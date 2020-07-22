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Новости Захват заложников в Луцке
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Брифинг СБУ по ситуации с захватом заложников в Луцке. ВИДЕО

Совместный брифинг начальника Управления СБУ в Волынской области Павла Данюкова и Начальника ГУНП в Волынской области Юрия Крошко по ситуации с захватом заложников и задержанием террориста в Луцке.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию брифинга.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Также читайте: СБУ совместно с Нацполицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали террориста

Автор: 

брифинг (50) захват (787) Луцк (587) СБУ (19983)


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Топ комментарии
+51
та досить! всі бачили той "захват", не паліться далі! Олені!
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22.07.2020 12:01
+24
Осталось тур по городам организовать и парад, Зебилы и так уже забыли умирающего 4 дня солдата.
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22.07.2020 12:04
+23
Зебіли, до екранів! Фильм о фильме!
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22.07.2020 12:05
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Совпадение или продуманный ход: журналист рассказал, кто лично приехал с Киева передать воду подрывнику в Луцке


Популярный украинский журналист Максим Щербина пишет на своей странице в Facebook, по вчерашнему инциденту в Луцке мало кто обратил внимание на один очень и очень интересный факт.
Евгений Коваль, полицейский, который носил воду в автобус, и в которого стреляли над головой, и которому Геращенко теперь предлагает дать орден - это тот самый Евгений Коваль, который руководил следственно-оперативной группой по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Журналист рассказывает, именно Коваль в декабре 2019-го года проводил срочный брифинг в МВД и представил материалы расследования следственно-оперативной группы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
В результате волонтеры Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко уже полгода находятся за решеткой, хотя доказательства их вины абсурдные.
И вот теперь целый генерал, первый заместитель председателя Нацполиции идет к подрывнику, несет ему воду, освобождает трех заложников, получает обещание ордена и вообще «отливается в бронзе».
Хотя, ответ на вопрос, кто виновен в убийстве Павла Шеремета до сих пор не ясен. Что делать? Надо что-то делать, поэтому генерал Евгений Коваль берет флягу и молча едет в сторону Луцка.
«Я не знаю, что там на самом деле происходило с захватом заложников, что происходило в голове захватчика Максима Плахова, я не знаю, все это невероятное совпадение или корявый фейк, или кто-то просто быстро сориентировался, но в одном я уверен: Евгений Коваль - квалифицированный украинский переговорщик с боевиками и просто человек, который разрулит любую проблему только с помощью пятилитровки Моршинской. Спокойно, когда такие люди рядом», - написал Максим Щербина.

