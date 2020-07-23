РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9333 посетителя онлайн
Новости
15 346 93

"Полтавский террорист" просит его отпустить и не преследовать, - полиция

Представители полиции Полтавской области озвучили основные требования злоумышленника, захватившего в заложники полицейского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин.

По его словам, мужчина хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и скрыться.

"Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали",- сказал Гришин.

Он также добавил, что машина, в которой передвигаются так называемый "полтавский террорист" и заложник, уже находятся вне зоны Решетиловского района области.

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

Читайте: "Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА

Автор: 

захват (787) Нацполиция (16550) Тахтаулове (770)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Какие то странные МОТИВЫ у террористов пошли. Или это наши менты не способны придумать правдоподобные сценарии?
Луцкий террорист требует прорекламировать фильм "Земляне" и РАДИ этого берет заложников и рискует жизнью. И вы в ЭТОТ мотив верите?
Полтавский террорист берет в заложники полицейского полковника и в обмен требует чтобы с него сняли обвинение в угоне машины? В тоже в ЭТО верите?...
Театр абсурда.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:04
+16
Он хоть давал лекарства и воду начальнику полиции?

Вчерашний разве что барбекю заложникам не устраивал.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:05
+16
как так отпустить? А погоня со стрельбой и мигалками? Не не фраерок! назвался террористом, давай на всю катушку отрабатывай!!! Зеленский вот еще обращение в соц. сети не сбросил! Давай! Давай!
показать весь комментарий
23.07.2020 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурдом.Гондурас и все.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:00 Ответить
как так отпустить? А погоня со стрельбой и мигалками? Не не фраерок! назвался террористом, давай на всю катушку отрабатывай!!! Зеленский вот еще обращение в соц. сети не сбросил! Давай! Давай!
показать весь комментарий
23.07.2020 14:06 Ответить
"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція - Цензор.НЕТ 9469
показать весь комментарий
23.07.2020 14:31 Ответить
ага, это ему полкан по ушам натер пока ехали, шо так можно, нехер делать
показать весь комментарий
23.07.2020 14:42 Ответить
Лєнка би написала Авакову кращий сценарій
показать весь комментарий
23.07.2020 14:46 Ответить
клован позвонил,не может в Киев вернуться
то ли кибитка сломалась,то ли Щвейцария в приоритете
пришлось резко менять сценарий
показать весь комментарий
23.07.2020 14:48 Ответить
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2794092744144283&notif_id=1595438213402806&notif_t=live_video

