Поджог дома Шабунина расследуется как "умышленное уничтожение или повреждение имущества", - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома в Бориспольском районе Киевщины, где проживает председатель общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Об этом говорится в сообщении областного главка полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи Бориспольского отдела полиции по процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет", - отметили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

В полиции напомнили, что "возгорание дома произошло в селе Гнедин Бориспольского района".

















Фото - Олег Богачук

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23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.