Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель приветствует достигнутые договоренности в отношении режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля и ожидает от России выполнения Минских соглашений.

Об этом заявляет Служба внешнеполитических отношений ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Речь об этом шла в ходе встречи Борреля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая состоялась в четверг в Брюсселе в рамках визита главы украинского правительства.

"Он приветствовал последнее соглашение, достигнутое на регулярном заседании Трехсторонней контактной группы, относительно дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня с 27 июля с целью обеспечения соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня, и подчеркнул необходимость достижения прогресса в отношении мер, согласованных на Нормандском саммите, который состоялся в Париже в декабре 2019 года", - сказано в сообщении.

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Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС в отношении того, что "Россия отреагирует на усилия Украины, полностью выполнит Минские договоренности и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает". "Высокий представитель подтвердил, что санкции ЕС против Российской Федерации остаются в силе", - подчеркивают в ЕС.

Боррель "высоко оценил усилия президента Зеленского по выполнению Минских соглашений и подтвердил постоянную и полную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины".

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