дурдом ось.. новЕ глава нбу хоче подарувати зебілам "36.6" до кінця цього року
показать весь комментарий
23.07.2020 14:09 Ответить
ментовской сериал в 95 квартале по лицензии зэослика
показать весь комментарий
23.07.2020 15:11 Ответить
🥺OK
показать весь комментарий
23.07.2020 14:00 Ответить
Налили б людині сто грам-і нічого цього б не було...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:01 Ответить
понять и простить...
своим цирком в Полтаве власти не столько подняли рейтинг фигляру, сколько запустили череду вот таких конфликтов
показать весь комментарий
23.07.2020 14:01 Ответить
яка країна, такий і теракт!
показать весь комментарий
23.07.2020 14:02 Ответить
Пусть лучше "просит", чтобы ему жизнь при задержании сохранили и не сделали дырку в виске. Надоели эти "реверансы" с неадекватами-диверсантами. Безнаказанность порождает новые преступления.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:03 Ответить
Я пропоную пристрелити при затримані...
Убємо)) як в тему, два зайці..
Перший:
Хто справді захоче взаправду потерористити з заложниками призадумається..
Другий:
Якщо справді постановка, то акторів-кандидатів на наступні епізоди - дублі небуде від слова взагалі.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:14 Ответить
Согласен. Но лично я не верю в "постанову". Это из серии ботовых вбросов "коронавируса нет". Идёт гибридная война, в т.ч. информационная. И украинский флажок возле ника вовсе не означает, что это не враг.... Хотя признаю, что бараны, которые поддаются промыванию мозгов, у нас тоже имеются.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:51 Ответить
Бу,га,га,га....ну клоуни і цирк.....
показать весь комментарий
23.07.2020 14:03 Ответить
если только пообещает,что больше не будет с гранатами по улицам шастать.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:03 Ответить
если только пообещает,что больше не будет...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:11 Ответить
уже можно...имена андрея полтавы и романа скрыпина уже вызовут отторжение у здравомыслящего населения перед выборами..
и усиленный полицейский режим в восточных областях тоже можно вводить
показать весь комментарий
23.07.2020 14:03 Ответить
Какие то странные МОТИВЫ у террористов пошли. Или это наши менты не способны придумать правдоподобные сценарии?
Луцкий террорист требует прорекламировать фильм "Земляне" и РАДИ этого берет заложников и рискует жизнью. И вы в ЭТОТ мотив верите?
Полтавский террорист берет в заложники полицейского полковника и в обмен требует чтобы с него сняли обвинение в угоне машины? В тоже в ЭТО верите?...
Театр абсурда.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:04 Ответить
Сценаристы не менты. Сценарист и режиссер-креативщик от ОПУ руководил лично в Луцке.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:07 Ответить
Типичная плоскоземельная зрада с зелёными химтрейлами и 5G-коронавирусным чипированием, что и говорить.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:12 Ответить
отъезд бусика с террористом
http://www.facebook.com/watch/?v=1705194379628459 www.facebook.com/watch/?v=1705194379628459
показать весь комментарий
23.07.2020 14:04 Ответить
73% зомбованих повірте ще в ці спектаклі Авакова шоб якось рейтинг сцикуна підняти....
показать весь комментарий
23.07.2020 14:04 Ответить
Хоть какой-то фильм посмотреть посоветует?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:05 Ответить
На выбор- слуга народа, сваты, 8 первых свиданий, ржевский против наполеона.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:11 Ответить
Эммануэль...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:13 Ответить
Можна шота из немецкой кино-классики.
Сантехник пришел ремонтировать кран и взял в заложницы двух девушек...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:42 Ответить
Нехай зеля запишет видосик .У него это хорошо получается. По просьбе терориста.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:05 Ответить
Может потребует еще Кривоша и других террористов отпустить и не преследовать? Ну чтобы дальше можно было чудить в Украине.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:05 Ответить
Кто б уже зебленского с авакяном куда-то вывез...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:05 Ответить
або прибил
показать весь комментарий
23.07.2020 15:14 Ответить
Он хоть давал лекарства и воду начальнику полиции?

Вчерашний разве что барбекю заложникам не устраивал.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:05 Ответить
AddThis Sharing Buttons
https://strana.ua/news/280290-v-poltave-muzhchina-vzjal-v-zalozhniki-kopa-i-uhrozhaet-vzorvat-sebja-emu-predostavili-avto.html происходит чрезвычайное происшествие .

На улице Остапа Вишни подозреваемый в угоне машины угрожает взорвать себя гранатой. С ним ведут переговоры, на месте взрывотехники и следователи. Проводится спецоперация.
Мужчине с гранатой по его требованию предоставили авто. В заложниках у него шеф уголовного розыска Полтавского области, он передвигается вместе с ним.
"Страна" ведет онлайн-трансляцию с места событий в Полтаве. Мы публикуем последние новости оттуда, этот материал обновляется. Текстовая трансляция под видео. Прямая трансляция из Полтавы
13:56 Антон Геращенко опубликовал фото преступника Романа Скрипника.

