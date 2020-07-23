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"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція

Представники поліції Полтавської області озвучили основні вимоги зловмисника, який захопив у заручники поліцейського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив пресофіцер Полтавського облуправління поліції Роман Гришин.

За його словами, чоловік хоче уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин (викрадення авто та взяття заручника) та втекти.

"Він просить відпустити його. Його затримували на викраденні автомобіля, а тепер ще й взяття заручника. Хоче, щоб ми його відпустили й не переслідували", - сказав Гришин.

Він також додав, що машина, в якій пересуваються так званий "полтавський терорист" і заручник, вже перебуває поза зоною Решетилівського району області.

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полтавський терорист" не їде до Києва, поліція готова до силового сценарію вирішення цього конфлікту, - голова ОДА

Автор: 

захоплення (220) Нацполіція (15261) Полтава (562)


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Топ коментарі
+22
Какие то странные МОТИВЫ у террористов пошли. Или это наши менты не способны придумать правдоподобные сценарии?
Луцкий террорист требует прорекламировать фильм "Земляне" и РАДИ этого берет заложников и рискует жизнью. И вы в ЭТОТ мотив верите?
Полтавский террорист берет в заложники полицейского полковника и в обмен требует чтобы с него сняли обвинение в угоне машины? В тоже в ЭТО верите?...
Театр абсурда.
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23.07.2020 14:04
+16
Он хоть давал лекарства и воду начальнику полиции?

Вчерашний разве что барбекю заложникам не устраивал.
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23.07.2020 14:05
+16
как так отпустить? А погоня со стрельбой и мигалками? Не не фраерок! назвался террористом, давай на всю катушку отрабатывай!!! Зеленский вот еще обращение в соц. сети не сбросил! Давай! Давай!
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23.07.2020 14:06
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23.07.2020 14:00 Відповісти
как так отпустить? А погоня со стрельбой и мигалками? Не не фраерок! назвался террористом, давай на всю катушку отрабатывай!!! Зеленский вот еще обращение в соц. сети не сбросил! Давай! Давай!
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23.07.2020 14:06 Відповісти
"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція - Цензор.НЕТ 9469
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23.07.2020 14:31 Відповісти
ага, это ему полкан по ушам натер пока ехали, шо так можно, нехер делать
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23.07.2020 14:42 Відповісти
Лєнка би написала Авакову кращий сценарій
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23.07.2020 14:46 Відповісти
клован позвонил,не может в Киев вернуться
то ли кибитка сломалась,то ли Щвейцария в приоритете
пришлось резко менять сценарий
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23.07.2020 14:48 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2794092744144283&notif_id=1595438213402806&notif_t=live_video

