Высший совет правосудия стал на сторону Окружного админсуда
Высший совет правосудия призывает НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".
Также решение было единогласно принято на заседании ВСП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу.
Докладчик Татьяна Розваляева напомнила на заседании, что Национальное антикоррупционное бюро с 17 июля публикует информацию под заголовками "Коррупция в ОАСК", "Злоупотребления в ОАСК", и т. д.
"ВСП считает, что орган досудебного расследования, обнародовав информацию таким образом, а также записи и обрывки разговоров, которые являются обстоятельствами досудебного следствия, дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции, в частности, позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт", - сказано в сообщении.
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Высший совет правосудия не оценивает, действительно ли в Окружном админсуде имели место эти нарушения. Но напоминает, что НАБУ должно воздерживаться от участия в информационных и политических кампаниях.
В Украине действует презумпция невиновности, и НАБУ нарушает его, когда заявляет о преступлениях в Окружном админсуде, подчеркнули в Высшем совете правосудия.
"Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия. Уважение к авторитету судов - это требование европейских стандартов для демократических государств, неотъемлемое условие публичного доверия к судебной власти, а в более широком смысле это доверие к нормам права и государству в целом", - говорится в решении Высшего совета правосудия.
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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
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Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
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Есть одна проблема. У нас не верят судебной системе. Тем более слово авторитет судьи и судья Вовк в одном предложении выглядит парадоксом.
у нас абсолютно диаметрально противоположная проблема (потому как недоверие к судебному кодлу есть элементарное следствие того, что само судейское кодло, - имеется ввиду всё высокостатусное и неприкосновенное, практически КАСТОВОЕ сообщество, само уже очень давно и прочно НЕ ВЕРИТ В СИЛУ ЗАКОНА И НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ за ЕГО (ЗАКОНА) НАРУШЕНИЕ, а твердо и уверенно ориентируется на силу МАМОНЫ и ВЛАСТИ...(((( - вот и всё.. и как-то так оно и ЕСТЬ.. увы ((((((((
.. и если весь нарид вот возьмет и резко поверит судебной системе, это будет страусиное телодвижение, даже не в песок, а в жо..
Пы.Сы. ..при всем сказанном нельзя не отметить, что среди -/+15кил численности пресловутой категории госслужбовцев немало порядочных настоящих служителей Фемиды...))) - но это, как часто говорят , "совсем другая история", которая абсолютно НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА СУТЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ всей СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
ти докажи, или ты просто п-бол и с тобой г-ном разговор окончен.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
(с) Пестня.
А слабо сковырнуть всю эту прогнившую компанию?
Или он занят придумыванием очередной страшилки против Порошенко?
В Дании признала что она не правильно лечила больных на рака и заплатила 5 миллион датских крон это 20 миллион гривен. .
Вы себе можете приставить справедливость в Украине и признание вины ?
Вот и такой же суд , защищать ложь и лицемерие до последнего патрона ,потому что свои .
Не страна , а ну й знает что . Не люди , а ..... !
Хочется что бы в Украине люди не существовали , а жили как в Дании.
Мое оружие , это перо
Этих клоунов из ВСП заждались на сцене...
Це прекрасно, але чому вона вибіркова?
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а где ж вы были когда авякян с бубочкой давали прессуху где сразу назначили виновных...