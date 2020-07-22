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Новости Силовики
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Обливших нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой задержали для дачи пояснений, - полиция Киева

Обливших нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой задержали для дачи пояснений, - полиция Киева

Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, их доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

"Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного задержанных доставили в Печерское управление полиции. Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проверка продолжается. По результатам проверки действиям мужчин будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 июля во время обсуждения постановления о нелегитимном проведении общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет находится под внешним управлением, а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутаты из "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Автор: 

Киев (25649) Нацполиция (16543) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Волошин Олег ОПЗЖ (31)


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Топ комментарии
+26
Вот и Волошин вступил в партию Зеленского. Все-таки партнеры во всем.
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22.07.2020 02:10
+17
Таких совковых гадёнышей, как этот Волошин, надо обливать несмываемой Красной краской типа той краски, которая в СССРани использовалась угрозыском в качестве "химловушки" для выявления воров..
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22.07.2020 02:38
+10
Журналістка https://www.facebook.com/news24ukraine/?__tn__=K-y.g&eid=ARCJnZaUNzc_aDoZQF_zDkS1JPbIv7FcjR7ookzZT4UsnzJ712x6jUhf-Bn-YmvQyAwteCg_Ly0auq8F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAfeQtFeXoLANK1O7U44Ady2A7J7uWw3QcBbKOHippKPkr2ziGjZXrncx9ExNuhEcM-1S18ShZJtVY6RnRES_2-3IS-5lODA9ylw9CSQTSCB6VF9Ou5SadnptI8nmjJAsm2IL_4yFoMaYxI0-aPT_iLzCuoFtHXlwX6UhDhHctRS1GzqP-mVYv5cKqccSHnsOhcQOfD1QAHrVQIa3BKO4R0JjKzm7h1jZSTzr9dqzAaVfL3rQH4NcTNw 24 Канал https://www.facebook.com/profile.php?id=100001770934750&__tn__=K-y.g&eid=ARAlNLNocvg42_Rk5ZhuDZQluWN4rQf9xC_gskdHxr_NTuGDfeGTwSIvzCb0JWhGOZK3_rLSr9YA1AUq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAfeQtFeXoLANK1O7U44Ady2A7J7uWw3QcBbKOHippKPkr2ziGjZXrncx9ExNuhEcM-1S18ShZJtVY6RnRES_2-3IS-5lODA9ylw9CSQTSCB6VF9Ou5SadnptI8nmjJAsm2IL_4yFoMaYxI0-aPT_iLzCuoFtHXlwX6UhDhHctRS1GzqP-mVYv5cKqccSHnsOhcQOfD1QAHrVQIa3BKO4R0JjKzm7h1jZSTzr9dqzAaVfL3rQH4NcTNw Леся Виговська тонким шаром розмазала Волошина🤣🤣 Аплодую стоячи! Браво!!! .

Коли ригівський бидлос , увесь зелений , чи то від люті , чи від зеленки ,не знаходив собі місця під Радою , журналіст , з голівудською посмішкою на обличчі , запитала в нього - де плануєте відпочивати цим літом . Реакццію ригобидла потрібно бачити.!! .https://www.facebook.com/grom.alex.grom/videos/3289274797779106/UzpfSTEwMDAwMDg5ODUzMDE0NjozMjg5Mjc0OTUxMTEyNDI0/
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22.07.2020 04:13
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Правила форума Совет форумчан
Вот и Волошин вступил в партию Зеленского. Все-таки партнеры во всем.
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22.07.2020 02:10 Ответить
І не кажи.. Всі вже там.. Одні 8%-ві ще "борються" за життя в шоколаді
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22.07.2020 06:12 Ответить
В дерьмо он вступил, а не партию ! Теперь от него дерьмом прёт ! ))
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22.07.2020 06:34 Ответить
А до цього хіба чимось кращим?
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22.07.2020 10:03 Ответить
Кстати валошину к лецу зелёнка ! ))
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22.07.2020 06:38 Ответить
ОПЗЗ
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22.07.2020 07:03 Ответить
***********
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22.07.2020 10:10 Ответить
А пану пасує зелений камуфляж !!))
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22.07.2020 07:04 Ответить
Наверное награду вручить Герою хотят, не?
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22.07.2020 02:13 Ответить
Дустом його потрібно було засипати.
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22.07.2020 02:15 Ответить
Прочитайте уважно - його "облили зеленской".
Лєнку пропустили крізь соковичавучувалку? Обливших нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой задержали для дачи пояснений, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 904
(згадав "жидкую мать" із "Сердца четырех" Сорокіна)
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22.07.2020 02:27 Ответить
И дерьмом обмазать !
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22.07.2020 06:35 Ответить
"...неизвестные облили народного депутата Украины Олега Волошина зеленской." Источник: https://censor.net/n3209440
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22.07.2020 02:20 Ответить
Напомним, около полудня 21 июля возле Верховной Рады Украины на улице Грушевского неизвестные облили народного депутата Украины Олега Волошина зеленской.

