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Новини
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Заходи безпеки посилили в Києві. ФОТО

Вулиці столиці патрулюють додаткові наряди поліції і військовослужбовці Національної гвардії України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Під посиленим наглядом правоохоронців перебуватимуть не тільки вулиці Києва, а й місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв'язки, станції метрополітену тощо", - сказано в повідомленні.

"У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета необхідно терміново повідомити про знахідку правоохоронцям та надати максимально детальну інформацію. Категорично заборонено торкатися неідентифікованих предметів, розглядати або самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій і рівновагу, не провокувати паніку", - додали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні біля станції метро "Мінська" в Києві стався вибух. Пізніше стало відомо, що там знешкодили два саморобні вибухові пристрої.

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Заходи безпеки посилили в Києві 03
Заходи безпеки посилили в Києві 04

Автор: 

вибухівка (473) Київ (19618) Нацполіція (15254)


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Топ коментарі
+24
авакову и зеленскому нужен комендантский час. Иначе протесты смоют всю эту зеленую гниль
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21.07.2020 19:06
+10
Протестьі в Хабаровске , проснись , Фрол !
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21.07.2020 19:11
+10
Вместо того чтобы перекрыть границы с РФ и Окупированными территориями, выдворить росийское посольство и колаборантов с Украины, власти начали пугать украинцев. Как будто мусора и нацбанда Рюкзакова сможет предупредить настоящий теракт. А фундамент для терактов власть уже заложила отпуская и обменивая террористов убивавших украинцев, показывая таким образом им безнаказанность.
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21.07.2020 19:35
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авакову и зеленскому нужен комендантский час. Иначе протесты смоют всю эту зеленую гниль
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21.07.2020 19:06 Відповісти
Протестьі в Хабаровске , проснись , Фрол !
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21.07.2020 19:11 Відповісти
😁
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21.07.2020 19:20 Відповісти
Кацап спалился )))
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21.07.2020 19:23 Відповісти
устал он конец смены у него
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21.07.2020 19:50 Відповісти
А Хабаровск это где, Шурик? И при чем тут параша?
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21.07.2020 19:53 Відповісти
Иди протестуй.. Не забудь с собой свой в рифму
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21.07.2020 20:32 Відповісти
Ты ко всем щелям затычка?
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21.07.2020 20:45 Відповісти
Рыба с головы гниёт ! Гниль в кремле ищи !!!
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21.07.2020 19:24 Відповісти
Що зелене лайно почало срати в штанці. Гнев народа наближається і цю владу не захист аваківська ОЗУ, банда.
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21.07.2020 19:06 Відповісти
стирать не пробовал чи так і ходиш?
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21.07.2020 20:33 Відповісти
а ти обосрание шатни зедепутатов стираеш?
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21.07.2020 22:29 Відповісти
Не зрозуміло чому поліціантам видали одну "сучку" на двох. Легше же роззброїти.
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21.07.2020 19:07 Відповісти
так забрали би дві, а так заберуть одну - економія
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21.07.2020 19:45 Відповісти
так они патрулируют или селфятся
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21.07.2020 19:07 Відповісти
а ментам же вроде закупали MP5. Где они? Или это не всем подразделениям?
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21.07.2020 19:07 Відповісти
И у меня тоже этот вопрос ! Вроде хвастались что закупили!!
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21.07.2020 19:09 Відповісти
...на всех не хватило, дают только тем, кто пасется в аэропортах
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21.07.2020 19:21 Відповісти
Кадырка не дремлет
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21.07.2020 19:10 Відповісти
самый раз ввести закон в турборежиме.
=============
гражданин ОБЯЗАН:
падать на четвереньки перед мусором
самостоятельно выворачивать карманы и сумки
носить и передавать документы для проверки
больше одного не собираться
носить фото с Зеленским и Аваковым
стучать на соседей
и т.д.
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21.07.2020 19:10 Відповісти
а чи не з цього приводу в нас фєєрвєрк?..

https://twitter.com/PavloKlimkin Pavlo Klimkin https://twitter.com/PavloKlimkin @PavloKlimkin https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1285505230952714246 6 ч

Американські сенатори внесли резолюцію, що блокує повернення Росії у Велику Сімку.
В її тексті варто чітко записати, що розмови про це навіть не мають вестися до повернення нам Криму та Донбасу.
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21.07.2020 19:11 Відповісти
ой, як все збігається...

