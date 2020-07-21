Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков

Удерживавший заложников в автобусе в центре Луцка террорист Максим Кривош стрелял в первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Был один неприятный момент, когда террорист выстрелил в господина Коваля... Это был тот момент, когда мы переживали, но удалось вернуть его (террориста. - Ред.) к переговорам", - сказал Аваков.

Как уточнили в Нацполиции, пуля прошла рядом с замглавы Нацполиции, не ранив его, он просто увернулся от осколков.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

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Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.