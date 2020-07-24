На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены, - полиция
Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара в доме главы ЦПК Виталия Шабунина каких-либо остатков взрывчатых предметов.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.
"Информация о найденных остатках взрывных устройств во время пожара на Бориспольщине является недостоверной", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что некоторые СМИ утверждают, что на месте пожара дома, в селе Гнедин Бориспольского района, активисты нашли остатки взрывного устройства.
"Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, распространяеамя в СМИ, не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами. Отметим, что распространение недостоверной информации в СМИ может повредить расследованию уголовного производства", - добавили в полиции.
Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.
Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.
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Горіла хата палала
Горіла хата палала
В Шабунін як жінка плакала
В Шабунін як жінка плакала.
Люди вогонь побачили, допомагати почали
Відра схопили й прибігли
В вогонь соляру плескали.
Що будем з горем цим робить
Люди підняли гвалт і крик
I почали робить шашлик.
Приіхало три слідака, 33 рятувальника
Не запізнилася швидка
Бо всім кортіло шашлика.
А тая хата все горить
Як в Дельта банку депозит
Як в Надра банку мій кредит
По вісім в доларах кредит.
У пісні цій мораль проста
У пісні цій мораль проста
Хата згоріла від стида
Хата згоріла від стида.
Спалили какойто туалет, а кипиша будто Хонка сгорела в Вишгороде!
"Активист революции достоинства" лишился символа успешной борьбы с коррупцией
Менее, чем за год после победы евромайдана, в ноябре 2014 года, общественный активист Виталий Шабунин приобрёл в посёлке Гнедин земельный участок на 582 квадратов за 292 528 гривен.
А через два года построил там дом на 122 квадрата за 2 034 420 гривен
И ЭТО - НИГДЕ при этом не работая.
https://glavcom.ua/news/sprava-pro-vivedennya-milyoniv-z-centru-protidiji-korupciji-shabunin-prograv-sud-452610.html
Але декларацію борцун не хоче заповнювати.
А чому б супер чесній людині, що сама заглядає в чужі кишені та шпарини не заповнити декларацію?...
На Заході всі так роблять.
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey
Президент сказав, що у підпалі будинку Шабуніна винне суспільство.
Здається, це суспільство рецидивіст, бо раніше воно підпалило хату Гонтарєвій, та навіть змусило співати про цей підпал Квартал.
Цікаво чи воно також відповідає за те, що відбувається в Укрнафті і Центренерго?
Беня Ко и Володя Зе ловятпатриотов и "главаря"!
Расцвела буйным цветом ЗЕлёная малина, разухабилась разная тварь.
Хлеба нет, а полно ЗеДебилов, да глумится бородатый главарь.
Атас! Эй, веселей, ЗеДятлов класс. Атас!
Атас! Пускай запомнят нынче вас,
Любой кто с Зе тот п... .
Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас!