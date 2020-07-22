Харьковчанину, контактировавшему с "луцким террористом" Кривошем, сообщено о подозрении, - прокуратура

Сообщено о подозрении 43-летнему задержанному харьковчанину, у которого были контакты с "луцким террористом" Максимом Кривошем.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал официальный представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил Чубенко.

По его словам, задержанный находится в Харьковском СИЗО.

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"Досудебное расследование установило, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от человека, захватившего заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", - добавил Чубенко.

Также он сообщил, что задержанный в Харькове мужчина, как выяснилось, имел и другие контакты с Кривошем.

Прокуратура в суде будет ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу. Ожидается, что меру пресечения мужчине будут выбирать 23 июля, добавил Чубенко.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

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Вечером президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Харьковчанин, которого полиция называет "возможным сообщником луцкого террориста", в 2014-2015 годах был волонтером в зоне антитеррористической операции и оттуда привез оружие, которое нашли во время обысков в его доме. Он сотрудничает со следствием.