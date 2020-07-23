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Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе

Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель приветствует достигнутые договоренности в отношении режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля и ожидает от России выполнения Минских соглашений.

Об этом заявляет Служба внешнеполитических отношений ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Речь об этом шла в ходе встречи Борреля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая состоялась в четверг в Брюсселе в рамках визита главы украинского правительства.

"Он приветствовал последнее соглашение, достигнутое на регулярном заседании Трехсторонней контактной группы, относительно дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня с 27 июля с целью обеспечения соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня, и подчеркнул необходимость достижения прогресса в отношении мер, согласованных на Нормандском саммите, который состоялся в Париже в декабре 2019 года", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС в отношении того, что "Россия отреагирует на усилия Украины, полностью выполнит Минские договоренности и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает". "Высокий представитель подтвердил, что санкции ЕС против Российской Федерации остаются в силе", - подчеркивают в ЕС.

Боррель "высоко оценил усилия президента Зеленского по выполнению Минских соглашений и подтвердил постоянную и полную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Автор: 

Евросоюз (17263) перемирие (1683) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+13
Що буде говорити Боррель після чергового порушення перемир'я?
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23.07.2020 23:01
+11
Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС в отношении того, что "Россия отреагирует на усилия Украины, полностью выполнит Минские договоренности и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает"... Источник: https://censor.net/n3209897

Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 7974
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23.07.2020 22:58
+11
Ничесе перемирие... это когда зеля боится назвать срашку агрессором, пока наши военные медленно умирают на поле боя?
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23.07.2020 23:00
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Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС в отношении того, что "Россия отреагирует на усилия Украины, полностью выполнит Минские договоренности и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает"... Источник: https://censor.net/n3209897

Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 7974
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23.07.2020 22:58 Ответить
Я б теж вітав як би це відбувалось десь в Гонолулу.
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23.07.2020 22:59 Ответить
Ничесе перемирие... это когда зеля боится назвать срашку агрессором, пока наши военные медленно умирают на поле боя?
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23.07.2020 23:00 Ответить
Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 9558
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23.07.2020 23:00 Ответить
Еще один...
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23.07.2020 23:00 Ответить
Що буде говорити Боррель після чергового порушення перемир'я?
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23.07.2020 23:01 Ответить
Риал политик предполагает принцип "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
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23.07.2020 23:18 Ответить
Ali Hasan,найцікавіше те,що буде говорити зелена пліснява!А якийсь там Боррель...Не в нього болить!!! У плісняви те ж не болить,але трохи сфінктер жим-жим...
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23.07.2020 23:08 Ответить
Зелена пліснява буде повторювати брехню, яку йому написали.
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23.07.2020 23:10 Ответить
Новый тренд!
Теперь вместо "нужно просто перестать стрелять", будет "просто не будем акцентировать на этом внимание"!
Перестанут писать про атаки позиций ВСУ, силами сепаратистов и кацапов, про обстрелы и гибель наших солдат!
И будет "крепкое перемирие!.
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23.07.2020 23:10 Ответить
Иди нах. Кремлевский подкидышь
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23.07.2020 23:14 Ответить
Так а что он скажет? Им пофиг. Пусть буряты хоть в Киеве стоят. абы не стреляли. ЕСом сейчас управляют комиссары из левых. Конкретно Боррель - марксист из Испанской социалистической рабочей партии.
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23.07.2020 23:16 Ответить
Ну вообще-то если бы он был не левый, а допустим из Vox, все было бы еще хуже-)
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24.07.2020 01:08 Ответить
Барани.. де вони курва бачуть то пэрэмирие ??? Не буде жодного пэрэмирия !
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23.07.2020 23:18 Ответить
перемирие не реально даже в теории
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23.07.2020 23:22 Ответить
приятный, все-таки, человек этот Боррель... умеет поддержать беседу... мне кажется, он игрок-фаталист... не удивлюсь, если узнаю, что он время от времени включает газ, сует голову в духовку и наблюдает, изменяется ли его здоровье... я б посоветовал еще и закурить, чтобы жопой вперед вместе с рамой вынесло... вы спросите, а при чем здесь газ, жопа, фатализм? А это - одно и то же, что верить в прекращение козломордой агрессии имени ***** и наступлерие мира по его свенарию...
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23.07.2020 23:24 Ответить
Разные президенты у нас были - комунист, клептоман, пасечник, но пустого места вместо президента еще не было.
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23.07.2020 23:25 Ответить
Перемирие с чьей стороны?
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23.07.2020 23:27 Ответить
"А якби британці під час Другої світової обрали Чапліна замість Черчилля?" - Дмитро Чекалкін.......??????????????\
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24.07.2020 00:01 Ответить
Стандартный протокольный звиздеж. А Шмыгаль- он кто во внешней политике? Тем более,что для Шмыгаля,как сотрудника Зеленского-Войск Рф там нет. Есть "та сторона", на которую "имеет влияние Россия.
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23.07.2020 23:28 Ответить
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель приветствует достигнутые договоренности в отношении режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля и ожидает от России выполнения Минских соглашений.Источник: https://censor.net/n3209897

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полном и https://strana.ua/news/280364-obse-publikuet-reshenie-o-prekrashchenii-ohnja-na-donbasse-s-27-ijulja.html всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должны лидеры стран "Нормандкой четверки", чтобы повысить его статус и увеличить шансы на соблюдение договоренностей.
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«Федеральный канцлер благодарит президента https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня 2020 в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон», - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Сейбер изданию Politico.
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23.07.2020 23:34 Ответить
Он приветствует высокое соглашение---та и я тоже кстати. Вот бы узнать этому , а кто не приветствует это? 27 числа узнаем точно, и 26 даже, и тем более 28!
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23.07.2020 23:42 Ответить
Горіть у пеклі москалі...
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24.07.2020 00:07 Ответить
Этот боррель что-серьезно? Таких "перемирий" на два часа уже за сотню было. Блеать,как дети.
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24.07.2020 00:22 Ответить
КАКОЕ ПО СЧЁТУ ПЕРЕМИРИЕ-ТО????
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24.07.2020 00:26 Ответить
И шо?
А почему эти тупые "перемирия" все время приветствуют какие то старые пердуны? Маразм?
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24.07.2020 11:07 Ответить
 
 