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В Раде зарегистрирован законопроект о создании Нацкомиссии в сфере транспорта

В Раде зарегистрирован законопроект о создании Нацкомиссии в сфере транспорта

В Верховной раде зарегистрировали законопроект № 3927, который предполагает создание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил нардеп, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

Проектом закона предусматривается создание Национальной комиссии, которая будет осуществлять государственное регулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта.

"Чрезвычайно важно создание НКРТ. Прежде всего, эта комиссия должна предотвратить неоправданным манипуляциям с ценами и тарифами со стороны монополистов на рынке транспортных услуг. За 10 месяцев мы так и не получили законопроект для рассмотрения от министерства транспорта и инфраструктуры, поэтому мы закончили работу с депутатским корпусом над своим собственным проектом закона. Перед тем мы провели слушания, много консультировались с бизнесом и основными стейкхолдерами, которых может коснуться новый закон. Учли все замечания. И сегодня зарегистрировали", - говорит Скичко.

В законопроекте говорится о пользовании железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, обеспечивающими движение железнодорожного транспорта общего пользования, управления воздушным движением, а также специализированные услуги в речных, морских портах, морских рыбных портах и аэропортах.

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Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци"зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь, народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, отметив, что это приведет к удорожанию их продукции и потери конкурентоспособности на мировых рынках.

Ранее свой проект закона предоставило на обсуждение Министерство инфраструктуры Украины, однако Европейская бизнес-ассоциация выступила с резкой критикой документа. Предложенная модель финансирования Министерством НКРТ ставила под сомнение независимость регулятора, следовательно министерский законопроект даже не отправляли на рассмотрение в парламент.

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Автор: 

законопроект (3228) Комиссия (147) транспорт (1758) Скичко Александр (41)


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Все, пропал транспорт .... Совсем пропал.
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23.07.2020 16:45 Ответить
зато "нацкомиссианты" - заработают хорошо на доплатах и премиальных от заинтересованных лиц, заодно и их подкормят, бо совсем беня с ахметкой зубожилли))
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23.07.2020 16:46 Ответить
Это те, которые борются с излишней ролью государства в экономике. И плодят комиссии, как грибы после дождя. Либертарианцы однако.
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23.07.2020 16:47 Ответить
Азаровщина. Регулировщики грёбаные. Про рыночную экономику что-то слышали?
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23.07.2020 16:50 Ответить
Дивився сьогодні по ТБ якогось "слугу"...Питають його - які недоліки у вашій роботі бачите?..А він - мало,мало законів я ще прийняв,міг би більше...А от на питання "Україна об"єкт чи суб"єкт?" відповісти не зміг...Два рази перепитував і сказав - "не поняв питання"...Не знає,що таке "об"єкт" чи "суб"єкт"...Але вигляд мав дуже розумний,такий спокійний,врівноважений...
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23.07.2020 17:06 Ответить
какая нахрен коммисия? шо, депутатам доплат не хватает? есть антимонопольный комитет и следственные органы, пусть посадят 2-3 человек с конфискацией и покажут по телевизору, а чинушу не в платную камеру, а в каземат на гнилой тюфяк, и всё, никто воровать не будет, ну разве на служебной машине излишки мебели вывезет из особняка. но вот беда - ворон ворону глаз не выклюет!
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23.07.2020 18:17 Ответить
 
 