Глава дипломатії ЄС Боррель вітає перемир'я на Донбасі
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вітає досягнуті домовленості щодо режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня і очікує від Росії виконання мінських угод.
Про це заявляє Служба зовнішньополітичних відносин ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Про це йшлося під час зустрічі Борреля з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбулася в четвер у Брюсселі в рамках візиту очільника українського уряду.
"Він привітав останню угоду, досягнуту на регулярному засіданні Тристоронньої контактної групи, щодо додаткових заходів зі зміцнення режиму припинення вогню з 27 липня з метою забезпечення дотримання всеосяжного, стійкого і необмеженого припинення вогню, і наголосив на необхідності досягнення прогресу щодо заходів, узгоджених на Нормандському саміті, який відбувся в Парижі в грудні 2019 року", - сказано в повідомленні.
Високий представник також підтвердив очікування ЄС щодо того, що "Росія відреагує на зусилля України, повністю виконає мінські домовленості і використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує". "Високий представник підтвердив, що санкції ЄС проти Російської Федерації залишаються в силі", - підкреслюють в ЄС.
Боррель "високо оцінив зусилля президента Зеленського щодо виконання мінських угод і підтвердив постійну і повну підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України".
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Теперь вместо "нужно просто перестать стрелять", будет "просто не будем акцентировать на этом внимание"!
Перестанут писать про атаки позиций ВСУ, силами сепаратистов и кацапов, про обстрелы и гибель наших солдат!
И будет "крепкое перемирие!.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полном и https://strana.ua/news/280364-obse-publikuet-reshenie-o-prekrashchenii-ohnja-na-donbasse-s-27-ijulja.html всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должны лидеры стран "Нормандкой четверки", чтобы повысить его статус и увеличить шансы на соблюдение договоренностей.
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«Федеральный канцлер благодарит президента https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня 2020 в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон», - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Сейбер изданию Politico.
А почему эти тупые "перемирия" все время приветствуют какие то старые пердуны? Маразм?