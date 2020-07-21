В Луцке отключили FM-вещание

Из-за того, что центр города обесточен, в Луцке не работают FM-радиостанции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Информацию подтвердил член правления НСТУ по радиовещанию Дмитрий Хоркин.

"Наши инженеры обнаружили, что FM-вещания нету. Хотя само радио работает, мы выдаем сигнал. Но сами FM-передатчики на башне обесточены", - сказал он.

Как сообщили в луцкой филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, часть города, в которой мужчина захватил заложников, была обесточена.

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"По области был перерыв в вещании из-за того, что в полдень террорист захватил автобус, и это происходило прямо у станции (передачи. - Ред.). Поэтому энергетики обесточивали эту часть города", - рассказали в филиале.

В Концерне отметили, что на территории области вещание каналов и FM-радиостанций уже восстановили, в ближайшее время они должны заработать и в городе.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

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Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

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Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.