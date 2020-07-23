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Поджог дома Шабунина расследуется как "умышленное уничтожение или повреждение имущества", - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома в Бориспольском районе Киевщины, где проживает председатель общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Об этом говорится в сообщении областного главка полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи Бориспольского отдела полиции по процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет", - отметили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

В полиции напомнили, что "возгорание дома произошло в селе Гнедин Бориспольского района".

Поджог дома Шабунина расследуется как умышленное уничтожение или повреждение имущества, - полиция 01
Поджог дома Шабунина расследуется как умышленное уничтожение или повреждение имущества, - полиция 02
Поджог дома Шабунина расследуется как умышленное уничтожение или повреждение имущества, - полиция 03
Поджог дома Шабунина расследуется как умышленное уничтожение или повреждение имущества, - полиция 04
Поджог дома Шабунина расследуется как умышленное уничтожение или повреждение имущества, - полиция 05
Поджог дома Шабунина расследуется как умышленное уничтожение или повреждение имущества, - полиция 06
Поджог дома Шабунина расследуется как умышленное уничтожение или повреждение имущества, - полиция 07
Поджог дома Шабунина расследуется как умышленное уничтожение или повреждение имущества, - полиция 08

Фото - Олег Богачук

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23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

поджог (1091) Нацполиция (16550) расследование (3045) Шабунин Виталий (536) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+7
Организм возьмет под личный контроль,как поджог дома Гонтаревой?
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23.07.2020 12:57
+3
Поспрашивайте за то одного бородатого поца шо ошивается в Киеве, а не в суде штата Делавэр США.
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23.07.2020 12:59
+2
вроде . как бы . возможно . портнова уже Панама подала в розыск за это. вроде как бы .
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23.07.2020 13:14
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Организм возьмет под личный контроль,как поджог дома Гонтаревой?
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23.07.2020 12:57 Ответить
Инетересно, что 5 лет шабуня лил говно на Петю, а после лизал жопу зеле и все было целое.
Пару заяв против зели и подожгли дом, интересно каке так то?
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23.07.2020 13:25 Ответить
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик!
- Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (с)
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23.07.2020 13:38 Ответить
Кстати, интересно, чем закончилось расследование поджога дома Гонтаревой?
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23.07.2020 13:59 Ответить
Зеленая политика идиотов и рогатых нечистей привела к тому что активизировались антиукраинские силы. Дом активиста Шабунина подожжен сегодня ночью. Несколько дней назад убит волонтер и активист, который расследовал преступления высоких чиновников Алексей Кучапин. Полиция вообще серьезно не рассматривает эту смерть как убийство,хотя ему неоднократно угрожали и предупреждали, что убьют. Полиция выбросила на мусорку вещественные доказательства убийства. Вот работа нашей полиции, которая покрывает преступность. Вот полиция президента - клоуна.
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23.07.2020 14:10 Ответить
Підпал будинку Шабуніна розслідується як "умисне знищення або пошкодження майна", - поліція - Цензор.НЕТ 7588
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23.07.2020 21:17 Ответить
ПНХ, бот.
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24.07.2020 10:00 Ответить
Підпал будинку Шабуніна розслідується як "умисне знищення або пошкодження майна", - поліція - Цензор.НЕТ 3304
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24.07.2020 13:30 Ответить
Дуже важлива новина - у якогось уклоніста підгоріла хата.
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23.07.2020 12:57 Ответить
Так он её продал. Ну, ту, что в Иванковичах.
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23.07.2020 13:00 Ответить
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23.07.2020 13:02 Ответить
Поспрашивайте за то одного бородатого поца шо ошивается в Киеве, а не в суде штата Делавэр США.
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23.07.2020 12:59 Ответить
Работа порохососов, ЗУБ ДАЮ.
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23.07.2020 12:59 Ответить
го-рі-ла хата шабу-ніна,

го-рі-ла хата па-ла-ла-ла,
ло-хам к і-но по-кА-за-ли
щоб про капітуляцію не ду-ма-ли....
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23.07.2020 13:10 Ответить
вроде . как бы . возможно . портнова уже Панама подала в розыск за это. вроде как бы .
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23.07.2020 13:14 Ответить
шабунин топил за зеленского перед выборами, ну теперь зе-команда немного вправила ему мозги
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23.07.2020 13:27 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/podjog-doma-gontarevoy-zelenskiy-jdet-ot-avakova-raskrytiya-dela 17 сентября 2019
https://finclub.net/news/zelenskij-trebuet-skorejshego-rassledovaniya-podzhoga-doma-gontarevoj.html Зеленский требует скорейшего расследования поджога https://news.liga.net/politics/news/podjog-doma-gontarevoy-zelenskiy-jdet-ot-avakova-raskrytiya-dela дома Гонтаревой. Зеленский ждет от Авакова раскрытия поджога .
https://nv.ua/ukraine/politics/podzhog-doma-gontarevoy-zelenskiy-poruchil-bakanovu-rassledovat-incident-50043256.html Поджог дома Гонтаревой: Зеленский поручил Баканову расследовать инцидент
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23.07.2020 13:37 Ответить
о, шабунину дом в Киеве сожгли...а недавно только квартира была в многоэтажке. Прибыльное это дело - с коррупцией бороться.
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23.07.2020 13:51 Ответить
А ты думал...
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23.07.2020 14:07 Ответить
А чем Шабунин не доволен? Разве он не этого хотел, когда топил за ЗЕ?
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23.07.2020 14:06 Ответить
 
 