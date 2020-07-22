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Новости Захват заложников в Луцке
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Луцких заложников после освобождения осмотрели медики и опросили следователи, - Геращенко

Луцких заложников после освобождения осмотрели медики и опросили следователи, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что не владеет информацией относительно выплаты компенсаций заложникам, которых 21 июля в Луцке захватил Максим Кривош.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Сніданку з 1+1" рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

"Заложников было 13, с ними работали психологи, их осмотрели медики. Кроме того, их опросили следователи, чтобы они помогли воссоздать истинную картину событий. Относительно компенсаций - то мне неизвестно, что такое решение принималось. Если его примет Кабмин, то его опубликуют. У меня такой информации нет", - отметил Геращенко.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также смотрите: В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Читайте: Зеленский отказался от предложения о штурме захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Геращенко Антон (1438) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+19
странный захват, похожий на постановочную сценку в стиле "95 квартала"..
скорее всего, "постановочный захват" был нужен как информационная операция по отвлечению внимания СМИ и общества от того что раненный морпех трое суток ждал помощи и поддержки, а Гавнокомандующий и Генштаб ничего не делали для его спасения..
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22.07.2020 09:14
+14
https://www.youtube.com/watch?v=g96eEe0oOO4 Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.
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22.07.2020 09:15
+13
Ганьба! Слава! Тобто добрий вечір!
Когда я служил якорем на клипере "Заскорузлый", вся команда заболела тропическим бешенством и умерла, даже я.
Но меня спасло то, что я до этого заболел хронической шизофренией. Так что один я скончался, а другой я благополучно спасся!
===
Луцьким терор-шоу навіяно.
В 2013-му Януковичу не потрібно було створювати штучні інциденти - вони самі створювалися, а народ потроху лютішав.
Але останнім часом - що це за цирк? І хто режисер?
Чи російсько-українська група режисерів?
Нєрушимая та лєгєндарная спілка ФСБ з СБУ, Аваковим, бубочкою?
Добре хоч акторський виконавчий склад недолугий.
Хоч би не ганьбилися своїм невіглаством.
Чи може - виконуємо накази ФСБ, але робимо паскудно, щоб усі розуміли - що це фейк, і "нє віноватая я, он сам прішьол!" ?
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22.07.2020 09:10
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Правила форума Совет форумчан
Ганьба! Слава! Тобто добрий вечір!
Когда я служил якорем на клипере "Заскорузлый", вся команда заболела тропическим бешенством и умерла, даже я.
Но меня спасло то, что я до этого заболел хронической шизофренией. Так что один я скончался, а другой я благополучно спасся!
===
Луцьким терор-шоу навіяно.
В 2013-му Януковичу не потрібно було створювати штучні інциденти - вони самі створювалися, а народ потроху лютішав.
Але останнім часом - що це за цирк? І хто режисер?
Чи російсько-українська група режисерів?
Нєрушимая та лєгєндарная спілка ФСБ з СБУ, Аваковим, бубочкою?
Добре хоч акторський виконавчий склад недолугий.
Хоч би не ганьбилися своїм невіглаством.
Чи може - виконуємо накази ФСБ, але робимо паскудно, щоб усі розуміли - що це фейк, і "нє віноватая я, он сам прішьол!" ?
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22.07.2020 09:10 Ответить
Интересно, какой фельетон Рыбников напишет по поводу Луцких событий
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22.07.2020 09:44 Ответить
странный захват, похожий на постановочную сценку в стиле "95 квартала"..
скорее всего, "постановочный захват" был нужен как информационная операция по отвлечению внимания СМИ и общества от того что раненный морпех трое суток ждал помощи и поддержки, а Гавнокомандующий и Генштаб ничего не делали для его спасения..
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22.07.2020 09:14 Ответить
не думаю шо так тяжело было изобразить старания по спасению солдата.
или даже приказать(ну, там Кадырка пусть их тоже попросит извиниться) шоб боевики сами его вытащили, помогли/неотложно и передали нам(и Зеля мол - крут, разобрался)
Тут чет другое.
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22.07.2020 09:17 Ответить
А по 500 гр. выплатили ?
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22.07.2020 09:25 Ответить
https://site.ua/paul.andreev/29921-film-avakyane-2020-goda-smotret-vsem/

