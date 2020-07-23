УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12035 відвідувачів онлайн
Новини
6 795 90

Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду

Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду

Вища рада правосуддя закликає НАБУ не брати участі в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя".

Також рішення було одноголосно ухвалено на засіданні ВРП, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу.

Доповідачка Тетяна Розваляєва нагадала на засіданні, що Національне антикорупційне бюро, починаючи із 17 липня, публікує інформацію під заголовками "Корупція в ОАСК", "Зловживання в ОАСК" тощо.

"ВРП вважає, що орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію у такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце як доведений факт", - зазначено в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава ОАСК Вовк: Якщо побачу якогось піда#аса, я його особисто ї#ну. ВIДЕО

Вища рада правосуддя не оцінює, чи дійсно в Окружному адмінсуді мали місце ці порушення. Але нагадує, що НАБУ має утримуватися від участі в інформаційних і політичних кампаніях.

В Україні діє презумпція невинуватості, і НАБУ порушує її, коли заявляє про злочини в Окружному адмінсуді, підкреслили у Вищій раді правосуддя.

"Довіра та повага до судової влади є гарантією ефективності системи правосуддя. Повага до авторитету судів – це вимога європейських стандартів для демократичних держав, невід’ємна умова публічної довіри до судової влади, а в більш широкому значенні це довіра до норм права та держави загалом", – йдеться в рішенні Вищої ради правосуддя.

Також читайте: Вища рада правосуддя минулого року звільнила 247 суддів, цього - 78

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Автор: 

НАБУ (5087) Вища рада правосуддя (583) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Неожиданный поворот, а есть такие кто ожидал другого варианта.
показати весь коментар
23.07.2020 16:00
+18
Одним словом, суддівська система не здатна до самогочищення, а стала на шлях кругової поруки. Здоровий організм самостійно бореться з інфекцією. Суддівська система вочевидь не є здоровим організмом. Вона не здатна оздоровитись самостійно і навіть не хоче цього робити.
показати весь коментар
23.07.2020 16:11
+12
Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия. Уважение к авторитету судов - это требование европейских стандартов для демократических государств, неотъемлемое условие публичного доверия к судебной власти, а в более широком смысле это доверие к нормам права и государству в целом

Есть одна проблема. У нас не верят судебной системе. Тем более слово авторитет судьи и судья Вовк в одном предложении выглядит парадоксом.
показати весь коментар
23.07.2020 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неожиданный поворот, а есть такие кто ожидал другого варианта.
показати весь коментар
23.07.2020 16:00 Відповісти
Одним словом, суддівська система не здатна до самогочищення, а стала на шлях кругової поруки. Здоровий організм самостійно бореться з інфекцією. Суддівська система вочевидь не є здоровим організмом. Вона не здатна оздоровитись самостійно і навіть не хоче цього робити.
показати весь коментар
23.07.2020 16:11 Відповісти
_Ты зачем-то поменял местами причину и следствие. Судейская система не хочет и всеми способами сопротивляется нужным народу изменениям.
показати весь коментар
23.07.2020 16:19 Відповісти
Ну так а я про що? Я ж про те і пишу, що сама вона "не здатна оздоровитись самостійно і навіть НЕ ХОЧЕ цього робити".
показати весь коментар
23.07.2020 16:35 Відповісти
_Не. Сперва причина - не хочет! И потом следствие - "не здатна". Про здaтність мова може йтися тільки за умови наявності бажання, цілі змінитися, мовляв хоче, та не може. Але ж саме бажання геть немаэ, натомість є запекле бажання залишити усе як є!
показати весь коментар
23.07.2020 16:48 Відповісти
Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду - Цензор.НЕТ 6506
показати весь коментар
23.07.2020 16:52 Відповісти
Только идиоты ждали что "ворон ворону", с какого-то рожна, "глаз выклюет"!!! Эту систаему нужно валить полностью. БАЗОВЫЙ критерий минимальный - понимание "что в футболе главное - футболисты, тренеры и зрители... А судьи, чем менее заметнее - тем лучше!" Посмотрите на ОБРАЗ ЖИЗНИ наших судей - Роналду и Месси рядом с ними голодранцы!
показати весь коментар
23.07.2020 17:19 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2020 16:01 Відповісти
Ворон ворону...
показати весь коментар
23.07.2020 16:01 Відповісти
Дана команда своих не трогать. Они ббубочке еще сгодятся. Осень впереди.
показати весь коментар
23.07.2020 16:01 Відповісти
рука руку миє
показати весь коментар
23.07.2020 16:01 Відповісти
Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия. Уважение к авторитету судов - это требование европейских стандартов для демократических государств, неотъемлемое условие публичного доверия к судебной власти, а в более широком смысле это доверие к нормам права и государству в целом