дурдом ось.. новЕ глава нбу хоче подарувати зебілам "36.6" до кінця цього року
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23.07.2020 14:09 Відповісти
ментовской сериал в 95 квартале по лицензии зэослика
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23.07.2020 15:11 Відповісти
🥺OK
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23.07.2020 14:00 Відповісти
Налили б людині сто грам-і нічого цього б не було...
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23.07.2020 14:01 Відповісти
понять и простить...
своим цирком в Полтаве власти не столько подняли рейтинг фигляру, сколько запустили череду вот таких конфликтов
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23.07.2020 14:01 Відповісти
яка країна, такий і теракт!
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23.07.2020 14:02 Відповісти
Пусть лучше "просит", чтобы ему жизнь при задержании сохранили и не сделали дырку в виске. Надоели эти "реверансы" с неадекватами-диверсантами. Безнаказанность порождает новые преступления.
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23.07.2020 14:03 Відповісти
Я пропоную пристрелити при затримані...
Убємо)) як в тему, два зайці..
Перший:
Хто справді захоче взаправду потерористити з заложниками призадумається..
Другий:
Якщо справді постановка, то акторів-кандидатів на наступні епізоди - дублі небуде від слова взагалі.
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23.07.2020 14:14 Відповісти
Согласен. Но лично я не верю в "постанову". Это из серии ботовых вбросов "коронавируса нет". Идёт гибридная война, в т.ч. информационная. И украинский флажок возле ника вовсе не означает, что это не враг.... Хотя признаю, что бараны, которые поддаются промыванию мозгов, у нас тоже имеются.
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23.07.2020 14:51 Відповісти
Бу,га,га,га....ну клоуни і цирк.....
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23.07.2020 14:03 Відповісти
если только пообещает,что больше не будет с гранатами по улицам шастать.
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23.07.2020 14:03 Відповісти
если только пообещает,что больше не будет...
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23.07.2020 14:11 Відповісти
уже можно...имена андрея полтавы и романа скрыпина уже вызовут отторжение у здравомыслящего населения перед выборами..
и усиленный полицейский режим в восточных областях тоже можно вводить
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23.07.2020 14:03 Відповісти
Какие то странные МОТИВЫ у террористов пошли. Или это наши менты не способны придумать правдоподобные сценарии?
Луцкий террорист требует прорекламировать фильм "Земляне" и РАДИ этого берет заложников и рискует жизнью. И вы в ЭТОТ мотив верите?
Полтавский террорист берет в заложники полицейского полковника и в обмен требует чтобы с него сняли обвинение в угоне машины? В тоже в ЭТО верите?...
Театр абсурда.
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23.07.2020 14:04 Відповісти
Сценаристы не менты. Сценарист и режиссер-креативщик от ОПУ руководил лично в Луцке.
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23.07.2020 14:07 Відповісти
Типичная плоскоземельная зрада с зелёными химтрейлами и 5G-коронавирусным чипированием, что и говорить.
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23.07.2020 14:12 Відповісти
отъезд бусика с террористом
http://www.facebook.com/watch/?v=1705194379628459 www.facebook.com/watch/?v=1705194379628459
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23.07.2020 14:04 Відповісти
73% зомбованих повірте ще в ці спектаклі Авакова шоб якось рейтинг сцикуна підняти....
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23.07.2020 14:04 Відповісти
Хоть какой-то фильм посмотреть посоветует?
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23.07.2020 14:05 Відповісти
На выбор- слуга народа, сваты, 8 первых свиданий, ржевский против наполеона.
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23.07.2020 14:11 Відповісти
Эммануэль...
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23.07.2020 14:13 Відповісти
Можна шота из немецкой кино-классики.
Сантехник пришел ремонтировать кран и взял в заложницы двух девушек...
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23.07.2020 14:42 Відповісти
Нехай зеля запишет видосик .У него это хорошо получается. По просьбе терориста.
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23.07.2020 14:05 Відповісти
Может потребует еще Кривоша и других террористов отпустить и не преследовать? Ну чтобы дальше можно было чудить в Украине.
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23.07.2020 14:05 Відповісти
Кто б уже зебленского с авакяном куда-то вывез...
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23.07.2020 14:05 Відповісти
або прибил
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23.07.2020 15:14 Відповісти
Он хоть давал лекарства и воду начальнику полиции?

Вчерашний разве что барбекю заложникам не устраивал.
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23.07.2020 14:05 Відповісти
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https://strana.ua/news/280290-v-poltave-muzhchina-vzjal-v-zalozhniki-kopa-i-uhrozhaet-vzorvat-sebja-emu-predostavili-avto.html происходит чрезвычайное происшествие .

На улице Остапа Вишни подозреваемый в угоне машины угрожает взорвать себя гранатой. С ним ведут переговоры, на месте взрывотехники и следователи. Проводится спецоперация.
Мужчине с гранатой по его требованию предоставили авто. В заложниках у него шеф уголовного розыска Полтавского области, он передвигается вместе с ним.
"Страна" ведет онлайн-трансляцию с места событий в Полтаве. Мы публикуем последние новости оттуда, этот материал обновляется. Текстовая трансляция под видео. Прямая трансляция из Полтавы
13:56 Антон Геращенко опубликовал фото преступника Романа Скрипника.

