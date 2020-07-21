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Меры безопасности усилили в Киеве. ФОТО

Улицы столицы патрулируют дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное", - сказано в сообщении.

Полиция просит киевлян и гостей столицы быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция проверяет информацию о массовом минировании в Харькове

"В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Позднее стало известно, что там обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Меры безопасности усилили в Киеве 01
Меры безопасности усилили в Киеве 02
Меры безопасности усилили в Киеве 03
Меры безопасности усилили в Киеве 04

Автор: 

взрывчатка (845) Киев (25649) Нацполиция (16543)


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Топ комментарии
+24
авакову и зеленскому нужен комендантский час. Иначе протесты смоют всю эту зеленую гниль
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21.07.2020 19:06
+10
Протестьі в Хабаровске , проснись , Фрол !
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21.07.2020 19:11
+10
Вместо того чтобы перекрыть границы с РФ и Окупированными территориями, выдворить росийское посольство и колаборантов с Украины, власти начали пугать украинцев. Как будто мусора и нацбанда Рюкзакова сможет предупредить настоящий теракт. А фундамент для терактов власть уже заложила отпуская и обменивая террористов убивавших украинцев, показывая таким образом им безнаказанность.
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21.07.2020 19:35
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Правила форума Совет форумчан
авакову и зеленскому нужен комендантский час. Иначе протесты смоют всю эту зеленую гниль
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21.07.2020 19:06 Ответить
Протестьі в Хабаровске , проснись , Фрол !
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21.07.2020 19:11 Ответить
😁
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21.07.2020 19:20 Ответить
Кацап спалился )))
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21.07.2020 19:23 Ответить
устал он конец смены у него
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21.07.2020 19:50 Ответить
А Хабаровск это где, Шурик? И при чем тут параша?
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21.07.2020 19:53 Ответить
Иди протестуй.. Не забудь с собой свой в рифму
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21.07.2020 20:32 Ответить
Ты ко всем щелям затычка?
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21.07.2020 20:45 Ответить
Рыба с головы гниёт ! Гниль в кремле ищи !!!
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21.07.2020 19:24 Ответить
Що зелене лайно почало срати в штанці. Гнев народа наближається і цю владу не захист аваківська ОЗУ, банда.
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21.07.2020 19:06 Ответить
стирать не пробовал чи так і ходиш?
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21.07.2020 20:33 Ответить
а ти обосрание шатни зедепутатов стираеш?
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21.07.2020 22:29 Ответить
Не зрозуміло чому поліціантам видали одну "сучку" на двох. Легше же роззброїти.
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21.07.2020 19:07 Ответить
так забрали би дві, а так заберуть одну - економія
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21.07.2020 19:45 Ответить
так они патрулируют или селфятся
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21.07.2020 19:07 Ответить
а ментам же вроде закупали MP5. Где они? Или это не всем подразделениям?
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21.07.2020 19:07 Ответить
И у меня тоже этот вопрос ! Вроде хвастались что закупили!!
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21.07.2020 19:09 Ответить
...на всех не хватило, дают только тем, кто пасется в аэропортах
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21.07.2020 19:21 Ответить
Кадырка не дремлет
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21.07.2020 19:10 Ответить
самый раз ввести закон в турборежиме.
=============
гражданин ОБЯЗАН:
падать на четвереньки перед мусором
самостоятельно выворачивать карманы и сумки
носить и передавать документы для проверки
больше одного не собираться
носить фото с Зеленским и Аваковым
стучать на соседей
и т.д.
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21.07.2020 19:10 Ответить
а чи не з цього приводу в нас фєєрвєрк?..

https://twitter.com/PavloKlimkin Pavlo Klimkin https://twitter.com/PavloKlimkin @PavloKlimkin https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1285505230952714246 6 ч

Американські сенатори внесли резолюцію, що блокує повернення Росії у Велику Сімку.
В її тексті варто чітко записати, що розмови про це навіть не мають вестися до повернення нам Криму та Донбасу.
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21.07.2020 19:11 Ответить
ой, як все збігається...

Меры безопасности усилили в Киеве - Цензор.НЕТ 2254
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21.07.2020 19:14 Ответить
Меры безопасности усилили в Киеве - Цензор.НЕТ 5394
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21.07.2020 19:15 Ответить
Меры безопасности усилили в Киеве - Цензор.НЕТ 7064
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21.07.2020 19:17 Ответить
https://krainanews.co.ua/taras-chornovil/

https://pbs.twimg.com/card_img/1285288680396120067/2TRWnHzi?format=jpg&name=small Меры безопасности усилили в Киеве - Цензор.НЕТ 5621
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21.07.2020 19:23 Ответить
ну, і наконєц...

