Кабмин инициирует созыв внеочередной сессии Рады для получения помощи ЕС, - Шмыгаль

Правительство будет инициировать внеочередную сессию Верховной рады для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи. Вероятные даты сессии - 20-е числа августа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, правительство будет просить парламент как можно скорее собраться на внеочередную сессию и ратифицировать меморандум.

"24 августа будет торжественное заседание, все депутаты будут на месте и гарантированно мы сможем инициировать для этого внеочередную сессию в районе 20-х чисел. Но может быть и скорее", - сказал Шмыгаль.

Напомним, сегодня Украина и Европейский союз подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль назвал специальные условия получения 600 млн евро транша от ЕС