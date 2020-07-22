Брифінг СБУ щодо ситуації із захопленням заручників у Луцьку. ВIДЕО

Спільний брифінг начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова і Начальника ГУНП у Волинській області Юрія Крошка щодо ситуації із захопленням заручників і затриманням терориста в Луцьку.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію брифінгу.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

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