1) Почему Максим Плохой после выхода из автобуса еще больше минуты стоял и разводил руками, ожидая полицию?
2) Почему Максима спокойно увели под руки куда-то в сторону?
3) Почему СБУ при подъезде к автобусу применило светошумовую гранату? Когда Максим Плохой уже был задержан их коллегами из Национальной полиции?
4) Почему светошумовую гранату бросили куда-то далеко за автобус? Кого она должна была дезориентировать? Прессу?
5) Почему после первого задержания полицией Максима Плохого повторно задержала СБУ?
Больше всего меня смутило шоу со светошумовой гранатой. Может быть кто-то знает объяснение?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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22.07.2020 09:15 Ответить
Друзья, у меня для вас очень неприятная новость.
К сожалению в ситуации с «ЛУЦКИМ ТЕРРОРИСТОМ», нас всех опять развели как баранов !!!
***
«Из офиса пре­зи­ден­та, мне со­об­щи­ли, что се­го­дняш­ний Луц­кий сце­на­рий, об­суж­дал­ся в МВД ещё 2 неде­ли назад. Толь­ко ло­ка­цию с тер­рак­том, под­би­ра­ли в дру­гой об­ла­сти. Дан­ный спек­такль, го­то­ви­ли под день го­ло­со­ва­ния по «зе­ле­но­му та­ри­фу». Все про­ис­хо­дя­щее се­год­ня даже не цирк, а пи…ец (неценз. - ред.)!», - пишет он.
«По­здрав­ляю, пока нам по­ка­зы­ва­ли шоу, закон про­го­ло­со­ва­ли. Цены сни­зи­ли на ко­пей­ки, а круп­ные иг­ро­ки на этом рынке, по­лу­чи­ли га­ран­тии го­су­дар­ства, от­но­си­тель­но неиз­мен­но­сти самых вы­со­ких та­ри­фов в Ев­ро­пе«, - сообщает экс-сотрудник полиции, а ныне политический деятель Денис Ярославский.
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22.07.2020 09:27 Ответить
Вау! Дубинский об этом говорил(про то шо с ценами и тарифами нае....), но я х.з. - делать такую ..... ситуацию, шоп немного подсластить Ахметке и еще двум, вроде Хорошковскому и еще какому-то. .....
че, без "террориста" не сглотнули бы что-ли?
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22.07.2020 09:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g96eEe0oOO4 Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.
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22.07.2020 09:15 Ответить
бедные заложники - невольные актеры бездарного шапито от Авакова и Бубочки...
использовать психа для поднятия рейтинга это так мерзко..
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22.07.2020 09:16 Ответить
чет вспомнилась сцена из "Маски грабят банк", когда Маски выходят после ограбления, а к ним - толпа журналистов и герои дают интервью
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22.07.2020 09:19 Ответить
Когда будут их фото и интервью с ними?
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22.07.2020 09:16 Ответить
Почему Аваков с Геращенко накрыли усиленным полицейским режимом всю западную половину Украины, но не вводят такой же режим в Харькове, где они якобы задержали сообщника Кривоша?
К тому же, в Харькове постоянно что-то минируют.
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22.07.2020 09:20 Ответить
к тому же, к харькову близок белгород...
а это вам не люблин
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22.07.2020 09:43 Ответить
Луцких заложников после освобождения осмотрели медики и опросили следователи, гримеры вытерли с уставших лиц потекший от жары грим, а бухгалтер 95 Квартала выплатила причитающиеся им деньги за съемочный день....
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22.07.2020 09:16 Ответить
не всем...
я думаю там были и реальные потерпевшие которых сыграли в темную...
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22.07.2020 09:17 Ответить
я думаю там все реальные кроме террориста("")
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22.07.2020 09:21 Ответить
берестечко невелике, там один одного мають знати
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22.07.2020 09:23 Ответить
Получат премию, тринадцатую зарплату и внеочередные звания.
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22.07.2020 09:20 Ответить
Ректальный осмотр проводился?
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22.07.2020 09:22 Ответить
кому надо было... паяльник и утюги не применяли....
а почему они все нарушали масочный режим?!
Он Волошин даже зеленкой ******* в маске был
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22.07.2020 09:50 Ответить
Мож среди заложников был подельник, а в ...... прятал гранату)))
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22.07.2020 17:52 Ответить
Чого можна чекати в "Дур. домі" коли директор в ньому ЗЕ-дебіл, санітари - "слуги" не відомо чиї, за роль терориста бомжу мабуть пляшку "шмурдяка" пообіцяли і не врахували тільки того що ще не всі дебіли в цьому "Дур. домі" а що є ще люди які не дивляться "112" і "ZIK" мають і головне вміють користуватись відеокамерами і "викладати" зняте відео в інтернет.
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22.07.2020 09:23 Ответить
Поздравляю всех !
Что готовимся к комендантскому часу ?????