Есть одна проблема. У нас не верят судебной системе. Тем более слово авторитет судьи и судья Вовк в одном предложении выглядит парадоксом.
показати весь коментар
23.07.2020 16:02 Відповісти
ваня..- ты либо сам судьёй пашешь поля закона, либо абсолютно наивный вьюноша...((((((((
у нас абсолютно диаметрально противоположная проблема (потому как недоверие к судебному кодлу есть элементарное следствие того, что само судейское кодло, - имеется ввиду всё высокостатусное и неприкосновенное, практически КАСТОВОЕ сообщество, само уже очень давно и прочно НЕ ВЕРИТ В СИЛУ ЗАКОНА И НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ за ЕГО (ЗАКОНА) НАРУШЕНИЕ, а твердо и уверенно ориентируется на силу МАМОНЫ и ВЛАСТИ...(((( - вот и всё.. и как-то так оно и ЕСТЬ.. увы ((((((((
.. и если весь нарид вот возьмет и резко поверит судебной системе, это будет страусиное телодвижение, даже не в песок, а в жо..

Пы.Сы. ..при всем сказанном нельзя не отметить, что среди -/+15кил численности пресловутой категории госслужбовцев немало порядочных настоящих служителей Фемиды...))) - но это, как часто говорят , "совсем другая история", которая абсолютно НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА СУТЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ всей СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
показати весь коментар
24.07.2020 00:54 Відповісти
«Підриває авторитет правосуддя» - кримінальний авторитет хіба що є в нашого правосуддя.
показати весь коментар
23.07.2020 16:02 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2020 16:02 Відповісти
Потужна судова реХФорма.......
показати весь коментар
23.07.2020 16:02 Відповісти
Каста .яка створила в Україні хаос і беззаконня.
показати весь коментар
23.07.2020 16:02 Відповісти
1000% Тільки дивним чином це бачить дуже мало людей. Чим це пояснити?
показати весь коментар
23.07.2020 16:21 Відповісти
Движущая сила этого не они, а олигархи! Они - обслуживающий персонал.
показати весь коментар
23.07.2020 16:39 Відповісти
что ещё раз подтверждает что это осиное гнездо нужно полностью уничтожить.
показати весь коментар
23.07.2020 16:03 Відповісти
більше того, якщо цього не зробити то руками цих покидьків олігархи "зроблять" країну.
показати весь коментар
23.07.2020 16:23 Відповісти
Это же какой-то позор...
показати весь коментар
23.07.2020 16:04 Відповісти
Гарна судова реформа проведена мальтдівським бульдозеристом,а також реформа поліцаїв прокурорів і хабарників всіх рангів.
показати весь коментар
23.07.2020 16:07 Відповісти
Ты бы хоть для того, что б не выглядеть идиотом поинтересовался что было сделано, как и сколько времени это заняло в других странах, а потом прикинул в своем крошечном мозгу с поправкой на сопротивлении системы и вопли всех и вся про наступление на демократию, права человека и прочее сколько это б заняло у нас. может за вторую каденцию Пороха и успели б дойти до нижней линейки судов. Но зедебилам жеж все надо было сейчас и сразу. Что бы "Опа на" и уже как в Швейцарии. а так нихера не работает и любые изменения выхаркиваются с кровью.
показати весь коментар
23.07.2020 16:18 Відповісти
Неубедительно, петики. Пробуйте ещё.
показати весь коментар
23.07.2020 16:22 Відповісти
мне нравится как законченого порося они называют порохом
показати весь коментар
23.07.2020 17:45 Відповісти
Ти не останній ************ козел в якого я забув спитати як оцінювати бульдозерні реформи котрі зараз затронули його величність.Тобто коли був при владі його влаштовувало все а тепер ті ж самі ним призначені шакали вже не подобаються. Мусарню прокурватуру івсіх силовиків призначав комбайнер.
показати весь коментар
23.07.2020 16:28 Відповісти
козла ты видишь по утрам в зеркале. Или свинью, я в твоей зоофилии не разбираюсь) Когда президент был гарантом конституции, а не играл на ней членом - то все шло. Медленно, но в верном направлении. когда не стало направляющего стержня все посыпалось, бо "мудрый" нарид - и ты в том числе - тупое малообразованное ленивое инфантильное быдло.
показати весь коментар
24.07.2020 13:33 Відповісти
а зеля сразу всрался - где ж мы вазьмем стока честных судей... и шо он за год нареформировал?
показати весь коментар
23.07.2020 16:47 Відповісти
Коли срав на тебе попало? Бо дуже смердить ******.
показати весь коментар
23.07.2020 16:50 Відповісти
пока ти не пришел не воняло
показати весь коментар
23.07.2020 16:52 Відповісти
Я тут живу і ні з відки не приходив. А от ти прийшов захоплювати мою країну кацапська нечисть.
показати весь коментар
23.07.2020 16:55 Відповісти
и я тут живу. а то что я пришел тебя захватывать - за слова надо отвечать, предостави доказательства или ты просто г-но
показати весь коментар
23.07.2020 17:11 Відповісти
Ти звав сюди ***** захищати свою собачу мову окупанта..***** прийшов і такі як ти поховались у Києві разом з ахметкою котрий вимагав почути даунбас.Ви привели в Україну війну і якщо ти паскуда живеш в Україні ти забов"язений спілкуватись українською а не мовою окупанта.ПТН-ПНХ
показати весь коментар
23.07.2020 17:25 Відповісти
Ти звав сюди ***** захищати свою собачу мову окупанта..

