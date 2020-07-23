"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція

Представники поліції Полтавської області озвучили основні вимоги зловмисника, який захопив у заручники поліцейського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив пресофіцер Полтавського облуправління поліції Роман Гришин.

За його словами, чоловік хоче уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин (викрадення авто та взяття заручника) та втекти.

"Він просить відпустити його. Його затримували на викраденні автомобіля, а тепер ще й взяття заручника. Хоче, щоб ми його відпустили й не переслідували", - сказав Гришин.

Він також додав, що машина, в якій пересуваються так званий "полтавський терорист" і заручник, вже перебуває поза зоною Решетилівського району області.

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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