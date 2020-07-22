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Станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила работу в обычном режиме

Станция метро

Станция Киевского метрополитена "Вокзальная" линии вновь заработала в обычном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что "Вокзальная" закрыта на вход и выход из-за того, что "правоохранители проводят проверку".

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По данным СМИ, правоохранители нашли возле здания станции метро подозрительный чемодан и проводили эвакуацию людей. На месте работали специалисты-взрывотехники, территория вокруг здания станции метро была оцеплена.

Станция метро Вокзальная в Киеве возобновила работу в обычном режиме 01

взрывчатка (845) Киев (25655) Метрополитен (1016)


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А что же то за чемодан был?
Цыгане украли, распотрошили и бросили?
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22.07.2020 13:38 Ответить
Та нє, просто авакову після луцького обсьору якось нєкомфортно.) Але, ми все розуміємо!) Вам , пуйлам зєльоним нєлєхко!) Але, спробуйте зі справжніми Українцями поборотися...)
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22.07.2020 13:51 Ответить
Подписываюсь под комментарием выше)
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22.07.2020 13:41 Ответить
 
 