ти докажи, или ты просто п-бол и с тобой г-ном разговор окончен.
показати весь коментар
23.07.2020 17:28 Відповісти
Я нікому нічого не забов"язаний доводити. ***** прийшов в Україну захищати ************,якщо ти до них не належиш то ти і не звав.Тільки чомусь твій лексікон дуже нагадує окупанта.
показати весь коментар
23.07.2020 17:41 Відповісти
Вивчай українську https://natribu.org/ua/ підтримай нашого виробника.
показати весь коментар
23.07.2020 17:46 Відповісти
съехал с темы, перевел стрелки на мову, так что то направление это для тебя...
показати весь коментар
23.07.2020 17:48 Відповісти
Круговая. Порука. Мажет как копоть.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
(с) Пестня.
показати весь коментар
23.07.2020 16:07 Відповісти
і дійсно, звязані вони таки одним цепом - совковорашапоїдним.
показати весь коментар
23.07.2020 16:26 Відповісти
Ворон ворону, как говорится...
показати весь коментар
23.07.2020 16:07 Відповісти
свои своего не обидят
показати весь коментар
23.07.2020 16:07 Відповісти
Высший совет правосудия (кандидатуры подобраны Волком) встал на сторону Окружного админсуда!
показати весь коментар
23.07.2020 16:10 Відповісти
кто бы сомневался что совет паханов в мантии поступит по другому ? Эту шарашкину контору что создал чоколадный тоже надо разгонять .Суки в мантиях себе сделали государство в государстве !!!!
показати весь коментар
23.07.2020 16:10 Відповісти
Ну и где же барец Зеленский?
А слабо сковырнуть всю эту прогнившую компанию?
Или он занят придумыванием очередной страшилки против Порошенко?
показати весь коментар
23.07.2020 16:12 Відповісти
Петики, это не ваша тема. Лучше молчите.
показати весь коментар
23.07.2020 16:23 Відповісти
Это почему?
показати весь коментар
23.07.2020 17:25 Відповісти
Вы уж там этой конченой дуре - генпрокурорше напомните про презумпцию невиновности. А то она не в курсе или подзабыла немного. А то как по судьям вопрос - так у нас презумпция невиновности, а как по другим - то пусть сами доказывают. Забавно.
показати весь коментар
23.07.2020 16:13 Відповісти
Какое общество, такой и суд .
В Дании признала что она не правильно лечила больных на рака и заплатила 5 миллион датских крон это 20 миллион гривен. .
Вы себе можете приставить справедливость в Украине и признание вины ?
Вот и такой же суд , защищать ложь и лицемерие до последнего патрона ,потому что свои .
Не страна , а ну й знает что . Не люди , а ..... !
показати весь коментар
23.07.2020 16:14 Відповісти
https://censor.net/user/456768, тільки не подумайте, що я ваш опонент, але ... В чому ваша заслуга, що Данія є саме такою? Ви на форумі, бо вам не байдуже чи, щоб зловтішатись та тішитись, що втекли?
показати весь коментар
23.07.2020 16:33 Відповісти
Я родился в Украине и мне Украина не безразличная.