Меры безопасности усилили в Киеве - Цензор.НЕТ 2254
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21.07.2020 19:14 Відповісти
Меры безопасности усилили в Киеве - Цензор.НЕТ 5394
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21.07.2020 19:15 Відповісти
Меры безопасности усилили в Киеве - Цензор.НЕТ 7064
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21.07.2020 19:17 Відповісти
https://krainanews.co.ua/taras-chornovil/

https://pbs.twimg.com/card_img/1285288680396120067/2TRWnHzi?format=jpg&name=small Меры безопасности усилили в Киеве - Цензор.НЕТ 5621
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21.07.2020 19:23 Відповісти
ну, і наконєц...

Лидер партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.
"Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится", - сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией во вторник в Киеве.
Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.
"Поскольку до осени он (законопроект - ИФ) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла, и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук в эфире "Радио Свобода".
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21.07.2020 19:25 Відповісти
Вопрос потеряет суть, так как Украины уже не будет?
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21.07.2020 19:33 Відповісти
ой.. Тпрасик, славний риг.. порохоботи вже ригів цитують.. одне ціле...шо і трєбавалась даказать
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21.07.2020 20:35 Відповісти
Насчёт Разумкова: говно в обёртке не отличается от говна без обёртки.
Смоем в унитаз говно без обёртки- смоется оно и в обёртке.
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21.07.2020 19:26 Відповісти
ты там за херрами не забывай в унитазе сливать.. а потом конечно пойдешь тут смывать.. трудная у тебя работа
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21.07.2020 20:36 Відповісти
Пошёл на своё Ху#ло.
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21.07.2020 21:33 Відповісти
Кадырка не дремлет
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21.07.2020 19:12 Відповісти
А знаєш, можливо...
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21.07.2020 19:20 Відповісти
Потрібно собаками патрулювати вулиці, особливо людні місця
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21.07.2020 19:13 Відповісти
Краще котами , вони заспокоюють людей і подобаються дітям .
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21.07.2020 19:21 Відповісти
Вам аби розважатися)
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21.07.2020 19:33 Відповісти
Шось не чути ні пэтра аліксеіча ні його
зливних бачків.Ну, з петром то все зрозуміло - чоловік працює у камітеті,а ті де подівалися,геры разные?
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21.07.2020 19:14 Відповісти
А зачем ему напрягаться, почитай коменты - в основном сплошная свиноботва испражняется
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21.07.2020 20:02 Відповісти
Шоб "аби всі боялись та не насміхались"?
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21.07.2020 19:14 Відповісти
Это не меры безопасности, это дебилы с автоматами на улицах...
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21.07.2020 19:15 Відповісти
И все за наши деньги, апупео апупеоз...
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21.07.2020 19:15 Відповісти
Я в Дании уже лет 5 как не видел , что бы полицейский был без бронежилета , а почему в Украине полицейский без бронежилета ? Или бабы ещё нарожают ?
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21.07.2020 19:19 Відповісти
Підтверджено нещодавніми діями мусорів на окупованих територіях - відразу стали на бік окупанта !
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21.07.2020 19:26 Відповісти
Это не полицейские , а люди такие , в таком обществе они воспитались , без принципов
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21.07.2020 19:28 Відповісти
В нас цього непотребу - більше , ніж будь-де в світі на душу населення .
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21.07.2020 19:24 Відповісти
Они , что не люди ?
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21.07.2020 19:26 Відповісти
Ви не повірите ...
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21.07.2020 19:27 Відповісти
Какое общество, такой и полицейский ? Или они марсиане ?
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21.07.2020 19:29 Відповісти
Вот так и создается полицейское государство. Думаю, плохая идея)))
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21.07.2020 19:20 Відповісти
