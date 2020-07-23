Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Режим прекращения огня будет отменен после первых же выстрелов оккупантов.

Об этом министр обороны Андрей Таран заявил на брифинге в "Станице Луганской", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон", - сказал Таран.

Министр обороны считает, что подписанный накануне документ о перемирии дает возможность сторонам "показать свою политическую волю".

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Таран отметил, что в документе будет прописано, что такое решение принимает командование ВСУ или командования "вооруженных формирований ОРДЛО".

У президента Владимира Зеленского спросили, кто будет отвечать со стороны российских наемников за нарушение перемирия. Он ответил, что запланированное перемирие - это лишь первый шаг. Вторым шагом будет создание заявления, в котором будет прописываться, кто будет отвечать за нарушение договоренностей.

"Второй шаг - это будет создание заявления, в котором будет прописано - каждый человек, кто отвечает (за нарушение перемирия. - Ред.), когда, как, как передается эта информация ... Для нас это самое главное, чтобы что-то у нас было на листе, кроме просто пункта прекращении огня", - пояснил Зеленский.

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Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.