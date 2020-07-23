Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС, - Шмигаль

Уряд ініціюватиме позачергову сесію Верховної Ради для ратифікації меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги. Ймовірні дати сесії - 20-ті числа серпня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, уряд проситиме парламент якомога швидше зібратися на позачергову сесію і ратифікувати меморандум.

"24 серпня буде урочисте засідання, всі депутати будуть на місці і гарантовано ми зможемо ініціювати для цього позачергову сесію в районі 20-х чисел. А може і швидше", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні Україна і Європейський союз підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги.

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