https://replyua.net/politika/215977-sovpadenie-ili-produmannyy-hod-zhurnalist-rasskazal-kto-lichno-priehal-s-kieva-peredat-vodu-podryvniku-v-lucke.html
https://replyua.net/usa/215886-nu-chto-dostroilis-gazoprovodu-kranty-kongress-ssha-edinoglasno-uzhestochil-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2.html
https://replyua.net/usa/215886-nu-chto-dostroilis-gazoprovodu-kranty-kongress-ssha-edinoglasno-uzhestochil-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2.html 10312
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22.07.2020 12:53 Ответить
Это тот Коваль, который угрожал журналистам, расследовавших его не законное обогащение.
https://www.youtube.com/watch?v=gYujQSSxnvw
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22.07.2020 18:28 Ответить
А чому на брифінгу жодної людини в захисній масці???
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22.07.2020 13:06 Ответить
Уже сегодня пришлось слышать от многих с кем довелось быть рядом - "Какой же Зеленский молодец! Разрулил без кровопролития" .Господи , как же наосточертела эта быдляча публика Да пропади вы пропадом, сучье племя Патриоты украинцы! Оглянитесь вокруг себя-сколько нечести с вами рядом, сколько недругов Украине расплодилось, готовых продать путину свободу и независимость УКРАИНЫ! Сколько еще будем терпеть медведчуков, рабиновичей, шуфричей, волошиных, мураевых, лукашей, добкиных.......пиховшеков и других продажных журналистов?
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22.07.2020 18:00 Ответить
А сколько их в ОП, прямых агентов ФСБ. Поинтересуйтесь кто такой агент ФСБ по кличке "Козырь"
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22.07.2020 18:32 Ответить
Ермак.
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22.07.2020 21:36 Ответить
Там вокруг полно зданий!
Где снайперы? Один выстрел - один труп?
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22.07.2020 13:54 Ответить
Спектакль Авакова.
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22.07.2020 14:43 Ответить
...и все это для дебилов-ватников, в особенности видос горе президента зеленского Всё схавают под чистую
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22.07.2020 17:43 Ответить
аваканян, поки не запіздно обявляй, що то була операція" рязанский сахар" вибачте "луцький сироп"-антитерористичні навчання. бо не буває таких зашкварів у сравжніх терактах!
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22.07.2020 14:56 Ответить
о нова серія єрелаш
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22.07.2020 15:20 Ответить
Як на мене то мені здається, що цей "терорист" працює у відомстві Баканова і все це придумано щоб Зеля виступив у ролі переговорщика, такий рицар в блискучіх латах і підняти рейтинг собі і слугам. Ну пам'ятаєте, як ФСБ підривало дома по Росії щоб Путін виступив рятівником і борцем з тероризмом.
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22.07.2020 16:00 Ответить
Це ж очевидно.
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22.07.2020 21:35 Ответить
Вообще-то выходом из ситуации было бы напирать на то, что это не террорист, а психопат, поэтому с ним нужно вести переговоры!
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22.07.2020 16:04 Ответить
Стыдоба...ще й брешуть на камеру перед всем миром.
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22.07.2020 16:06 Ответить
Брифинг СБУ ,по постановке захвата заложников не смешно СбУ теперь всем составом в 95 квартал
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22.07.2020 16:09 Ответить
після вчорашнього цирку вже можна було б сьогодні і не брифінгувати.
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22.07.2020 16:46 Ответить
Уже сегодня пришлось слышать от многих с кем довелось быть рядом - "Какой же Зеленский молодец! Разрулил без кровопролития" .Господи , как же наосточертела эта быдляча публика Да пропади вы пропадом, сучье племя Патриоты украинцы! Оглянитесь вокруг себя-сколько нечести с вами рядом, сколько недругов Украине расплодилось, готовых продать путину свободу и независимость УКРАИНЫ! Сколько еще будем терпеть медведчуков, рабиновичей, шуфричей, волошиных, мураевых, лукашей, добкиных.......пиховшеков и других продажных журналистов?
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22.07.2020 18:02 Ответить
Ганьба. Люди на фронте погибают от рук российских оккупантов, а эти кино снимают и ещё и рассказывают какие они герои.
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22.07.2020 18:36 Ответить
Раніше були "записи розмов", а тепер "відосіки", як докази проти Президента. Він також не вгодив Москві, як і Кучма та Порошенко. Імперія тепер ставить на інших, любих друзів та кумів.
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22.07.2020 18:55 Ответить
прошу всех участников теракта вернуться для пересъемки финальной сцены...
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22.07.2020 19:50 Ответить
"Захват, бомба. Мы, дети, не знали, что это такое". Очевидцы вспоминают теракт в детсаду Минска
Читать полностью: https://news.tut.by/society/492536.html
Было в 1996 году захват заложников в Беларуси.Террориста уничтожили.Ну,разумеется предворительно переговорили)
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22.07.2020 19:55 Ответить
Брифінг СБУ щодо ситуації із захопленням заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 7650
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22.07.2020 20:19 Ответить
Ермак и его шеф отчаянно врали обо всём, связанным с поездкой в Оман. Ясно: так или иначе тайно вели переговоры с агрессором. И стали пытаться реализовать путинские хотелки - тем себя и выдали. Вся история в Луцке напоминает постановку с целью спасти рейтинг Зеленского. Куча нелепостей: бессмысленное требование рекламировать рядовой фильм; террорист швыряет гранату, не выдернув чеку; стреляет в воздух; выходит сам и ждёт съёмки; "сообщник" в Харькове (поди проверь!). Ну, Аваков умён, но по уши в дерьме - по фальсификации дела Шеремета. В общем, плохи ваши дела, поклонники зелёной плесени.
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22.07.2020 21:33 Ответить
Если люди не пострадали-безусловно президент прав.У нас,в Беларуси был захват заложников в детском саду.Но тогда террориста уничтожили https://news.tut.by/society/492536.html
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22.07.2020 21:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uKgaikmTnIA ДУЖЕ ДИВНА ПОДІЯ В ЛУЦЬКУ
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22.07.2020 22:39 Ответить
чекисты и в этой ситуации показали себя ссыкливо-серливыми особами... привыкли только в спину стрелять да обгаживать людей исподтишка...
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23.07.2020 09:26 Ответить
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