Станція метро "Вокзальна" в Києві відновила роботу в звичайному режимі

Станція Київського метрополітену "Вокзальна" знову запрацювала у звичному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.

"Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в КП "Київський метрополітен" повідомили, що "Вокзальна" закрита на вхід і вихід через те, що "правоохоронці проводять перевірку".

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За даними ЗМІ, правоохоронці знайшли біля будівлі станції метро підозрілу валізу і проводили евакуацію людей. На місці працювали фахівці-вибухотехніки, територія навколо будівлі станції метро була оточена.