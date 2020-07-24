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На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены, - полиция

На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены, - полиция

Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара в доме главы ЦПК Виталия Шабунина каких-либо остатков взрывчатых предметов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация о найденных остатках  взрывных устройств во время пожара на Бориспольщине является недостоверной", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что некоторые СМИ утверждают, что на месте пожара дома, в селе Гнедин Бориспольского района, активисты нашли остатки взрывного устройства.

"Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, распространяеамя в СМИ, не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами. Отметим, что распространение недостоверной информации в СМИ может повредить расследованию уголовного производства", - добавили в полиции.

Читайте: Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і"

Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский умный человек и все понимает. Ему пора включить голову, чтобы хаос не стал обыденностью, - Шабунин

Автор: 

пожар (5969) Нацполиция (16550) Шабунин Виталий (537)


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Топ комментарии
+11
При Порошенку он свою пасть вонючую не затыкал. А сейчас засунул языв в зад и помалкивает как Лещенко, Найем и другие "борци с каррупцией"! Которым удалось оторвать кусочек от корыта.
Спалили какойто туалет, а кипиша будто Хонка сгорела в Вишгороде!
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24.07.2020 10:42
+8
Кстати, народ. А куда это пропали все великие борцуны с "предателем и барыгой"? Где гневные речи после высказываний и повеления Волошина и "слуг"? Где все эти Гриценки, Тягнибоки, Ткачи, Станко, Соболевы, Семенченки, Парасюки, Кошулинские, Корчинские и прочие борцуны? Ау, отзовитесь "патриоты" хреновы.

На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 1926
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24.07.2020 11:08
+6
Уточнение Шабунин сам ублюдок от олигархата!
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24.07.2020 10:36
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На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены, - полиция - Цензор.НЕТ 5257
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24.07.2020 10:22 Ответить
Згоріла хата.
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24.07.2020 10:23 Ответить
Вспомним песенку

Горіла хата палала
Горіла хата палала
В Шабунін як жінка плакала
В Шабунін як жінка плакала.

Люди вогонь побачили, допомагати почали
Відра схопили й прибігли
В вогонь соляру плескали.

Що будем з горем цим робить
Люди підняли гвалт і крик
I почали робить шашлик.

Приіхало три слідака, 33 рятувальника
Не запізнилася швидка
Бо всім кортіло шашлика.

А тая хата все горить
Як в Дельта банку депозит
Як в Надра банку мій кредит
По вісім в доларах кредит.

У пісні цій мораль проста
У пісні цій мораль проста
Хата згоріла від стида
Хата згоріла від стида.
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24.07.2020 10:30 Ответить
Читаю комментарии олигархических прихвостней и не удивляюсь. Как они радуются, что сгорел скромный дом человека, который постоянно расследует коррупционные дела ублюдков от олигархата. Но не радуйтесь, скоро и ваша хата сгорит. Бог не теля, всем воздает по заслугам и вам, шавкам проолигархическим воздаст с лихвой.
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24.07.2020 10:33 Ответить
Уточнение Шабунин сам ублюдок от олигархата!
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24.07.2020 10:36 Ответить
Так говорят олигархические шавки. Они всегда врут и особенно на тех, кто им поперек дороги.
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24.07.2020 10:38 Ответить
При Порошенку он свою пасть вонючую не затыкал. А сейчас засунул языв в зад и помалкивает как Лещенко, Найем и другие "борци с каррупцией"! Которым удалось оторвать кусочек от корыта.
Спалили какойто туалет, а кипиша будто Хонка сгорела в Вишгороде!
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24.07.2020 10:42 Ответить
А чего ты так кидаешься на борца с коррупцией и преступность? Пасть вонючую? Чего тебе его расследования воняют? Потому что сам сатана и сам будешь гореть в огне в Аду.
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24.07.2020 11:23 Ответить
Лариса, ада нет но ты ху*ь сосать будешь ыечно за свою лживую пасть!
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24.07.2020 20:15 Ответить
Вали, чмошник конченый.
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24.07.2020 20:51 Ответить
Пошла най овца тупорылая!
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24.07.2020 21:23 Ответить
Кстати, народ. А куда это пропали все великие борцуны с "предателем и барыгой"? Где гневные речи после высказываний и повеления Волошина и "слуг"? Где все эти Гриценки, Тягнибоки, Ткачи, Станко, Соболевы, Семенченки, Парасюки, Кошулинские, Корчинские и прочие борцуны? Ау, отзовитесь "патриоты" хреновы.

