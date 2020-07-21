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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Терорист у Луцьку заявляє про пораненого

Терорист у Луцьку заявляє про пораненого

Терорист Максим Кривош, який захопив людей в автобусі в центрі Луцька, заявив у розмові з журналістами, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина. За його словами, люди в поганому стані.

Про це Кривош заявив в ефірі телеканалу НТА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Терорист сказав журналістам, що відпустить заручників, коли виконають його вимоги. За його словами, "що більше було б камер", то швидше б його вимоги виконали.

"Заручники в поганому стані. Повний автобус, одна людина поранена, одна вагітна, одна дитина", - сказав він журналістам.

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Кривош додав, що "жоден г###он" із тих, кого він перерахував, не виклав відеозвернення, яке він вимагав.

Раніше терорист вимагав, щоб перші особи України записали відеозвернення зі словами "Я - терорист у законі".

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) поранення (2813) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+27
Нікого не нагадує?
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21.07.2020 20:37
+20
взяв в заложники простых людей, это ЧМО, само стало ган..оном.
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21.07.2020 20:34
+17
Почему этот п"дор не взял в заложники ахмет -медведчуков или депутатов, а простых людей? Падаль смердящая хочет прославиться? Не стоит живым его брать.
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21.07.2020 20:39
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Парня довела эта Зелёная жизнь, при Алексеиче ТАКОГО НЕ БЫЛО.
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21.07.2020 20:49 Відповісти
Его обменяют на запчасти от Иж-49
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21.07.2020 20:50 Відповісти
Зачем платят зп альфе если шизофреник до сих пор по салону скачет и людей кумарит?
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21.07.2020 20:51 Відповісти
ну в 14-м альфа вроде как не плохо чмырила Гиркина под Славянском.
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21.07.2020 20:53 Відповісти
Ты ещё штурм дворца Амина вспомни, секс должен быть регулярным а не раз в 14м году
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21.07.2020 20:59 Відповісти
Альфа альфой но в каждом городе крупном как минимум 5 подразделений спецов которые в легкую решили бы этот вопрос !!! Без учета военных у них тоже своих хватает !!! Какое то дебильное шоу из за которого могут реально пострадать люди !!! Мне кажется кого то нужно гнать в шею вместе с креслом
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21.07.2020 20:59 Відповісти
Никаких спецов нигде нету, есть только альфа в облцентрах , омега и вега в Киеве с Франыком , ментовское кодло нихера не умеет и не умело никогда а вояки к этому никаким боком никогда не были.Все его требования должны были уже прослушать психологи на предмет бредит или не бредит и поставить точку калибра 338
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21.07.2020 21:11 Відповісти
Баканову уже звонили?
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21.07.2020 20:51 Відповісти
Зеленський:
- Позвоните Баканову! Узнайте, что за черт?
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21.07.2020 21:44 Відповісти
Что зебуины,ждали россию? А она приперлась благодаря вам слабоумным
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21.07.2020 20:52 Відповісти
А ось це Ви точно підмітили - РЕСПЕКТ!!!!
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21.07.2020 21:11 Відповісти
Смотрим за кулису, шо в Раде, хде зекомандующий
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21.07.2020 20:53 Відповісти
Я собственно не совсем въезжаю в смысл его претензий. Это типа все должны посмотреть докфильм Земляне?....и для этого надо брать заложников???
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21.07.2020 20:54 Відповісти
Это не докфильм, это пропаганда бреда.
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21.07.2020 21:42 Відповісти
Кличко сказал, что нужны переговоры: "Лучше рука в небе,чем синица в журавле!".
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21.07.2020 20:55 Відповісти
Срочно найти в Луцке инвалида с одной ногой на костылях, пусть пойдёт с белым флагом к автобусу и убьёт за 100 дол того коня! А потом пусть выведет первыми кто там мужского пола! Ото и вся свадьба. А завтра всю верхушку МВД уволить со званием рядовой!
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21.07.2020 20:57 Відповісти
Как интересно...кадырка наезжает на зекретина и понеслось по пуйловскому сценарию ...мерзкий социопат этот зебоба
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21.07.2020 20:57 Відповісти
так ведь нас так де взяли в заложники зелёные террористы! Он просто показывает на отдельно взятом автобусе,в каком состоянии 40 лямов людей!
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21.07.2020 20:59 Відповісти
він ще продовжує інтервью роздавати? Це шо за цирк?
