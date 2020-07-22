Брифінг СБУ щодо ситуації із захопленням заручників у Луцьку. ВIДЕО
Спільний брифінг начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова і Начальника ГУНП у Волинській області Юрія Крошка щодо ситуації із захопленням заручників і затриманням терориста в Луцьку.
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію брифінгу.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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Популярный украинский журналист Максим Щербина пишет на своей странице в Facebook, по вчерашнему инциденту в Луцке мало кто обратил внимание на один очень и очень интересный факт.
Евгений Коваль, полицейский, который носил воду в автобус, и в которого стреляли над головой, и которому Геращенко теперь предлагает дать орден - это тот самый Евгений Коваль, который руководил следственно-оперативной группой по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Журналист рассказывает, именно Коваль в декабре 2019-го года проводил срочный брифинг в МВД и представил материалы расследования следственно-оперативной группы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
В результате волонтеры Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко уже полгода находятся за решеткой, хотя доказательства их вины абсурдные.
И вот теперь целый генерал, первый заместитель председателя Нацполиции идет к подрывнику, несет ему воду, освобождает трех заложников, получает обещание ордена и вообще «отливается в бронзе».
Хотя, ответ на вопрос, кто виновен в убийстве Павла Шеремета до сих пор не ясен. Что делать? Надо что-то делать, поэтому генерал Евгений Коваль берет флягу и молча едет в сторону Луцка.
«Я не знаю, что там на самом деле происходило с захватом заложников, что происходило в голове захватчика Максима Плахова, я не знаю, все это невероятное совпадение или корявый фейк, или кто-то просто быстро сориентировался, но в одном я уверен: Евгений Коваль - квалифицированный украинский переговорщик с боевиками и просто человек, который разрулит любую проблему только с помощью пятилитровки Моршинской. Спокойно, когда такие люди рядом», - написал Максим Щербина.
https://replyua.net/politika/215977-sovpadenie-ili-produmannyy-hod-zhurnalist-rasskazal-kto-lichno-priehal-s-kieva-peredat-vodu-podryvniku-v-lucke.html
https://replyua.net/usa/215886-nu-chto-dostroilis-gazoprovodu-kranty-kongress-ssha-edinoglasno-uzhestochil-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2.html
https://replyua.net/usa/215886-nu-chto-dostroilis-gazoprovodu-kranty-kongress-ssha-edinoglasno-uzhestochil-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2.html 10312
https://www.youtube.com/watch?v=gYujQSSxnvw
Где снайперы? Один выстрел - один труп?
Читать полностью: https://news.tut.by/society/492536.html
Было в 1996 году захват заложников в Беларуси.Террориста уничтожили.Ну,разумеется предворительно переговорили)