Национальная полиция Украины усиливает меры по обеспечению общественной безопасности и порядка. В девяти областях нашей страны теперь определенные превентивные меры.
После захвата автобуса в Луцке, а также взрывов в столице Нацполиция решила усилить безопасность в 9 областях нашей страны.
Кроме полицейских нарядов обеспечивать безопасность украинцев будут и нацгвардейцы.
В ближайшее время полицейские будут: 1. Проверять документы у подозрительных граждан. 2. Проверять на наличие взрывчатки автомобили, которые по визуальным признакам не эксплуатируются хозяевами долгое время.
3. Уделять пристальное внимание подозрительным пакетам, коробкам на улицах.
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22.07.2020 09:24 Ответить
Весь нарід возликовал. Все 13 участников съемки видосика, будут премированы. Осталось только выяснить как подсели в автобус еще 10, поскольку на вокзале в автобус садилось трое пассажиров. До сих пор неизвестно где и как ехал автобус и как он оказался на Театральной. Водитель, кстати, тоже мент? Или актер? Его кто-то из местных видел на маршруте? Но мы, затаив дыхание читаем: "их опросили следователи, чтобы они помогли воссоздать истинную картину событий". Интересно, этот состав актеров набирали исключительно из торговцев наркотой, проворовавшихся и уличных ****дей или там задействованы актеры драмтеатра? Прошу местных (лучан) не сдерживать себя в комментариях. В отличие от "наріда" читатели хотят знать героев в лицо. Детали постановки приветствуются!
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22.07.2020 09:26 Ответить
шоу яжнєлохів від творців 95-го
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22.07.2020 09:26 Ответить
Медик осматривал тот же актер из Сватов что и кровь у Бубочки брал?
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22.07.2020 09:26 Ответить
Аваківський говномет і рупор брехні МВс Антоніна Геращенко..Тебе гідко дивитися і слухати. Ти такій самий подонок і брехлива товстопуза мразота як твій господар сабаков...Прийде час і будете ви на стовпах..
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22.07.2020 09:26 Ответить
Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5752

...
Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5505

....
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22.07.2020 09:28 Ответить
а там шо та Антоніна, шо Зоряна, просто колоритні хвігури.... Льоня Голубков просто отдыхает...мда...уже отдохнул
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22.07.2020 09:59 Ответить
///
Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3929

«Прошло два часа, как "Плохой" держал в автобусе заложников, а в его телеграмм никто не заходил. Ну, почти никто. Те же несколько десятков человек. И вот в 11:39 он пишет в Telegram, что захватил автобус. За 20 минут репост делает Скабеева (та самая российская пропагандистка). Она стала первой, кто упомянул этот Telegram-канал. И здесь статистика взорвалась. Telegram "Плохого" сразу начали посещать тысячи», - отметил Братущак.