Хочется что бы в Украине люди не существовали , а жили как в Дании.
Мое оружие , это перо
показати весь коментар
23.07.2020 19:05 Відповісти
так ото ж.
показати весь коментар
23.07.2020 22:21 Відповісти
Т. н. судьи в Украине в действительности просто шайка разбойников. Бандиты в мантиях.
показати весь коментар
23.07.2020 16:15 Відповісти
Авторитет Украинского правосудия? А что такой есть?
показати весь коментар
23.07.2020 16:16 Відповісти
Фігурують ПІБ суддів, що призначені на посади прямими наказами в період правління династії януковоща (мафіозне створення ОЗУ).
показати весь коментар
23.07.2020 16:20 Відповісти
Судебно -уголовная круговая порука и есть высшее правосудия для ВСП. Это доказывает, что как таковой судебной системы в Украине нет, а есть круговая порука безнаказанности, прикрывающей уголовных урок в мантиях.
показати весь коментар
23.07.2020 16:27 Відповісти
А у украинского "правосудия" есть авторитет?)))
Этих клоунов из ВСП заждались на сцене...
показати весь коментар
23.07.2020 16:29 Відповісти
В тюрьме заждались, в тюрьме.
показати весь коментар
23.07.2020 16:34 Відповісти
Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду - Цензор.НЕТ 4796
показати весь коментар
23.07.2020 16:40 Відповісти
В Україні діє презумпція невинуватості Джерело: https://censor.net/ua/n3209799

Це прекрасно, але чому вона вибіркова?
показати весь коментар
23.07.2020 16:44 Відповісти
дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции,Источник: https://censor.net/n3209799
---
а где ж вы были когда авякян с бубочкой давали прессуху где сразу назначили виновных...
показати весь коментар
23.07.2020 16:45 Відповісти
Точно Точно та полшестова пользуются все и если это ещё четыре года то стрёмно подумать к чему прикатимся
показати весь коментар
23.07.2020 17:37 Відповісти
Бойовий загін української мафії - колядники в мантіях. Держава має вжити самі радикальні заходи проти таких судів і окремих осіб, бо це проблема виживання держави. Тут нам всім з такими суддями вже не до жиру і церемонійних реверансів: "ваша честь". Ні честі, ні совісті у цих людей споконвіку не було і вовк їм друг, товариш і брат.
показати весь коментар
23.07.2020 16:46 Відповісти
Кто бы сомневался))) Они понимают что если посыпется их система им всем конец тогда.
показати весь коментар
23.07.2020 16:48 Відповісти
Якщо вища рада правосуддя стала на сторону злочинців, то з ними і варто вчиняти, як і зі злочинцями.
показати весь коментар
23.07.2020 16:50 Відповісти
При неокрумпованій ВРП у НАБУ й роботи не було б по суддях, це ж якраз справа ВРП, щоб таких суддів, як Вовк з бандою, в судовій системі не було. Але, вочевидь, ВРП сама корумпована, якщо Вовк з бандою процвітають. Тож пішла ця ВРП на@уй.
показати весь коментар
23.07.2020 17:31 Відповісти
Нет б я никакой украины ..есть холопы и феодалы в вышиванках которые будут править вечно
показати весь коментар
23.07.2020 17:35 Відповісти
Судьи сами своими руками подорвали доверие к судебной системе, а теперь просят не участвовать в информационном пространстве с подобными высказываниями. "хто всрався? Невістка!"
показати весь коментар
23.07.2020 17:58 Відповісти
Та шо вы пристали к нашим самым справедливым субьям, шоколад два гола назад утверждал, что реформа судебной власти успешно прошла, и заменили 80% судейского корпуса, чем вы недовольны, а порохоботы довольны, только непонятно, почему шоколад так сильно хотел убрать Сытника?
показати весь коментар
23.07.2020 18:25 Відповісти
Походу менеджеры попутали себя с искусством
показати весь коментар
23.07.2020 18:59 Відповісти
яеа конкрурсна комісія комісія формувала ВРП і ВККС, так вони всі разом грали в одну дудку. А конкрсну комісію затверджує президент.
показати весь коментар
23.07.2020 19:10 Відповісти
Овочево-чоколядна судова рихворма у всій красі
показати весь коментар
23.07.2020 20:02 Відповісти
засохни!
показати весь коментар
24.07.2020 13:41 Відповісти
О) відчувається високий стиль 8%-го "илітного" інтелектуала)
показати весь коментар
24.07.2020 15:10 Відповісти
"Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия", спустись на Землю грешную, чорты, нет к вам уже дано никакого доверия и все из таких "судов".
показати весь коментар
23.07.2020 21:54 Відповісти
А как упоительно подвывают зебобики в унисон продажным судьям! Уже второй год президентом что-то зеленое, правительство, высший законодательный орган, силовые структура, генпрокуратура, даже Конституционный Суд - все в зеленном! Так меняйте уже хотя бы что-нибудь, хватит кормить страну байками о Порохе, который вечно вам в штаны гадит. А не умеете, не знаете как - вон на хер с корабля! А то привыкли вечно стрелки переводить.
показати весь коментар
24.07.2020 01:11 Відповісти
 
 