13:48 Реестр судебных решений биографию полтавского террориста Романа Скрипника. Она, как говорится, пестрая.
Человек с таким же именем был осужден за кражу в декабре 2014 года, приговорили к 3 годам условно.
В феврале 2015 года его призвали на военную службу.
В начале 2016 года он вышел в запас.
В марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен ​​на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".
В 2019-м был приговор за кражу и наркотики.
В 1 июня 2020 году - 10,2 тысяч гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
13:31 "Требования [преступника], конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил губернатор Синегубов в четверг в эфире телеканала "Наш".
13:19 Полтавский губернатор Олег Синегубов пишет о происшествии. Из нового он сообщил, что власти региона на связи с руководителями местных и всеукраинских силовых структур. Указывает, что самое главное - сохранить жизни людей,,,)))
показать весь комментарий
23.07.2020 14:05 Ответить
Скрипник,потребуй от Зели написать пять томов книг в тысячу страниц каждая.И щоб листы були чистые.Где Зеля должен писать одно словосочетание:Украина не Рашка.Все пять томов, нехай сидит и пишет днями и ночами
показать весь комментарий
23.07.2020 14:06 Ответить
Судья Вовк из-за границы внимательно следит за развитием ситуации.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:08 Ответить
по сценарию дальше должен быть звонок прЗЕдента, заложник освобожден. Зе второй день спасает человечество.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:08 Ответить
Вообщєм кіна не буде.Дививсь,як поліціянти проводжали в дорогу "терориста"-стоять,курять...Цирк на дроті...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:08 Ответить
А мали б за 20 секунд викопати пазурами в асфальті окопа і спостерігати звідти в телескоп?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:15 Ответить
Терористи не просют, вони вимагають. Різниця такиє. Просют тільки МІРА.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:09 Ответить
Журналюхи про це не чули. Зате вони знают слово "клікбейт".
показать весь комментарий
23.07.2020 14:16 Ответить
Я же говорил, что бубочке и авакяну что бы хоть как то отвлечь от косяков, дибилизма и преступного бездействия, да и просто преступлений как ментов так и штабных генкрыс за последнюю неделю - надо не 1 террорист, и 2-3 ...... А после условий "перемирия" - то минимум 5-6...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:09 Ответить
Щось все дуже схоже на звичайний супротив працівникам карного розшуку, а не тероризм.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:10 Ответить
Так что Ослик не полюбит свинку?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:10 Ответить
я похоже пропустил, а откуда это пошло?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:12 Ответить
про свинку
показать весь комментарий
23.07.2020 14:12 Ответить
Сериал Черное зеркало там в одной из серий террорист потребовал от премьер министра изнасиловать свинью!
показать весь комментарий
23.07.2020 14:14 Ответить
и чем все в кратце закончилось. все равно смотреть некогда.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:28 Ответить
Ослик уже больше года "любит" "мудрый" нарид, даже Ленка ревнует. Нариду нравится выполнять роль клавиш пианино.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:16 Ответить
Если "народную" тачку хотел угнать, значит ни какого прощения!
показать весь комментарий
23.07.2020 14:13 Ответить
ИМХО но ни в Луцке ни в Полтаве были не террористы.

Один психически больной, который как-то достал оружие.

Другой преступник, которого задерживали так неумело, что он взял заложников и тут тоже вопрос откуда у него оружие?

Терроризм это другое. И волна этого будет не из-за уступок зеленского в Луцке, а из-за безнаказанности и доступа оружия для криминалитета и психически больных.

Больше у людей теневого оружия будет больше будет элементарных ограблений, насилия итд.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:13 Ответить
в СМИ уже есть видео интервью с соседями луцкого "террориста" Есть очень интересные моменты из его поведения в быту
показать весь комментарий
23.07.2020 14:18 Ответить
Ну я ж говорю, просто псих. Отпусти такого из пнд, дай еиу оружие и он ещё не то натворит. Да и таких при этих действиях будет много.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:26 Ответить
Терроризм - это, например, когда в заложники берут людей и выдвигают требования, угрожая из убийством.
Или осуществляют теракт, направленный на совершенно непричастных лиц, с целью запугать.
Что не так?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:19 Ответить
Ну допустим когда в фильмах грабят банк и там берут заложников, это же не террористы а грабители банка, готовые убить.

Или когда наркоторговец ловит первого попавшего я и чтобы спастись от преследования берет его в заложники, он же не планирует делать теракт, он планирует убить человека, ради спасения, но он не террорист...

