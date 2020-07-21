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Новости Захват заложников в Луцке
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Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков

Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков

Удерживавший заложников в автобусе в центре Луцка террорист Максим Кривош стрелял в первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Был один неприятный момент, когда террорист выстрелил в господина Коваля... Это был тот момент, когда мы переживали, но удалось вернуть его (террориста. - Ред.) к переговорам", - сказал Аваков.

Как уточнили в Нацполиции, пуля прошла рядом с замглавы Нацполиции, не ранив его, он просто увернулся от осколков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также на Цензор.НЕТ: У террориста из Луцка были сообщники в других городах, они задержаны, - Аваков

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Читайте также: Зеленский удалил видео, на котором выполнял требование террориста из Луцка

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Луцк (587) стрельба (3266) Коваль Евгений (4) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+33
"Увернулся от осколков", нінзя мабуть !!)))
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21.07.2020 22:45
+32
пуля прошла рядом с замглавы Нацполиции, не ранив его, он просто увернулся от осколков.

Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 9697
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21.07.2020 22:49
+30
Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 2834
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21.07.2020 22:48
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Страница 2 из 2
Если в стену попадает, то да
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21.07.2020 23:07 Ответить
А где написано, что осколки от пули? ... раз пуля пролетела мимо значит она куда-то попала, вот оттуда и осколки
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21.07.2020 23:39 Ответить
И увернуться от них очень легко, нужны всего лишь сверхспособности
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21.07.2020 22:57 Ответить
да какая разница!
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21.07.2020 22:59 Ответить
У радіусі 15 сантиметрів від пролітаючої кулі - скалки?
А в яких арміях Ви служилі?
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21.07.2020 22:58 Ответить
В разных.
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21.07.2020 23:00 Ответить
В жидких и газообразных !!
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21.07.2020 23:40 Ответить
Ловко увернувшись от осколков (???) пули террориста г. Коваль обрадовал министра неожиданным спасением. А рожа у террориста ....вот бы его в убийцы Шеремета да и Гонгадзе заодно. Жидко использовали.
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21.07.2020 22:54 Ответить
Таки так..
Замість моска- спам та хамство пацакське..
Деградація..))
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21.07.2020 23:07 Ответить
Про Украину и украинцев только хорошее. А вы как хотели?
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21.07.2020 23:08 Ответить
Надо же, злой какой...
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21.07.2020 22:57 Ответить
обычная виртуальность нашего мира )
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21.07.2020 22:57 Ответить
...Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 831...
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21.07.2020 22:57 Ответить
Мєдаль " За Ізворротлівость" ісчо нє прррідумалі??
Підкидиваю ідейку!! ..даром ..
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21.07.2020 22:58 Ответить
Штірліц підібрав шифр до сейфу Бормана. Дверцята відчинились з легкістю. Але в сейфі він побачив Мюлєра!
- Штірліц! Ви - руський шпигун!, - вигукнув Мюлєр.
Штірліц вистрелив у Мюлєра. Куля відрекошетила кудись вбік. "Бронєвой", - подумав Штірліц.
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21.07.2020 22:58 Ответить
На ПРЯМОМУ була пряма трансляція подій і було видно як його затримували.
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21.07.2020 22:58 Ответить
це була гра?
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21.07.2020 23:07 Ответить
Невдалий дубль.
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21.07.2020 23:09 Ответить
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 5586
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21.07.2020 22:59 Ответить
Смотрите фильм земляне..... 2005 год. Вова всем рекомендовал по совету чувака в берете)
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22.07.2020 00:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=lRndexDVhsw&feature=emb_title Вот видео
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21.07.2020 23:00 Ответить
Осколки от стекла . он выстрелил в окно.
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21.07.2020 23:06 Ответить
Какой БРЕД очередной, придуманный Аваковым со своей женой Антониной Геращенко!
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21.07.2020 23:11 Ответить
Почему Порошенко не попиарился, раз это придумано? Такой шанс стать не сцыкуном. ))))
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22.07.2020 01:33 Ответить
Скло було вже розбите.
Можливо ударною хвилею, після пострілу, якісь кришки посипались.
Але стріляв не на поразку. І, один раз.
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21.07.2020 23:37 Ответить
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 6740
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21.07.2020 23:01 Ответить
Кака мона в Гаспадина стрылять??
Тільки сокирою!!
🤣
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21.07.2020 23:02 Ответить
вся страна знает что они что то мутят но они делают вид что мы этого не понимаем и продолжают мутить
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21.07.2020 23:03 Ответить
А ты и правда думаешь, что что- то понимаешь?😁 Наив.
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21.07.2020 23:13 Ответить
Вот вы ржете, а это был очень опасный трюк. Да еще и без каскадера.
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21.07.2020 23:07 Ответить
ага . без каскадера . без пули и без осколков
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21.07.2020 23:11 Ответить
