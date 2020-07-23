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Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Режим прекращения огня будет отменен после первых же выстрелов оккупантов.

Об этом министр обороны Андрей Таран заявил на брифинге в "Станице Луганской", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон", - сказал Таран.

Министр обороны считает, что подписанный накануне документ о перемирии дает возможность сторонам "показать свою политическую волю".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем, и очень мощно

Таран отметил, что в документе будет прописано, что такое решение принимает командование ВСУ или командования "вооруженных формирований ОРДЛО".

У президента Владимира Зеленского спросили, кто будет отвечать со стороны российских наемников за нарушение перемирия. Он ответил, что запланированное перемирие - это лишь первый шаг. Вторым шагом будет создание заявления, в котором будет прописываться, кто будет отвечать за нарушение договоренностей.

"Второй шаг - это будет создание заявления, в котором будет прописано - каждый человек, кто отвечает (за нарушение перемирия. - Ред.), когда, как, как передается эта информация ... Для нас это самое главное, чтобы что-то у нас было на листе, кроме просто пункта прекращении огня", - пояснил Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Автор: 

перемирие (1683) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+39
шото я пропустил, когда отменили прошлое перемирие, хотя обстрелы были каждый день...
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23.07.2020 19:03
+39
Чому чотири доби вмирав морпех на полі бою???
Де були активні бойові дії, з його рятування??? БРЕХЛО!
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23.07.2020 19:05
+32
А что значит "вооруженных формирований ОРДЛО"? Это кто?
что такое ОРДЛО я понимаю - отдельные регионы донецкой и луганской областей
а что такое "вооруженные формирование ОРДЛО - не понимаю. какой закон почитать?
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23.07.2020 19:05
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если ,так и дальше пойдет, то в скором времени в Украину прибудет гаулейтер-генерал-майор Кадыров
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24.07.2020 00:39 Ответить
" Що треба зрозуміти з гіркого досвіду Оскілка, Петлюри та усіх очільників держави, яких вбили більшовицькі найманці, заслані чекісти?Висновки очевидні та зрозумілі і за сто років від УНР, з часів Володимира Оскілка, ніяк не змінились. Ось вони:- Імперським московським обіцянкам і вмовлянням, закликам до братства і дружби, довіряти ніяк не можна, бо все одно, як і за останні три століття, збрешуть та загарбають!- москва завжди діє через п'яту колону, улещує, зваблює українську еліту, лишень з однією метою, щоб надалі викрутити руки, повбивати усіх опонентів, зробити українців холопами! - Як і сто років тому, нині москвою поставлений до виконання той самий сценарій - брехливі обіцянки та задушливі обійми лукавого «брата»!
Маємо бути пильними й розуміти уроки минулого!
Не варто черговий раз ставати на московські граблі! " - дослідник історії, архітектор, Валентин Дем'янов.
Українське товариство охорони пам'яток історії та культури Рівненської області.
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24.07.2020 05:45 Ответить
Ну что уже появилось командование вооруженных сил ОРДЛО. Скоро будет высокие договаривающиеся стороны. Росия -миротворец. Браво зебилы! вы сделали это вместе (вместе с путиным)
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24.07.2020 09:20 Ответить
Ми пане Таран знаємо, що Вас вбивати не будуть. Ви далеко, Ви в Києві, та Ви нам і не інтересні. Ми турбуємося, що за таких як Ви з головкокомандувачем, будуть вбивати наших найкращих захисників.
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24.07.2020 09:42 Ответить
Гівно і ти і твій піЗЕдент - за 4 дні не витащити пораненого воїна. Що, падли, ждалисьте коли помре, щоб потім "припинення вогню" підписати.
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24.07.2020 09:53 Ответить
Дело даже не в этом. Недавно разговаривал с одним бывшим Атошником ( он был в Песках на передовой почти полгода). С его слов, у донецкиих сепаров есть задание от российских инструкторов - каждую неделю нужно выстрелять определенное количество боеприпаса, у наших кстати тоже подобные заготовки есть, так же у сепаров есть мобильные телефоны некоторых украинских солдат, которые стоят на передовой в АТО (восновном знакомятся когда обмениваются трупами,раненными и т.д.). Перед обстрелам сепары звонят нашим Атошникам и говорят, мол прячьтесь укры, щас стрелять по Вас будем. Наши прячутся, происходит обстрел. Восновном все остаются целы. Все хотят вернуться домой живими и здоровыми, что сепары, что наши солдаты в АТО. Если кого-нибудь случайно убивают шальной пулей, то подобные "договоренности" прекращаются и война идет уже по серьезному, обстановка накаляется, солдаты хотят отомстить за погибшего побратима, потом снова все успокаивается...........Такая вот гибридная хитрозделанная война.
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24.07.2020 10:05 Ответить
А откуда убитые и раненые практически каждый день.
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25.07.2020 19:38 Ответить
Ужу посмотрел несколько передач с зелеными!!!
ВСЕ, ссуки, избегают темы 4 дня умиравшего бойца!!!
И после этой тяжелой смерти - ты Таран по доверию тоже на дне!!!
ЧТО ты делал что бы спасти своего бойца?
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24.07.2020 11:10 Ответить
говнокомандующий со всей своей свитой поселяется на передовой в окопах и лично наблюдает за прекращением огня. если че , то у нас есть шанс на внеочередные выборы президента ))))
за базар надо отвечать)))))
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24.07.2020 11:46 Ответить
Может Кремль хочет прекратить огонь и успеть к местным выборам?
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24.07.2020 12:55 Ответить
Це або наївність, яка межує з ідіотизмом, або просто державна зрада. Жодна угода з московитами не варта паперу, на якому вона написана. Це загальновідома істина, в якій всі могли переконатися в тисяча перший раз навіть в останні дні, коли моськи порушили припинення вогню і вбили нашого медика. У кожному разі міністра оборони і головнокомандувача треба міняти НЕГАЙНО!
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25.07.2020 19:33 Ответить
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