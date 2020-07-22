Луцких заложников после освобождения осмотрели медики и опросили следователи, - Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что не владеет информацией относительно выплаты компенсаций заложникам, которых 21 июля в Луцке захватил Максим Кривош.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Сніданку з 1+1" рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.
"Заложников было 13, с ними работали психологи, их осмотрели медики. Кроме того, их опросили следователи, чтобы они помогли воссоздать истинную картину событий. Относительно компенсаций - то мне неизвестно, что такое решение принималось. Если его примет Кабмин, то его опубликуют. У меня такой информации нет", - отметил Геращенко.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Когда я служил якорем на клипере "Заскорузлый", вся команда заболела тропическим бешенством и умерла, даже я.
Но меня спасло то, что я до этого заболел хронической шизофренией. Так что один я скончался, а другой я благополучно спасся!
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Луцьким терор-шоу навіяно.
В 2013-му Януковичу не потрібно було створювати штучні інциденти - вони самі створювалися, а народ потроху лютішав.
Але останнім часом - що це за цирк? І хто режисер?
Чи російсько-українська група режисерів?
Нєрушимая та лєгєндарная спілка ФСБ з СБУ, Аваковим, бубочкою?
Добре хоч акторський виконавчий склад недолугий.
Хоч би не ганьбилися своїм невіглаством.
Чи може - виконуємо накази ФСБ, але робимо паскудно, щоб усі розуміли - що це фейк, і "нє віноватая я, он сам прішьол!" ?
скорее всего, "постановочный захват" был нужен как информационная операция по отвлечению внимания СМИ и общества от того что раненный морпех трое суток ждал помощи и поддержки, а Гавнокомандующий и Генштаб ничего не делали для его спасения..
или даже приказать(ну, там Кадырка пусть их тоже попросит извиниться) шоб боевики сами его вытащили, помогли/неотложно и передали нам(и Зеля мол - крут, разобрался)
Тут чет другое.
1) Почему Максим Плохой после выхода из автобуса еще больше минуты стоял и разводил руками, ожидая полицию?
2) Почему Максима спокойно увели под руки куда-то в сторону?
3) Почему СБУ при подъезде к автобусу применило светошумовую гранату? Когда Максим Плохой уже был задержан их коллегами из Национальной полиции?
4) Почему светошумовую гранату бросили куда-то далеко за автобус? Кого она должна была дезориентировать? Прессу?
5) Почему после первого задержания полицией Максима Плохого повторно задержала СБУ?
Больше всего меня смутило шоу со светошумовой гранатой. Может быть кто-то знает объяснение?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
К сожалению в ситуации с «ЛУЦКИМ ТЕРРОРИСТОМ», нас всех опять развели как баранов !!!
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«Из офиса президента, мне сообщили, что сегодняшний Луцкий сценарий, обсуждался в МВД ещё 2 недели назад. Только локацию с террактом, подбирали в другой области. Данный спектакль, готовили под день голосования по «зеленому тарифу». Все происходящее сегодня даже не цирк, а пи…ец (неценз. - ред.)!», - пишет он.
«Поздравляю, пока нам показывали шоу, закон проголосовали. Цены снизили на копейки, а крупные игроки на этом рынке, получили гарантии государства, относительно неизменности самых высоких тарифов в Европе«, - сообщает экс-сотрудник полиции, а ныне политический деятель Денис Ярославский.
че, без "террориста" не сглотнули бы что-ли?
использовать психа для поднятия рейтинга это так мерзко..
К тому же, в Харькове постоянно что-то минируют.
а это вам не люблин
я думаю там были и реальные потерпевшие которых сыграли в темную...
а почему они все нарушали масочный режим?!
Он Волошин даже зеленкой ******* в маске был
Что готовимся к комендантскому часу ?????
Национальная полиция Украины усиливает меры по обеспечению общественной безопасности и порядка. В девяти областях нашей страны теперь определенные превентивные меры.
После захвата автобуса в Луцке, а также взрывов в столице Нацполиция решила усилить безопасность в 9 областях нашей страны.
Кроме полицейских нарядов обеспечивать безопасность украинцев будут и нацгвардейцы.
В ближайшее время полицейские будут: 1. Проверять документы у подозрительных граждан. 2. Проверять на наличие взрывчатки автомобили, которые по визуальным признакам не эксплуатируются хозяевами долгое время.
3. Уделять пристальное внимание подозрительным пакетам, коробкам на улицах.
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«Прошло два часа, как "Плохой" держал в автобусе заложников, а в его телеграмм никто не заходил. Ну, почти никто. Те же несколько десятков человек. И вот в 11:39 он пишет в Telegram, что захватил автобус. За 20 минут репост делает Скабеева (та самая российская пропагандистка). Она стала первой, кто упомянул этот Telegram-канал. И здесь статистика взорвалась. Telegram "Плохого" сразу начали посещать тысячи», - отметил Братущак.
Естественно, в такой сутолоке уже трудно отследить, кто активно читает террориста и пишет ему послания.
После этого события разворачивались не менее интересно: Twitter и Youtube оперативно удалил учетные записи террориста, но российские ВКонтакте и Telegram продолжали активно их транслировать.
