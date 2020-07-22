Обливших нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой задержали для дачи пояснений, - полиция Киева
Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, их доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.
"Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного задержанных доставили в Печерское управление полиции. Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проверка продолжается. По результатам проверки действиям мужчин будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.
Напомним, 17 июля во время обсуждения постановления о нелегитимном проведении общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет находится под внешним управлением, а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".
21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лєнку пропустили крізь соковичавучувалку?
(згадав "жидкую мать" із "Сердца четырех" Сорокіна)
...
Не можна робити такі помилки о підлогу третьої ночі. Ледве сусідів не розбудив
Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
Детальніше дивіться у відео за ссиллю зверху.
"Я адвокат затриманого Олександра Погребиського. Взагалі мій клієнт не має ніякого відношення до тих подій, які на сьогоднішній день обговорюються в студії. Він фактично був свідком, як народний депутат України вдарив пересічного громадянина. При цьому висловлювався в його адресу нецензурною лайкою. І саме з метою допомогти з'ясувати, залишити свої анкетні дані, щоб бути викликаним і допитаним в якості свідка, він підійшов в цю гущу подій. Однак поліція, не розібравшись в ситуації, не з'ясувавши події, затримала його і доставила в Печерське управління Національної поліції в місті Києві", - сказала адвокат.
"Щодо стану мого підзахисного, то, звісно, він шокований. Щодо фізичних якихось ушкоджень - ні, в нього немає тілесних ушкоджень, нічого. Однак він шокований тим безпідставним затриманням, коли він навпаки намагався допомогти. Однак фактично був позбавлений свободи, був затриманий. І на сьогоднішній день він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Щодо інформації, яка у нас мається, то другий затриманий звернувся з заявою про скоєння кримінального правопорушення народним депутатом України, а саме - це нанесення легких тілесних ушкоджень. На протязі 24 годин ці відомості повинні бути внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повинна бути призначена і проведена судово-медична експертиза, і проведено обслідування затриманого", - зазначила Тонконожко.
За такі "зряплати" Я теж буду рило фарбувати в ЗЕ колір,
хоч кожний день!!
Який буде когнітив- ти вже зранку ЗЕлений!!
🤣🤣
Коли ригівський бидлос , увесь зелений , чи то від люті , чи від зеленки ,не знаходив собі місця під Радою , журналіст , з голівудською посмішкою на обличчі , запитала в нього - де плануєте відпочивати цим літом . Реакццію ригобидла потрібно бачити.!! .https://www.facebook.com/grom.alex.grom/videos/3289274797779106/UzpfSTEwMDAwMDg5ODUzMDE0NjozMjg5Mjc0OTUxMTEyNDI0/
И хорошобы разобраться соответствующим органам попадают ли его заявления с трибуны ВР под какую либо ответственность за подрыв государственного строя !
После слухов о беременности пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своем молодом человеке. Девушка не захотела называть его имя, но намекнула, что он занимается политикой.
)))))))))))))
Не меньше!!!!
Если за яйцо в Барну была статья терроризм!!!!