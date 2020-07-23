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Таран про перемир'я: Ніхто не збирається чекати, поки нас будуть вбивати

Таран про перемир'я: Ніхто не збирається чекати, поки нас будуть вбивати

Режим припинення вогню буде скасований після перших же пострілів окупантів.

Про це міністр оборони Андрій Таран заявив під час брифінгу в "Станиці Луганській", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Ніхто не збирається чекати, доки нас будуть убивати. Існує стаття 51 уставу ООН, яка дає право захищатися. Але йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін", - сказав Таран.

Міністр оборони вважає, що підписаний напередодні документ про перемир'я дає можливість сторонам "показати свою політичну волю".

Таран наголосив, що у документі прописано, що таке рішення ухвалює командування ЗСУ чи командування "озброєних формувань ОРДЛО".

Читайте також: Зеленський вірить у стійке припинення вогню на Донбасі з 27 липня

У президента Володимира Зеленського запитали, хто відповідатиме з боку російських найманців за порушення перемир'я. Він відповів, що заплановане перемир’я – це лише перший крок. Другим кроком буде створення заяви, в якій прописуватиметься, хто відповідатиме за порушення домовленостей.

"Другий крок – це буде створення заяви, у які буде прописано – кожна людина, хто відповідає (за порушення перемир’я – ред.), коли, як, як передається ця інформація… Для нас це найголовніше, щоб щось у нас було на аркуші, окрім просто пункту припинення вогню", - пояснив Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Автор: 

Таран (21) перемир’я (990)


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Топ коментарі
+39
шото я пропустил, когда отменили прошлое перемирие, хотя обстрелы были каждый день...
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23.07.2020 19:03
+39
Чому чотири доби вмирав морпех на полі бою???
Де були активні бойові дії, з його рятування??? БРЕХЛО!
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23.07.2020 19:05
+32
А что значит "вооруженных формирований ОРДЛО"? Это кто?
что такое ОРДЛО я понимаю - отдельные регионы донецкой и луганской областей
а что такое "вооруженные формирование ОРДЛО - не понимаю. какой закон почитать?
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23.07.2020 19:05
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если ,так и дальше пойдет, то в скором времени в Украину прибудет гаулейтер-генерал-майор Кадыров
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24.07.2020 00:39 Відповісти
" Що треба зрозуміти з гіркого досвіду Оскілка, Петлюри та усіх очільників держави, яких вбили більшовицькі найманці, заслані чекісти?Висновки очевидні та зрозумілі і за сто років від УНР, з часів Володимира Оскілка, ніяк не змінились. Ось вони:- Імперським московським обіцянкам і вмовлянням, закликам до братства і дружби, довіряти ніяк не можна, бо все одно, як і за останні три століття, збрешуть та загарбають!- москва завжди діє через п'яту колону, улещує, зваблює українську еліту, лишень з однією метою, щоб надалі викрутити руки, повбивати усіх опонентів, зробити українців холопами! - Як і сто років тому, нині москвою поставлений до виконання той самий сценарій - брехливі обіцянки та задушливі обійми лукавого «брата»!
Маємо бути пильними й розуміти уроки минулого!
Не варто черговий раз ставати на московські граблі! " - дослідник історії, архітектор, Валентин Дем'янов.
Українське товариство охорони пам'яток історії та культури Рівненської області.
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24.07.2020 05:45 Відповісти
Ну что уже появилось командование вооруженных сил ОРДЛО. Скоро будет высокие договаривающиеся стороны. Росия -миротворец. Браво зебилы! вы сделали это вместе (вместе с путиным)
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24.07.2020 09:20 Відповісти
Ми пане Таран знаємо, що Вас вбивати не будуть. Ви далеко, Ви в Києві, та Ви нам і не інтересні. Ми турбуємося, що за таких як Ви з головкокомандувачем, будуть вбивати наших найкращих захисників.
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24.07.2020 09:42 Відповісти
Гівно і ти і твій піЗЕдент - за 4 дні не витащити пораненого воїна. Що, падли, ждалисьте коли помре, щоб потім "припинення вогню" підписати.
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24.07.2020 09:53 Відповісти
Дело даже не в этом. Недавно разговаривал с одним бывшим Атошником ( он был в Песках на передовой почти полгода). С его слов, у донецкиих сепаров есть задание от российских инструкторов - каждую неделю нужно выстрелять определенное количество боеприпаса, у наших кстати тоже подобные заготовки есть, так же у сепаров есть мобильные телефоны некоторых украинских солдат, которые стоят на передовой в АТО (восновном знакомятся когда обмениваются трупами,раненными и т.д.). Перед обстрелам сепары звонят нашим Атошникам и говорят, мол прячьтесь укры, щас стрелять по Вас будем. Наши прячутся, происходит обстрел. Восновном все остаются целы. Все хотят вернуться домой живими и здоровыми, что сепары, что наши солдаты в АТО. Если кого-нибудь случайно убивают шальной пулей, то подобные "договоренности" прекращаются и война идет уже по серьезному, обстановка накаляется, солдаты хотят отомстить за погибшего побратима, потом снова все успокаивается...........Такая вот гибридная хитрозделанная война.
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24.07.2020 10:05 Відповісти
А откуда убитые и раненые практически каждый день.
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25.07.2020 19:38 Відповісти
Ужу посмотрел несколько передач с зелеными!!!
ВСЕ, ссуки, избегают темы 4 дня умиравшего бойца!!!
И после этой тяжелой смерти - ты Таран по доверию тоже на дне!!!
ЧТО ты делал что бы спасти своего бойца?
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24.07.2020 11:10 Відповісти
говнокомандующий со всей своей свитой поселяется на передовой в окопах и лично наблюдает за прекращением огня. если че , то у нас есть шанс на внеочередные выборы президента ))))
за базар надо отвечать)))))
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24.07.2020 11:46 Відповісти
Может Кремль хочет прекратить огонь и успеть к местным выборам?
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24.07.2020 12:55 Відповісти
Це або наївність, яка межує з ідіотизмом, або просто державна зрада. Жодна угода з московитами не варта паперу, на якому вона написана. Це загальновідома істина, в якій всі могли переконатися в тисяча перший раз навіть в останні дні, коли моськи порушили припинення вогню і вбили нашого медика. У кожному разі міністра оборони і головнокомандувача треба міняти НЕГАЙНО!
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25.07.2020 19:33 Відповісти
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