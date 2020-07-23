Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель приветствует достигнутые договоренности в отношении режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля и ожидает от России выполнения Минских соглашений.
Об этом заявляет Служба внешнеполитических отношений ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Речь об этом шла в ходе встречи Борреля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая состоялась в четверг в Брюсселе в рамках визита главы украинского правительства.
"Он приветствовал последнее соглашение, достигнутое на регулярном заседании Трехсторонней контактной группы, относительно дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня с 27 июля с целью обеспечения соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня, и подчеркнул необходимость достижения прогресса в отношении мер, согласованных на Нормандском саммите, который состоялся в Париже в декабре 2019 года", - сказано в сообщении.
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Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС в отношении того, что "Россия отреагирует на усилия Украины, полностью выполнит Минские договоренности и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает". "Высокий представитель подтвердил, что санкции ЕС против Российской Федерации остаются в силе", - подчеркивают в ЕС.
Боррель "высоко оценил усилия президента Зеленского по выполнению Минских соглашений и подтвердил постоянную и полную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины".
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Теперь вместо "нужно просто перестать стрелять", будет "просто не будем акцентировать на этом внимание"!
Перестанут писать про атаки позиций ВСУ, силами сепаратистов и кацапов, про обстрелы и гибель наших солдат!
И будет "крепкое перемирие!.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полном и https://strana.ua/news/280364-obse-publikuet-reshenie-o-prekrashchenii-ohnja-na-donbasse-s-27-ijulja.html всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должны лидеры стран "Нормандкой четверки", чтобы повысить его статус и увеличить шансы на соблюдение договоренностей.
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«Федеральный канцлер благодарит президента https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня 2020 в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон», - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Сейбер изданию Politico.
А почему эти тупые "перемирия" все время приветствуют какие то старые пердуны? Маразм?