Естественно, в такой сутолоке уже трудно отследить, кто активно читает террориста и пишет ему послания.
После этого события разворачивались не менее интересно: Twitter и Youtube оперативно удалил учетные записи террориста, но российские ВКонтакте и Telegram продолжали активно их транслировать.
«Если внимательно присмотреться к скринам, то можно увидеть и других российских пропагандистов, которые помогали раскручивать Telegram "луцкого террориста". Что-то мне подсказывает, что если бы подобное произошло в России, они бы аккаунты террористов не раскручивали ..», - отмечает Алексей Братущак

Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4358

..
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22.07.2020 09:26 Ответить
Если Зепень после этого не разгонит эту бездарное руководство мусорни-он штопаный ими кондом.
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22.07.2020 09:27 Ответить
ПреЗЕрватив.
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22.07.2020 09:31 Ответить
Ціною в нік ель.)
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22.07.2020 09:53 Ответить
Бабло им выдали в конверте или по ведомости?
Бубочка обещал бороться с серыми зарплатами!
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22.07.2020 09:29 Ответить
Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 990
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22.07.2020 09:29 Ответить
Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5129.
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22.07.2020 09:31 Ответить
- ты что предлагаешь что бы Зеленский так же шёл на уступки донецким террористам как пошел на уступки луцкому ?
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22.07.2020 09:36 Ответить
Это вопрос **********?
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22.07.2020 09:39 Ответить
🤢🤡🎪👃🏻🎹💩это зелёное говнище -позорище Украины на века
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22.07.2020 09:48 Ответить
Порохоботы.Отомстите ему за игнор пехотинца *****.
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22.07.2020 09:58 Ответить
Я що , схожий на скабееву ? .
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22.07.2020 10:00 Ответить
Скорее он оренбургский террорист.
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22.07.2020 17:59 Ответить
А гонорар акторам виплатили? Готівкою чи на карточки?
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22.07.2020 09:39 Ответить
Интерестно .заложники труппа артистов или мусора переодетые?
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22.07.2020 09:41 Ответить
Попросили путина подогнать своих ряженых рыбаков.
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22.07.2020 09:43 Ответить
Мусора наши - откровенное говно.
Такой спектакль готовили, форму нагладили, подворотнички подшили, маникюр навели и сраные свои рожи накрасили, а адекватные люди по всей стране, сразу раскусили этот цирк.
Поговорил я с людьми, так из 15 опрошенных, только ДВОЕ за сутки что-то посмотрели про этот дешёвый спектакль до конца. Остальные с первого раза категорично заявили, что это театральная постановка и тратить время на это, не имеет смысла.
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22.07.2020 09:42 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3217729.html Розходимося, джентльмени - це була комедія... причому, тупо продумана і виконана

Виходить, такий, терорист з автобуса... Озирається по сторонах... Нікого немає... Чекає...
"Невже щось наплутав!? Невже вийшов раніше, ніж було написано в сценарії!? Невже ніхто не готовий!? Твою ж дивізію! Все зіпсував! Блін! Блін! Блін! Вова мене порішає!"

Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7107

Через деякий час, до нього неспішно підходять троє чоловіків без бронежилетів шоломів чи зброї, один з них легенько бере за руку терориста, щоб не менш легенько одягти наручники і відвести в сторону.
В кінці кінців, це ж не якийсь дідусь без маски, що продає овочі, щоб його заламувати!

Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9748

Паралельно, на задньому фоні, один за одним, неспішно починають з автобуса виходити заручники. Хто з відрами, хто з лопатою, хто з тлумаками, хтось взагалі з веслом. Виходять і помаленьку йдуть в той самий бік, куди, під ручку з чоловіком в масці, пішов терорист.
Завіса!
Аплодисменти! Усі щасливі!
Але не тут то було!
Раптово, під вибухи світло-шумових гранат, коли вже ніхто не очікував, ледь не збиваючи заручників з торбами, вриваються спецпризначенці верхом на БТРі (зазвичай в подібних ситуаціях верхи на БТРі не їздять а прикриваються ним) в супроводі кількох броньованих мікроавтобусів.
Спочатку не знають, як себе поводити, бо розуміють, що трохи пішло не по сценарію і хтось просрав таймінг.
Усі метушаться, удаючи бурхливу діяльність.
Тим часом десь в Києві, або на острові Бірючий, Зеленський, під крики "Дибилы!" розбиває режисерський монітор і іде видаляти ролик, який його попросив зняти терорист.
Прихильники Зеленського не в змозі висловити словами свої відчуття, адже сльози гордості за свого лідера не дають їм змоги говорити.
Десь на Московії Скабєєва пише пост про порушення рівності прав терористів зі сторони Зеленського.
Завіса #2!
P.s. Заради справедливості потрібно сказати, що навіть в топових голівудських фільмах топових режисерів бувають кіно-ляпи. Це перший бойовик Зеленського, не судіть суворо!
А.Кухта
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22.07.2020 09:54 Ответить
Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8152

