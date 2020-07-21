Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков
Терорист Максим Кривоша, який утримував заручників в автобусі в центрі Луцька, стріляв у першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.
Про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Був один неприємний момент, коли терорист вистрілив в пана Коваля ... Це був той момент, коли ми переживали, але вдалося повернути його (терориста. - Ред.) до переговорів", - сказав Аваков.
Як уточнили в Нацполіції, куля пройшла поруч із заступником глави Нацполіції, не поранивши його, він просто ухилився від осколків.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.
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А в яких арміях Ви служилі?
Замість моска- спам та хамство пацакське..
Деградація..))
Підкидиваю ідейку!! ..даром ..
- Штірліц! Ви - руський шпигун!, - вигукнув Мюлєр.
Штірліц вистрелив у Мюлєра. Куля відрекошетила кудись вбік. "Бронєвой", - подумав Штірліц.
Можливо ударною хвилею, після пострілу, якісь кришки посипались.
Але стріляв не на поразку. І, один раз.
Тільки сокирою!!
🤣
Сцены уворачивания от пуль мы все видели в фильме "Матрица".
пуль, патамушо был рядом с металлическими конкструкциями..
Да и хрен его знает- от пуль или констркций металлических..
Лет через двадцать начали сами вылезать, некоторые вырезали..
А так йодом замазал и все..
😁
(с)
Фото коваля сразу после выстрела)
нічого не хочу читати - просто порівняйте - хто з них інтелегентніший та людяний
стрелял, увернулся, все живы здоровы + адекватный приятный и обходительный террорист с водичкой и успокоительным.
фу, ****, этих петухов нахер с власти гнать пора
сраный цирк, уже даже знакомые зебобы плюются от вашего трешака.
Вы тупое днище, стая инфантилов, бегающих за рейтингами вместо работы на страну
Будте прокляты!
П.С. Зеля! ты сядеш за все, что твориш сейчас