Мне кажется есть разница между исламским и допустим террористами и этими хануриками.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:24 Ответить
Терроризм это что-то более глобальное, опять же имхо.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:32 Ответить
Местное начальство МВД поняло что сейчас можно быстро продвинуться по службе выступив победителем террориста.
Вот и полтавский начальник МВД решил написать свой сценарий драмы... Обменял себя на рядового следователя и сдался в руки террориста...
Сейчас скажут что пленный полковник МВД сам обезоружил террориста!
показать весь комментарий
23.07.2020 14:13 Ответить
а почему сразу "террорист"?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:15 Ответить
Так нужно, потому что когда его поймают и обезвредят, можно наградить медальками доверенных холуев, выписать миллионные премии и набрать политических дивидендов нужным людям.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:21 Ответить
Сериал "Санта Аваков" продолжение следует
показать весь комментарий
23.07.2020 14:15 Ответить
А де буде завтра продовження серіалу "криворізька барбара" у Дніпрі, чи Запоріжжі?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:15 Ответить
ніхєра! мєдальки вже готові, і ждуть своїх герої
показать весь комментарий
23.07.2020 14:17 Ответить
и не ставить на горох...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:17 Ответить
ну опять в главной роли МВС... шото мне кажется, что это такая же постановка как и позавчера. опять уголовник с оружием и шеф местной полиции герой.
не много ли совпадений?)
показать весь комментарий
23.07.2020 14:22 Ответить
чуть не забыл.
второй подряд начальник местного мвс в роли Джона Маклейна!
это конечно здорово, но кто видел 2 подряд якобы произвольных героя боевиков по типу крепкого орешка или "Захват" со Стивеном Сигалом в погонах из власных силовых кабинетов министерства Авакова?)
СБУ типа в отпуске, да?)
показать весь комментарий
23.07.2020 14:27 Ответить
отпустить и дать ящик печенья
показать весь комментарий
23.07.2020 14:23 Ответить
"А компот?" (с)
показать весь комментарий
23.07.2020 14:26 Ответить
РОМАН СКРЫПИН НЕ ТЕРРОРИСТ!!!
https://censor.net/comments/locate/3209755/019214d2-4229-7178-8388-8a373d04b8ec
показать весь комментарий
23.07.2020 14:24 Ответить
"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція - Цензор.НЕТ 3492
показать весь комментарий
23.07.2020 14:25 Ответить
пля, опять цирк...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:26 Ответить
Индийское кино
показать весь комментарий
23.07.2020 14:26 Ответить
да, есть кино хорошее, есть плохое, а есть Индийское
показать весь комментарий
23.07.2020 14:32 Ответить
Пусть попросит клована сдать анализы. Станет народным героем.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:27 Ответить
Похоже, мусора опять эсбэушников подвинули...
Или договорились, незаменимый министр с младшим лейтенантом?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:31 Ответить
Купить мороженое и отпустить.
И дать возможность скрыться.

"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція - Цензор.НЕТ 7870
показать весь комментарий
23.07.2020 14:33 Ответить
Ты смотри как активизировались кремлёвские троллеботы .Видать поняли что Украину голыми руками не возьмёшь и гонят на Президента Зеленского всякую ерунду .
показать весь комментарий
23.07.2020 14:39 Ответить
ага, и свинку какую-то прикрутили, суки
показать весь комментарий
23.07.2020 14:48 Ответить
ну так зеля сказал что человеческая жизнь прежде всего, так почему не отпустить, и все живы...
показать весь комментарий
23.07.2020 14:40 Ответить
Бред.

Задолбал этот цирк уже.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:46 Ответить
Вы сами выбрали клоуна теперь будет цирк.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:50 Ответить
малец, ты не обобщай. И вообще, тут форум Украинцев, а не дойче.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:59 Ответить
Не пристрелят при задержании, то завтра тысячи таких будет.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:47 Ответить
Зеленый забыл 3 раз извиниться перед Кадыркиным?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:49 Ответить
"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція - Цензор.НЕТ 1088
показать весь комментарий
23.07.2020 14:49 Ответить
Сценарий по дебильному написан,кто автор сценария?
показать весь комментарий
23.07.2020 14:56 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0 хуцпа
показать весь комментарий
23.07.2020 15:11 Ответить
в кондитерско-кремлёвской методичке написано, что это снова понарошку.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:28 Ответить
 
 