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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков

Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков

Терорист Максим Кривоша, який утримував заручників в автобусі в центрі Луцька, стріляв у першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.

Про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Був один неприємний момент, коли терорист вистрілив в пана Коваля ... Це був той момент, коли ми переживали, але вдалося повернути його (терориста. - Ред.) до переговорів", - сказав Аваков.

Як уточнили в Нацполіції, куля пройшла поруч із заступником глави Нацполіції, не поранивши його, він просто ухилився від осколків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спільно з Нацполіцією звільнили в Луцьку 13 заручників і затримали терориста

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Луцьк (419) стрілянина (1793) Коваль Євген (4) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+33
"Увернулся от осколков", нінзя мабуть !!)))
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21.07.2020 22:45
+32
пуля прошла рядом с замглавы Нацполиции, не ранив его, он просто увернулся от осколков.

Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 9697
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21.07.2020 22:49
+30
Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 2834
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21.07.2020 22:48
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Если в стену попадает, то да
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21.07.2020 23:07 Відповісти
А где написано, что осколки от пули? ... раз пуля пролетела мимо значит она куда-то попала, вот оттуда и осколки
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21.07.2020 23:39 Відповісти
И увернуться от них очень легко, нужны всего лишь сверхспособности
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21.07.2020 22:57 Відповісти
да какая разница!
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21.07.2020 22:59 Відповісти
У радіусі 15 сантиметрів від пролітаючої кулі - скалки?
А в яких арміях Ви служилі?
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21.07.2020 22:58 Відповісти
В разных.
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21.07.2020 23:00 Відповісти
В жидких и газообразных !!
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21.07.2020 23:40 Відповісти
Ловко увернувшись от осколков (???) пули террориста г. Коваль обрадовал министра неожиданным спасением. А рожа у террориста ....вот бы его в убийцы Шеремета да и Гонгадзе заодно. Жидко использовали.
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21.07.2020 22:54 Відповісти
Таки так..
Замість моска- спам та хамство пацакське..
Деградація..))
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21.07.2020 23:07 Відповісти
Про Украину и украинцев только хорошее. А вы как хотели?
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21.07.2020 23:08 Відповісти
Надо же, злой какой...
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21.07.2020 22:57 Відповісти
обычная виртуальность нашего мира )
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21.07.2020 22:57 Відповісти
...Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 831...
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21.07.2020 22:57 Відповісти
Мєдаль " За Ізворротлівость" ісчо нє прррідумалі??
Підкидиваю ідейку!! ..даром ..
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21.07.2020 22:58 Відповісти
Штірліц підібрав шифр до сейфу Бормана. Дверцята відчинились з легкістю. Але в сейфі він побачив Мюлєра!
- Штірліц! Ви - руський шпигун!, - вигукнув Мюлєр.
Штірліц вистрелив у Мюлєра. Куля відрекошетила кудись вбік. "Бронєвой", - подумав Штірліц.
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21.07.2020 22:58 Відповісти
На ПРЯМОМУ була пряма трансляція подій і було видно як його затримували.
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21.07.2020 22:58 Відповісти
це була гра?
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21.07.2020 23:07 Відповісти
Невдалий дубль.
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21.07.2020 23:09 Відповісти
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 5586
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21.07.2020 22:59 Відповісти
Смотрите фильм земляне..... 2005 год. Вова всем рекомендовал по совету чувака в берете)
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22.07.2020 00:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=lRndexDVhsw&feature=emb_title Вот видео
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21.07.2020 23:00 Відповісти
Осколки от стекла . он выстрелил в окно.
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21.07.2020 23:06 Відповісти
Какой БРЕД очередной, придуманный Аваковым со своей женой Антониной Геращенко!
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21.07.2020 23:11 Відповісти
Почему Порошенко не попиарился, раз это придумано? Такой шанс стать не сцыкуном. ))))
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22.07.2020 01:33 Відповісти
Скло було вже розбите.
Можливо ударною хвилею, після пострілу, якісь кришки посипались.
Але стріляв не на поразку. І, один раз.
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21.07.2020 23:37 Відповісти
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 6740
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21.07.2020 23:01 Відповісти
Кака мона в Гаспадина стрылять??
Тільки сокирою!!
🤣
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21.07.2020 23:02 Відповісти
вся страна знает что они что то мутят но они делают вид что мы этого не понимаем и продолжают мутить
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21.07.2020 23:03 Відповісти
А ты и правда думаешь, что что- то понимаешь?😁 Наив.
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21.07.2020 23:13 Відповісти
Вот вы ржете, а это был очень опасный трюк. Да еще и без каскадера.
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21.07.2020 23:07 Відповісти
ага . без каскадера . без пули и без осколков
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21.07.2020 23:11 Відповісти
Путін підривав будинки з громадянами росії---дякуємо,що наші такого не роблять, але вистави відслідковуються.
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21.07.2020 23:09 Відповісти
