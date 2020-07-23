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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Суд обирає запобіжний захід "луцькому терористу" Кривошу. ВIДЕО

Луцький районний суд обирає запобіжний захід Максиму Кривошу, який 21 липня захопив автобус із людьми.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію суду.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків'янину, який контактував із "луцьким терористом" Кривошем, повідомлено про підозру, - прокуратура

Автор: 

суд (11731) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+14
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 8622
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23.07.2020 15:13
+13
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 7928
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23.07.2020 15:16
+11
Всі обставини врахували я сподіваюсь?
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 3847
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23.07.2020 15:12
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Когда новости расскажут об этом? Нигде не вижу. Вот про этого луцкого дофига. Дайте хотя бы пару новостей про это:
https://www.facebook.com/Hiitisnotme?hc_ref=ARR3QOPU7d12a1i1TE5O_HMNYag8mZOKsiHABXootISYRF7G49FvXz16TFdAzgeVXpQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB8O-vNtcEOz0bZEGets2i-b8qjA8doGGtpv2HKtowZ-fDMbFn3ydNeJRSnCnftr6ggEvICE4geJ8rGQL6Ob2jn8lRyCRbTowNg9YoAZQZ6KmdLtpjDUUh98yH72FlgsFywDQT7f0XS4v-CkUgnFCdVNSdbsiF175fq_uucCD0NpquXODPDmX5pOztD7l1b8IpH-0zT-****************************************************************************************-bHXyH1oQ0XRE2omDI_c1WEOlPlJ7KTaCjMU5Pk9ZYbH1Q7u4UPZroNWw&__tn__=CH-R Захария Керстюк

https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1585022958337173?__xts__%5B0%5D=68.ARB8O-vNtcEOz0bZEGets2i-b8qjA8doGGtpv2HKtowZ-fDMbFn3ydNeJRSnCnftr6ggEvICE4geJ8rGQL6Ob2jn8lRyCRbTowNg9YoAZQZ6KmdLtpjDUUh98yH72FlgsFywDQT7f0XS4v-CkUgnFCdVNSdbsiF175fq_uucCD0NpquXODPDmX5pOztD7l1b8IpH-0zT-****************************************************************************************-bHXyH1oQ0XRE2omDI_c1WEOlPlJ7KTaCjMU5Pk9ZYbH1Q7u4UPZroNWw&__tn__=H-R 3 ч. · https://www.facebook.com/babaandkit#

тливый муж и отец. Человек, который всю свою жизнь посвятил помощи бездомным (и которому за эту помощь постоянно угрожали, унижали, и всячески притесняли), уходит из дома и говорит: «Любимые, я мотнусь в Днепр на денёк по делам бездомных. Поеду бла бла каром. Не скучайте, скоро вернусь».
После чего он самостоятельно удаляется со всех наших секретных чатов, где мы обсуждали ситуацию вокруг бездомных, и помощь им, отключает свой телефон, и выбрасывает его.
Также он удаляет информация о его заказах с бла бла кара (мотив пока не объясняют).
И вот 21.07, он приходит на одну из квартир, которую снимал для освобождённых с рабства обездоленных людей, и тихонько там умираем (где он был пять суток, полиция тоже пока не объясняет).
И вот, после того, как волонтёры узнали о случившемся, и странном поведении полиции, они приехали на эту квартиру, по улице Комбинатной 25а, и рядом с мусоркой узнали диван, который стоял в этой квартире, где волонтёры часто бывали ранее.
Этот диван (см.фото👆), - был весь окровавленный, кровь даже стекала ещё с него.
От жильцов дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила.
Тело полиция вынесла с квартиры около 2:00 ночи уже 21.07, а диван вынесли какие-то люди около 3:00.
Также квартира вся полностью вымыта и вычищенная, там сейчас как в операционной.
Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: «Вы не смогли защитить его, не сможете и меня», и кинул трубку.
И самое важное - полиция скрывает тело.
До сих пор его никому не показали, и не дали осмотреть.
Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту просто с какой-то справкой, а когда родственники туда прибыли - в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят.
Следователь в это время пропал со связи, а когда появился, уже был конец дня, и он сказал, что уже «завтра будем решать», т.е. сегодня.
Но пока тишина.
PS: Просим 🙏репост, чтоб убийство Леши не замяли!
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23.07.2020 15:12 Відповісти
Всі обставини врахували я сподіваюсь?
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 3847
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23.07.2020 15:12 Відповісти
ща, через минуту БТР будет
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23.07.2020 15:14 Відповісти
так і було
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23.07.2020 15:22 Відповісти
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 8622
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23.07.2020 15:13 Відповісти
Так и не понял, а что хотел "террорист"? Или это роль Бед боя в сериале "Анука подними мой рейтинг"?
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23.07.2020 15:14 Відповісти
Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 7928
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23.07.2020 15:16 Відповісти
зеля *****
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23.07.2020 15:25 Відповісти
Коли прийшов до гівноаналу, сам гівно та сорочка вся у гівні

