"Полтавский террорист" просит его отпустить и не преследовать, - полиция
Представители полиции Полтавской области озвучили основные требования злоумышленника, захватившего в заложники полицейского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин.
По его словам, мужчина хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и скрыться.
"Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали",- сказал Гришин.
Он также добавил, что машина, в которой передвигаются так называемый "полтавский террорист" и заложник, уже находятся вне зоны Решетиловского района области.
Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то ли кибитка сломалась,то ли Щвейцария в приоритете
пришлось резко менять сценарий
дурдом ось.. новЕ глава нбу хоче подарувати зебілам "36.6" до кінця цього року
своим цирком в Полтаве власти не столько подняли рейтинг фигляру, сколько запустили череду вот таких конфликтов
Убємо)) як в тему, два зайці..
Перший:
Хто справді захоче взаправду потерористити з заложниками призадумається..
Другий:
Якщо справді постановка, то акторів-кандидатів на наступні епізоди - дублі небуде від слова взагалі.
и усиленный полицейский режим в восточных областях тоже можно вводить
Луцкий террорист требует прорекламировать фильм "Земляне" и РАДИ этого берет заложников и рискует жизнью. И вы в ЭТОТ мотив верите?
Полтавский террорист берет в заложники полицейского полковника и в обмен требует чтобы с него сняли обвинение в угоне машины? В тоже в ЭТО верите?...
Театр абсурда.
http://www.facebook.com/watch/?v=1705194379628459 www.facebook.com/watch/?v=1705194379628459
Сантехник пришел ремонтировать кран и взял в заложницы двух девушек...
Вчерашний разве что барбекю заложникам не устраивал.
https://strana.ua/news/280290-v-poltave-muzhchina-vzjal-v-zalozhniki-kopa-i-uhrozhaet-vzorvat-sebja-emu-predostavili-avto.html происходит чрезвычайное происшествие .
На улице Остапа Вишни подозреваемый в угоне машины угрожает взорвать себя гранатой. С ним ведут переговоры, на месте взрывотехники и следователи. Проводится спецоперация.
Мужчине с гранатой по его требованию предоставили авто. В заложниках у него шеф уголовного розыска Полтавского области, он передвигается вместе с ним.
"Страна" ведет онлайн-трансляцию с места событий в Полтаве. Мы публикуем последние новости оттуда, этот материал обновляется. Текстовая трансляция под видео. Прямая трансляция из Полтавы
13:56 Антон Геращенко опубликовал фото преступника Романа Скрипника.
13:48 Реестр судебных решений биографию полтавского террориста Романа Скрипника. Она, как говорится, пестрая.
Человек с таким же именем был осужден за кражу в декабре 2014 года, приговорили к 3 годам условно.
В феврале 2015 года его призвали на военную службу.
В начале 2016 года он вышел в запас.
В марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".
В 2019-м был приговор за кражу и наркотики.
В 1 июня 2020 году - 10,2 тысяч гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
13:31 "Требования [преступника], конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил губернатор Синегубов в четверг в эфире телеканала "Наш".
13:19 Полтавский губернатор Олег Синегубов пишет о происшествии. Из нового он сообщил, что власти региона на связи с руководителями местных и всеукраинских силовых структур. Указывает, что самое главное - сохранить жизни людей,,,)))
Один психически больной, который как-то достал оружие.
Другой преступник, которого задерживали так неумело, что он взял заложников и тут тоже вопрос откуда у него оружие?
Терроризм это другое. И волна этого будет не из-за уступок зеленского в Луцке, а из-за безнаказанности и доступа оружия для криминалитета и психически больных.
Больше у людей теневого оружия будет больше будет элементарных ограблений, насилия итд.
Или осуществляют теракт, направленный на совершенно непричастных лиц, с целью запугать.
Что не так?
Или когда наркоторговец ловит первого попавшего я и чтобы спастись от преследования берет его в заложники, он же не планирует делать теракт, он планирует убить человека, ради спасения, но он не террорист...
Мне кажется есть разница между исламским и допустим террористами и этими хануриками.
Вот и полтавский начальник МВД решил написать свой сценарий драмы... Обменял себя на рядового следователя и сдался в руки террориста...
Сейчас скажут что пленный полковник МВД сам обезоружил террориста!
не много ли совпадений?)
второй подряд начальник местного мвс в роли Джона Маклейна!
это конечно здорово, но кто видел 2 подряд якобы произвольных героя боевиков по типу крепкого орешка или "Захват" со Стивеном Сигалом в погонах из власных силовых кабинетов министерства Авакова?)
СБУ типа в отпуске, да?)
https://censor.net/comments/locate/3209755/019214d2-4229-7178-8388-8a373d04b8ec
Или договорились, незаменимый министр с младшим лейтенантом?
И дать возможность скрыться.
Задолбал этот цирк уже.