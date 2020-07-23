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Кабмин инициирует созыв внеочередной сессии Рады для получения помощи ЕС, - Шмыгаль

Кабмин инициирует созыв внеочередной сессии Рады для получения помощи ЕС, - Шмыгаль

Правительство будет инициировать внеочередную сессию Верховной рады для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи. Вероятные даты сессии - 20-е числа августа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, правительство будет просить парламент как можно скорее собраться на внеочередную сессию и ратифицировать меморандум.

"24 августа будет торжественное заседание, все депутаты будут на месте и гарантированно мы сможем инициировать для этого внеочередную сессию в районе 20-х чисел. Но может быть и скорее", - сказал Шмыгаль.

Напомним, сегодня Украина и Европейский союз подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль назвал специальные условия получения 600 млн евро транша от ЕС

Автор: 

транш (279) Евросоюз (17263) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+19
Я так розумію лавини інвестицій не буде?
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23.07.2020 23:25
+18
Кабмин инициирует созыв внеочередной сессии Рады для получения помощи ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9738
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23.07.2020 23:23
+13
Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5197
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23.07.2020 23:34
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Кабмин инициирует созыв внеочередной сессии Рады для получения помощи ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9738
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23.07.2020 23:23 Ответить
Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5197
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23.07.2020 23:34 Ответить
Не стыдно ,больше года у корыта ? Порноактеришка 🤢🤡👃🏻🎹 Моника зебенски , торгует и спереди и сзади
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24.07.2020 01:06 Ответить
Сзади у них ТАБУ, т.е. вдвое дороже...
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24.07.2020 05:53 Ответить
Я так розумію лавини інвестицій не буде?
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23.07.2020 23:25 Ответить
В двух словах

Шурик строит дома и ведет воспитательную работу. Сдает экзамен и знакомится с прекрасной девушкой. И, конечно, борется с расхитителями социалистической собственности.
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23.07.2020 23:26 Ответить
Памагите е е !!
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23.07.2020 23:26 Ответить
Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3451
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23.07.2020 23:36 Ответить
А где все зебилы делись?
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23.07.2020 23:26 Ответить
для получения помощи/ Однажды любимая мама Пошла посмотреть сеновал.Там с мамой случилася драма,Граф маму там поцеловал.Подайте, подайте, подайте Мне из кошелька своего! Подайте, подайте, подайте,Я сын незаконный его!
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23.07.2020 23:33 Ответить
я так понимаю будут в гипертурбо режиме продвигать условия выставленные ЕС для получения бабла
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23.07.2020 23:34 Ответить
Смерть волонтера в Києві. Друзі вважають, що чоловіка вбили, вони знайшли диван у дивних плямах біля будинку, в якому він помер.
22 липня поліція оголосила, що у квартирі в Деснянському районі Києва https://nv.ua/ukr/kyiv/u-desnyanskomu-rayoni-znayshli-tilo-vidomogo-volontera-novini-kiyeva-50101524.html знайшли тіло зниклого 16 липня волонтера Олексія Кучапіна . У повідомленні поліції сказано, що ознак насильницької смерті на тілі немає.
Водночас, друзі Кучапіна священик-волонтер Захарія Керстюк і фотограф Олександр Чекменьов заявили на своїх сторінках у Facebook, що їхнього друга вбили, а поліція намагається зам'яти злочин.
Вони також опублікували фото і відео з диваном у плямах темно-червоного кольору, який стоїть біля сміттєвих баків поруч із багатоквартирним будинком. За словами Керстюка і Чекменьова, диван винесли з квартири, в якій знайшли тіло Кучапіна, Керстюк також стверджує, що плями на ньому - його кров.

