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Новости Захват заложников в Луцке
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Харьковчанину, контактировавшему с "луцким террористом" Кривошем, сообщено о подозрении, - прокуратура

Харьковчанину, контактировавшему с

Сообщено о подозрении 43-летнему задержанному харьковчанину, у которого были контакты с "луцким террористом" Максимом Кривошем.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал официальный представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил Чубенко.

По его словам, задержанный находится в Харьковском СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора

"Досудебное расследование установило, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от человека, захватившего заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", - добавил Чубенко.

Также он сообщил, что задержанный в Харькове мужчина, как выяснилось, имел и другие контакты с Кривошем.

Прокуратура в суде будет ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу. Ожидается, что меру пресечения мужчине будут выбирать 23 июля, добавил Чубенко.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также смотрите: В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Харьковчанин, которого полиция называет "возможным сообщником луцкого террориста", в 2014-2015 годах был волонтером в зоне антитеррористической операции и оттуда привез оружие, которое нашли во время обысков в его доме. Он сотрудничает со следствием.

Автор: 

правоохранительные органы (2970) прокуратура (5027) силовики (2799) Харьков (7549) Харьковщина (5577) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+13
27% нормальных людей,не смешивайте нас.
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22.07.2020 23:06
+11
Купил на олх монеты у кривошея и уже сообщник)))
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22.07.2020 23:03
+10
луцький терорист - сильно сказано, найшли, блін, терориста..........вимоги якого - подивитись фільм про тварин...але про державу він сильно сказав....близько до істини....
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22.07.2020 23:03
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22.07.2020 23:02 Ответить
27% нормальных людей,не смешивайте нас.
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22.07.2020 23:06 Ответить
73% це від тих 60 % хто прийшов на вибори, а від загальної кількості виборців це 43.8, а значить адекватних в Україні громадян - 56,2 відсотки. Тому, ще не все втрачено.
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23.07.2020 08:49 Ответить
з 73% -х обманутых 70%, не смешивайте ....
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23.07.2020 09:06 Ответить
Так и есть...
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23.07.2020 00:19 Ответить
Нашли алкаша......клоуны
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22.07.2020 23:02 Ответить
- Сначала был «95-й квартал»… Потом появись «Сваты» и «Слуга народа»… Теперь имеем «Женский квартал»… Пора запускать «Кухонный квартал» и «Пенсионный квартал»(рабочее название - «Пенсионная лавочка»)…
- Ни хрена… Теперь будет «Террористический квартал»…
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22.07.2020 23:37 Ответить
Купил на олх монеты у кривошея и уже сообщник)))
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22.07.2020 23:03 Ответить
луцький терорист - сильно сказано, найшли, блін, терориста..........вимоги якого - подивитись фільм про тварин...але про державу він сильно сказав....близько до істини....
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22.07.2020 23:03 Ответить
а Кривош, что в изоляции жил в Украине ни с кем не контактируя? - арестуйте человек 50, с которыми Кривош общался по жизни, назовите это подпольной террористической сетью! и кассиршу в магазине тоже, которой он монетки передавал)
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22.07.2020 23:04 Ответить
а что если народ, насмотревшись постановочных видео от авыакова, подумает, а что, это идея...
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22.07.2020 23:06 Ответить
при порохе такого не было!порох воровал и другим давал воровать!!
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22.07.2020 23:07 Ответить
тепер маємо наслідки...
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22.07.2020 23:11 Ответить
И сколько он своровал?
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22.07.2020 23:11 Ответить
а звідки починати рахувати.....від батька?
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22.07.2020 23:18 Ответить
ты с сумм начни
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22.07.2020 23:45 Ответить
можна і від сум, подивись як росли декларації під час війни....люди потерпають, а хтось статки нарощує....
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23.07.2020 08:03 Ответить
в декларації показано, шо під час війни його статки зменшились з 1,6 млрд до 0,8 млрд
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23.07.2020 11:00 Ответить
точно! и всё наворованное в казну складывал.
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23.07.2020 07:40 Ответить
что такое пишет лента.ру - На Украине задержали обвиненного в убийстве главы ДНР бывшего сотрудника СБУ.. ето фейк или что

