Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду

Вища рада правосуддя закликає НАБУ не брати участі в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя".

Також рішення було одноголосно ухвалено на засіданні ВРП, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу.

Доповідачка Тетяна Розваляєва нагадала на засіданні, що Національне антикорупційне бюро, починаючи із 17 липня, публікує інформацію під заголовками "Корупція в ОАСК", "Зловживання в ОАСК" тощо.

"ВРП вважає, що орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію у такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце як доведений факт", - зазначено в повідомленні.

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Вища рада правосуддя не оцінює, чи дійсно в Окружному адмінсуді мали місце ці порушення. Але нагадує, що НАБУ має утримуватися від участі в інформаційних і політичних кампаніях.

В Україні діє презумпція невинуватості, і НАБУ порушує її, коли заявляє про злочини в Окружному адмінсуді, підкреслили у Вищій раді правосуддя.

"Довіра та повага до судової влади є гарантією ефективності системи правосуддя. Повага до авторитету судів – це вимога європейських стандартів для демократичних держав, невід’ємна умова публічної довіри до судової влади, а в більш широкому значенні це довіра до норм права та держави загалом", – йдеться в рішенні Вищої ради правосуддя.

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Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.