...
Не можна робити такі помилки о підлогу третьої ночі. Ледве сусідів не розбудив
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22.07.2020 02:24 Ответить
ЗЕ-ленка. Там все продумано.
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22.07.2020 07:05 Ответить
Таких совковых гадёнышей, как этот Волошин, надо обливать несмываемой Красной краской типа той краски, которая в СССРани использовалась угрозыском в качестве "химловушки" для выявления воров..
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22.07.2020 02:38 Ответить
Такие ловушки заправлялись порошком родопсина. Не слишком он и красный, а уж тем более не "несмываемый". За пару дней отмывается. Однако отлично прокрашивал все - и глаза (белки), и волосы, и кожу. В виде колера для водоэмульсионки его и сейчас купить можно.
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22.07.2020 08:19 Ответить
https://prm.ua/pogrebiskiy-pro-********-zelenkoyu-nardepa-vid-opzzh-hotili-pospilkuvatisya-pro-vidsutnist-v-********-suverenitetu/ О.Погребиський про ******* зеленкою нардепа від ОПЗЖ: хотіли поспілкуватися про "відсутність" в України суверенітету

Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
Детальніше дивіться у відео за ссиллю зверху.
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22.07.2020 02:46 Ответить
https://prm.ua/pogrebiskiy-buv-lishe-svidkom-togo-yak-nardep-vid-opzzh-voloshin-vdariv-gromadyanina-advokat/ "Ветеран АТО, громадський активіст Олександр Погребиський був лише свідком того, як нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин вдарив пересічного громадянина" - заявила в ефірі "Прямого" адвокат затриманого Олександра Погребиського Євгенія Тонконожко .
"Я адвокат затриманого Олександра Погребиського. Взагалі мій клієнт не має ніякого відношення до тих подій, які на сьогоднішній день обговорюються в студії. Він фактично був свідком, як народний депутат України вдарив пересічного громадянина. При цьому висловлювався в його адресу нецензурною лайкою. І саме з метою допомогти з'ясувати, залишити свої анкетні дані, щоб бути викликаним і допитаним в якості свідка, він підійшов в цю гущу подій. Однак поліція, не розібравшись в ситуації, не з'ясувавши події, затримала його і доставила в Печерське управління Національної поліції в місті Києві", - сказала адвокат.