13:48 Реестр судебных решений биографию полтавского террориста Романа Скрипника. Она, как говорится, пестрая.
Человек с таким же именем был осужден за кражу в декабре 2014 года, приговорили к 3 годам условно.
В феврале 2015 года его призвали на военную службу.
В начале 2016 года он вышел в запас.
В марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен ​​на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".
В 2019-м был приговор за кражу и наркотики.
В 1 июня 2020 году - 10,2 тысяч гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
13:31 "Требования [преступника], конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил губернатор Синегубов в четверг в эфире телеканала "Наш".
13:19 Полтавский губернатор Олег Синегубов пишет о происшествии. Из нового он сообщил, что власти региона на связи с руководителями местных и всеукраинских силовых структур. Указывает, что самое главное - сохранить жизни людей,,,)))
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23.07.2020 14:05 Відповісти
Скрипник,потребуй от Зели написать пять томов книг в тысячу страниц каждая.И щоб листы були чистые.Где Зеля должен писать одно словосочетание:Украина не Рашка.Все пять томов, нехай сидит и пишет днями и ночами
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23.07.2020 14:06 Відповісти
Судья Вовк из-за границы внимательно следит за развитием ситуации.
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23.07.2020 14:08 Відповісти
по сценарию дальше должен быть звонок прЗЕдента, заложник освобожден. Зе второй день спасает человечество.
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23.07.2020 14:08 Відповісти
Вообщєм кіна не буде.Дививсь,як поліціянти проводжали в дорогу "терориста"-стоять,курять...Цирк на дроті...
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23.07.2020 14:08 Відповісти
А мали б за 20 секунд викопати пазурами в асфальті окопа і спостерігати звідти в телескоп?
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23.07.2020 14:15 Відповісти
Терористи не просют, вони вимагають. Різниця такиє. Просют тільки МІРА.
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23.07.2020 14:09 Відповісти
Журналюхи про це не чули. Зате вони знают слово "клікбейт".
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23.07.2020 14:16 Відповісти
Я же говорил, что бубочке и авакяну что бы хоть как то отвлечь от косяков, дибилизма и преступного бездействия, да и просто преступлений как ментов так и штабных генкрыс за последнюю неделю - надо не 1 террорист, и 2-3 ...... А после условий "перемирия" - то минимум 5-6...
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23.07.2020 14:09 Відповісти
Щось все дуже схоже на звичайний супротив працівникам карного розшуку, а не тероризм.
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23.07.2020 14:10 Відповісти
Так что Ослик не полюбит свинку?
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23.07.2020 14:10 Відповісти
я похоже пропустил, а откуда это пошло?
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23.07.2020 14:12 Відповісти
про свинку
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23.07.2020 14:12 Відповісти
Сериал Черное зеркало там в одной из серий террорист потребовал от премьер министра изнасиловать свинью!
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23.07.2020 14:14 Відповісти
и чем все в кратце закончилось. все равно смотреть некогда.
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23.07.2020 14:28 Відповісти
Ослик уже больше года "любит" "мудрый" нарид, даже Ленка ревнует. Нариду нравится выполнять роль клавиш пианино.
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23.07.2020 14:16 Відповісти
Если "народную" тачку хотел угнать, значит ни какого прощения!
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23.07.2020 14:13 Відповісти
ИМХО но ни в Луцке ни в Полтаве были не террористы.

Один психически больной, который как-то достал оружие.

Другой преступник, которого задерживали так неумело, что он взял заложников и тут тоже вопрос откуда у него оружие?

Терроризм это другое. И волна этого будет не из-за уступок зеленского в Луцке, а из-за безнаказанности и доступа оружия для криминалитета и психически больных.

Больше у людей теневого оружия будет больше будет элементарных ограблений, насилия итд.
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23.07.2020 14:13 Відповісти
в СМИ уже есть видео интервью с соседями луцкого "террориста" Есть очень интересные моменты из его поведения в быту
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23.07.2020 14:18 Відповісти
Ну я ж говорю, просто псих. Отпусти такого из пнд, дай еиу оружие и он ещё не то натворит. Да и таких при этих действиях будет много.
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23.07.2020 14:26 Відповісти
Терроризм - это, например, когда в заложники берут людей и выдвигают требования, угрожая из убийством.
Или осуществляют теракт, направленный на совершенно непричастных лиц, с целью запугать.
Что не так?
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23.07.2020 14:19 Відповісти
Ну допустим когда в фильмах грабят банк и там берут заложников, это же не террористы а грабители банка, готовые убить.

Или когда наркоторговец ловит первого попавшего я и чтобы спастись от преследования берет его в заложники, он же не планирует делать теракт, он планирует убить человека, ради спасения, но он не террорист...

