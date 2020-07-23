"Полтавский террорист" просит его отпустить и не преследовать, - полиция

Представители полиции Полтавской области озвучили основные требования злоумышленника, захватившего в заложники полицейского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин.

По его словам, мужчина хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и скрыться.

"Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали",- сказал Гришин.

Он также добавил, что машина, в которой передвигаются так называемый "полтавский террорист" и заложник, уже находятся вне зоны Решетиловского района области.

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

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