Глава дипломатії ЄС Боррель вітає перемир'я на Донбасі

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вітає досягнуті домовленості щодо режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня і очікує від Росії виконання мінських угод.

Про це заявляє Служба зовнішньополітичних відносин ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це йшлося під час зустрічі Борреля з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбулася в четвер у Брюсселі в рамках візиту очільника українського уряду.

"Він привітав останню угоду, досягнуту на регулярному засіданні Тристоронньої контактної групи, щодо додаткових заходів зі зміцнення режиму припинення вогню з 27 липня з метою забезпечення дотримання всеосяжного, стійкого і необмеженого припинення вогню, і наголосив на необхідності досягнення прогресу щодо заходів, узгоджених на Нормандському саміті, який відбувся в Парижі в грудні 2019 року", - сказано в повідомленні.

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Високий представник також підтвердив очікування ЄС щодо того, що "Росія відреагує на зусилля України, повністю виконає мінські домовленості і використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує". "Високий представник підтвердив, що санкції ЄС проти Російської Федерації залишаються в силі", - підкреслюють в ЄС.

Боррель "високо оцінив зусилля президента Зеленського щодо виконання мінських угод і підтвердив постійну і повну підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України".

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