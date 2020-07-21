Терорист у Луцьку заявляє про пораненого
Терорист Максим Кривош, який захопив людей в автобусі в центрі Луцька, заявив у розмові з журналістами, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина. За його словами, люди в поганому стані.
Про це Кривош заявив в ефірі телеканалу НТА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
Терорист сказав журналістам, що відпустить заручників, коли виконають його вимоги. За його словами, "що більше було б камер", то швидше б його вимоги виконали.
"Заручники в поганому стані. Повний автобус, одна людина поранена, одна вагітна, одна дитина", - сказав він журналістам.
Кривош додав, що "жоден г###он" із тих, кого він перерахував, не виклав відеозвернення, яке він вимагав.
Раніше терорист вимагав, щоб перші особи України записали відеозвернення зі словами "Я - терорист у законі".
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду.
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- Позвоните Баканову! Узнайте, что за черт?
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Я не к тебе, я не бабник, не вор!
Я - террорист! Я - Иван Помидоров!
Хватит трепаться, наш козырь - террор!
...
Люди опомнились, опрокурорились
Влезли на крышу, - Вяжи подлеца!
- Я ж холостыми, - харкая кровью,
Он выл на допросах, еле дыша.
- Ради любви к вам пошёл я на муки,
Вы же святыни свои растеряли!
- Нечего, падла, народ баламутить!
Взяли и вправду его... Тра-та-та-та!
емоції превалюють над розумом.
В отличие от диванных специалистов, спецы просчитывают все риски...
Дуже дивна поведінка влади, що Пороха, що зеленого - кордони під час війни вони ВПЕРТО не перекривають.
Питання - ЧОМУ???!!!
путін терорист, расєя держава-терорист.
Не понимаю в чем проблема записать видеообращение со словами "Ты террорист в законе", как мужик требует...