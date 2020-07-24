На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены, - полиция

Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара в доме главы ЦПК Виталия Шабунина каких-либо остатков взрывчатых предметов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация о найденных остатках взрывных устройств во время пожара на Бориспольщине является недостоверной", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что некоторые СМИ утверждают, что на месте пожара дома, в селе Гнедин Бориспольского района, активисты нашли остатки взрывного устройства.

"Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, распространяеамя в СМИ, не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами. Отметим, что распространение недостоверной информации в СМИ может повредить расследованию уголовного производства", - добавили в полиции.

Читайте: Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і"

Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский умный человек и все понимает. Ему пора включить голову, чтобы хаос не стал обыденностью, - Шабунин