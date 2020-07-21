Заходи безпеки посилили в Києві. ФОТО
Вулиці столиці патрулюють додаткові наряди поліції і військовослужбовці Національної гвардії України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Під посиленим наглядом правоохоронців перебуватимуть не тільки вулиці Києва, а й місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв'язки, станції метрополітену тощо", - сказано в повідомленні.
"У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета необхідно терміново повідомити про знахідку правоохоронцям та надати максимально детальну інформацію. Категорично заборонено торкатися неідентифікованих предметів, розглядати або самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій і рівновагу, не провокувати паніку", - додали в поліції.
Нагадаємо, сьогодні біля станції метро "Мінська" в Києві стався вибух. Пізніше стало відомо, що там знешкодили два саморобні вибухові пристрої.
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гражданин ОБЯЗАН:
падать на четвереньки перед мусором
самостоятельно выворачивать карманы и сумки
носить и передавать документы для проверки
больше одного не собираться
носить фото с Зеленским и Аваковым
стучать на соседей
и т.д.
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Американські сенатори внесли резолюцію, що блокує повернення Росії у Велику Сімку.
В її тексті варто чітко записати, що розмови про це навіть не мають вестися до повернення нам Криму та Донбасу.
https://pbs.twimg.com/card_img/1285288680396120067/2TRWnHzi?format=jpg&name=small
Лидер партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.
"Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится", - сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией во вторник в Киеве.
Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.
"Поскольку до осени он (законопроект - ИФ) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла, и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук в эфире "Радио Свобода".
Смоем в унитаз говно без обёртки- смоется оно и в обёртке.
зливних бачків.Ну, з петром то все зрозуміло - чоловік працює у камітеті,а ті де подівалися,геры разные?
Вот я тебе могу объяснить на примере Дании , что такое полицейское государство, и что в Украине никакого отношения к этому нет . В Украине бандитское государство, где полиция не на службе закона , а на службе бандитов .
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
випередив манєнька