https://lenta.ru/auth/
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22.07.2020 23:09 Ответить
Нет не фейк.
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22.07.2020 23:12 Ответить
На жаль,не фейк
https://censor.net/news/3209529/sbu_zaderjala_bayidalu_pozyvnoyi_shved_obvinyaemogo_okkupantami_v_likvidatsii_glavarya_dnr_zaharchenko
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22.07.2020 23:13 Ответить
Это в каких контактах? Бойфренд?
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22.07.2020 23:10 Ответить
ЗЕбильный спектакль для упоротой ваты
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22.07.2020 23:11 Ответить
зеленский тоже с ним контактировал
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22.07.2020 23:12 Ответить
Ещё пару десятков человек и будет террористическая группировка.
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22.07.2020 23:13 Ответить
***** общатися со всякой мразью .
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22.07.2020 23:15 Ответить
Что это за бомж? Организатор террористической ячейки? Зебилы, вас уже даже за баранов не считают
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22.07.2020 23:16 Ответить
Харьковчанину, контактировавшему с "луцким террористом" Кривошем, сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8955
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22.07.2020 23:16 Ответить
Харків'янину, який контактував із "луцьким терористом" Кривошей, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1466
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23.07.2020 00:35 Ответить
Первых заложников на РАБссии арестовал чЛЕНИН 27 октября 1917 года....их было около 1 000...
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22.07.2020 23:17 Ответить
Серіал "Терористичний квартал". Перша серія - "Луцький терорист". Друга - "Хто дає зброю терористам?". Третя - "Харківські послідовники". Четверта - ............................
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22.07.2020 23:24 Ответить
Четверта - Великий переговорник з роялем
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22.07.2020 23:27 Ответить
Американцы кино снимут.. Он Илон Маск даже название придумал "Just another day in 2020 in Lutsk"..))
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22.07.2020 23:27 Ответить
Ну как кинишка, смотрели?
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22.07.2020 23:35 Ответить
премьера в 2021 году, говорят.. следите за анонсами..
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22.07.2020 23:53 Ответить
Вся ця історія чимось схожа на "вбивство" Бабченка.
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23.07.2020 07:04 Ответить
Випвдково побачила шматок новин на ICTV.
"Терорист, героїчне звільення заручників, зЕзидент- рятівник, аваков- красава, повне припинення вогню". Вираз "лІтца" ведучою, як і манера подачі новин, чисто совкова. Дніще відпочиває
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22.07.2020 23:49 Ответить
...це дно зе-собакова...https://www.youtube.com/watch?v=vc1Y4-OksM8 «Луцкий террорист» актер 95 квартала. Шоу Зели и Авакова...
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22.07.2020 23:50 Ответить
Он монеты получил. По почте... Так обычно террористы всегда делают
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22.07.2020 23:54 Ответить
Задержание возможного "пособника террориста", то есть потенциально опасного преступника... Но обошлись без БТРа.
Харків'янину, який контактував із "луцьким терористом" Кривошей, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7232
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23.07.2020 00:52 Ответить
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23.07.2020 07:51 Ответить
У нас навіть терористи якісь олігофірени. Яка влада такі і терористи.
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23.07.2020 08:51 Ответить
Брєд сивої кобили. Що його обвинувачують за теракт, як здійснений, чи на стадії підготовки? Ні, просто вилучили зброю, що є зовсім окремим епізодом. Тоді вже пишіть злочини по всій Україні за ту добу і приплітайте їх до терориста. Для кого цей серіал?
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23.07.2020 09:05 Ответить
Ст. 263 ссылается на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ закон. Поэтому никаких 7 лет по ней, в соответствии с Конституцией, дать нельзя, поскольку в приговоре должна быть ссылка на конкретный закон, который нарушен, а таковой отсутствует в природе.
Впрочем, нарушать Конституцию в нашей стране не будет только ленивый.
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23.07.2020 10:00 Ответить
 
 