"Щодо стану мого підзахисного, то, звісно, він шокований. Щодо фізичних якихось ушкоджень - ні, в нього немає тілесних ушкоджень, нічого. Однак він шокований тим безпідставним затриманням, коли він навпаки намагався допомогти. Однак фактично був позбавлений свободи, був затриманий. І на сьогоднішній день він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Щодо інформації, яка у нас мається, то другий затриманий звернувся з заявою про скоєння кримінального правопорушення народним депутатом України, а саме - це нанесення легких тілесних ушкоджень. На протязі 24 годин ці відомості повинні бути внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повинна бути призначена і проведена судово-медична експертиза, і проведено обслідування затриманого", - зазначила Тонконожко.
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22.07.2020 02:47 Ответить
Больше десяти тысяч убитых миллион беженцев потеря территории а наши патриоты- активисты с зелёнкой бегают Флешмобы устраивают Дааа с таким подходом точно опять всё просрём Ребята двухметровые пора взрослеть Нахрена вы тогда столько оружия с ато навезли По бутылкам стрелять или перед девочками красоваться (Кстати депутаты от партии мертвечука ещё и по морде успели нашим горе-патриотам надавать пока те что-то шамкали и сопли жевали (Посмотрите полное видео конфликта)
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22.07.2020 03:01 Ответить
Та відволікання уваги..
За такі "зряплати" Я теж буду рило фарбувати в ЗЕ колір,
хоч кожний день!!
Який буде когнітив- ти вже зранку ЗЕлений!!
🤣🤣
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22.07.2020 03:15 Ответить
Треба було його ОПЗЖдечить..
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22.07.2020 03:26 Ответить
А депутата посадят за избиение? И всех причастных милиционеров?
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22.07.2020 03:42 Ответить
аваковские мусора мрази
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22.07.2020 03:57 Ответить
как и слуги урода
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22.07.2020 03:59 Ответить
Журналістка https://www.facebook.com/news24ukraine/?__tn__=K-y.g&eid=ARCJnZaUNzc_aDoZQF_zDkS1JPbIv7FcjR7ookzZT4UsnzJ712x6jUhf-Bn-YmvQyAwteCg_Ly0auq8F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAfeQtFeXoLANK1O7U44Ady2A7J7uWw3QcBbKOHippKPkr2ziGjZXrncx9ExNuhEcM-1S18ShZJtVY6RnRES_2-3IS-5lODA9ylw9CSQTSCB6VF9Ou5SadnptI8nmjJAsm2IL_4yFoMaYxI0-aPT_iLzCuoFtHXlwX6UhDhHctRS1GzqP-mVYv5cKqccSHnsOhcQOfD1QAHrVQIa3BKO4R0JjKzm7h1jZSTzr9dqzAaVfL3rQH4NcTNw 24 Канал https://www.facebook.com/profile.php?id=100001770934750&__tn__=K-y.g&eid=ARAlNLNocvg42_Rk5ZhuDZQluWN4rQf9xC_gskdHxr_NTuGDfeGTwSIvzCb0JWhGOZK3_rLSr9YA1AUq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAfeQtFeXoLANK1O7U44Ady2A7J7uWw3QcBbKOHippKPkr2ziGjZXrncx9ExNuhEcM-1S18ShZJtVY6RnRES_2-3IS-5lODA9ylw9CSQTSCB6VF9Ou5SadnptI8nmjJAsm2IL_4yFoMaYxI0-aPT_iLzCuoFtHXlwX6UhDhHctRS1GzqP-mVYv5cKqccSHnsOhcQOfD1QAHrVQIa3BKO4R0JjKzm7h1jZSTzr9dqzAaVfL3rQH4NcTNw Леся Виговська тонким шаром розмазала Волошина🤣🤣 Аплодую стоячи! Браво!!! .

