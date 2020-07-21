Террорист в Луцке заявляет о раненом

Захвативший людей в автобусе в центре Луцка террорист Максим Кривош заявил в разговоре с журналистами, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок. По его словам, люди в плохом состоянии.

Об этом Кривош заявил в эфире телеканала НТА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Террорист сказал журналистам, что отпустит заложников, когда выполнятся его требования. По его словам, "чем больше было бы камер", тем быстрее бы его требования выполнили.

"Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок", - сказал он журналистам.

Кривош прибавил, что "ни один г###он" из тех, кого он перечислил, не выложил видеообращение, как он требовал.

Ранее террорист требовал, чтобы первые лица Украины записали видеообращение со словами "Я - террорист в законе".

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

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В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.

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СБУ расследует по факту захвата заложников производство по статье "террористический акт".

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду.