Суд обирає запобіжний захід "луцькому терористу" Кривошу. ВIДЕО
Луцький районний суд обирає запобіжний захід Максиму Кривошу, який 21 липня захопив автобус із людьми.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію суду.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.
У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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тливый муж и отец. Человек, который всю свою жизнь посвятил помощи бездомным (и которому за эту помощь постоянно угрожали, унижали, и всячески притесняли), уходит из дома и говорит: «Любимые, я мотнусь в Днепр на денёк по делам бездомных. Поеду бла бла каром. Не скучайте, скоро вернусь».
После чего он самостоятельно удаляется со всех наших секретных чатов, где мы обсуждали ситуацию вокруг бездомных, и помощь им, отключает свой телефон, и выбрасывает его.
Также он удаляет информация о его заказах с бла бла кара (мотив пока не объясняют).
И вот 21.07, он приходит на одну из квартир, которую снимал для освобождённых с рабства обездоленных людей, и тихонько там умираем (где он был пять суток, полиция тоже пока не объясняет).
И вот, после того, как волонтёры узнали о случившемся, и странном поведении полиции, они приехали на эту квартиру, по улице Комбинатной 25а, и рядом с мусоркой узнали диван, который стоял в этой квартире, где волонтёры часто бывали ранее.
Этот диван (см.фото👆), - был весь окровавленный, кровь даже стекала ещё с него.
От жильцов дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила.
Тело полиция вынесла с квартиры около 2:00 ночи уже 21.07, а диван вынесли какие-то люди около 3:00.
Также квартира вся полностью вымыта и вычищенная, там сейчас как в операционной.
Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: «Вы не смогли защитить его, не сможете и меня», и кинул трубку.
И самое важное - полиция скрывает тело.
До сих пор его никому не показали, и не дали осмотреть.
Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту просто с какой-то справкой, а когда родственники туда прибыли - в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят.
Следователь в это время пропал со связи, а когда появился, уже был конец дня, и он сказал, что уже «завтра будем решать», т.е. сегодня.
Но пока тишина.
PS: Просим 🙏репост, чтоб убийство Леши не замяли!
Был бы он террористом, запаковали бы по полной)
Наши ЗЕссыкуны баб больше боятся чем этого "террориста"
шито білими нитками
youtube.com/watch?v=7XdmaxSS7p0
Они тут ни причем.
Им дали команду на штурм.
Они мужественно ринулись захватывать террориста с шумом и взрывами.
Приезжают, а тут клиент уже стоит в сторонке упакованный в кайданках.
Тут бабки с сумками из автобуса выходят.
Шо делать?