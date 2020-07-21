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Новости Захват заложников в Луцке
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Террорист в Луцке заявляет о раненом

Террорист в Луцке заявляет о раненом

Захвативший людей в автобусе в центре Луцка террорист Максим Кривош заявил в разговоре с журналистами, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок. По его словам, люди в плохом состоянии.

Об этом Кривош заявил в эфире телеканала НТА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Террорист сказал журналистам, что отпустит заложников, когда выполнятся его требования. По его словам, "чем больше было бы камер", тем быстрее бы его требования выполнили.

"Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок", - сказал он журналистам.

Кривош прибавил, что "ни один г###он" из тех, кого он перечислил, не выложил видеообращение, как он требовал.

Ранее террорист требовал, чтобы первые лица Украины записали видеообращение со словами "Я - террорист в законе".

Читайте на Цензор.НЕТ: В автобус с заложниками передали воду, переговоры продолжаются

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Также на Цензор.НЕТ: Около 100 нацгвардейцев и техника участвуют в спецоперации по освобождению заложников в Луцке. ФОТО

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.

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СБУ расследует по факту захвата заложников производство по статье "террористический акт".

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду.

Автор: 

заложник (1493) Луцк (587) ранение (3394) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+27
Нікого не нагадує?
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21.07.2020 20:37
+20
взяв в заложники простых людей, это ЧМО, само стало ган..оном.
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21.07.2020 20:34
+17
Почему этот п"дор не взял в заложники ахмет -медведчуков или депутатов, а простых людей? Падаль смердящая хочет прославиться? Не стоит живым его брать.
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21.07.2020 20:39
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Парня довела эта Зелёная жизнь, при Алексеиче ТАКОГО НЕ БЫЛО.
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21.07.2020 20:49 Ответить
Его обменяют на запчасти от Иж-49
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21.07.2020 20:50 Ответить
Зачем платят зп альфе если шизофреник до сих пор по салону скачет и людей кумарит?
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21.07.2020 20:51 Ответить
ну в 14-м альфа вроде как не плохо чмырила Гиркина под Славянском.
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21.07.2020 20:53 Ответить
Ты ещё штурм дворца Амина вспомни, секс должен быть регулярным а не раз в 14м году
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21.07.2020 20:59 Ответить
Альфа альфой но в каждом городе крупном как минимум 5 подразделений спецов которые в легкую решили бы этот вопрос !!! Без учета военных у них тоже своих хватает !!! Какое то дебильное шоу из за которого могут реально пострадать люди !!! Мне кажется кого то нужно гнать в шею вместе с креслом
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21.07.2020 20:59 Ответить
Никаких спецов нигде нету, есть только альфа в облцентрах , омега и вега в Киеве с Франыком , ментовское кодло нихера не умеет и не умело никогда а вояки к этому никаким боком никогда не были.Все его требования должны были уже прослушать психологи на предмет бредит или не бредит и поставить точку калибра 338
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21.07.2020 21:11 Ответить
Баканову уже звонили?
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21.07.2020 20:51 Ответить
Зеленський:
- Позвоните Баканову! Узнайте, что за черт?
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21.07.2020 21:44 Ответить
Что зебуины,ждали россию? А она приперлась благодаря вам слабоумным
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21.07.2020 20:52 Ответить
А ось це Ви точно підмітили - РЕСПЕКТ!!!!
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21.07.2020 21:11 Ответить
Смотрим за кулису, шо в Раде, хде зекомандующий
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21.07.2020 20:53 Ответить
Я собственно не совсем въезжаю в смысл его претензий. Это типа все должны посмотреть докфильм Земляне?....и для этого надо брать заложников???
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21.07.2020 20:54 Ответить
Это не докфильм, это пропаганда бреда.
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21.07.2020 21:42 Ответить
Кличко сказал, что нужны переговоры: "Лучше рука в небе,чем синица в журавле!".
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21.07.2020 20:55 Ответить
Срочно найти в Луцке инвалида с одной ногой на костылях, пусть пойдёт с белым флагом к автобусу и убьёт за 100 дол того коня! А потом пусть выведет первыми кто там мужского пола! Ото и вся свадьба. А завтра всю верхушку МВД уволить со званием рядовой!
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21.07.2020 20:57 Ответить
Как интересно...кадырка наезжает на зекретина и понеслось по пуйловскому сценарию ...мерзкий социопат этот зебоба
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21.07.2020 20:57 Ответить
