто які права порушує" - Цензор.НЕТ 4368

http://chechenews.com/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80/ Улица имени Джохара Дудаева открылась в украинском городе Хмельницкий
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22.07.2020 01:47 Ответить
Кадиров відповів Помпео на санкції: "Приїжджай, подивимося, хто які права порушує" - Цензор.НЕТ 7950

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2007/09/20/53153/poltava-otdala-dan-uvazheniya-dzhokharu-dudaevu.shtml Полтава отдала дань уважения Джохару Дудаеву
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22.07.2020 01:50 Ответить
Кадиров відповів Помпео на санкції: "Приїжджай, подивимося, хто які права порушує" - Цензор.НЕТ 3397

http://www.sajudis.com/LTENRU/RU/20130421.htm В столице Литвы, в городе Вильнюс на сквере Джохара Дудаева установлен памятник Президенту Чеченcкой Республики Ичкерия.
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22.07.2020 01:54 Ответить
Кадиров відповів Помпео на санкції: "Приїжджай, подивимося, хто які права порушує" - Цензор.НЕТ 1493

Львів центр міста !
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22.07.2020 01:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0 Вулиця Джохара Дудаєва

Кадиров відповів Помпео на санкції: "Приїжджай, подивимося, хто які права порушує" - Цензор.НЕТ 9413
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22.07.2020 02:15 Ответить
Смешной ****** совсем "берега пустився", ты б лучше бункер копал поглубже,чем у типуна.Сдохнет типун,за тобой тут же гебня наведается-бутылкой в дупло не отделаешься...
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22.07.2020 05:09 Ответить
Рамзанка Дыров в своём репертуаре гопника! Пора уже взрослеть, а то так и помрёшь деревенским пугалом!
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22.07.2020 17:09 Ответить
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