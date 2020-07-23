"Полтавський терорист" просить його відпустити і не переслідувати, - поліція
Представники поліції Полтавської області озвучили основні вимоги зловмисника, який захопив у заручники поліцейського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив пресофіцер Полтавського облуправління поліції Роман Гришин.
За його словами, чоловік хоче уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин (викрадення авто та взяття заручника) та втекти.
"Він просить відпустити його. Його затримували на викраденні автомобіля, а тепер ще й взяття заручника. Хоче, щоб ми його відпустили й не переслідували", - сказав Гришин.
Він також додав, що машина, в якій пересуваються так званий "полтавський терорист" і заручник, вже перебуває поза зоною Решетилівського району області.
Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то ли кибитка сломалась,то ли Щвейцария в приоритете
пришлось резко менять сценарий
дурдом ось.. новЕ глава нбу хоче подарувати зебілам "36.6" до кінця цього року
своим цирком в Полтаве власти не столько подняли рейтинг фигляру, сколько запустили череду вот таких конфликтов
Убємо)) як в тему, два зайці..
Перший:
Хто справді захоче взаправду потерористити з заложниками призадумається..
Другий:
Якщо справді постановка, то акторів-кандидатів на наступні епізоди - дублі небуде від слова взагалі.
и усиленный полицейский режим в восточных областях тоже можно вводить
Луцкий террорист требует прорекламировать фильм "Земляне" и РАДИ этого берет заложников и рискует жизнью. И вы в ЭТОТ мотив верите?
Полтавский террорист берет в заложники полицейского полковника и в обмен требует чтобы с него сняли обвинение в угоне машины? В тоже в ЭТО верите?...
Театр абсурда.
http://www.facebook.com/watch/?v=1705194379628459 www.facebook.com/watch/?v=1705194379628459
Сантехник пришел ремонтировать кран и взял в заложницы двух девушек...
Вчерашний разве что барбекю заложникам не устраивал.
https://strana.ua/news/280290-v-poltave-muzhchina-vzjal-v-zalozhniki-kopa-i-uhrozhaet-vzorvat-sebja-emu-predostavili-avto.html происходит чрезвычайное происшествие .
На улице Остапа Вишни подозреваемый в угоне машины угрожает взорвать себя гранатой. С ним ведут переговоры, на месте взрывотехники и следователи. Проводится спецоперация.
Мужчине с гранатой по его требованию предоставили авто. В заложниках у него шеф уголовного розыска Полтавского области, он передвигается вместе с ним.
"Страна" ведет онлайн-трансляцию с места событий в Полтаве. Мы публикуем последние новости оттуда, этот материал обновляется. Текстовая трансляция под видео. Прямая трансляция из Полтавы
13:56 Антон Геращенко опубликовал фото преступника Романа Скрипника.
13:48 Реестр судебных решений биографию полтавского террориста Романа Скрипника. Она, как говорится, пестрая.
Человек с таким же именем был осужден за кражу в декабре 2014 года, приговорили к 3 годам условно.
В феврале 2015 года его призвали на военную службу.
В начале 2016 года он вышел в запас.
В марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".
В 2019-м был приговор за кражу и наркотики.
В 1 июня 2020 году - 10,2 тысяч гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
13:31 "Требования [преступника], конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил губернатор Синегубов в четверг в эфире телеканала "Наш".
13:19 Полтавский губернатор Олег Синегубов пишет о происшествии. Из нового он сообщил, что власти региона на связи с руководителями местных и всеукраинских силовых структур. Указывает, что самое главное - сохранить жизни людей,,,)))
Один психически больной, который как-то достал оружие.
Другой преступник, которого задерживали так неумело, что он взял заложников и тут тоже вопрос откуда у него оружие?
Терроризм это другое. И волна этого будет не из-за уступок зеленского в Луцке, а из-за безнаказанности и доступа оружия для криминалитета и психически больных.
Больше у людей теневого оружия будет больше будет элементарных ограблений, насилия итд.
Или осуществляют теракт, направленный на совершенно непричастных лиц, с целью запугать.
Что не так?
Или когда наркоторговец ловит первого попавшего я и чтобы спастись от преследования берет его в заложники, он же не планирует делать теракт, он планирует убить человека, ради спасения, но он не террорист...
Мне кажется есть разница между исламским и допустим террористами и этими хануриками.
Вот и полтавский начальник МВД решил написать свой сценарий драмы... Обменял себя на рядового следователя и сдался в руки террориста...
Сейчас скажут что пленный полковник МВД сам обезоружил террориста!
не много ли совпадений?)
второй подряд начальник местного мвс в роли Джона Маклейна!
это конечно здорово, но кто видел 2 подряд якобы произвольных героя боевиков по типу крепкого орешка или "Захват" со Стивеном Сигалом в погонах из власных силовых кабинетов министерства Авакова?)
СБУ типа в отпуске, да?)
https://censor.net/comments/locate/3209755/019214d2-4229-7178-8388-8a373d04b8ec
Или договорились, незаменимый министр с младшим лейтенантом?
И дать возможность скрыться.
Задолбал этот цирк уже.