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21.07.2020 21:00 Відповісти
как это знакомо: мы будем стоять не перед женщинами и детьми, а сзади... если кто еще не понял, это такой "привет" от кремлевского ху@ла зеленой шмаркле... Украина воюет не просто с врагом нашей Независимости, Украина воюет с террористом - с ордой-московией-рашкой... для рашки захват заложников абсолютно нормальное дело, они всю свою историю так живут, азиаты, что с них взять...
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21.07.2020 21:02 Відповісти
ДДТ - Террорист
...
Я не к тебе, я не бабник, не вор!
Я - террорист! Я - Иван Помидоров!
Хватит трепаться, наш козырь - террор!
...
Люди опомнились, опрокурорились
Влезли на крышу, - Вяжи подлеца!
- Я ж холостыми, - харкая кровью,
Он выл на допросах, еле дыша.
- Ради любви к вам пошёл я на муки,
Вы же святыни свои растеряли!
- Нечего, падла, народ баламутить!
Взяли и вправду его... Тра-та-та-та!
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21.07.2020 21:05 Відповісти
Млять, уже можно было бы связаться с авторами фильма "Земляне", чтобы они этому дураку лично сказали, чтобы он не дурковал. Им такая реклама фильма точно ни к чему
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21.07.2020 21:05 Відповісти
.....какая то МУТНАЯ история ((((
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21.07.2020 21:14 Відповісти
А где же хваленные спецподразделения МВД, НАБУ, СБУ и других страшных букв? Где Корды-Шморды? Где эти парни в дорогущем обмундировании купленном на деньги налогоплательщиков? Почему они не действуют? Их же учили, одевали, тренировали и оплачивали все за счет украинцев! Где они? Или они только под Верховной Зрадой могут защищать толстые жопы Геращенко и других Слуг Народа от возмущенного народа?
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21.07.2020 21:14 Відповісти
а что эти парни сделают против чувака у которого возможно нога на детонаторе? Уберет ногу - взрыв. Дальше что?
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21.07.2020 21:15 Відповісти
у людини емоції.
емоції превалюють над розумом.
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21.07.2020 21:17 Відповісти
та тут в каментах прям стон стоит, диванные аналитики хором вопрошают "почему ничего не делают", или мозгов у народа нет напрочь или провокаторы.
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21.07.2020 21:22 Відповісти
тут мікст шикарний
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21.07.2020 21:24 Відповісти
Да какие там провокаторы... Просто, что в голову взбрело, то и орут....
В отличие от диванных специалистов, спецы просчитывают все риски...
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21.07.2020 21:54 Відповісти
При силовом освобождении заложников гибнут люди.
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21.07.2020 21:17 Відповісти
и это еще не открыли шлагбаум с лугандоном...с кем предлагал мирится сивуха...там таких навалит человек 300-400 за пару месяцев.... в каждом городе по автобусу устроят. Хотя я думаю там и "студентов" отслуживших в рядах дыныры хватит...скоро заедут.
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21.07.2020 21:16 Відповісти
і таке може бути.
Дуже дивна поведінка влади, що Пороха, що зеленого - кордони під час війни вони ВПЕРТО не перекривають.
Питання - ЧОМУ???!!!
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21.07.2020 21:18 Відповісти
А почему они должны сказать,что они "террористы"? Может точнее будет коррупционеры? Или это завязано с войной? Тогда понятно от куда ноги растут.
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21.07.2020 21:22 Відповісти
Вони можуть зібратися разом, записати відео де скажуть:
путін терорист, расєя держава-терорист.
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21.07.2020 21:25 Відповісти
Аваков сказал он вменяем да походу в чела шиза прогресирует
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21.07.2020 21:44 Відповісти
Був колись фільм із Сталоне, називається Кобра, так там теж один придурок щось таке несуразне вимагав.
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21.07.2020 21:45 Відповісти
Судя по требованиям у Кривоша снесло крышу от того бардака в стране, который происходит много лет и ни понятно, когда да закончиться.
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21.07.2020 21:47 Відповісти
Но при чем тогда веганский фильм земляне? По моему это полоумный сектант. Почему я должен следовать требованиям какого-то... какой-то твари?
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21.07.2020 21:51 Відповісти
ЗакончитЬся? Узнаю брата колю, лаптеногое, иди патрет ***** цалуй
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21.07.2020 21:57 Відповісти
Ранее террорист требовал, чтобы первые лица Украины записали видеообращение со словами "Я - террорист в законе". Источник: https://censor.net/n3209407
Не понимаю в чем проблема записать видеообращение со словами "Ты террорист в законе", как мужик требует...
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21.07.2020 21:58 Відповісти
***** тварюка, краще б ти сам смертельно поранився
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21.07.2020 22:01 Відповісти
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