Вот для чего "зеленым человечкам" нужны списки украинских военных участвовавших в Майдане.
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23.07.2020 23:39 Ответить
Чому портюша і досі живий?
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24.07.2020 08:49 Ответить
"кива и смартфон спешат на помощь" )
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23.07.2020 23:40 Ответить
Зеленые, а где же ************* инвестиции из Омана?
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23.07.2020 23:41 Ответить
Няни- сосны еще не прошли конкурс профпригодности. Ждите
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23.07.2020 23:43 Ответить
В смысле - еще необтесанные?
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23.07.2020 23:54 Ответить
Зараз звірятко як раз розпаковує їх з чеколядної фольги. Настав час годувати адвокатів, слідчих та суддів потужно реформованих судів. Для того й пакувалося.
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24.07.2020 00:29 Ответить
Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6678
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24.07.2020 00:30 Ответить
Чувак явно в раннем младенчестве был перекормлен дурноватой несовершеннолетней мамашей некачественным московитским шоколадом.
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24.07.2020 00:35 Ответить
Все проще. Оно просто всеядная ...лядь. Кто больше платит, за того и глотку рвет.
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24.07.2020 00:43 Ответить
Ты гуманист.
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24.07.2020 00:46 Ответить
У них профессия такая древняя. Древнее, чем журналист. Или деревяннее...
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24.07.2020 00:52 Ответить
Где те инвестиции, за которыми, по заявлениям зеленой вонючей слизи, ездил в Оман Нелох42?
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24.07.2020 00:32 Ответить
Головне не дати новим рилам втекти з України.Україна їх породила,Україна їх закопає.
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23.07.2020 23:42 Ответить
не має покищо сили для цього...
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24.07.2020 00:08 Ответить
Странно...Зебеня уже не может привлекать инвестиции из альтернативной реальности сериалов про скотов Азот не прет
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23.07.2020 23:46 Ответить
ну оранжево та голубим також....
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24.07.2020 00:07 Ответить
Навіщо нам утримувати раду на постійній основі,якщо всі закони приймаються на позачергових сесіях?
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23.07.2020 23:52 Ответить
сколько можно попрошайничать, прикрываясь народом Украины и позоря его? воруйте меньше зеленские, депутаны и тд, и не надо будет просить..
кто эти долги отдавать будет, когда вас народ снесет, а?
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23.07.2020 23:53 Ответить
не скоро.....до наступних виборів ще пару років, а там виберемо знову таких же самих, тільки другого кольору, вже були оранжеві, голубі, видимий спектр світла у нас широкий....попандопалів також вистачає...
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24.07.2020 00:23 Ответить
Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3542
Дай мільйон, дай мільйон.
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24.07.2020 00:03 Ответить
розкуркульте олігархів - і допомоги від МВФ не потрібно буде, переведіть великі підприємства у державний фонд, призначте туди керівників а не казнокрадів - і матимете прибуток до державної казни а не до приватних кишень олігархів
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24.07.2020 00:06 Ответить
Дивно. В Польщі немає олігархів і майже немає державних підприємств, крім казенних, а доходи ростуть, економіка рветься вперед, а темпи її зміцнення рекордні. І навіть коронавірус її не обвалив.
Не вплинуло навіть те, що більшість українських робітників залишились вдома.
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24.07.2020 00:34 Ответить
а скільки Європа влила фінансів у Польщу і скільки простила боргів? Крім цього, самі ж кажете, що в Польщі не має олігархів, можливо і в нас було б те, що нині в Польщі при тих же обставинах....
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24.07.2020 00:41 Ответить
Польща має одне з найнижчих в Європі співвідношення державного боргу до ВВП, і відмовилась від кредитів, бо вони їй не потрібні.
А все те, що в Польші отримували, використано на державу. Допомогу отримувала і Україна, яка за часи незалежності дістала допомоги тільки від МВФ 32 мільярди доларів під 2-3% річних, а з інших джерел вдвоє більше. Тобто, всього біля 100 мільярдів. А може й більше, бо тільки борг складає 40-50 мільярдів.
Завдяки грошам країна отримала латиноамериканську чи навіть африканську розкіш життя простих людей - а також отримала мільярдерів порошенків, коломойських, ахметових, пінчуків, фірташів, косюків...
Та головне - вона дістала мегаолігарха Зєлю, власника заводів і фабрик, банків та латифундій, портів та аеропортів...
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24.07.2020 01:06 Ответить
прошу вас пане порівняти допомогу для Польщі і для України...а також яку частину боргів пробачили Польщі, а яку Україні,.....це так для справедливості....А відносно Зелі - так це взагалі ні в тин, ні у ворота: яку частку долі заводів, фабрик, банків, портів і т.п. має Зеля у власності чи його сім'я? Для прикладу назвіть хоч один порт, хоч один банк, хоч одну фабрику чи завод...
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24.07.2020 01:14 Ответить
Дядя Вія, ви дурак?
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24.07.2020 01:16 Ответить
та ні пане, на вас споглядаю...крім цього, зверніть увагу, що
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24.07.2020 01:23 Ответить
Польща ще й досі продовжує отримувати щорічну (безповоротну, між іншим) допомогу від Євросоюзу у 10 мільярдів євро. Загалом же, починаючи із 1990-х, Варшава одержала від Євросоюзу, Світового банку та МВФ понад $500 мільярдів! отак то
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24.07.2020 01:24 Ответить
Ложь.
Ponad 181 miliardów euro - tyle pieniędzy przez 16 lat Polska dostała z Unii Europejskiej (UE)
W tym samym czasie do unijnego budżetu wpłaciliśmy 58 miliardów.

