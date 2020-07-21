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Ляшко не пошел в мэры Киева от СН из-за COVID-19

Ляшко не пошел в мэры Киева от СН из-за COVID-19

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, почему не стал баллотироваться в мэры Киева от политической партии "Слуга народа".

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня эпидситуация в Украине заставляет меня оставаться на посту, на которой я нахожусь сегодня. Я считаю себя профессионалом и экспертом в этой сфере, поэтому первоочередной задачей все же является - восстановить систему противоэпидемической защиты. Человек должен быть максимально эффективен там, где он сейчас и на той должности, на которой сейчас приносит максимальную пользу", - сказал Ляшко.

"Это исключительно мое решение, и я считаю, что оно как раз адекватно ситуации", - подчеркнул он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине введут карантинные зоны, - Ляшко

При этом Ляшко не захотел объяснять, кто изначально предложил ему баллотироваться в мэры и, в частности, звучало ли такое предложение от ОП.

Также он не ответил четко на вопрос о том, закрыт ли для него вопрос киевских выборов городского главы и не сказал, как долго он планирует находиться на должности санэпидемврача.

Напомним, 2 недели назад Ляшко говорил журналистам, что готов покинуть пост главного санитарного врача, чтобы баллотироваться в мэры Киева и что рассчитывает на поддержку президента Зеленского.

Также на Цензор.НЕТ: "Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк о бывшем мэре Рава-Русской и кандидате в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук. ВИДЕО

16 июля на праймериз "Слуги народа" кандидатом на пост мэра Киева от этой политической силы была выбрана Ирина Верещук.

Автор: 

выборы (24756) Киев (25649) мэр (1652) Ляшко Виктор (1364) Слуга народа (2633)


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Топ комментарии
+11
Ляшко не пошел в мэры Киева от СН из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 1317
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21.07.2020 20:19
+9
этого дебила еще в Киеве не хватало
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21.07.2020 20:19
+9
в меры не пошел... ну и пошел...мимо
там из фриков, клоунов и просто идиотов.. скоро очередь к мерскому креслу выстроится
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21.07.2020 20:22
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этого дебила еще в Киеве не хватало
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21.07.2020 20:19 Ответить
А уж как был нужен ,как нужен... Смех,да и только...
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21.07.2020 20:37 Ответить
Ляшко не пошел в мэры Киева от СН из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 1317
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21.07.2020 20:19 Ответить
тоже потерпевший ????? похоже в шайке шмаркли действительно кризис с кадрами ...
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21.07.2020 20:20 Ответить
в меры не пошел... ну и пошел...мимо
там из фриков, клоунов и просто идиотов.. скоро очередь к мерскому креслу выстроится
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21.07.2020 20:22 Ответить
Пора делать выбор, или будем питаться в ресторане одной сети, или вечный карантин.
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21.07.2020 20:24 Ответить
ой какие все стали балуваные)))) канешна же ресторан...)))
от зачем Вы про жрачку вспомнили?
пойду в холодильнике поторохчу - Кота подразню)))) он все равно компот не пьет... тоже балуваный))))
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21.07.2020 20:30 Ответить
Свет хоть в Днепре не отключили, алаверды Луцку.
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21.07.2020 20:33 Ответить
та не...
и то спасибо!...
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21.07.2020 20:47 Ответить
Дійсно, що у нас пандемія зебілізму, яка небезпечніша за короновірус.
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21.07.2020 20:24 Ответить
Але ж пішла кандидатом в мери Ірина Верещук, яку кияни не знають і відповідно не хочуть бачити.
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21.07.2020 20:23 Ответить
Он считает себя...,😃
Да ты можешь себя хоть Папой Римским считать...а важно что о тебе считают другие...
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21.07.2020 20:23 Ответить
Думаю цьому пістону вже недовго залишилося, бо наважився відсвічувати більше за зєленолікого)))
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21.07.2020 20:24 Ответить
Чувак от скромности не помрет...очень сильно себя любит и ценит..
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21.07.2020 20:24 Ответить
Тююю, добрых санитаров с смирительной рубахой ктонибудь вызовите ентому пиарщику..
Можно і оселедця дати..
🤔
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21.07.2020 20:25 Ответить
Хто буде платити за оселедець?
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21.07.2020 20:27 Ответить
💨😷
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21.07.2020 20:32 Ответить
о
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21.07.2020 20:26 Ответить
та у него от ковида в промежности зуд начался, вот и передумал
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21.07.2020 20:27 Ответить
Это как "голос" не перешел в оппозицию раньше из-за COVID
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21.07.2020 20:28 Ответить
Кожне Ге хоче містами керувати... Кухаркіні діти...
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21.07.2020 20:30 Ответить
Ге не чіпайте він на свому місті.
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21.07.2020 20:35 Ответить
Колись цей тіпок намагався закрити моє підприємство - не закрив, ще й сан-гіг висновок і ТУ візував. Працював в Київській обл. СЕС.
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21.07.2020 20:35 Ответить
До чого це - голосувати за нього буде він і його родичі .
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21.07.2020 20:37 Ответить
У Ляшко есть мозги , в отличии от Тищенко 😀😀😀
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21.07.2020 20:40 Ответить
Маєте рацію, там 2 чайні ложки сірої речовини та дві завивини що в рази більше ніж у середньостатичного зебілоїда.
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21.07.2020 20:48 Ответить
Эксперт блин, проффесианал - в Никол. обл. дого не было ни одного зараженного - вытаращился, бросился туда .... и зараженные таки появились
Ясно шо на мэра такой ценный кадр - зажирно и слишком расточительно, это как бы король правил деревней)
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21.07.2020 20:44 Ответить
Йому в мери йти не треба.Його і так народ буде судити на площі.
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21.07.2020 20:50 Ответить
Одной чмой меньше.
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21.07.2020 20:57 Ответить
 
 