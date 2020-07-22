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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Брифінг СБУ щодо ситуації із захопленням заручників у Луцьку. ВIДЕО

Спільний брифінг начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова і Начальника ГУНП у Волинській області Юрія Крошка щодо ситуації із захопленням заручників і затриманням терориста в Луцьку.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію брифінгу.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Геращенко пояснив, чому спецпризначенці на БТР почали штурм після того, як луцький терорист Кривош здався: У нього під одягом могла бути інша зброя. ВIДЕО

Автор: 

брифінг (34) захоплення (220) Луцьк (419) СБУ (12915)


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Топ коментарі
+51
та досить! всі бачили той "захват", не паліться далі! Олені!
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22.07.2020 12:01
+24
Осталось тур по городам организовать и парад, Зебилы и так уже забыли умирающего 4 дня солдата.
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22.07.2020 12:04
+23
Зебіли, до екранів! Фильм о фильме!
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22.07.2020 12:05
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Совпадение или продуманный ход: журналист рассказал, кто лично приехал с Киева передать воду подрывнику в Луцке


Популярный украинский журналист Максим Щербина пишет на своей странице в Facebook, по вчерашнему инциденту в Луцке мало кто обратил внимание на один очень и очень интересный факт.
Евгений Коваль, полицейский, который носил воду в автобус, и в которого стреляли над головой, и которому Геращенко теперь предлагает дать орден - это тот самый Евгений Коваль, который руководил следственно-оперативной группой по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Журналист рассказывает, именно Коваль в декабре 2019-го года проводил срочный брифинг в МВД и представил материалы расследования следственно-оперативной группы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
В результате волонтеры Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко уже полгода находятся за решеткой, хотя доказательства их вины абсурдные.
И вот теперь целый генерал, первый заместитель председателя Нацполиции идет к подрывнику, несет ему воду, освобождает трех заложников, получает обещание ордена и вообще «отливается в бронзе».
Хотя, ответ на вопрос, кто виновен в убийстве Павла Шеремета до сих пор не ясен. Что делать? Надо что-то делать, поэтому генерал Евгений Коваль берет флягу и молча едет в сторону Луцка.
«Я не знаю, что там на самом деле происходило с захватом заложников, что происходило в голове захватчика Максима Плахова, я не знаю, все это невероятное совпадение или корявый фейк, или кто-то просто быстро сориентировался, но в одном я уверен: Евгений Коваль - квалифицированный украинский переговорщик с боевиками и просто человек, который разрулит любую проблему только с помощью пятилитровки Моршинской. Спокойно, когда такие люди рядом», - написал Максим Щербина.

