Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу. ВИДЕО
Луцкий районный суд избирает меру пресечения Максиму Кривошу, который 21 июля захватил автобус с людьми.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию суда.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/Hiitisnotme?hc_ref=ARR3QOPU7d12a1i1TE5O_HMNYag8mZOKsiHABXootISYRF7G49FvXz16TFdAzgeVXpQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB8O-vNtcEOz0bZEGets2i-b8qjA8doGGtpv2HKtowZ-fDMbFn3ydNeJRSnCnftr6ggEvICE4geJ8rGQL6Ob2jn8lRyCRbTowNg9YoAZQZ6KmdLtpjDUUh98yH72FlgsFywDQT7f0XS4v-CkUgnFCdVNSdbsiF175fq_uucCD0NpquXODPDmX5pOztD7l1b8IpH-0zT-****************************************************************************************-bHXyH1oQ0XRE2omDI_c1WEOlPlJ7KTaCjMU5Pk9ZYbH1Q7u4UPZroNWw&__tn__=CH-R Захария Керстюк
https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1585022958337173?__xts__%5B0%5D=68.ARB8O-vNtcEOz0bZEGets2i-b8qjA8doGGtpv2HKtowZ-fDMbFn3ydNeJRSnCnftr6ggEvICE4geJ8rGQL6Ob2jn8lRyCRbTowNg9YoAZQZ6KmdLtpjDUUh98yH72FlgsFywDQT7f0XS4v-CkUgnFCdVNSdbsiF175fq_uucCD0NpquXODPDmX5pOztD7l1b8IpH-0zT-****************************************************************************************-bHXyH1oQ0XRE2omDI_c1WEOlPlJ7KTaCjMU5Pk9ZYbH1Q7u4UPZroNWw&__tn__=H-R 3 ч. · https://www.facebook.com/babaandkit#
тливый муж и отец. Человек, который всю свою жизнь посвятил помощи бездомным (и которому за эту помощь постоянно угрожали, унижали, и всячески притесняли), уходит из дома и говорит: «Любимые, я мотнусь в Днепр на денёк по делам бездомных. Поеду бла бла каром. Не скучайте, скоро вернусь».
После чего он самостоятельно удаляется со всех наших секретных чатов, где мы обсуждали ситуацию вокруг бездомных, и помощь им, отключает свой телефон, и выбрасывает его.
Также он удаляет информация о его заказах с бла бла кара (мотив пока не объясняют).
И вот 21.07, он приходит на одну из квартир, которую снимал для освобождённых с рабства обездоленных людей, и тихонько там умираем (где он был пять суток, полиция тоже пока не объясняет).
И вот, после того, как волонтёры узнали о случившемся, и странном поведении полиции, они приехали на эту квартиру, по улице Комбинатной 25а, и рядом с мусоркой узнали диван, который стоял в этой квартире, где волонтёры часто бывали ранее.
Этот диван (см.фото👆), - был весь окровавленный, кровь даже стекала ещё с него.
От жильцов дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила.
Тело полиция вынесла с квартиры около 2:00 ночи уже 21.07, а диван вынесли какие-то люди около 3:00.
Также квартира вся полностью вымыта и вычищенная, там сейчас как в операционной.
Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: «Вы не смогли защитить его, не сможете и меня», и кинул трубку.
И самое важное - полиция скрывает тело.
До сих пор его никому не показали, и не дали осмотреть.
Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту просто с какой-то справкой, а когда родственники туда прибыли - в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят.
Следователь в это время пропал со связи, а когда появился, уже был конец дня, и он сказал, что уже «завтра будем решать», т.е. сегодня.
Но пока тишина.
PS: Просим 🙏репост, чтоб убийство Леши не замяли!
Был бы он террористом, запаковали бы по полной)
Наши ЗЕссыкуны баб больше боятся чем этого "террориста"
шито білими нитками
youtube.com/watch?v=7XdmaxSS7p0
Они тут ни причем.
Им дали команду на штурм.
Они мужественно ринулись захватывать террориста с шумом и взрывами.
Приезжают, а тут клиент уже стоит в сторонке упакованный в кайданках.
Тут бабки с сумками из автобуса выходят.
Шо делать?