Ляшко не пішов у мери Києва від СН через COVID-19
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому не став балотуватися у мери Києва від політичної партії "Слуга народу".
Про це він сказав у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні епідситуація в Україні змушує мене залишатися на посаді, на якій я перебуваю сьогодні. Я вважаю себе професіоналом і експертом у цій сфері, тому першочерговим завданням все ж є - відновити систему протиепідемічного захисту. Людина має бути максимально ефективною там, де вона зараз і на тій посаді, на якій зараз приносить максимальну користь", - сказав Ляшко.
"Це виключно моє рішення, і я вважаю, що воно адекватне до ситуації", - підкреслив він.
При цьому Ляшко не захотів пояснювати, хто спочатку запропонував йому балотуватися в мери і, зокрема, чи звучала така пропозиція від ОП.
Також він не відповів чітко на запитання про те, чи закрите для нього питання київських виборів міського голови і не сказав, як довго він планує перебувати на посаді санепідемлікаря.
Нагадаємо, 2 тижні тому Ляшко говорив журналістам, що готовий залишити посаду головного санітарного лікаря, щоб балотуватися в мери Києва і що розраховує на підтримку президента Зеленського.
16 липня на праймеріз "Слуги народу" кандидатом на пост мера Києва від цієї політичної сили було обрано Ірину Верещук.
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там из фриков, клоунов и просто идиотов.. скоро очередь к мерскому креслу выстроится
от зачем Вы про жрачку вспомнили?
пойду в холодильнике поторохчу - Кота подразню)))) он все равно компот не пьет... тоже балуваный))))
и то спасибо!...
Да ты можешь себя хоть Папой Римским считать...а важно что о тебе считают другие...
Можно і оселедця дати..
🤔
Ясно шо на мэра такой ценный кадр - зажирно и слишком расточительно, это как бы король правил деревней)