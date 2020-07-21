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Ляшко не пішов у мери Києва від СН через COVID-19

Ляшко не пішов у мери Києва від СН через COVID-19

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому не став балотуватися у мери Києва від політичної партії "Слуга народу".

Про це він сказав у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні епідситуація в Україні змушує мене залишатися на посаді, на якій я перебуваю сьогодні. Я вважаю себе професіоналом і експертом у цій сфері, тому першочерговим завданням все ж є - відновити систему протиепідемічного захисту. Людина має бути максимально ефективною там, де вона зараз і на тій посаді, на якій зараз приносить максимальну користь", - сказав Ляшко.

"Це виключно моє рішення, і я вважаю, що воно адекватне до ситуації", - підкреслив він.

При цьому Ляшко не захотів пояснювати, хто спочатку запропонував йому балотуватися в мери і, зокрема, чи звучала така пропозиція від ОП.

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Також він не відповів чітко на запитання про те, чи закрите для нього питання київських виборів міського голови і не сказав, як довго він планує перебувати на посаді санепідемлікаря.

Нагадаємо, 2 тижні тому Ляшко говорив журналістам, що готовий залишити посаду головного санітарного лікаря, щоб балотуватися в мери Києва і що розраховує на підтримку президента Зеленського.

16 липня на праймеріз "Слуги народу" кандидатом на пост мера Києва від цієї політичної сили було обрано Ірину Верещук.

Автор: 

вибори (6717) Київ (19618) мер (510) Ляшко Віктор (1516) Слуга народу (2816)


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Топ коментарі
+11
Ляшко не пошел в мэры Киева от СН из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 1317
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21.07.2020 20:19
+9
этого дебила еще в Киеве не хватало
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21.07.2020 20:19
+9
в меры не пошел... ну и пошел...мимо
там из фриков, клоунов и просто идиотов.. скоро очередь к мерскому креслу выстроится
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21.07.2020 20:22
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этого дебила еще в Киеве не хватало
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21.07.2020 20:19 Відповісти
А уж как был нужен ,как нужен... Смех,да и только...
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21.07.2020 20:37 Відповісти
Ляшко не пошел в мэры Киева от СН из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 1317
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21.07.2020 20:19 Відповісти
тоже потерпевший ????? похоже в шайке шмаркли действительно кризис с кадрами ...
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21.07.2020 20:20 Відповісти
в меры не пошел... ну и пошел...мимо
там из фриков, клоунов и просто идиотов.. скоро очередь к мерскому креслу выстроится
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21.07.2020 20:22 Відповісти
Пора делать выбор, или будем питаться в ресторане одной сети, или вечный карантин.
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21.07.2020 20:24 Відповісти
ой какие все стали балуваные)))) канешна же ресторан...)))
от зачем Вы про жрачку вспомнили?
пойду в холодильнике поторохчу - Кота подразню)))) он все равно компот не пьет... тоже балуваный))))
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21.07.2020 20:30 Відповісти
Свет хоть в Днепре не отключили, алаверды Луцку.
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21.07.2020 20:33 Відповісти
та не...
и то спасибо!...
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21.07.2020 20:47 Відповісти
Дійсно, що у нас пандемія зебілізму, яка небезпечніша за короновірус.
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21.07.2020 20:24 Відповісти
Але ж пішла кандидатом в мери Ірина Верещук, яку кияни не знають і відповідно не хочуть бачити.
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21.07.2020 20:23 Відповісти
Он считает себя...,😃
Да ты можешь себя хоть Папой Римским считать...а важно что о тебе считают другие...
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21.07.2020 20:23 Відповісти
Думаю цьому пістону вже недовго залишилося, бо наважився відсвічувати більше за зєленолікого)))
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21.07.2020 20:24 Відповісти
Чувак от скромности не помрет...очень сильно себя любит и ценит..
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21.07.2020 20:24 Відповісти
Тююю, добрых санитаров с смирительной рубахой ктонибудь вызовите ентому пиарщику..
Можно і оселедця дати..
🤔
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21.07.2020 20:25 Відповісти
Хто буде платити за оселедець?
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21.07.2020 20:27 Відповісти
💨😷
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21.07.2020 20:32 Відповісти
о
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21.07.2020 20:26 Відповісти
та у него от ковида в промежности зуд начался, вот и передумал
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21.07.2020 20:27 Відповісти
Это как "голос" не перешел в оппозицию раньше из-за COVID
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21.07.2020 20:28 Відповісти
Кожне Ге хоче містами керувати... Кухаркіні діти...
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21.07.2020 20:30 Відповісти
Ге не чіпайте він на свому місті.
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21.07.2020 20:35 Відповісти
Колись цей тіпок намагався закрити моє підприємство - не закрив, ще й сан-гіг висновок і ТУ візував. Працював в Київській обл. СЕС.
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21.07.2020 20:35 Відповісти
До чого це - голосувати за нього буде він і його родичі .
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21.07.2020 20:37 Відповісти
У Ляшко есть мозги , в отличии от Тищенко 😀😀😀
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21.07.2020 20:40 Відповісти
Маєте рацію, там 2 чайні ложки сірої речовини та дві завивини що в рази більше ніж у середньостатичного зебілоїда.
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21.07.2020 20:48 Відповісти
Эксперт блин, проффесианал - в Никол. обл. дого не было ни одного зараженного - вытаращился, бросился туда .... и зараженные таки появились
Ясно шо на мэра такой ценный кадр - зажирно и слишком расточительно, это как бы король правил деревней)
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21.07.2020 20:44 Відповісти
Йому в мери йти не треба.Його і так народ буде судити на площі.
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21.07.2020 20:50 Відповісти
Одной чмой меньше.
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21.07.2020 20:57 Відповісти
 
 