На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 1926
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24.07.2020 11:08 Ответить
Да уж и я заметила, что все спрятались. Никто правду говорить не хочет. Боятся.
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24.07.2020 11:21 Ответить
Так они же при "барыге" ротяки свои не закрывали ни на день.Что же случилось теперь, что они молчат? Онемели все, языки проглотили или не заплачено борцунам?
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24.07.2020 11:36 Ответить
А ще два, і не останні: Ваньок Садовий і Толян єфрейитор Гриценко.
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24.07.2020 11:25 Ответить
Еще и Лещенки, Найемы и т.д и т.п. Список "борцунов" за деньги очень велик.
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24.07.2020 12:44 Ответить
Если бы он был от олигархии, то имел бы дом побогаче.Например такие виллы как у Зеленского.
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24.07.2020 10:39 Ответить
Коли він розслідує непомірний апетит мишей зелених, що 150 000 тонн зерна з держрезерву з'їли?
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24.07.2020 10:50 Ответить
Наверное расследует, раз ему жилье палят. Не за красивые же глаза подпалили.
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24.07.2020 11:20 Ответить
Кумедно! Не заніс кому потрібно, поскупився. Ось і підпалили.
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24.07.2020 11:49 Ответить
Не обгаживай достойных людей, гадина. Когда тебе нужна будет защита, никто тебе не поможет. И такое будет. По закону Бумеранга ты свое получишь.
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24.07.2020 12:00 Ответить
Ножкою топни ще.
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24.07.2020 12:02 Ответить
Соросята, [24.07.20 08:23]
"Активист революции достоинства" лишился символа успешной борьбы с коррупцией
Менее, чем за год после победы евромайдана, в ноябре 2014 года, общественный активист Виталий Шабунин приобрёл в посёлке Гнедин земельный участок на 582 квадратов за 292 528 гривен.
А через два года построил там дом на 122 квадрата за 2 034 420 гривен
И ЭТО - НИГДЕ при этом не работая.
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24.07.2020 16:54 Ответить
Шабунин сам настоящий барыга. Метку негде ставит.
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24.07.2020 10:57 Ответить
Судя по его дому настоящий "барыга", ты порохотролль, олигархический прихвостень как всегда "прав".
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24.07.2020 11:19 Ответить
Это не его дом. а дом его родителей. Он там не живет. Не позорься уж так тупо. И он барыга, тыривший деньги международных доноров.
https://glavcom.ua/news/sprava-pro-vivedennya-milyoniv-z-centru-protidiji-korupciji-shabunin-prograv-sud-452610.html
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24.07.2020 11:40 Ответить
Сепар і хвойди.
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24.07.2020 11:06 Ответить
розумію сарказм vitaliymkua з лисим придурком і "солістом"... такую гидоту і мразоту гидко слухати і дивитись.... шабуніна, не дивлячись на його гріхи й недостатки, порфвнювати з таким дном не варто.
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24.07.2020 12:05 Ответить
-И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: "Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, отец которого был турецко-подданный и умер, не оставив сыну своему Остап-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами".(c)
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24.07.2020 10:23 Ответить
А при Пороху у Шабуніна хата не горіла, хоча він дуже цього випрошував своїми акціями.
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24.07.2020 10:24 Ответить
На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены, - полиция - Цензор.НЕТ 8628
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24.07.2020 10:29 Ответить
сольют шабуньку зеленые. не подарят ему квартиру в Киеве
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24.07.2020 10:30 Ответить
Кстати глянул я на эту хатынку что-то с авто его не гармонирует. Может это самоподжег?
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24.07.2020 10:31 Ответить
нічого собі дім рознесло, мабуть по даним поліції торнадо було, чи метеор влучив, казкарі....ну, якщо вже авіацією шукають терориста полтавського, то специ великі зібрались....
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24.07.2020 10:31 Ответить
На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 2964
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24.07.2020 10:33 Ответить
На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 486 прАводка замкнула...
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24.07.2020 10:46 Ответить
Так де той будинок,що горів?Тут пишуть в селе Гнедин Бориспольского районаИсточник: https://censor.net/n3209929.А Шабунін вчора запрошував журналістів в Київ

На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 1316
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24.07.2020 10:47 Ответить
Заповнив би видатний борцун з корупцією декларацію, було би легше розібратись із його хатинками.
Але декларацію борцун не хоче заповнювати.

А чому б супер чесній людині, що сама заглядає в чужі кишені та шпарини не заповнити декларацію?...
На Заході всі так роблять.
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24.07.2020 10:54 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey

Президент сказав, що у підпалі будинку Шабуніна винне суспільство.

Здається, це суспільство рецидивіст, бо раніше воно підпалило хату Гонтарєвій, та навіть змусило співати про цей підпал Квартал.

Цікаво чи воно також відповідає за те, що відбувається в Укрнафті і Центренерго?
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24.07.2020 10:48 Ответить
опытная была эта взрывчатка. замела следы за собой хорошо )
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24.07.2020 10:57 Ответить
Є багато сумішей і індивідуальних хімічних сполук, які горять з виділенням великої кількості тепла і згорають безслідно. Могли закинути на дах пластиковий пакет з чимось подібним, який сам спалахнув, наприклад, після висихання вмісту.
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24.07.2020 11:06 Ответить
Хто ж це зробив?
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24.07.2020 11:09 Ответить
Беня Ко и Володя Зе за столом засиделись не зря.
Беня Ко и Володя Зе ловятпатриотов и "главаря"!
Расцвела буйным цветом ЗЕлёная малина, разухабилась разная тварь.
Хлеба нет, а полно ЗеДебилов, да глумится бородатый главарь.

Атас! Эй, веселей, ЗеДятлов класс. Атас!
Атас! Пускай запомнят нынче вас,
Любой кто с Зе тот п... .
Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас!
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24.07.2020 11:34 Ответить
Пожежа в будинку Шабуніна: поліція не знайшла слідів вибухівки. Я думаю, то був вибух самогонного апарату і з наступним займанням невідомою суміші під назвою "первак".
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24.07.2020 11:44 Ответить
А в Жеки лысого есть дом?
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24.07.2020 11:53 Ответить
хата для борцуна стала затісною... як розширити? отримати ще жирніший грант.. тепер і причина для гранту піходяща...
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24.07.2020 11:58 Ответить
"На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены," - КАКАЯ ДОСАДА!
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24.07.2020 12:33 Ответить
хахахаха ну да, авакян нарасследует
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24.07.2020 13:24 Ответить
Взорвался газ в котельный . вышибло крышу и на фоне банального пожара борцун с коррупцией Шабунин решил пропиарится и напомнить о своем существовании . вдруг Зеленый Карлик подкинет косточку .С Ольгой можно не соглашаться . но тут она права - https://www.youtube.com/watch?v=X0vGFeEr8QI
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25.07.2020 11:21 Ответить
 
 