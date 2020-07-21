Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков
Удерживавший заложников в автобусе в центре Луцка террорист Максим Кривош стрелял в первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.
Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Был один неприятный момент, когда террорист выстрелил в господина Коваля... Это был тот момент, когда мы переживали, но удалось вернуть его (террориста. - Ред.) к переговорам", - сказал Аваков.
Как уточнили в Нацполиции, пуля прошла рядом с замглавы Нацполиции, не ранив его, он просто увернулся от осколков.
Читайте на Цензор.НЕТ: Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
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Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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А в яких арміях Ви служилі?
Замість моска- спам та хамство пацакське..
Деградація..))
Підкидиваю ідейку!! ..даром ..
- Штірліц! Ви - руський шпигун!, - вигукнув Мюлєр.
Штірліц вистрелив у Мюлєра. Куля відрекошетила кудись вбік. "Бронєвой", - подумав Штірліц.
Можливо ударною хвилею, після пострілу, якісь кришки посипались.
Але стріляв не на поразку. І, один раз.
Тільки сокирою!!
🤣
Сцены уворачивания от пуль мы все видели в фильме "Матрица".
пуль, патамушо был рядом с металлическими конкструкциями..
Да и хрен его знает- от пуль или констркций металлических..
Лет через двадцать начали сами вылезать, некоторые вырезали..
А так йодом замазал и все..
😁
(с)
Фото коваля сразу после выстрела)
нічого не хочу читати - просто порівняйте - хто з них інтелегентніший та людяний
стрелял, увернулся, все живы здоровы + адекватный приятный и обходительный террорист с водичкой и успокоительным.
фу, ****, этих петухов нахер с власти гнать пора
сраный цирк, уже даже знакомые зебобы плюются от вашего трешака.
Вы тупое днище, стая инфантилов, бегающих за рейтингами вместо работы на страну
Будте прокляты!
П.С. Зеля! ты сядеш за все, что твориш сейчас