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Высший совет правосудия стал на сторону Окружного админсуда

Высший совет правосудия стал на сторону Окружного админсуда

Высший совет правосудия призывает НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".

Также решение было единогласно принято на заседании ВСП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу.

Докладчик Татьяна Розваляева напомнила на заседании, что Национальное антикоррупционное бюро с 17 июля публикует информацию под заголовками "Коррупция в ОАСК", "Злоупотребления в ОАСК", и т. д.

"ВСП считает, что орган досудебного расследования, обнародовав информацию таким образом, а также записи и обрывки разговоров, которые являются обстоятельствами досудебного следствия, дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции, в частности, позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава ОАСК Вовк: Если увижу какого-то пидо#аса, я его лично е#ну. ВИДЕО

Высший совет правосудия не оценивает, действительно ли в Окружном админсуде имели место эти нарушения. Но напоминает, что НАБУ должно воздерживаться от участия в информационных и политических кампаниях.

В Украине действует презумпция невиновности, и НАБУ нарушает его, когда заявляет о преступлениях в Окружном админсуде, подчеркнули в Высшем совете правосудия.

"Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия. Уважение к авторитету судов - это требование европейских стандартов для демократических государств, неотъемлемое условие публичного доверия к судебной власти, а в более широком смысле это доверие к нормам права и государству в целом", - говорится в решении Высшего совета правосудия.

Также на Цензор.НЕТ: Глава ОАСК Вовк обсуждает с коллегами закрытие границ после выборов 2019-го: Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, они бы о#уели. ВИДЕО

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Смотрите также: НАБУ обнародовало новые записи с главой ОАСК Вовком: Мои готовы написать х#йню, если твои проспонсируют. Иначе пусть сражаются. ВИДЕО

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Автор: 

НАБУ (4230) Высший совет правосудия (568) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+25
Неожиданный поворот, а есть такие кто ожидал другого варианта.
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23.07.2020 16:00
+18
Одним словом, суддівська система не здатна до самогочищення, а стала на шлях кругової поруки. Здоровий організм самостійно бореться з інфекцією. Суддівська система вочевидь не є здоровим організмом. Вона не здатна оздоровитись самостійно і навіть не хоче цього робити.
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23.07.2020 16:11
+12
Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия. Уважение к авторитету судов - это требование европейских стандартов для демократических государств, неотъемлемое условие публичного доверия к судебной власти, а в более широком смысле это доверие к нормам права и государству в целом

Есть одна проблема. У нас не верят судебной системе. Тем более слово авторитет судьи и судья Вовк в одном предложении выглядит парадоксом.
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23.07.2020 16:02
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Неожиданный поворот, а есть такие кто ожидал другого варианта.
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23.07.2020 16:00 Ответить
Одним словом, суддівська система не здатна до самогочищення, а стала на шлях кругової поруки. Здоровий організм самостійно бореться з інфекцією. Суддівська система вочевидь не є здоровим організмом. Вона не здатна оздоровитись самостійно і навіть не хоче цього робити.
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23.07.2020 16:11 Ответить
_Ты зачем-то поменял местами причину и следствие. Судейская система не хочет и всеми способами сопротивляется нужным народу изменениям.
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23.07.2020 16:19 Ответить
Ну так а я про що? Я ж про те і пишу, що сама вона "не здатна оздоровитись самостійно і навіть НЕ ХОЧЕ цього робити".
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23.07.2020 16:35 Ответить
_Не. Сперва причина - не хочет! И потом следствие - "не здатна". Про здaтність мова може йтися тільки за умови наявності бажання, цілі змінитися, мовляв хоче, та не може. Але ж саме бажання геть немаэ, натомість є запекле бажання залишити усе як є!
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23.07.2020 16:48 Ответить
Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду - Цензор.НЕТ 6506
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23.07.2020 16:52 Ответить
Только идиоты ждали что "ворон ворону", с какого-то рожна, "глаз выклюет"!!! Эту систаему нужно валить полностью. БАЗОВЫЙ критерий минимальный - понимание "что в футболе главное - футболисты, тренеры и зрители... А судьи, чем менее заметнее - тем лучше!" Посмотрите на ОБРАЗ ЖИЗНИ наших судей - Роналду и Месси рядом с ними голодранцы!
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23.07.2020 17:19 Ответить
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23.07.2020 16:01 Ответить
Ворон ворону...
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23.07.2020 16:01 Ответить
Дана команда своих не трогать. Они ббубочке еще сгодятся. Осень впереди.
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23.07.2020 16:01 Ответить
рука руку миє
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23.07.2020 16:01 Ответить
Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия. Уважение к авторитету судов - это требование европейских стандартов для демократических государств, неотъемлемое условие публичного доверия к судебной власти, а в более широком смысле это доверие к нормам права и государству в целом

