Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду
Вища рада правосуддя закликає НАБУ не брати участі в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя".
Також рішення було одноголосно ухвалено на засіданні ВРП, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу.
Доповідачка Тетяна Розваляєва нагадала на засіданні, що Національне антикорупційне бюро, починаючи із 17 липня, публікує інформацію під заголовками "Корупція в ОАСК", "Зловживання в ОАСК" тощо.
"ВРП вважає, що орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію у такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце як доведений факт", - зазначено в повідомленні.
Вища рада правосуддя не оцінює, чи дійсно в Окружному адмінсуді мали місце ці порушення. Але нагадує, що НАБУ має утримуватися від участі в інформаційних і політичних кампаніях.
В Україні діє презумпція невинуватості, і НАБУ порушує її, коли заявляє про злочини в Окружному адмінсуді, підкреслили у Вищій раді правосуддя.
"Довіра та повага до судової влади є гарантією ефективності системи правосуддя. Повага до авторитету судів – це вимога європейських стандартів для демократичних держав, невід’ємна умова публічної довіри до судової влади, а в більш широкому значенні це довіра до норм права та держави загалом", – йдеться в рішенні Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
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Есть одна проблема. У нас не верят судебной системе. Тем более слово авторитет судьи и судья Вовк в одном предложении выглядит парадоксом.
у нас абсолютно диаметрально противоположная проблема (потому как недоверие к судебному кодлу есть элементарное следствие того, что само судейское кодло, - имеется ввиду всё высокостатусное и неприкосновенное, практически КАСТОВОЕ сообщество, само уже очень давно и прочно НЕ ВЕРИТ В СИЛУ ЗАКОНА И НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ за ЕГО (ЗАКОНА) НАРУШЕНИЕ, а твердо и уверенно ориентируется на силу МАМОНЫ и ВЛАСТИ...(((( - вот и всё.. и как-то так оно и ЕСТЬ.. увы ((((((((
.. и если весь нарид вот возьмет и резко поверит судебной системе, это будет страусиное телодвижение, даже не в песок, а в жо..
Пы.Сы. ..при всем сказанном нельзя не отметить, что среди -/+15кил численности пресловутой категории госслужбовцев немало порядочных настоящих служителей Фемиды...))) - но это, как часто говорят , "совсем другая история", которая абсолютно НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА СУТЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ всей СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
ти докажи, или ты просто п-бол и с тобой г-ном разговор окончен.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
(с) Пестня.
А слабо сковырнуть всю эту прогнившую компанию?
Или он занят придумыванием очередной страшилки против Порошенко?
В Дании признала что она не правильно лечила больных на рака и заплатила 5 миллион датских крон это 20 миллион гривен. .
Вы себе можете приставить справедливость в Украине и признание вины ?
Вот и такой же суд , защищать ложь и лицемерие до последнего патрона ,потому что свои .
Не страна , а ну й знает что . Не люди , а ..... !
Хочется что бы в Украине люди не существовали , а жили как в Дании.
Мое оружие , это перо
Этих клоунов из ВСП заждались на сцене...
Це прекрасно, але чому вона вибіркова?
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а где ж вы были когда авякян с бубочкой давали прессуху где сразу назначили виновных...