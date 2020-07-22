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Станція метро "Вокзальна" в Києві відновила роботу в звичайному режимі

Станція метро

Станція Київського метрополітену "Вокзальна" знову запрацювала у звичному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.

"Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в КП "Київський метрополітен" повідомили, що "Вокзальна" закрита на вхід і вихід через те, що "правоохоронці проводять перевірку".

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За даними ЗМІ, правоохоронці знайшли біля будівлі станції метро підозрілу валізу і проводили евакуацію людей. На місці працювали фахівці-вибухотехніки, територія навколо будівлі станції метро була оточена.

Станція метро Вокзальна в Києві відновила роботу в звичайному режимі 01

Автор: 

вибухівка (474) Київ (19632) Метрополітен (1419)


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А что же то за чемодан был?
Цыгане украли, распотрошили и бросили?
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22.07.2020 13:38 Відповісти
Та нє, просто авакову після луцького обсьору якось нєкомфортно.) Але, ми все розуміємо!) Вам , пуйлам зєльоним нєлєхко!) Але, спробуйте зі справжніми Українцями поборотися...)
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22.07.2020 13:51 Відповісти
Подписываюсь под комментарием выше)
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22.07.2020 13:41 Відповісти
 
 