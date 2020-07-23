Поджог дома Шабунина расследуется как "умышленное уничтожение или повреждение имущества", - полиция. ФОТОрепортаж
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома в Бориспольском районе Киевщины, где проживает председатель общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Об этом говорится в сообщении областного главка полиции, передает Цензор.НЕТ.
"Следователи Бориспольского отдела полиции по процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет", - отметили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
В полиции напомнили, что "возгорание дома произошло в селе Гнедин Бориспольского района".
Фото - Олег Богачук
23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.
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Пару заяв против зели и подожгли дом, интересно каке так то?
- Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (с)
го-рі-ла хата па-ла-ла-ла,
ло-хам к і-но по-кА-за-ли
щоб про капітуляцію не ду-ма-ли....
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