Есть одна проблема. У нас не верят судебной системе. Тем более слово авторитет судьи и судья Вовк в одном предложении выглядит парадоксом.
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23.07.2020 16:02 Ответить
ваня..- ты либо сам судьёй пашешь поля закона, либо абсолютно наивный вьюноша...((((((((
у нас абсолютно диаметрально противоположная проблема (потому как недоверие к судебному кодлу есть элементарное следствие того, что само судейское кодло, - имеется ввиду всё высокостатусное и неприкосновенное, практически КАСТОВОЕ сообщество, само уже очень давно и прочно НЕ ВЕРИТ В СИЛУ ЗАКОНА И НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ за ЕГО (ЗАКОНА) НАРУШЕНИЕ, а твердо и уверенно ориентируется на силу МАМОНЫ и ВЛАСТИ...(((( - вот и всё.. и как-то так оно и ЕСТЬ.. увы ((((((((
.. и если весь нарид вот возьмет и резко поверит судебной системе, это будет страусиное телодвижение, даже не в песок, а в жо..

Пы.Сы. ..при всем сказанном нельзя не отметить, что среди -/+15кил численности пресловутой категории госслужбовцев немало порядочных настоящих служителей Фемиды...))) - но это, как часто говорят , "совсем другая история", которая абсолютно НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА СУТЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ всей СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
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24.07.2020 00:54 Ответить
«Підриває авторитет правосуддя» - кримінальний авторитет хіба що є в нашого правосуддя.
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23.07.2020 16:02 Ответить
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23.07.2020 16:02 Ответить
Потужна судова реХФорма.......
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23.07.2020 16:02 Ответить
Каста .яка створила в Україні хаос і беззаконня.
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23.07.2020 16:02 Ответить
1000% Тільки дивним чином це бачить дуже мало людей. Чим це пояснити?
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23.07.2020 16:21 Ответить
Движущая сила этого не они, а олигархи! Они - обслуживающий персонал.
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23.07.2020 16:39 Ответить
что ещё раз подтверждает что это осиное гнездо нужно полностью уничтожить.
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23.07.2020 16:03 Ответить
більше того, якщо цього не зробити то руками цих покидьків олігархи "зроблять" країну.
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23.07.2020 16:23 Ответить
Это же какой-то позор...
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23.07.2020 16:04 Ответить
Гарна судова реформа проведена мальтдівським бульдозеристом,а також реформа поліцаїв прокурорів і хабарників всіх рангів.
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23.07.2020 16:07 Ответить
Ты бы хоть для того, что б не выглядеть идиотом поинтересовался что было сделано, как и сколько времени это заняло в других странах, а потом прикинул в своем крошечном мозгу с поправкой на сопротивлении системы и вопли всех и вся про наступление на демократию, права человека и прочее сколько это б заняло у нас. может за вторую каденцию Пороха и успели б дойти до нижней линейки судов. Но зедебилам жеж все надо было сейчас и сразу. Что бы "Опа на" и уже как в Швейцарии. а так нихера не работает и любые изменения выхаркиваются с кровью.
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23.07.2020 16:18 Ответить
Неубедительно, петики. Пробуйте ещё.
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23.07.2020 16:22 Ответить
мне нравится как законченого порося они называют порохом
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23.07.2020 17:45 Ответить
Ти не останній ************ козел в якого я забув спитати як оцінювати бульдозерні реформи котрі зараз затронули його величність.Тобто коли був при владі його влаштовувало все а тепер ті ж самі ним призначені шакали вже не подобаються. Мусарню прокурватуру івсіх силовиків призначав комбайнер.
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23.07.2020 16:28 Ответить
козла ты видишь по утрам в зеркале. Или свинью, я в твоей зоофилии не разбираюсь) Когда президент был гарантом конституции, а не играл на ней членом - то все шло. Медленно, но в верном направлении. когда не стало направляющего стержня все посыпалось, бо "мудрый" нарид - и ты в том числе - тупое малообразованное ленивое инфантильное быдло.
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24.07.2020 13:33 Ответить
а зеля сразу всрался - где ж мы вазьмем стока честных судей... и шо он за год нареформировал?
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23.07.2020 16:47 Ответить
Коли срав на тебе попало? Бо дуже смердить ******.
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23.07.2020 16:50 Ответить
пока ти не пришел не воняло
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23.07.2020 16:52 Ответить
Я тут живу і ні з відки не приходив. А от ти прийшов захоплювати мою країну кацапська нечисть.
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23.07.2020 16:55 Ответить
и я тут живу. а то что я пришел тебя захватывать - за слова надо отвечать, предостави доказательства или ты просто г-но
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23.07.2020 17:11 Ответить
Ти звав сюди ***** захищати свою собачу мову окупанта..***** прийшов і такі як ти поховались у Києві разом з ахметкою котрий вимагав почути даунбас.Ви привели в Україну війну і якщо ти паскуда живеш в Україні ти забов"язений спілкуватись українською а не мовою окупанта.ПТН-ПНХ
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23.07.2020 17:25 Ответить
Ти звав сюди ***** захищати свою собачу мову окупанта..