Перевод.
181 миллиард евро - столько за 16 лет получила Польша из ЕС.
За то же время мы заплатили в бюджет Европейского Союза 58 миллиардов Евро.
---------
При этом в Польше нет ни одного олигарха, а средняя зарплата составляет около 35 тысяч грн в месяц.
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24.07.2020 01:32 Ответить
побійся Бога, це ж ви пане за 16 років вказали 181 млрд євро, а я вказав з 1990 року - це за 30 років....крім цього самі ж кажете за 16 років взяла Польща 181 а повернула лише менше третини взятої суми....чи це мені так здається?
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24.07.2020 01:37 Ответить
Ти б ще з 1913 року порахував. )))
Польща в ЄС з 2004 року.
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24.07.2020 01:44 Ответить
Що за уявлення колгоспного рахівника? ))))
Навіщо Польща має повертати передчасно довгострокові кредити? Є програма, за якою вони були запозичені, і за якою ж і погашаються, все чітко по графіку.
Гроші працюють і приносять дохід державі. Це дало змогу витратити мільярди доларів на закупку кількох десятків ************* у світі бойових літаків F-35, мільярд на боротьбу з коронавірусом, тощо. При цьому профіцит бюджету не тільки зберігається, а й знову росте.
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24.07.2020 01:52 Ответить
ох пане, пане, чи то я помилився що Польщі пробачені борги, чи то дійсно так було? Як скажете?
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24.07.2020 01:53 Ответить
ох пане, пане, Польща
готувалася до вступу в ЄС не один рік - переговори з цього питання почалися в
1990 році. Крім цього, до чого тут вступ до ЄС? Україна в ЄС не вступила, а допомогу отримує, правда нам борги ніхто не прощає...
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24.07.2020 01:52 Ответить
Тільки не європа , а США - більше 3000000000 .
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24.07.2020 05:13 Ответить
А в Польше крадут 150 тыс. тонн зерна из Держрезерва без всяких последующих расследований???
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24.07.2020 00:48 Ответить
Не знаю, там немає порошенків і косюків. Значить, не крадуть.
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24.07.2020 00:50 Ответить
1 червня 2020, 18:09

У Держрезерві "миші з'їли" 2 700 вагонів зерна - МВС
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24.07.2020 00:54 Ответить
Ты дату хорошо видел, ушлепок зеленый?

Это уже выбранные тобой, лядью ватной, зебанарии гробят Украину. Просрали все под чистую.

