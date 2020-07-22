Станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила работу в обычном режиме

Станция Киевского метрополитена "Вокзальная" линии вновь заработала в обычном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что "Вокзальная" закрыта на вход и выход из-за того, что "правоохранители проводят проверку".

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По данным СМИ, правоохранители нашли возле здания станции метро подозрительный чемодан и проводили эвакуацию людей. На месте работали специалисты-взрывотехники, территория вокруг здания станции метро была оцеплена.