Тай динаміка в бік будинків теж помітна !!!))
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21.07.2020 23:24 Відповісти
шоу получилось какое то не смешное . растянутое . и концовка не интересная . видать сценаристы у 95-го квартала уже не те
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21.07.2020 23:10 Відповісти
В фильме Авакова прослеживается явный плагиат.
Сцены уворачивания от пуль мы все видели в фильме "Матрица".
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 3873
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21.07.2020 23:11 Відповісти
Ахах))))пуля прошла мимо ,а от осколков он увернулся....мерзкие социопаты у власти...
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21.07.2020 23:11 Відповісти
та просто мишель плохой был совсем бухой
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21.07.2020 23:13 Відповісти
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 6379
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21.07.2020 23:13 Відповісти
шкода, що не влучно...
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21.07.2020 23:16 Відповісти
Пуля прошла мимо, граната не взорвалась. Балаган.
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21.07.2020 23:18 Відповісти
Треба було в герашенка стріляти тоді б точно влучив.
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21.07.2020 23:23 Відповісти
так это только зам и уже увернулься от осколков, а ведь самый сам высшый чин, тот таки вообще разплавляет всё в полёте.
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21.07.2020 23:23 Відповісти
Да, террорист какой-то киношный получился, такое а-ля Чегевара и любитель котиков.
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21.07.2020 23:24 Відповісти
Почитал комментьі и понял , никогда американцьі на Луне не бьіли , то все павильонньіе сьемки ! Как же я сразу не догадался...
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21.07.2020 23:26 Відповісти
Не вбив поліцая то хепі енду нема
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21.07.2020 23:30 Відповісти
Петя с путиным договаривался за захват кораблей,клоун выдумал террористов,с каждым годом веселей,что задумываешся что шапкокрад еще и не самый худший из них был,одним словам в сравнении с ними жалкий лошок
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21.07.2020 23:42 Відповісти
ЩОБ В КРАЇНІ НЕ БУЛО ДЕСТАБІЛІЗАЦІ, ТРЕБА БУЛО У 19 РОЦІ ВИБИРАТИ НЕ ЦИРК ШАПІТО, З СЕРІАЛУ, А ЛЮДЕЙ ТаКИХ ЯК ІГОР СМЕШКО, АБО СЕРГІЙ КРИВОНОС, АБО РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ, АБО ХОЧА Б ПОРОШЕНКО В КІНЦІ КІНЦІВ. АЛЕ СПОДІВАЮСЬ, ЩО ЛОХТОРАТ ЗЕ НАРЕШТІ ХОЧЬ ЯКІСЬ ВИСНОВКИ ЗРОБИТЬ.
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21.07.2020 23:42 Відповісти
Сказки , с Моего опыта - посекло мелкими осколками от
пуль, патамушо был рядом с металлическими конкструкциями..
Да и хрен его знает- от пуль или констркций металлических..
Лет через двадцать начали сами вылезать, некоторые вырезали..
А так йодом замазал и все..
😁
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21.07.2020 23:48 Відповісти
Взять бы всех и зарубить
(с)
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21.07.2020 23:57 Відповісти
Дайте ему звезды! Две! Он фартовый! Там было всё министерство или в Киеве остались только лохи?
Фото коваля сразу после выстрела)
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 122
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22.07.2020 00:00 Відповісти
Ну как же, нельзя же упустить такую оказию, и не получить дивиденды, которые сами пришли в карман, не каждый день такая удача приходит, и тем более принимал самое активное, рисковал жизнью, людьми, так что, ваш покорный..
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22.07.2020 00:10 Відповісти
"Мадам! Пули свистели над головой!.."
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22.07.2020 00:36 Відповісти
А сапоги не свистели ?
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22.07.2020 09:11 Відповісти
"На его месте должен быть я": сказал Сеня.
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22.07.2020 01:13 Відповісти
Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков, его спасли два рюкзака мой рюкзак и рюкзак моего сынишки.
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22.07.2020 02:11 Відповісти
Я так понял, Зеленский не зря ездил перед этим в "Луцкую область".
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22.07.2020 02:14 Відповісти
Кастинг проводил
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22.07.2020 02:21 Відповісти
аваков кое как провернул "захват заложников" и теперь сочиняет байки про мусора-героя
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22.07.2020 04:34 Відповісти
Холостой патрон лично аваков начинял))
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22.07.2020 04:53 Відповісти
Джексон стрелял в Сундукова.
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22.07.2020 06:01 Відповісти
стрелял из стартового...или холостыми....
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22.07.2020 06:21 Відповісти
шо, опять промахнулся с расстояния 20см?
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22.07.2020 07:27 Відповісти
Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков - Цензор.НЕТ 1657

нічого не хочу читати - просто порівняйте - хто з них інтелегентніший та людяний
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22.07.2020 07:51 Відповісти
А можно расширить выбор - дайте третье фото, того, из Кагарлыка...
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22.07.2020 11:08 Відповісти
Ну прям человек маятник
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22.07.2020 09:10 Відповісти
днище, днище, днище!!!!!
стрелял, увернулся, все живы здоровы + адекватный приятный и обходительный террорист с водичкой и успокоительным.
фу, ****, этих петухов нахер с власти гнать пора
сраный цирк, уже даже знакомые зебобы плюются от вашего трешака.
Вы тупое днище, стая инфантилов, бегающих за рейтингами вместо работы на страну
Будте прокляты!
П.С. Зеля! ты сядеш за все, что твориш сейчас
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22.07.2020 15:51 Відповісти
тупая зеленая постановка
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22.07.2020 22:58 Відповісти
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