так ведь нас так де взяли в заложники зелёные террористы! Он просто показывает на отдельно взятом автобусе,в каком состоянии 40 лямов людей!
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21.07.2020 20:59 Ответить
він ще продовжує інтервью роздавати? Це шо за цирк?
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21.07.2020 21:00 Ответить
как это знакомо: мы будем стоять не перед женщинами и детьми, а сзади... если кто еще не понял, это такой "привет" от кремлевского ху@ла зеленой шмаркле... Украина воюет не просто с врагом нашей Независимости, Украина воюет с террористом - с ордой-московией-рашкой... для рашки захват заложников абсолютно нормальное дело, они всю свою историю так живут, азиаты, что с них взять...
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21.07.2020 21:02 Ответить
ДДТ - Террорист
...
Я не к тебе, я не бабник, не вор!
Я - террорист! Я - Иван Помидоров!
Хватит трепаться, наш козырь - террор!
...
Люди опомнились, опрокурорились
Влезли на крышу, - Вяжи подлеца!
- Я ж холостыми, - харкая кровью,
Он выл на допросах, еле дыша.
- Ради любви к вам пошёл я на муки,
Вы же святыни свои растеряли!
- Нечего, падла, народ баламутить!
Взяли и вправду его... Тра-та-та-та!
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21.07.2020 21:05 Ответить
Млять, уже можно было бы связаться с авторами фильма "Земляне", чтобы они этому дураку лично сказали, чтобы он не дурковал. Им такая реклама фильма точно ни к чему
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21.07.2020 21:05 Ответить
.....какая то МУТНАЯ история ((((
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21.07.2020 21:14 Ответить
А где же хваленные спецподразделения МВД, НАБУ, СБУ и других страшных букв? Где Корды-Шморды? Где эти парни в дорогущем обмундировании купленном на деньги налогоплательщиков? Почему они не действуют? Их же учили, одевали, тренировали и оплачивали все за счет украинцев! Где они? Или они только под Верховной Зрадой могут защищать толстые жопы Геращенко и других Слуг Народа от возмущенного народа?
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21.07.2020 21:14 Ответить
а что эти парни сделают против чувака у которого возможно нога на детонаторе? Уберет ногу - взрыв. Дальше что?
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21.07.2020 21:15 Ответить
у людини емоції.
емоції превалюють над розумом.
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21.07.2020 21:17 Ответить
та тут в каментах прям стон стоит, диванные аналитики хором вопрошают "почему ничего не делают", или мозгов у народа нет напрочь или провокаторы.
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21.07.2020 21:22 Ответить
тут мікст шикарний
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21.07.2020 21:24 Ответить
Да какие там провокаторы... Просто, что в голову взбрело, то и орут....
В отличие от диванных специалистов, спецы просчитывают все риски...
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21.07.2020 21:54 Ответить
При силовом освобождении заложников гибнут люди.
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21.07.2020 21:17 Ответить
и это еще не открыли шлагбаум с лугандоном...с кем предлагал мирится сивуха...там таких навалит человек 300-400 за пару месяцев.... в каждом городе по автобусу устроят. Хотя я думаю там и "студентов" отслуживших в рядах дыныры хватит...скоро заедут.
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21.07.2020 21:16 Ответить
і таке може бути.
Дуже дивна поведінка влади, що Пороха, що зеленого - кордони під час війни вони ВПЕРТО не перекривають.
Питання - ЧОМУ???!!!
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21.07.2020 21:18 Ответить
А почему они должны сказать,что они "террористы"? Может точнее будет коррупционеры? Или это завязано с войной? Тогда понятно от куда ноги растут.
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21.07.2020 21:22 Ответить
Вони можуть зібратися разом, записати відео де скажуть:
путін терорист, расєя держава-терорист.
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21.07.2020 21:25 Ответить
Аваков сказал он вменяем да походу в чела шиза прогресирует
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21.07.2020 21:44 Ответить
Був колись фільм із Сталоне, називається Кобра, так там теж один придурок щось таке несуразне вимагав.
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21.07.2020 21:45 Ответить
Судя по требованиям у Кривоша снесло крышу от того бардака в стране, который происходит много лет и ни понятно, когда да закончиться.
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21.07.2020 21:47 Ответить
Но при чем тогда веганский фильм земляне? По моему это полоумный сектант. Почему я должен следовать требованиям какого-то... какой-то твари?
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21.07.2020 21:51 Ответить
ЗакончитЬся? Узнаю брата колю, лаптеногое, иди патрет ***** цалуй
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21.07.2020 21:57 Ответить
Ранее террорист требовал, чтобы первые лица Украины записали видеообращение со словами "Я - террорист в законе". Источник: https://censor.net/n3209407
Не понимаю в чем проблема записать видеообращение со словами "Ты террорист в законе", как мужик требует...
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21.07.2020 21:58 Ответить
***** тварюка, краще б ти сам смертельно поранився
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21.07.2020 22:01 Ответить
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