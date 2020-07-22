Луцких заложников после освобождения осмотрели медики и опросили следователи, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что не владеет информацией относительно выплаты компенсаций заложникам, которых 21 июля в Луцке захватил Максим Кривош.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Сніданку з 1+1" рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

"Заложников было 13, с ними работали психологи, их осмотрели медики. Кроме того, их опросили следователи, чтобы они помогли воссоздать истинную картину событий. Относительно компенсаций - то мне неизвестно, что такое решение принималось. Если его примет Кабмин, то его опубликуют. У меня такой информации нет", - отметил Геращенко.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

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Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

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