ти докажи, или ты просто п-бол и с тобой г-ном разговор окончен.
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23.07.2020 17:28 Ответить
Я нікому нічого не забов"язаний доводити. ***** прийшов в Україну захищати ************,якщо ти до них не належиш то ти і не звав.Тільки чомусь твій лексікон дуже нагадує окупанта.
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23.07.2020 17:41 Ответить
Вивчай українську https://natribu.org/ua/ підтримай нашого виробника.
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23.07.2020 17:46 Ответить
съехал с темы, перевел стрелки на мову, так что то направление это для тебя...
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23.07.2020 17:48 Ответить
Круговая. Порука. Мажет как копоть.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
(с) Пестня.
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23.07.2020 16:07 Ответить
і дійсно, звязані вони таки одним цепом - совковорашапоїдним.
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23.07.2020 16:26 Ответить
Ворон ворону, как говорится...
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23.07.2020 16:07 Ответить
свои своего не обидят
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23.07.2020 16:07 Ответить
Высший совет правосудия (кандидатуры подобраны Волком) встал на сторону Окружного админсуда!
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23.07.2020 16:10 Ответить
кто бы сомневался что совет паханов в мантии поступит по другому ? Эту шарашкину контору что создал чоколадный тоже надо разгонять .Суки в мантиях себе сделали государство в государстве !!!!
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23.07.2020 16:10 Ответить
Ну и где же барец Зеленский?
А слабо сковырнуть всю эту прогнившую компанию?
Или он занят придумыванием очередной страшилки против Порошенко?
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23.07.2020 16:12 Ответить
Петики, это не ваша тема. Лучше молчите.
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23.07.2020 16:23 Ответить
Это почему?
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23.07.2020 17:25 Ответить
Вы уж там этой конченой дуре - генпрокурорше напомните про презумпцию невиновности. А то она не в курсе или подзабыла немного. А то как по судьям вопрос - так у нас презумпция невиновности, а как по другим - то пусть сами доказывают. Забавно.
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23.07.2020 16:13 Ответить
Какое общество, такой и суд .
В Дании признала что она не правильно лечила больных на рака и заплатила 5 миллион датских крон это 20 миллион гривен. .
Вы себе можете приставить справедливость в Украине и признание вины ?
Вот и такой же суд , защищать ложь и лицемерие до последнего патрона ,потому что свои .
Не страна , а ну й знает что . Не люди , а ..... !
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23.07.2020 16:14 Ответить
https://censor.net/user/456768, тільки не подумайте, що я ваш опонент, але ... В чому ваша заслуга, що Данія є саме такою? Ви на форумі, бо вам не байдуже чи, щоб зловтішатись та тішитись, що втекли?
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23.07.2020 16:33 Ответить
Я родился в Украине и мне Украина не безразличная.