«Если внимательно присмотреться к скринам, то можно увидеть и других российских пропагандистов, которые помогали раскручивать Telegram "луцкого террориста". Что-то мне подсказывает, что если бы подобное произошло в России, они бы аккаунты террористов не раскручивали ..», - отмечает Алексей Братущак
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Бубочка обещал бороться с серыми зарплатами!
Такой спектакль готовили, форму нагладили, подворотнички подшили, маникюр навели и сраные свои рожи накрасили, а адекватные люди по всей стране, сразу раскусили этот цирк.
Поговорил я с людьми, так из 15 опрошенных, только ДВОЕ за сутки что-то посмотрели про этот дешёвый спектакль до конца. Остальные с первого раза категорично заявили, что это театральная постановка и тратить время на это, не имеет смысла.
Виходить, такий, терорист з автобуса... Озирається по сторонах... Нікого немає... Чекає...
"Невже щось наплутав!? Невже вийшов раніше, ніж було написано в сценарії!? Невже ніхто не готовий!? Твою ж дивізію! Все зіпсував! Блін! Блін! Блін! Вова мене порішає!"
Через деякий час, до нього неспішно підходять троє чоловіків без бронежилетів шоломів чи зброї, один з них легенько бере за руку терориста, щоб не менш легенько одягти наручники і відвести в сторону.
В кінці кінців, це ж не якийсь дідусь без маски, що продає овочі, щоб його заламувати!
Паралельно, на задньому фоні, один за одним, неспішно починають з автобуса виходити заручники. Хто з відрами, хто з лопатою, хто з тлумаками, хтось взагалі з веслом. Виходять і помаленьку йдуть в той самий бік, куди, під ручку з чоловіком в масці, пішов терорист.
Завіса!
Аплодисменти! Усі щасливі!
Але не тут то було!
Раптово, під вибухи світло-шумових гранат, коли вже ніхто не очікував, ледь не збиваючи заручників з торбами, вриваються спецпризначенці верхом на БТРі (зазвичай в подібних ситуаціях верхи на БТРі не їздять а прикриваються ним) в супроводі кількох броньованих мікроавтобусів.
Спочатку не знають, як себе поводити, бо розуміють, що трохи пішло не по сценарію і хтось просрав таймінг.
Усі метушаться, удаючи бурхливу діяльність.
Тим часом десь в Києві, або на острові Бірючий, Зеленський, під крики "Дибилы!" розбиває режисерський монітор і іде видаляти ролик, який його попросив зняти терорист.
Прихильники Зеленського не в змозі висловити словами свої відчуття, адже сльози гордості за свого лідера не дають їм змоги говорити.
Десь на Московії Скабєєва пише пост про порушення рівності прав терористів зі сторони Зеленського.
Завіса #2!
P.s. Заради справедливості потрібно сказати, що навіть в топових голівудських фільмах топових режисерів бувають кіно-ляпи. Це перший бойовик Зеленського, не судіть суворо!
А.Кухта
Н.Урбанська
* * *
Herman Aksom: Коли трапляється реальне ЧП, Зеленський залізає під стіл і відсиджується там днями.
А така швидка реакція всіх одразу, - від Зеленського до Аваковова і СБУ, - нагадує чергову постанову. В кінці терорист ще нам розкаже, що здався лише завдяки професійним діям Авакова, якому нема альтернативи.
Yevgen Zinchenko: а ви питаєте навіщо був цей шоу шок піар у Луцькій області . Все, як х..йло "завещал": падає рейтинг - качай тероризм...
Йозеф Кнехт:
За останній рік, у нас було три терористи. Два - на мосту Метро в Києві і один - в Луцьку. До цього, за всі часи незалежності України, я такого не пам'ятаю. Щось зачастили терористи в останній рік, і завжди це закінчується бенефісом одного незамінного міністра під вечірній випуск новин.
Історія про те, як "брали штурмом терориста", який здався сам, щей близько хвилини чекав, поки його затримають, згідно з відео очевидців... А кого штурмували БТРом з димом та "спецефектами", залишається таємницею.
https://mobile.twitter.com/mr_MakRa/status/1285679012258484227 Відео
Д.Чекалкін
В команде зеленского он отвечает в основном за информационную политику офиса, за пиар Президента, и, казалось бы, что ему делать в месте, где произведен захват заложников?
Целый день он сидел в Луцке и не отсвечивал.
И вот вечером ларчик вскрылся - стало понятно зачем он там. Поздно вечером, после успешной операции по освобождению заложников, Тимошенко вышел к многочисленной прессе.
Прессе он рассказал практически о геройском подвиге, выполненном владимиром ссанычем за 15 минут разговора по телефону с террористом не сходя с места. Мол, владимир ссаныч поговорил с террористом - и тот отпустил первых трех заложников. Потом, владимир ссаныч записал ролик, который все уже видели, и террорист согласился отпустить еще 10 человек.
Если б террористу было еще что-то нужно Кирилл Тимошенко, я уверен, рассказал бы нам о том, как владимир ссаныч станцевал перед террористом гопака по видеосвязи. В общем, после этих слов Тимошенко, по зеленым чатам пошла волна о геройстве зеленского и как тот спас людей.
АрсенБарисыч подтянул немножко себе рейтинг, а ВладимирСсаныч, перед местными выборами, подтянул себе рейтинг. Профит!
Nick West
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3217729.html
Вот они и делают что-то.
два дня все боты повторяют одно слово "постановка".