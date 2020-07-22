Станція метро "Вокзальна" в Києві відновила роботу в звичайному режимі
Станція Київського метрополітену "Вокзальна" знову запрацювала у звичному режимі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.
"Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в КП "Київський метрополітен" повідомили, що "Вокзальна" закрита на вхід і вихід через те, що "правоохоронці проводять перевірку".
За даними ЗМІ, правоохоронці знайшли біля будівлі станції метро підозрілу валізу і проводили евакуацію людей. На місці працювали фахівці-вибухотехніки, територія навколо будівлі станції метро була оточена.
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