КПВВ "Меловое" на границе с РФ открыли для пешеходного пересечения, - Госпогранслужба

На Луганщине остаются еще временно закрытыми международные автомобильные пункты пропуска "Танюшевка", "Просяное" и местные пешеходные "Меловое" и "Сиротино".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что "Меловое" - единственный в Луганской области пункт пропуска, где можно пересечь границу с Россией.

Этот пункт пропуска является автомобильным межгосударственным, то есть здесь пересекать государственную границу могут только граждане Украины или Российской Федерации автомобилем. Но в соответствии с решением Правительства с 7 июля здесь открылась возможность и пешего движения.

В Госпогранслужбе напоминают, что Россия находится в списке стран со значительным распространением COVID-19. Лица, въезжающие из таких стран в Украину должны находиться на двухнедельном карантине (обсервации или самоизоляции с приложением "Дій вдома"). Въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства разрешен при наличии полиса (свидетельства, сертификата) страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине. В случае отсутствия такого полиса (свидетельства, сертификата), уполномоченные должностные лица Государственной пограничной службы Украины имеют право отказать в пересечении государственной границы иностранцу. Не требуется данный полис (свидетельство, сертификат) у граждан Украины, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также у лиц, признанных беженцами и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

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