Коли ригівський бидлос , увесь зелений , чи то від люті , чи від зеленки ,не знаходив собі місця під Радою , журналіст , з голівудською посмішкою на обличчі , запитала в нього - де плануєте відпочивати цим літом . Реакццію ригобидла потрібно бачити.!! .https://www.facebook.com/grom.alex.grom/videos/3289274797779106/UzpfSTEwMDAwMDg5ODUzMDE0NjozMjg5Mjc0OTUxMTEyNDI0/
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22.07.2020 04:13 Ответить
Нужно задержанных поблагодарить сначала, а потом пожурить, что не разбили Волошину пятак.
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22.07.2020 04:39 Ответить
Их бы для начала из СИЗО выпустить
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22.07.2020 13:04 Ответить
И тут Аваков справился!Ай,малядэсь!Ну,вот КАК такого незаменимого министра в отставку?
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22.07.2020 05:54 Ответить
Зельонку заааапрретить!!))
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22.07.2020 05:57 Ответить
Мертведчук ?!
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22.07.2020 06:36 Ответить
А что ж вы эту гниду не задержали ? Оно ж наносило побои человеку который был задержан полицией !
И хорошобы разобраться соответствующим органам попадают ли его заявления с трибуны ВР под какую либо ответственность за подрыв государственного строя !
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22.07.2020 06:44 Ответить
Під нари , позеленівшу потвору, за злочин проти держави та *********** дії відносно громадянина України !!!)))
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22.07.2020 07:03 Ответить
Он был просто крикливый попугайчик а теперь зеленый попугайчик.
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22.07.2020 07:07 Ответить
Украинцы и рюсские это два совершенно разных народа....
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22.07.2020 07:07 Ответить
Если жопоблок мертвечука через"труп" ЗЕидиотов дорвался бы до власти(см.влажные мечты дрочера Кивы и иже с ним) они бы не зеленкой поливали бы своих оппонентов. Они бы их отстреливали бы..Надеюсь, буде,як той песне-"горіла сосна(вата) палала"..
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22.07.2020 07:08 Ответить
Почему кацапчонка Волошина не задержали за нанесение телесных повреждений активисту?
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22.07.2020 07:10 Ответить
Поторму-что он кацапчонок Зеля своих "трогать не моги"-инструкция от пуйла,и от Рамзанки Дырова
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22.07.2020 07:16 Ответить
Ерунда, всего до четырёх лет.
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22.07.2020 07:17 Ответить
РАБолепы РАБссии вышли на Майдан в Хабаровске,Владивистоке,Комсомольске Холопы требуют вернуть одного негодяя,вместо него присали другого от той же партии Жирика...
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22.07.2020 07:39 Ответить
Мужик, которого ударил депутат, когда его руки заломал полицейский, может подать в суд на полицию. На депутата тоже может, но там перспектива нулячая.
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22.07.2020 07:55 Ответить
Обливших нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой задержали для дачи пояснений, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 7110
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22.07.2020 08:04 Ответить
правильно, спросите с них хорошенько, какого хрена они зеленкой лили...а не кислотой.
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22.07.2020 08:16 Ответить
А когда воЛОХшина арестуют за то что ударил задержанного? Или депутатам медведчуковско-фашистской партии закон не писан?
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22.07.2020 08:23 Ответить
А чому не затримали Волошина?
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22.07.2020 09:00 Ответить
Суд може ставити їм тільки одну провину - гуманне ставлення до "нардепа ОПЗЖ Волошина" ! Прибити його належить - а не спроба пофарбувати у колір тимчасової правлячої зеленої "більшості"
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22.07.2020 09:03 Ответить
А шо он плохого сделал, этот задержаный ? По сути хлопца задержали ни за шо.
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22.07.2020 09:05 Ответить
Дезинфекторов, которые борются с крысами тараканами и медедчуками-волошиными, задерживать нельзя априори.
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22.07.2020 09:09 Ответить
А в это время...
После слухов о беременности пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своем молодом человеке. Девушка не захотела называть его имя, но намекнула, что он занимается политикой.

)))))))))))))
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22.07.2020 09:12 Ответить
Когда власть, суды, прокуратура, силовые ведомства не реагируют ( тем более в период войны - АТО) на антигосударственные высказывания, пропаганду и прямые действия в поддержку агрессора и по факту призывают страну к капитуляции и последующему поглощению.. ( и не просто в быту а в площадки парламента, СМИ то тогда и приходит "самосуд".. Хотя ну какой это " самосуд", скольких представителей разных полит сил за все времена поливали зеленкой ( а тут еще и маска спасла).Больше на теле картинку действие.. Шуфрич вон даже в мусорный бак попадал( "кровь пролил" на поле борьбы за "руський мир"), а тут то костюм попортили .. Если денег не хватит ему Медведчук из рашен военторга предоставит..
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22.07.2020 09:18 Ответить
Дали пояснення, відпускайте! А зажопівську мерзоту на нари, разом з верескливою ******!
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22.07.2020 09:22 Ответить
Что бы опросить о необычной и действенной методе против вируса.
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22.07.2020 10:53 Ответить
Геноцид!!!
Не меньше!!!!
Если за яйцо в Барну была статья терроризм!!!!
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22.07.2020 11:03 Ответить
а что егшо двое поливали или аваковским дворняшкам надо массовость.
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22.07.2020 12:27 Ответить
 
 