Честно говоря, с тобой не разговаривать надо, а твои гнилые кишки на столб наматывать.
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24.07.2020 01:18 Ответить
Приємно,що реально зараз всирається тільки цей гібрид двох https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=QwKYh_3Y7Gs&feature=emb_title ПуПо "Жму руку-"-Обнимаю" .Далі буде всиратися ще й їхня козлопоросяча ферма-кишки намотувати батькові на *****.
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24.07.2020 06:40 Ответить
Так кто украл 150 тыс тонн зерна из Держрезерва Украины? И где расследование?
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24.07.2020 01:01 Ответить
ЗЕРНО ВКРАДЕНЕ ЗА ПОРОШЕНКА. ОСЬ СТАТТЯ ЗА 2019 РІК.
https://glavcom.ua/publications/konservi-prostrocheni-palivo-neyakisne-a-zerno-zniklo-shcho-pokazala-reviziya-derzhrezervu-599793.html
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24.07.2020 01:23 Ответить
І ти туди,діду?Який магістр The Wharton School at the University of Pennsylvania Філадельфія, США не проведе справжній аудит?Ярослав Погорілий виграв конкурс,став головою і все підрахував.Виявилося,що зерно миші зїли(його на 70-и підприємствах тупо не виявилося),але https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=QwKYh_3Y7Gs&feature=emb_title для порохоботів лишилася звукова доріжка .Ну,і кому з олігарх.мафії потрібні такі голови в держрезерві,звідки 30-ть років крадуть?
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24.07.2020 07:25 Ответить
В Польщі немає олігархів, бо там дуже мало ліц правільной національності - офіційно лише 8-12 тисяч.
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24.07.2020 08:53 Ответить
Нацюк, в Ізраїлі 100% євреїв, і там немає олігархів. Адольфівська теорія там не працює?
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24.07.2020 14:28 Ответить
Шмыгаль в Брюсселе встретился с представителями ЕС по поводу судьбы остатков макрофинансовой помощи ЕС. Речь идет о сумме около 800 млн. евро. Представители ЕС объяснили Шмыгалю, что одновременно просить помощи у ЕС и принимать законы нарушающие "Соглашение об ассоциации" (имеется ввиду принятый в первом чтении законопроект №3739 "..) не есть хорошо. Подписанный Шмыгалем меморандум увязывает выделение помощи и строгий контроль за выполнением "Соглашение об ассоциации". (с)
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24.07.2020 00:10 Ответить
Help! Help! SOS! SOS! SOSNA! SOSнем!!
🤣
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24.07.2020 00:20 Ответить
Ну, і щоб відволіктись від мародерівців з кондитероборонпрому - трохи про приємне.

Росстат фіксує катастрофічний стан доходів громадян Росії. Про це пише провідна польська преса. Короткий висновок: доходи громадян Польщі в 3,5 раза вищі за доходи громадян багатої на нафту, газ, золото, алмази, руду Росії. Ось невеличкий виклад/переклад з польської:

У другому кварталі 2020 року дохід росіян зменшився на 4,8%. - повідомило російське статистичне управління Росстат. Середньомісячний заробіток наших східних сусідів становить 32854 рублі. Йдеться про 1790 злотих, що набагато менше, ніж доходи поляків.

За словами "Экономического Обозревателя", реальний спад ще більший, тому що номінальне зниження має бути доповнене інфляцією та збільшенням витрат на квартплату тошо. "У цьому випадку заробітна плата у другому кварталі знизилася на 8 відсотків, і тепер пересічний росіянин повинен жити на 55 злотих на день", - читаємо ми.

Тим часом, у Польщі середня зарплата в секторі тих підприємств, де працюють понад 9 осіб ( за доходами яких вираховується так званий "середній показник зарплати по країні") - складає 5286 зл., або близько 176 зл. на день.

Веб-сайт зазначає, що такого падіння доходів у Росії не було зафіксовано з початку ведення статистики. "Більших квартальних падінь не було зафіксовано ні під час російської кризи 1998 року, ні під час глобальної кризи 2008 року", - повідомляє "Экономический Обозреватель".

За менше ніж 25 тисяч рублів на місяць, або на 1362 злотих, проживає в Росії 70 відсотків людей.
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24.07.2020 00:26 Ответить
Предыдущую помощь уже мыши съели?
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24.07.2020 00:28 Ответить
Зелёные 🐭🐀
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24.07.2020 01:17 Ответить
...інвестори - до побачення...
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24.07.2020 01:06 Ответить
Новое требование от ЕС...в свете последних событий...Депутаты, спикер и Зе должны одновременно поцеловать в ж опу друг друга. Тогда будет следующий транш.
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24.07.2020 01:28 Ответить
 
 