Мне кажется есть разница между исламским и допустим террористами и этими хануриками.
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23.07.2020 14:24 Відповісти
Терроризм это что-то более глобальное, опять же имхо.
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23.07.2020 14:32 Відповісти
Местное начальство МВД поняло что сейчас можно быстро продвинуться по службе выступив победителем террориста.
Вот и полтавский начальник МВД решил написать свой сценарий драмы... Обменял себя на рядового следователя и сдался в руки террориста...
Сейчас скажут что пленный полковник МВД сам обезоружил террориста!
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23.07.2020 14:13 Відповісти
а почему сразу "террорист"?
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23.07.2020 14:15 Відповісти
Так нужно, потому что когда его поймают и обезвредят, можно наградить медальками доверенных холуев, выписать миллионные премии и набрать политических дивидендов нужным людям.
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23.07.2020 14:21 Відповісти
Сериал "Санта Аваков" продолжение следует
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23.07.2020 14:15 Відповісти
А де буде завтра продовження серіалу "криворізька барбара" у Дніпрі, чи Запоріжжі?
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23.07.2020 14:15 Відповісти
ніхєра! мєдальки вже готові, і ждуть своїх герої
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23.07.2020 14:17 Відповісти
и не ставить на горох...
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23.07.2020 14:17 Відповісти
ну опять в главной роли МВС... шото мне кажется, что это такая же постановка как и позавчера. опять уголовник с оружием и шеф местной полиции герой.
не много ли совпадений?)
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23.07.2020 14:22 Відповісти
чуть не забыл.
второй подряд начальник местного мвс в роли Джона Маклейна!
это конечно здорово, но кто видел 2 подряд якобы произвольных героя боевиков по типу крепкого орешка или "Захват" со Стивеном Сигалом в погонах из власных силовых кабинетов министерства Авакова?)
СБУ типа в отпуске, да?)
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23.07.2020 14:27 Відповісти
отпустить и дать ящик печенья
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23.07.2020 14:23 Відповісти
"А компот?" (с)
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23.07.2020 14:26 Відповісти
РОМАН СКРЫПИН НЕ ТЕРРОРИСТ!!!
https://censor.net/comments/locate/3209755/019214d2-4229-7178-8388-8a373d04b8ec
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23.07.2020 14:24 Відповісти
"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція - Цензор.НЕТ 3492
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23.07.2020 14:25 Відповісти
пля, опять цирк...
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23.07.2020 14:26 Відповісти
Индийское кино
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23.07.2020 14:26 Відповісти
да, есть кино хорошее, есть плохое, а есть Индийское
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23.07.2020 14:32 Відповісти
Пусть попросит клована сдать анализы. Станет народным героем.
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23.07.2020 14:27 Відповісти
Похоже, мусора опять эсбэушников подвинули...
Или договорились, незаменимый министр с младшим лейтенантом?
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23.07.2020 14:31 Відповісти
Купить мороженое и отпустить.
И дать возможность скрыться.

"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція - Цензор.НЕТ 7870
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23.07.2020 14:33 Відповісти
Ты смотри как активизировались кремлёвские троллеботы .Видать поняли что Украину голыми руками не возьмёшь и гонят на Президента Зеленского всякую ерунду .
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23.07.2020 14:39 Відповісти
ага, и свинку какую-то прикрутили, суки
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23.07.2020 14:48 Відповісти
ну так зеля сказал что человеческая жизнь прежде всего, так почему не отпустить, и все живы...
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23.07.2020 14:40 Відповісти
Бред.

Задолбал этот цирк уже.
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23.07.2020 14:46 Відповісти
Вы сами выбрали клоуна теперь будет цирк.
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23.07.2020 14:50 Відповісти
малец, ты не обобщай. И вообще, тут форум Украинцев, а не дойче.
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23.07.2020 14:59 Відповісти
Не пристрелят при задержании, то завтра тысячи таких будет.
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23.07.2020 14:47 Відповісти
Зеленый забыл 3 раз извиниться перед Кадыркиным?
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23.07.2020 14:49 Відповісти
"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція - Цензор.НЕТ 1088
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23.07.2020 14:49 Відповісти
Сценарий по дебильному написан,кто автор сценария?
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23.07.2020 14:56 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0 хуцпа
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23.07.2020 15:11 Відповісти
в кондитерско-кремлёвской методичке написано, что это снова понарошку.
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23.07.2020 20:28 Відповісти
 
 