Н.Урбанська

* * *
Herman Aksom: Коли трапляється реальне ЧП, Зеленський залізає під стіл і відсиджується там днями.
А така швидка реакція всіх одразу, - від Зеленського до Аваковова і СБУ, - нагадує чергову постанову. В кінці терорист ще нам розкаже, що здався лише завдяки професійним діям Авакова, якому нема альтернативи.

Yevgen Zinchenko: а ви питаєте навіщо був цей шоу шок піар у Луцькій області . Все, як х..йло "завещал": падає рейтинг - качай тероризм...

Йозеф Кнехт:
За останній рік, у нас було три терористи. Два - на мосту Метро в Києві і один - в Луцьку. До цього, за всі часи незалежності України, я такого не пам'ятаю. Щось зачастили терористи в останній рік, і завжди це закінчується бенефісом одного незамінного міністра під вечірній випуск новин.

Історія про те, як "брали штурмом терориста", який здався сам, щей близько хвилини чекав, поки його затримають, згідно з відео очевидців... А кого штурмували БТРом з димом та "спецефектами", залишається таємницею.
https://mobile.twitter.com/mr_MakRa/status/1285679012258484227 Відео
Д.Чекалкін
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22.07.2020 09:56 Ответить
Сегодня днем, когда каша только заваривалась в Луцке, обратил внимание на то, что в Луцк, неожиданно, приехал зам. главы офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В команде зеленского он отвечает в основном за информационную политику офиса, за пиар Президента, и, казалось бы, что ему делать в месте, где произведен захват заложников?
Целый день он сидел в Луцке и не отсвечивал.
И вот вечером ларчик вскрылся - стало понятно зачем он там. Поздно вечером, после успешной операции по освобождению заложников, Тимошенко вышел к многочисленной прессе.
Прессе он рассказал практически о геройском подвиге, выполненном владимиром ссанычем за 15 минут разговора по телефону с террористом не сходя с места. Мол, владимир ссаныч поговорил с террористом - и тот отпустил первых трех заложников. Потом, владимир ссаныч записал ролик, который все уже видели, и террорист согласился отпустить еще 10 человек.
Если б террористу было еще что-то нужно Кирилл Тимошенко, я уверен, рассказал бы нам о том, как владимир ссаныч станцевал перед террористом гопака по видеосвязи. В общем, после этих слов Тимошенко, по зеленым чатам пошла волна о геройстве зеленского и как тот спас людей.
АрсенБарисыч подтянул немножко себе рейтинг, а ВладимирСсаныч, перед местными выборами, подтянул себе рейтинг. Профит!
Nick West

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3217729.html


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22.07.2020 09:57 Ответить
Интересно, за год три теракта, три абсолютно глупых требования, три удивительных задержания. Не слишком ли зачастили сценаристы с выходом новых сезонов сериала "враги вокруг, сплотимся вокруг лидера!"?
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22.07.2020 09:56 Ответить
"Так рейтинг же падает! Надо же что-то делать!"
Вот они и делают что-то.
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22.07.2020 09:59 Ответить
... и выдали по 5 рублей за массовку.
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22.07.2020 14:07 Ответить
Репетиция прошла успешно! Скоро на всех экранах мира захват заложников украинцем скажем... в Берлине.
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22.07.2020 18:02 Ответить
бездарная у мармелада методичка.
два дня все боты повторяют одно слово "постановка".
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23.07.2020 03:45 Ответить
 
 