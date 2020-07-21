Ляшко не пошел в мэры Киева от СН из-за COVID-19

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, почему не стал баллотироваться в мэры Киева от политической партии "Слуга народа".

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня эпидситуация в Украине заставляет меня оставаться на посту, на которой я нахожусь сегодня. Я считаю себя профессионалом и экспертом в этой сфере, поэтому первоочередной задачей все же является - восстановить систему противоэпидемической защиты. Человек должен быть максимально эффективен там, где он сейчас и на той должности, на которой сейчас приносит максимальную пользу", - сказал Ляшко.

"Это исключительно мое решение, и я считаю, что оно как раз адекватно ситуации", - подчеркнул он.

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При этом Ляшко не захотел объяснять, кто изначально предложил ему баллотироваться в мэры и, в частности, звучало ли такое предложение от ОП.

Также он не ответил четко на вопрос о том, закрыт ли для него вопрос киевских выборов городского главы и не сказал, как долго он планирует находиться на должности санэпидемврача.

Напомним, 2 недели назад Ляшко говорил журналистам, что готов покинуть пост главного санитарного врача, чтобы баллотироваться в мэры Киева и что рассчитывает на поддержку президента Зеленского.

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16 июля на праймериз "Слуги народа" кандидатом на пост мэра Киева от этой политической силы была выбрана Ирина Верещук.