https://replyua.net/politika/215977-sovpadenie-ili-produmannyy-hod-zhurnalist-rasskazal-kto-lichno-priehal-s-kieva-peredat-vodu-podryvniku-v-lucke.html
https://replyua.net/usa/215886-nu-chto-dostroilis-gazoprovodu-kranty-kongress-ssha-edinoglasno-uzhestochil-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2.html
https://replyua.net/usa/215886-nu-chto-dostroilis-gazoprovodu-kranty-kongress-ssha-edinoglasno-uzhestochil-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2.html 10312
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22.07.2020 12:53 Відповісти
Это тот Коваль, который угрожал журналистам, расследовавших его не законное обогащение.
https://www.youtube.com/watch?v=gYujQSSxnvw
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22.07.2020 18:28 Відповісти
А чому на брифінгу жодної людини в захисній масці???
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22.07.2020 13:06 Відповісти
Уже сегодня пришлось слышать от многих с кем довелось быть рядом - "Какой же Зеленский молодец! Разрулил без кровопролития" .Господи , как же наосточертела эта быдляча публика Да пропади вы пропадом, сучье племя Патриоты украинцы! Оглянитесь вокруг себя-сколько нечести с вами рядом, сколько недругов Украине расплодилось, готовых продать путину свободу и независимость УКРАИНЫ! Сколько еще будем терпеть медведчуков, рабиновичей, шуфричей, волошиных, мураевых, лукашей, добкиных.......пиховшеков и других продажных журналистов?
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22.07.2020 18:00 Відповісти
А сколько их в ОП, прямых агентов ФСБ. Поинтересуйтесь кто такой агент ФСБ по кличке "Козырь"
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22.07.2020 18:32 Відповісти
Ермак.
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22.07.2020 21:36 Відповісти
Там вокруг полно зданий!
Где снайперы? Один выстрел - один труп?
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22.07.2020 13:54 Відповісти
Спектакль Авакова.
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22.07.2020 14:43 Відповісти
...и все это для дебилов-ватников, в особенности видос горе президента зеленского Всё схавают под чистую
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22.07.2020 17:43 Відповісти
аваканян, поки не запіздно обявляй, що то була операція" рязанский сахар" вибачте "луцький сироп"-антитерористичні навчання. бо не буває таких зашкварів у сравжніх терактах!
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22.07.2020 14:56 Відповісти
о нова серія єрелаш
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22.07.2020 15:20 Відповісти
Як на мене то мені здається, що цей "терорист" працює у відомстві Баканова і все це придумано щоб Зеля виступив у ролі переговорщика, такий рицар в блискучіх латах і підняти рейтинг собі і слугам. Ну пам'ятаєте, як ФСБ підривало дома по Росії щоб Путін виступив рятівником і борцем з тероризмом.
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22.07.2020 16:00 Відповісти
Це ж очевидно.
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22.07.2020 21:35 Відповісти
Вообще-то выходом из ситуации было бы напирать на то, что это не террорист, а психопат, поэтому с ним нужно вести переговоры!
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22.07.2020 16:04 Відповісти
Стыдоба...ще й брешуть на камеру перед всем миром.
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22.07.2020 16:06 Відповісти
Брифинг СБУ ,по постановке захвата заложников не смешно СбУ теперь всем составом в 95 квартал
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22.07.2020 16:09 Відповісти
після вчорашнього цирку вже можна було б сьогодні і не брифінгувати.
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22.07.2020 16:46 Відповісти
Уже сегодня пришлось слышать от многих с кем довелось быть рядом - "Какой же Зеленский молодец! Разрулил без кровопролития" .Господи , как же наосточертела эта быдляча публика Да пропади вы пропадом, сучье племя Патриоты украинцы! Оглянитесь вокруг себя-сколько нечести с вами рядом, сколько недругов Украине расплодилось, готовых продать путину свободу и независимость УКРАИНЫ! Сколько еще будем терпеть медведчуков, рабиновичей, шуфричей, волошиных, мураевых, лукашей, добкиных.......пиховшеков и других продажных журналистов?
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22.07.2020 18:02 Відповісти
Ганьба. Люди на фронте погибают от рук российских оккупантов, а эти кино снимают и ещё и рассказывают какие они герои.
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22.07.2020 18:36 Відповісти
Раніше були "записи розмов", а тепер "відосіки", як докази проти Президента. Він також не вгодив Москві, як і Кучма та Порошенко. Імперія тепер ставить на інших, любих друзів та кумів.
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22.07.2020 18:55 Відповісти
прошу всех участников теракта вернуться для пересъемки финальной сцены...
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22.07.2020 19:50 Відповісти
"Захват, бомба. Мы, дети, не знали, что это такое". Очевидцы вспоминают теракт в детсаду Минска
Читать полностью: https://news.tut.by/society/492536.html
Было в 1996 году захват заложников в Беларуси.Террориста уничтожили.Ну,разумеется предворительно переговорили)
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22.07.2020 19:55 Відповісти
Брифінг СБУ щодо ситуації із захопленням заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 7650
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22.07.2020 20:19 Відповісти
Ермак и его шеф отчаянно врали обо всём, связанным с поездкой в Оман. Ясно: так или иначе тайно вели переговоры с агрессором. И стали пытаться реализовать путинские хотелки - тем себя и выдали. Вся история в Луцке напоминает постановку с целью спасти рейтинг Зеленского. Куча нелепостей: бессмысленное требование рекламировать рядовой фильм; террорист швыряет гранату, не выдернув чеку; стреляет в воздух; выходит сам и ждёт съёмки; "сообщник" в Харькове (поди проверь!). Ну, Аваков умён, но по уши в дерьме - по фальсификации дела Шеремета. В общем, плохи ваши дела, поклонники зелёной плесени.
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22.07.2020 21:33 Відповісти
Если люди не пострадали-безусловно президент прав.У нас,в Беларуси был захват заложников в детском саду.Но тогда террориста уничтожили https://news.tut.by/society/492536.html
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22.07.2020 21:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uKgaikmTnIA ДУЖЕ ДИВНА ПОДІЯ В ЛУЦЬКУ
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22.07.2020 22:39 Відповісти
чекисты и в этой ситуации показали себя ссыкливо-серливыми особами... привыкли только в спину стрелять да обгаживать людей исподтишка...
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23.07.2020 09:26 Відповісти
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