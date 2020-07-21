У Луцьку відключили FM-мовлення

Через те, що центр міста знеструмлено, в Луцьку не працюють FM-радіостанції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Інформацію підтвердив член правління НСТУ з радіомовлення Дмитро Хоркін.

"Наші інженери виявили, що FM-мовлення нема. Хоча саме радіо працює, ми видаємо сигнал. Але самі FM-передавачі на вежі знеструмлені", – сказав він.

Як повідомили у луцькій філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, частину міста, де чоловік захопив заручників, було знеструмлено.

"По області була перерва в мовленні через те, що в обідню пору терорист захопив автобус і це відбувалося просто біля станції (передавання – ред.). Через це енергетики знеструмлювали цю частину міста", – розповіли у філії.

У Концерні зазначили, що на території області мовлення каналів та FM-радіостанцій вже поновили, найближчим часом вони мають запрацювати й у місті.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.