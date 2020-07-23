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Глава дипломатії ЄС Боррель вітає перемир'я на Донбасі

Глава дипломатії ЄС Боррель вітає перемир'я на Донбасі

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вітає досягнуті домовленості щодо режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня і очікує від Росії виконання мінських угод.

Про це заявляє Служба зовнішньополітичних відносин ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це йшлося під час зустрічі Борреля з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбулася в четвер у Брюсселі в рамках візиту очільника українського уряду.

"Він привітав останню угоду, досягнуту на регулярному засіданні Тристоронньої контактної групи, щодо додаткових заходів зі зміцнення режиму припинення вогню з 27 липня з метою забезпечення дотримання всеосяжного, стійкого і необмеженого припинення вогню, і наголосив на необхідності досягнення прогресу щодо заходів, узгоджених на Нормандському саміті, який відбувся в Парижі в грудні 2019 року", - сказано в повідомленні.

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Високий представник також підтвердив очікування ЄС щодо того, що "Росія відреагує на зусилля України, повністю виконає мінські домовленості і використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує". "Високий представник підтвердив, що санкції ЄС проти Російської Федерації залишаються в силі", - підкреслюють в ЄС.

Боррель "високо оцінив зусилля президента Зеленського щодо виконання мінських угод і підтвердив постійну і повну підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України".

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Автор: 

Євросоюз (13632) перемир’я (990) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+13
Що буде говорити Боррель після чергового порушення перемир'я?
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23.07.2020 23:01
+11
Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС в отношении того, что "Россия отреагирует на усилия Украины, полностью выполнит Минские договоренности и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает"... Источник: https://censor.net/n3209897

Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 7974
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23.07.2020 22:58
+11
Ничесе перемирие... это когда зеля боится назвать срашку агрессором, пока наши военные медленно умирают на поле боя?
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23.07.2020 23:00
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Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС в отношении того, что "Россия отреагирует на усилия Украины, полностью выполнит Минские договоренности и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает"... Источник: https://censor.net/n3209897

Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 7974
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23.07.2020 22:58 Відповісти
Я б теж вітав як би це відбувалось десь в Гонолулу.
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23.07.2020 22:59 Відповісти
Ничесе перемирие... это когда зеля боится назвать срашку агрессором, пока наши военные медленно умирают на поле боя?
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23.07.2020 23:00 Відповісти
Глава дипломатии ЕС Боррель приветствует перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 9558
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23.07.2020 23:00 Відповісти
Еще один...
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23.07.2020 23:00 Відповісти
Що буде говорити Боррель після чергового порушення перемир'я?
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23.07.2020 23:01 Відповісти
Риал политик предполагает принцип "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
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23.07.2020 23:18 Відповісти
Ali Hasan,найцікавіше те,що буде говорити зелена пліснява!А якийсь там Боррель...Не в нього болить!!! У плісняви те ж не болить,але трохи сфінктер жим-жим...
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23.07.2020 23:08 Відповісти
Зелена пліснява буде повторювати брехню, яку йому написали.
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23.07.2020 23:10 Відповісти
Новый тренд!
Теперь вместо "нужно просто перестать стрелять", будет "просто не будем акцентировать на этом внимание"!
Перестанут писать про атаки позиций ВСУ, силами сепаратистов и кацапов, про обстрелы и гибель наших солдат!
И будет "крепкое перемирие!.
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23.07.2020 23:10 Відповісти
Иди нах. Кремлевский подкидышь
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23.07.2020 23:14 Відповісти
Так а что он скажет? Им пофиг. Пусть буряты хоть в Киеве стоят. абы не стреляли. ЕСом сейчас управляют комиссары из левых. Конкретно Боррель - марксист из Испанской социалистической рабочей партии.
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23.07.2020 23:16 Відповісти
Ну вообще-то если бы он был не левый, а допустим из Vox, все было бы еще хуже-)
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24.07.2020 01:08 Відповісти
Барани.. де вони курва бачуть то пэрэмирие ??? Не буде жодного пэрэмирия !
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23.07.2020 23:18 Відповісти
перемирие не реально даже в теории
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23.07.2020 23:22 Відповісти
приятный, все-таки, человек этот Боррель... умеет поддержать беседу... мне кажется, он игрок-фаталист... не удивлюсь, если узнаю, что он время от времени включает газ, сует голову в духовку и наблюдает, изменяется ли его здоровье... я б посоветовал еще и закурить, чтобы жопой вперед вместе с рамой вынесло... вы спросите, а при чем здесь газ, жопа, фатализм? А это - одно и то же, что верить в прекращение козломордой агрессии имени ***** и наступлерие мира по его свенарию...
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23.07.2020 23:24 Відповісти
Разные президенты у нас были - комунист, клептоман, пасечник, но пустого места вместо президента еще не было.
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23.07.2020 23:25 Відповісти
Перемирие с чьей стороны?
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23.07.2020 23:27 Відповісти
"А якби британці під час Другої світової обрали Чапліна замість Черчилля?" - Дмитро Чекалкін.......??????????????\
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24.07.2020 00:01 Відповісти
Стандартный протокольный звиздеж. А Шмыгаль- он кто во внешней политике? Тем более,что для Шмыгаля,как сотрудника Зеленского-Войск Рф там нет. Есть "та сторона", на которую "имеет влияние Россия.
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23.07.2020 23:28 Відповісти
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель приветствует достигнутые договоренности в отношении режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля и ожидает от России выполнения Минских соглашений.Источник: https://censor.net/n3209897

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полном и https://strana.ua/news/280364-obse-publikuet-reshenie-o-prekrashchenii-ohnja-na-donbasse-s-27-ijulja.html всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должны лидеры стран "Нормандкой четверки", чтобы повысить его статус и увеличить шансы на соблюдение договоренностей.
политики безопасности Жозеп Боррель Помоги! 4

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«Федеральный канцлер благодарит президента https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня 2020 в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон», - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Сейбер изданию Politico.
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23.07.2020 23:34 Відповісти
Он приветствует высокое соглашение---та и я тоже кстати. Вот бы узнать этому , а кто не приветствует это? 27 числа узнаем точно, и 26 даже, и тем более 28!
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23.07.2020 23:42 Відповісти
Горіть у пеклі москалі...
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24.07.2020 00:07 Відповісти
Этот боррель что-серьезно? Таких "перемирий" на два часа уже за сотню было. Блеать,как дети.
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24.07.2020 00:22 Відповісти
КАКОЕ ПО СЧЁТУ ПЕРЕМИРИЕ-ТО????
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24.07.2020 00:26 Відповісти
И шо?
А почему эти тупые "перемирия" все время приветствуют какие то старые пердуны? Маразм?
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24.07.2020 11:07 Відповісти
 
 