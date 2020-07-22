Харьковчанину, контактировавшему с "луцким террористом" Кривошем, сообщено о подозрении, - прокуратура
Сообщено о подозрении 43-летнему задержанному харьковчанину, у которого были контакты с "луцким террористом" Максимом Кривошем.
Об этом корреспонденту Укринформа рассказал официальный представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил Чубенко.
По его словам, задержанный находится в Харьковском СИЗО.
"Досудебное расследование установило, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от человека, захватившего заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", - добавил Чубенко.
Также он сообщил, что задержанный в Харькове мужчина, как выяснилось, имел и другие контакты с Кривошем.
Прокуратура в суде будет ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу. Ожидается, что меру пресечения мужчине будут выбирать 23 июля, добавил Чубенко.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
Харьковчанин, которого полиция называет "возможным сообщником луцкого террориста", в 2014-2015 годах был волонтером в зоне антитеррористической операции и оттуда привез оружие, которое нашли во время обысков в его доме. Он сотрудничает со следствием.
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"Терорист, героїчне звільення заручників, зЕзидент- рятівник, аваков- красава, повне припинення вогню". Вираз "лІтца" ведучою, як і манера подачі новин, чисто совкова. Дніще відпочиває
Впрочем, нарушать Конституцию в нашей стране не будет только ленивый.