Лидер партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.
"Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится", - сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией во вторник в Киеве.
Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.
"Поскольку до осени он (законопроект - ИФ) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла, и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук в эфире "Радио Свобода".
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21.07.2020 19:25 Ответить
Вопрос потеряет суть, так как Украины уже не будет?
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21.07.2020 19:33 Ответить
ой.. Тпрасик, славний риг.. порохоботи вже ригів цитують.. одне ціле...шо і трєбавалась даказать
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21.07.2020 20:35 Ответить
Насчёт Разумкова: говно в обёртке не отличается от говна без обёртки.
Смоем в унитаз говно без обёртки- смоется оно и в обёртке.
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21.07.2020 19:26 Ответить
ты там за херрами не забывай в унитазе сливать.. а потом конечно пойдешь тут смывать.. трудная у тебя работа
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21.07.2020 20:36 Ответить
Пошёл на своё Ху#ло.
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21.07.2020 21:33 Ответить
Кадырка не дремлет
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21.07.2020 19:12 Ответить
А знаєш, можливо...
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21.07.2020 19:20 Ответить
Потрібно собаками патрулювати вулиці, особливо людні місця
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21.07.2020 19:13 Ответить
Краще котами , вони заспокоюють людей і подобаються дітям .
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21.07.2020 19:21 Ответить
Вам аби розважатися)
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21.07.2020 19:33 Ответить
Шось не чути ні пэтра аліксеіча ні його
зливних бачків.Ну, з петром то все зрозуміло - чоловік працює у камітеті,а ті де подівалися,геры разные?
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21.07.2020 19:14 Ответить
А зачем ему напрягаться, почитай коменты - в основном сплошная свиноботва испражняется
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21.07.2020 20:02 Ответить
Шоб "аби всі боялись та не насміхались"?
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21.07.2020 19:14 Ответить
Это не меры безопасности, это дебилы с автоматами на улицах...
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21.07.2020 19:15 Ответить
И все за наши деньги, апупео апупеоз...
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21.07.2020 19:15 Ответить
Я в Дании уже лет 5 как не видел , что бы полицейский был без бронежилета , а почему в Украине полицейский без бронежилета ? Или бабы ещё нарожают ?
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21.07.2020 19:19 Ответить
Підтверджено нещодавніми діями мусорів на окупованих територіях - відразу стали на бік окупанта !
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21.07.2020 19:26 Ответить
Это не полицейские , а люди такие , в таком обществе они воспитались , без принципов
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21.07.2020 19:28 Ответить
В нас цього непотребу - більше , ніж будь-де в світі на душу населення .
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21.07.2020 19:24 Ответить
Они , что не люди ?
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21.07.2020 19:26 Ответить
Ви не повірите ...
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21.07.2020 19:27 Ответить
Какое общество, такой и полицейский ? Или они марсиане ?
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21.07.2020 19:29 Ответить
Вот так и создается полицейское государство. Думаю, плохая идея)))
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21.07.2020 19:20 Ответить
Что такое полицейское государство ? Чем оно отличается то бандитского ?
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21.07.2020 19:25 Ответить
ты тупой или мокша?
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21.07.2020 19:42 Ответить
це мокша.
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21.07.2020 19:44 Ответить
Обоснуйте, потому что на тупого ты тянешь.
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21.07.2020 19:46 Ответить
маме своей вопрос такой задай, она тебе обоснует
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21.07.2020 19:50 Ответить
Если ты вообще не имеешь понятие, что такое полицейское государство, то зачем ставишь своих 5 копеек?
Вот я тебе могу объяснить на примере Дании , что такое полицейское государство, и что в Украине никакого отношения к этому нет . В Украине бандитское государство, где полиция не на службе закона , а на службе бандитов .
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21.07.2020 19:53 Ответить
мокша, выключи впн и в стойло к х"йлу.
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21.07.2020 19:56 Ответить
По ходу ты русиш швайне
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21.07.2020 19:57 Ответить
Цілком імовірно, що мінування проплатив Кадиров.
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21.07.2020 19:20 Ответить
Якщо б кордони з підоросією і окупованими територіями були перекриті, це йому зробити було б набагато важче.
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21.07.2020 19:37 Ответить
Аваков дал команду кошмарить украинцев
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
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21.07.2020 19:22 Ответить
Відставка шута та авакяшки,вирішить всі проблеми.
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21.07.2020 19:23 Ответить
А что случилось? Испугались тамженашихлюдей с которыми хотели договориться да еще дать автономию? А теперь представьте что вы дали террористам автономию и признали их особый статус, фактически дав им неприкосновенность и возможность после совершения терактов убежать в ОРДЛО.
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21.07.2020 19:28 Ответить
Сложные вопросы задаете, пощадите неокрепшие ЗЕленые умы...
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21.07.2020 19:32 Ответить
БТР на въезде поставили)
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21.07.2020 19:30 Ответить
Вместо того чтобы перекрыть границы с РФ и Окупированными территориями, выдворить росийское посольство и колаборантов с Украины, власти начали пугать украинцев. Как будто мусора и нацбанда Рюкзакова сможет предупредить настоящий теракт. А фундамент для терактов власть уже заложила отпуская и обменивая террористов убивавших украинцев, показывая таким образом им безнаказанность.
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21.07.2020 19:35 Ответить
+100%
випередив манєнька
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21.07.2020 19:36 Ответить
И вообще это дело СБУ, но их там нет.
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21.07.2020 19:46 Ответить
А не простіше перекрити кордони з фашистською росією, даунбацам і кримам чим спостерігати теракти в містах України?
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21.07.2020 19:35 Ответить
Там же нашилюдиии, анишедетии! И где Потап и Билык будут харчеваться?
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21.07.2020 19:45 Ответить
садистской епт.
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21.07.2020 19:50 Ответить
Здається у Зєлі підгорає. Фахівці йому розклали реальний стан економіки і фінансів, і Зєля зайорзав. Щоб не стати жертвою(першою) неминучого соціального вибуху Зєля погодивсь на цю постанову з заручниками. Закрутити гайки - єдиний вихід, щоб хочаб мати час написати заяву про відставку
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21.07.2020 20:01 Ответить
Вот теперь понятно зачем устроили шоу в Луцке.
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21.07.2020 20:05 Ответить
усилить меры , это поставить сканеры на входах во все станции метро , на ж/д вокзале и на пунктах прибытмя м аршруток и автобусов в Киев . Собачек подтянуть . А в форме любой подежурить может для вида. Авакян это ноль , он только патриотов обвинять может .
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21.07.2020 20:51 Ответить
Факову вери - 0
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21.07.2020 20:53 Ответить
 
 