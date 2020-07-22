Обливших нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой задержали для дачи пояснений, - полиция Киева

Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, их доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

"Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного задержанных доставили в Печерское управление полиции. Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проверка продолжается. По результатам проверки действиям мужчин будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 июля во время обсуждения постановления о нелегитимном проведении общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет находится под внешним управлением, а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

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21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.