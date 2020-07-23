Высший совет правосудия стал на сторону Окружного админсуда

Высший совет правосудия призывает НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".

Также решение было единогласно принято на заседании ВСП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу.

Докладчик Татьяна Розваляева напомнила на заседании, что Национальное антикоррупционное бюро с 17 июля публикует информацию под заголовками "Коррупция в ОАСК", "Злоупотребления в ОАСК", и т. д.

"ВСП считает, что орган досудебного расследования, обнародовав информацию таким образом, а также записи и обрывки разговоров, которые являются обстоятельствами досудебного следствия, дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции, в частности, позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт", - сказано в сообщении.

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Высший совет правосудия не оценивает, действительно ли в Окружном админсуде имели место эти нарушения. Но напоминает, что НАБУ должно воздерживаться от участия в информационных и политических кампаниях.

В Украине действует презумпция невиновности, и НАБУ нарушает его, когда заявляет о преступлениях в Окружном админсуде, подчеркнули в Высшем совете правосудия.

"Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия. Уважение к авторитету судов - это требование европейских стандартов для демократических государств, неотъемлемое условие публичного доверия к судебной власти, а в более широком смысле это доверие к нормам права и государству в целом", - говорится в решении Высшего совета правосудия.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

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Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.