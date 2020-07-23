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Новости Захват заложников в Луцке
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Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу. ВИДЕО

Луцкий районный суд избирает меру пресечения Максиму Кривошу, который 21 июля захватил автобус с людьми.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию суда.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковчанину, контактировавшему с "луцким террористом" Кривошем, сообщено о подозрении, - прокуратура

Автор: 

суд (25136) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+14
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 8622
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23.07.2020 15:13
+13
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 7928
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23.07.2020 15:16
+11
Всі обставини врахували я сподіваюсь?
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 3847
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23.07.2020 15:12
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Когда новости расскажут об этом? Нигде не вижу. Вот про этого луцкого дофига. Дайте хотя бы пару новостей про это:
https://www.facebook.com/Hiitisnotme?hc_ref=ARR3QOPU7d12a1i1TE5O_HMNYag8mZOKsiHABXootISYRF7G49FvXz16TFdAzgeVXpQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB8O-vNtcEOz0bZEGets2i-b8qjA8doGGtpv2HKtowZ-fDMbFn3ydNeJRSnCnftr6ggEvICE4geJ8rGQL6Ob2jn8lRyCRbTowNg9YoAZQZ6KmdLtpjDUUh98yH72FlgsFywDQT7f0XS4v-CkUgnFCdVNSdbsiF175fq_uucCD0NpquXODPDmX5pOztD7l1b8IpH-0zT-****************************************************************************************-bHXyH1oQ0XRE2omDI_c1WEOlPlJ7KTaCjMU5Pk9ZYbH1Q7u4UPZroNWw&__tn__=CH-R Захария Керстюк

https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1585022958337173?__xts__%5B0%5D=68.ARB8O-vNtcEOz0bZEGets2i-b8qjA8doGGtpv2HKtowZ-fDMbFn3ydNeJRSnCnftr6ggEvICE4geJ8rGQL6Ob2jn8lRyCRbTowNg9YoAZQZ6KmdLtpjDUUh98yH72FlgsFywDQT7f0XS4v-CkUgnFCdVNSdbsiF175fq_uucCD0NpquXODPDmX5pOztD7l1b8IpH-0zT-****************************************************************************************-bHXyH1oQ0XRE2omDI_c1WEOlPlJ7KTaCjMU5Pk9ZYbH1Q7u4UPZroNWw&__tn__=H-R 3 ч. · https://www.facebook.com/babaandkit#

тливый муж и отец. Человек, который всю свою жизнь посвятил помощи бездомным (и которому за эту помощь постоянно угрожали, унижали, и всячески притесняли), уходит из дома и говорит: «Любимые, я мотнусь в Днепр на денёк по делам бездомных. Поеду бла бла каром. Не скучайте, скоро вернусь».
После чего он самостоятельно удаляется со всех наших секретных чатов, где мы обсуждали ситуацию вокруг бездомных, и помощь им, отключает свой телефон, и выбрасывает его.
Также он удаляет информация о его заказах с бла бла кара (мотив пока не объясняют).
И вот 21.07, он приходит на одну из квартир, которую снимал для освобождённых с рабства обездоленных людей, и тихонько там умираем (где он был пять суток, полиция тоже пока не объясняет).
И вот, после того, как волонтёры узнали о случившемся, и странном поведении полиции, они приехали на эту квартиру, по улице Комбинатной 25а, и рядом с мусоркой узнали диван, который стоял в этой квартире, где волонтёры часто бывали ранее.
Этот диван (см.фото👆), - был весь окровавленный, кровь даже стекала ещё с него.
От жильцов дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила.
Тело полиция вынесла с квартиры около 2:00 ночи уже 21.07, а диван вынесли какие-то люди около 3:00.
Также квартира вся полностью вымыта и вычищенная, там сейчас как в операционной.
Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: «Вы не смогли защитить его, не сможете и меня», и кинул трубку.
И самое важное - полиция скрывает тело.
До сих пор его никому не показали, и не дали осмотреть.
Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту просто с какой-то справкой, а когда родственники туда прибыли - в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят.
Следователь в это время пропал со связи, а когда появился, уже был конец дня, и он сказал, что уже «завтра будем решать», т.е. сегодня.
Но пока тишина.
PS: Просим 🙏репост, чтоб убийство Леши не замяли!
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23.07.2020 15:12 Ответить
Всі обставини врахували я сподіваюсь?
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 3847
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23.07.2020 15:12 Ответить
ща, через минуту БТР будет
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23.07.2020 15:14 Ответить
так і було
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23.07.2020 15:22 Ответить
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 8622
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23.07.2020 15:13 Ответить
Так и не понял, а что хотел "террорист"? Или это роль Бед боя в сериале "Анука подними мой рейтинг"?
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23.07.2020 15:14 Ответить
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 7928
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23.07.2020 15:16 Ответить
зеля *****
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23.07.2020 15:25 Ответить
Коли прийшов до гівноаналу, сам гівно та сорочка вся у гівні