Что такое полицейское государство ? Чем оно отличается то бандитского ?
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21.07.2020 19:25 Відповісти
ты тупой или мокша?
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21.07.2020 19:42 Відповісти
це мокша.
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21.07.2020 19:44 Відповісти
Обоснуйте, потому что на тупого ты тянешь.
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21.07.2020 19:46 Відповісти
маме своей вопрос такой задай, она тебе обоснует
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21.07.2020 19:50 Відповісти
Если ты вообще не имеешь понятие, что такое полицейское государство, то зачем ставишь своих 5 копеек?
Вот я тебе могу объяснить на примере Дании , что такое полицейское государство, и что в Украине никакого отношения к этому нет . В Украине бандитское государство, где полиция не на службе закона , а на службе бандитов .
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21.07.2020 19:53 Відповісти
мокша, выключи впн и в стойло к х"йлу.
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21.07.2020 19:56 Відповісти
По ходу ты русиш швайне
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21.07.2020 19:57 Відповісти
Цілком імовірно, що мінування проплатив Кадиров.
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21.07.2020 19:20 Відповісти
Якщо б кордони з підоросією і окупованими територіями були перекриті, це йому зробити було б набагато важче.
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21.07.2020 19:37 Відповісти
Аваков дал команду кошмарить украинцев
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
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21.07.2020 19:22 Відповісти
Відставка шута та авакяшки,вирішить всі проблеми.
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21.07.2020 19:23 Відповісти
А что случилось? Испугались тамженашихлюдей с которыми хотели договориться да еще дать автономию? А теперь представьте что вы дали террористам автономию и признали их особый статус, фактически дав им неприкосновенность и возможность после совершения терактов убежать в ОРДЛО.
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21.07.2020 19:28 Відповісти
Сложные вопросы задаете, пощадите неокрепшие ЗЕленые умы...
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21.07.2020 19:32 Відповісти
БТР на въезде поставили)
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21.07.2020 19:30 Відповісти
Вместо того чтобы перекрыть границы с РФ и Окупированными территориями, выдворить росийское посольство и колаборантов с Украины, власти начали пугать украинцев. Как будто мусора и нацбанда Рюкзакова сможет предупредить настоящий теракт. А фундамент для терактов власть уже заложила отпуская и обменивая террористов убивавших украинцев, показывая таким образом им безнаказанность.
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21.07.2020 19:35 Відповісти
+100%
випередив манєнька
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21.07.2020 19:36 Відповісти
И вообще это дело СБУ, но их там нет.
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21.07.2020 19:46 Відповісти
А не простіше перекрити кордони з фашистською росією, даунбацам і кримам чим спостерігати теракти в містах України?
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21.07.2020 19:35 Відповісти
Там же нашилюдиии, анишедетии! И где Потап и Билык будут харчеваться?
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21.07.2020 19:45 Відповісти
садистской епт.
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21.07.2020 19:50 Відповісти
Здається у Зєлі підгорає. Фахівці йому розклали реальний стан економіки і фінансів, і Зєля зайорзав. Щоб не стати жертвою(першою) неминучого соціального вибуху Зєля погодивсь на цю постанову з заручниками. Закрутити гайки - єдиний вихід, щоб хочаб мати час написати заяву про відставку
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21.07.2020 20:01 Відповісти
Вот теперь понятно зачем устроили шоу в Луцке.
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21.07.2020 20:05 Відповісти
усилить меры , это поставить сканеры на входах во все станции метро , на ж/д вокзале и на пунктах прибытмя м аршруток и автобусов в Киев . Собачек подтянуть . А в форме любой подежурить может для вида. Авакян это ноль , он только патриотов обвинять может .
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21.07.2020 20:51 Відповісти
Факову вери - 0
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21.07.2020 20:53 Відповісти
 
 