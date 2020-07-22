Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що не володіє інформацією щодо виплати компенсацій заручникам, яких 21 липня в Луцьку захопив Максим Кривош.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Сніданку з 1+1" розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Заручників було 13, з ними працювали психологи, їх оглянули медики. Крім того, їх опитали слідчі, щоб вони допомогли відтворити справжню картину подій. Щодо компенсацій - то мені невідомо, що таке рішення ухвалювалося. Якщо його ухвалить Кабмін, то його опублікують. У мене такої інформації немає", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

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Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.