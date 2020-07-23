Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС, - Шмигаль
Уряд ініціюватиме позачергову сесію Верховної Ради для ратифікації меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги. Ймовірні дати сесії - 20-ті числа серпня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, уряд проситиме парламент якомога швидше зібратися на позачергову сесію і ратифікувати меморандум.
"24 серпня буде урочисте засідання, всі депутати будуть на місці і гарантовано ми зможемо ініціювати для цього позачергову сесію в районі 20-х чисел. А може і швидше", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні Україна і Європейський союз підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги.
Топ коментарі
+19 vitaliymkua
показати весь коментар23.07.2020 23:25 Посилання
+18 Виктор Потоцкий #214349
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+13 wake up-UA
показати весь коментар23.07.2020 23:34 Посилання
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Шурик строит дома и ведет воспитательную работу. Сдает экзамен и знакомится с прекрасной девушкой. И, конечно, борется с расхитителями социалистической собственности.
22 липня поліція оголосила, що у квартирі в Деснянському районі Києва https://nv.ua/ukr/kyiv/u-desnyanskomu-rayoni-znayshli-tilo-vidomogo-volontera-novini-kiyeva-50101524.html знайшли тіло зниклого 16 липня волонтера Олексія Кучапіна . У повідомленні поліції сказано, що ознак насильницької смерті на тілі немає.
Водночас, друзі Кучапіна священик-волонтер Захарія Керстюк і фотограф Олександр Чекменьов заявили на своїх сторінках у Facebook, що їхнього друга вбили, а поліція намагається зам'яти злочин.
Вони також опублікували фото і відео з диваном у плямах темно-червоного кольору, який стоїть біля сміттєвих баків поруч із багатоквартирним будинком. За словами Керстюка і Чекменьова, диван винесли з квартири, в якій знайшли тіло Кучапіна, Керстюк також стверджує, що плями на ньому - його кров.
Вот для чего "зеленым человечкам" нужны списки украинских военных участвовавших в Майдане.
кто эти долги отдавать будет, когда вас народ снесет, а?
Дай мільйон, дай мільйон.
Не вплинуло навіть те, що більшість українських робітників залишились вдома.
А все те, що в Польші отримували, використано на державу. Допомогу отримувала і Україна, яка за часи незалежності дістала допомоги тільки від МВФ 32 мільярди доларів під 2-3% річних, а з інших джерел вдвоє більше. Тобто, всього біля 100 мільярдів. А може й більше, бо тільки борг складає 40-50 мільярдів.
Завдяки грошам країна отримала латиноамериканську чи навіть африканську розкіш життя простих людей - а також отримала мільярдерів порошенків, коломойських, ахметових, пінчуків, фірташів, косюків...
Та головне - вона дістала мегаолігарха Зєлю, власника заводів і фабрик, банків та латифундій, портів та аеропортів...
Ponad 181 miliardów euro - tyle pieniędzy przez 16 lat Polska dostała z Unii Europejskiej (UE)
W tym samym czasie do unijnego budżetu wpłaciliśmy 58 miliardów.
Перевод.
181 миллиард евро - столько за 16 лет получила Польша из ЕС.
За то же время мы заплатили в бюджет Европейского Союза 58 миллиардов Евро.
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При этом в Польше нет ни одного олигарха, а средняя зарплата составляет около 35 тысяч грн в месяц.
Польща в ЄС з 2004 року.
Навіщо Польща має повертати передчасно довгострокові кредити? Є програма, за якою вони були запозичені, і за якою ж і погашаються, все чітко по графіку.
Гроші працюють і приносять дохід державі. Це дало змогу витратити мільярди доларів на закупку кількох десятків ************* у світі бойових літаків F-35, мільярд на боротьбу з коронавірусом, тощо. При цьому профіцит бюджету не тільки зберігається, а й знову росте.
готувалася до вступу в ЄС не один рік - переговори з цього питання почалися в
1990 році. Крім цього, до чого тут вступ до ЄС? Україна в ЄС не вступила, а допомогу отримує, правда нам борги ніхто не прощає...
У Держрезерві "миші з'їли" 2 700 вагонів зерна - МВС
Это уже выбранные тобой, лядью ватной, зебанарии гробят Украину. Просрали все под чистую.
Честно говоря, с тобой не разговаривать надо, а твои гнилые кишки на столб наматывать.
https://glavcom.ua/publications/konservi-prostrocheni-palivo-neyakisne-a-zerno-zniklo-shcho-pokazala-reviziya-derzhrezervu-599793.html
🤣
Росстат фіксує катастрофічний стан доходів громадян Росії. Про це пише провідна польська преса. Короткий висновок: доходи громадян Польщі в 3,5 раза вищі за доходи громадян багатої на нафту, газ, золото, алмази, руду Росії. Ось невеличкий виклад/переклад з польської:
У другому кварталі 2020 року дохід росіян зменшився на 4,8%. - повідомило російське статистичне управління Росстат. Середньомісячний заробіток наших східних сусідів становить 32854 рублі. Йдеться про 1790 злотих, що набагато менше, ніж доходи поляків.
За словами "Экономического Обозревателя", реальний спад ще більший, тому що номінальне зниження має бути доповнене інфляцією та збільшенням витрат на квартплату тошо. "У цьому випадку заробітна плата у другому кварталі знизилася на 8 відсотків, і тепер пересічний росіянин повинен жити на 55 злотих на день", - читаємо ми.
Тим часом, у Польщі середня зарплата в секторі тих підприємств, де працюють понад 9 осіб ( за доходами яких вираховується так званий "середній показник зарплати по країні") - складає 5286 зл., або близько 176 зл. на день.
Веб-сайт зазначає, що такого падіння доходів у Росії не було зафіксовано з початку ведення статистики. "Більших квартальних падінь не було зафіксовано ні під час російської кризи 1998 року, ні під час глобальної кризи 2008 року", - повідомляє "Экономический Обозреватель".
За менше ніж 25 тисяч рублів на місяць, або на 1362 злотих, проживає в Росії 70 відсотків людей.