Суд обирає запобіжний захід "луцькому терористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 8714
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23.07.2020 15:20 Відповісти
А почему террорист не на скамье подсудимых, почему в зале суда??? Ведь неадекватный террорист опасен окружающим, выходит что свой человек????
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23.07.2020 15:19 Відповісти
Не сомневайтесь что свой, сидит без наручников даже.... Актерская братия.
Был бы он террористом, запаковали бы по полной)
Наши ЗЕссыкуны баб больше боятся чем этого "террориста"
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23.07.2020 15:25 Відповісти
Саме так...
Суд обирає запобіжний захід "луцькому терористу" Кривошу - Цензор.НЕТ 7395
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23.07.2020 15:29 Відповісти
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23.07.2020 15:40 Відповісти
Это он суд в заложники взял. Через час после завершения заседания подъедет БТР со спецназом и произведет штурм. Или уже в тюряге его арестуют...
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23.07.2020 15:30 Відповісти
Вот она слава, он видимо это и хотел.
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23.07.2020 15:19 Відповісти
Скоріше за усе проведуть психіатричну експертизу, відправлять на дурку, а звідти тихенько випустять...
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23.07.2020 15:24 Відповісти
На Схід?
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23.07.2020 15:26 Відповісти
,,,до професійного складу акторів ЗЕПЕДовідоСЦИКів...
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23.07.2020 15:42 Відповісти
мусора ж спочатку ********* папараци що він псих, а потім дали задню - то не є дійсним.
шито білими нитками
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23.07.2020 15:49 Відповісти
Можно попросить полтавского террика на паузу стать мы здесь досмотрим чем дело закончится, а потом сдастся, а то у меня на компе картинка в картинке не работает.
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23.07.2020 15:26 Відповісти
Враховуючи те що Максим Степанович.... ????!!! Це що за такі звернення в суді до підсудних? Має бути враховуючи, що громадянин Пупкін, неодноразово був засудженим, просимо суд.... І чому він не в клітці сидить, а біля адвоката, ніби то він порушив ПДР і перевищив швидкість?!
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23.07.2020 15:35 Відповісти
...до професійного складу акторів ЗЕПЕДовідоСЦИКів...
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23.07.2020 15:37 Відповісти
Аплодирую стоя Суду (серьезно) за смелость и проведение данного заседания.
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23.07.2020 15:39 Відповісти
Деточкин нарушал Закон, но нарушал из благородных намерений! Свободу Юрию Деточкину!
youtube.com/watch?v=7XdmaxSS7p0
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23.07.2020 15:47 Відповісти
Оскар за спецэффекты в суд!
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23.07.2020 15:55 Відповісти
Представляю реакцию хлопцев из Альфы.
Они тут ни причем.
Им дали команду на штурм.
Они мужественно ринулись захватывать террориста с шумом и взрывами.

Приезжают, а тут клиент уже стоит в сторонке упакованный в кайданках.
Тут бабки с сумками из автобуса выходят.
Шо делать?
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23.07.2020 15:56 Відповісти
взрывпакет канешна
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23.07.2020 16:02 Відповісти
Незаметно подкрались на БТРе.
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23.07.2020 16:14 Відповісти
шоб усе обосрались
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23.07.2020 16:03 Відповісти
альфачи приїхали
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23.07.2020 16:06 Відповісти
и к чему приговорят?? к оскару за лучшую актерскую игру...
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23.07.2020 16:06 Відповісти
стидоба...
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23.07.2020 16:07 Відповісти
Интересно что сам этот Кривош говорит!
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23.07.2020 16:19 Відповісти
чувак кстати более адекватный чем большинство наших политиков
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23.07.2020 16:28 Відповісти
 
 