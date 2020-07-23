Таран про перемир'я: Ніхто не збирається чекати, поки нас будуть вбивати

Режим припинення вогню буде скасований після перших же пострілів окупантів.

Про це міністр оборони Андрій Таран заявив під час брифінгу в "Станиці Луганській", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Ніхто не збирається чекати, доки нас будуть убивати. Існує стаття 51 уставу ООН, яка дає право захищатися. Але йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін", - сказав Таран.

Міністр оборони вважає, що підписаний напередодні документ про перемир'я дає можливість сторонам "показати свою політичну волю".

Таран наголосив, що у документі прописано, що таке рішення ухвалює командування ЗСУ чи командування "озброєних формувань ОРДЛО".

Читайте також: Зеленський вірить у стійке припинення вогню на Донбасі з 27 липня

У президента Володимира Зеленського запитали, хто відповідатиме з боку російських найманців за порушення перемир'я. Він відповів, що заплановане перемир’я – це лише перший крок. Другим кроком буде створення заяви, в якій прописуватиметься, хто відповідатиме за порушення домовленостей.

"Другий крок – це буде створення заяви, у які буде прописано – кожна людина, хто відповідає (за порушення перемир’я – ред.), коли, як, як передається ця інформація… Для нас це найголовніше, щоб щось у нас було на аркуші, окрім просто пункту припинення вогню", - пояснив Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.