Хочется что бы в Украине люди не существовали , а жили как в Дании.
Мое оружие , это перо
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23.07.2020 19:05 Ответить
так ото ж.
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23.07.2020 22:21 Ответить
Т. н. судьи в Украине в действительности просто шайка разбойников. Бандиты в мантиях.
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23.07.2020 16:15 Ответить
Авторитет Украинского правосудия? А что такой есть?
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23.07.2020 16:16 Ответить
Фігурують ПІБ суддів, що призначені на посади прямими наказами в період правління династії януковоща (мафіозне створення ОЗУ).
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23.07.2020 16:20 Ответить
Судебно -уголовная круговая порука и есть высшее правосудия для ВСП. Это доказывает, что как таковой судебной системы в Украине нет, а есть круговая порука безнаказанности, прикрывающей уголовных урок в мантиях.
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23.07.2020 16:27 Ответить
А у украинского "правосудия" есть авторитет?)))
Этих клоунов из ВСП заждались на сцене...
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23.07.2020 16:29 Ответить
В тюрьме заждались, в тюрьме.
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23.07.2020 16:34 Ответить
Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду - Цензор.НЕТ 4796
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23.07.2020 16:40 Ответить
В Україні діє презумпція невинуватості Джерело: https://censor.net/ua/n3209799

Це прекрасно, але чому вона вибіркова?
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23.07.2020 16:44 Ответить
дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции,Источник: https://censor.net/n3209799
---
а где ж вы были когда авякян с бубочкой давали прессуху где сразу назначили виновных...
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23.07.2020 16:45 Ответить
Точно Точно та полшестова пользуются все и если это ещё четыре года то стрёмно подумать к чему прикатимся
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23.07.2020 17:37 Ответить
Бойовий загін української мафії - колядники в мантіях. Держава має вжити самі радикальні заходи проти таких судів і окремих осіб, бо це проблема виживання держави. Тут нам всім з такими суддями вже не до жиру і церемонійних реверансів: "ваша честь". Ні честі, ні совісті у цих людей споконвіку не було і вовк їм друг, товариш і брат.
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23.07.2020 16:46 Ответить
Кто бы сомневался))) Они понимают что если посыпется их система им всем конец тогда.
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23.07.2020 16:48 Ответить
Якщо вища рада правосуддя стала на сторону злочинців, то з ними і варто вчиняти, як і зі злочинцями.
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23.07.2020 16:50 Ответить
При неокрумпованій ВРП у НАБУ й роботи не було б по суддях, це ж якраз справа ВРП, щоб таких суддів, як Вовк з бандою, в судовій системі не було. Але, вочевидь, ВРП сама корумпована, якщо Вовк з бандою процвітають. Тож пішла ця ВРП на@уй.
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23.07.2020 17:31 Ответить
Нет б я никакой украины ..есть холопы и феодалы в вышиванках которые будут править вечно
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23.07.2020 17:35 Ответить
Судьи сами своими руками подорвали доверие к судебной системе, а теперь просят не участвовать в информационном пространстве с подобными высказываниями. "хто всрався? Невістка!"
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23.07.2020 17:58 Ответить
Та шо вы пристали к нашим самым справедливым субьям, шоколад два гола назад утверждал, что реформа судебной власти успешно прошла, и заменили 80% судейского корпуса, чем вы недовольны, а порохоботы довольны, только непонятно, почему шоколад так сильно хотел убрать Сытника?
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23.07.2020 18:25 Ответить
Походу менеджеры попутали себя с искусством
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23.07.2020 18:59 Ответить
яеа конкрурсна комісія комісія формувала ВРП і ВККС, так вони всі разом грали в одну дудку. А конкрсну комісію затверджує президент.
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23.07.2020 19:10 Ответить
Овочево-чоколядна судова рихворма у всій красі
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23.07.2020 20:02 Ответить
засохни!
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24.07.2020 13:41 Ответить
О) відчувається високий стиль 8%-го "илітного" інтелектуала)
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24.07.2020 15:10 Ответить
"Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия", спустись на Землю грешную, чорты, нет к вам уже дано никакого доверия и все из таких "судов".
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23.07.2020 21:54 Ответить
А как упоительно подвывают зебобики в унисон продажным судьям! Уже второй год президентом что-то зеленое, правительство, высший законодательный орган, силовые структура, генпрокуратура, даже Конституционный Суд - все в зеленном! Так меняйте уже хотя бы что-нибудь, хватит кормить страну байками о Порохе, который вечно вам в штаны гадит. А не умеете, не знаете как - вон на хер с корабля! А то привыкли вечно стрелки переводить.
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24.07.2020 01:11 Ответить
 
 