Суд обирає запобіжний захід "луцькому терористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 8714
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23.07.2020 15:20 Ответить
А почему террорист не на скамье подсудимых, почему в зале суда??? Ведь неадекватный террорист опасен окружающим, выходит что свой человек????
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23.07.2020 15:19 Ответить
Не сомневайтесь что свой, сидит без наручников даже.... Актерская братия.
Был бы он террористом, запаковали бы по полной)
Наши ЗЕссыкуны баб больше боятся чем этого "террориста"
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23.07.2020 15:25 Ответить
Саме так...
Суд обирає запобіжний захід "луцькому терористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 7395
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23.07.2020 15:29 Ответить
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23.07.2020 15:40 Ответить
Это он суд в заложники взял. Через час после завершения заседания подъедет БТР со спецназом и произведет штурм. Или уже в тюряге его арестуют...
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23.07.2020 15:30 Ответить
Вот она слава, он видимо это и хотел.
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23.07.2020 15:19 Ответить
Скоріше за усе проведуть психіатричну експертизу, відправлять на дурку, а звідти тихенько випустять...
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23.07.2020 15:24 Ответить
На Схід?
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23.07.2020 15:26 Ответить
,,,до професійного складу акторів ЗЕПЕДовідоСЦИКів...
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23.07.2020 15:42 Ответить
мусора ж спочатку ********* папараци що він псих, а потім дали задню - то не є дійсним.
шито білими нитками
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23.07.2020 15:49 Ответить
Можно попросить полтавского террика на паузу стать мы здесь досмотрим чем дело закончится, а потом сдастся, а то у меня на компе картинка в картинке не работает.
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23.07.2020 15:26 Ответить
Враховуючи те що Максим Степанович.... ????!!! Це що за такі звернення в суді до підсудних? Має бути враховуючи, що громадянин Пупкін, неодноразово був засудженим, просимо суд.... І чому він не в клітці сидить, а біля адвоката, ніби то він порушив ПДР і перевищив швидкість?!
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23.07.2020 15:35 Ответить
...до професійного складу акторів ЗЕПЕДовідоСЦИКів...
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23.07.2020 15:37 Ответить
Аплодирую стоя Суду (серьезно) за смелость и проведение данного заседания.
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23.07.2020 15:39 Ответить
Деточкин нарушал Закон, но нарушал из благородных намерений! Свободу Юрию Деточкину!
youtube.com/watch?v=7XdmaxSS7p0
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23.07.2020 15:47 Ответить
Оскар за спецэффекты в суд!
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23.07.2020 15:55 Ответить
Представляю реакцию хлопцев из Альфы.
Они тут ни причем.
Им дали команду на штурм.
Они мужественно ринулись захватывать террориста с шумом и взрывами.

Приезжают, а тут клиент уже стоит в сторонке упакованный в кайданках.
Тут бабки с сумками из автобуса выходят.
Шо делать?
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23.07.2020 15:56 Ответить
взрывпакет канешна
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23.07.2020 16:02 Ответить
Незаметно подкрались на БТРе.
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23.07.2020 16:14 Ответить
шоб усе обосрались
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23.07.2020 16:03 Ответить
альфачи приїхали
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23.07.2020 16:06 Ответить
и к чему приговорят?? к оскару за лучшую актерскую игру...
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23.07.2020 16:06 Ответить
стидоба...
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23.07.2020 16:07 Ответить
Интересно что сам этот Кривош говорит!
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23.07.2020 16:19 Ответить
чувак кстати более адекватный чем большинство наших политиков
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23.07.2020 16:28 Ответить
 
 