Путін підривав будинки з громадянами росії---дякуємо,що наші такого не роблять, але вистави відслідковуються.
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21.07.2020 23:09 Ответить
Тай динаміка в бік будинків теж помітна !!!))
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21.07.2020 23:24 Ответить
шоу получилось какое то не смешное . растянутое . и концовка не интересная . видать сценаристы у 95-го квартала уже не те
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21.07.2020 23:10 Ответить
В фильме Авакова прослеживается явный плагиат.
Сцены уворачивания от пуль мы все видели в фильме "Матрица".
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 3873
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21.07.2020 23:11 Ответить
Ахах))))пуля прошла мимо ,а от осколков он увернулся....мерзкие социопаты у власти...
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21.07.2020 23:11 Ответить
та просто мишель плохой был совсем бухой
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21.07.2020 23:13 Ответить
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 6379
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21.07.2020 23:13 Ответить
шкода, що не влучно...
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21.07.2020 23:16 Ответить
Пуля прошла мимо, граната не взорвалась. Балаган.
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21.07.2020 23:18 Ответить
Треба було в герашенка стріляти тоді б точно влучив.
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21.07.2020 23:23 Ответить
так это только зам и уже увернулься от осколков, а ведь самый сам высшый чин, тот таки вообще разплавляет всё в полёте.
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21.07.2020 23:23 Ответить
Да, террорист какой-то киношный получился, такое а-ля Чегевара и любитель котиков.
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21.07.2020 23:24 Ответить
Почитал комментьі и понял , никогда американцьі на Луне не бьіли , то все павильонньіе сьемки ! Как же я сразу не догадался...
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21.07.2020 23:26 Ответить
Не вбив поліцая то хепі енду нема
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21.07.2020 23:30 Ответить
Петя с путиным договаривался за захват кораблей,клоун выдумал террористов,с каждым годом веселей,что задумываешся что шапкокрад еще и не самый худший из них был,одним словам в сравнении с ними жалкий лошок
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21.07.2020 23:42 Ответить
ЩОБ В КРАЇНІ НЕ БУЛО ДЕСТАБІЛІЗАЦІ, ТРЕБА БУЛО У 19 РОЦІ ВИБИРАТИ НЕ ЦИРК ШАПІТО, З СЕРІАЛУ, А ЛЮДЕЙ ТаКИХ ЯК ІГОР СМЕШКО, АБО СЕРГІЙ КРИВОНОС, АБО РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ, АБО ХОЧА Б ПОРОШЕНКО В КІНЦІ КІНЦІВ. АЛЕ СПОДІВАЮСЬ, ЩО ЛОХТОРАТ ЗЕ НАРЕШТІ ХОЧЬ ЯКІСЬ ВИСНОВКИ ЗРОБИТЬ.
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21.07.2020 23:42 Ответить
Сказки , с Моего опыта - посекло мелкими осколками от
пуль, патамушо был рядом с металлическими конкструкциями..
Да и хрен его знает- от пуль или констркций металлических..
Лет через двадцать начали сами вылезать, некоторые вырезали..
А так йодом замазал и все..
😁
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21.07.2020 23:48 Ответить
Взять бы всех и зарубить
(с)
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21.07.2020 23:57 Ответить
Дайте ему звезды! Две! Он фартовый! Там было всё министерство или в Киеве остались только лохи?
Фото коваля сразу после выстрела)
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 122
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22.07.2020 00:00 Ответить
Ну как же, нельзя же упустить такую оказию, и не получить дивиденды, которые сами пришли в карман, не каждый день такая удача приходит, и тем более принимал самое активное, рисковал жизнью, людьми, так что, ваш покорный..
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22.07.2020 00:10 Ответить
"Мадам! Пули свистели над головой!.."
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22.07.2020 00:36 Ответить
А сапоги не свистели ?
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22.07.2020 09:11 Ответить
"На его месте должен быть я": сказал Сеня.
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22.07.2020 01:13 Ответить
Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков, его спасли два рюкзака мой рюкзак и рюкзак моего сынишки.
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22.07.2020 02:11 Ответить
Я так понял, Зеленский не зря ездил перед этим в "Луцкую область".
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22.07.2020 02:14 Ответить
Кастинг проводил
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22.07.2020 02:21 Ответить
аваков кое как провернул "захват заложников" и теперь сочиняет байки про мусора-героя
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22.07.2020 04:34 Ответить
Холостой патрон лично аваков начинял))
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22.07.2020 04:53 Ответить
Джексон стрелял в Сундукова.
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22.07.2020 06:01 Ответить
стрелял из стартового...или холостыми....
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22.07.2020 06:21 Ответить
шо, опять промахнулся с расстояния 20см?
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22.07.2020 07:27 Ответить
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 1657

нічого не хочу читати - просто порівняйте - хто з них інтелегентніший та людяний
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22.07.2020 07:51 Ответить
А можно расширить выбор - дайте третье фото, того, из Кагарлыка...
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22.07.2020 11:08 Ответить
Ну прям человек маятник
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22.07.2020 09:10 Ответить
днище, днище, днище!!!!!
стрелял, увернулся, все живы здоровы + адекватный приятный и обходительный террорист с водичкой и успокоительным.
фу, ****, этих петухов нахер с власти гнать пора
сраный цирк, уже даже знакомые зебобы плюются от вашего трешака.
Вы тупое днище, стая инфантилов, бегающих за рейтингами вместо работы на страну
Будте прокляты!
П.С. Зеля! ты сядеш за все, что твориш сейчас
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22.07.2020 15:51 Ответить
тупая зеленая постановка
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22.07.2020 22:58 Ответить
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