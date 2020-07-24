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На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція

На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція

Спеціалісти-експерти не виявили на місці пожежі в будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна будь-яких залишків вибухових предметів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про знайдені залишки вибухових пристроїв під час пожежі на Бориспільщині є недостовірною", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що деякі ЗМІ стверджують, що на місці пожежі будинку, в селі Гнідин Бориспільського району, активісти знайшли залишки вибухового пристрою.

"Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких залишків вибухових предметів. Інформація про їх наявність на місці події, поширювана в ЗМІ, не відповідає дійсності. Також наявність вибухівки не підтверджується показаннями свідків, очевидців і іншими доказами. Зазначимо, що поширення недостовірної інформації в ЗМІ може зашкодити розслідуванню кримінальної провадження", - додали в поліції.

Також читайте: Зеленський розумна людина і все розуміє. Йому час увімкнути голову, щоб хаос не став буденністю, - Шабунін

Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.

Автор: 

пожежа (4351) Нацполіція (15262) Шабунін Віталій (536)


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Топ коментарі
+11
При Порошенку он свою пасть вонючую не затыкал. А сейчас засунул языв в зад и помалкивает как Лещенко, Найем и другие "борци с каррупцией"! Которым удалось оторвать кусочек от корыта.
Спалили какойто туалет, а кипиша будто Хонка сгорела в Вишгороде!
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24.07.2020 10:42
+8
Кстати, народ. А куда это пропали все великие борцуны с "предателем и барыгой"? Где гневные речи после высказываний и повеления Волошина и "слуг"? Где все эти Гриценки, Тягнибоки, Ткачи, Станко, Соболевы, Семенченки, Парасюки, Кошулинские, Корчинские и прочие борцуны? Ау, отзовитесь "патриоты" хреновы.

На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 1926
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24.07.2020 11:08
+6
Уточнение Шабунин сам ублюдок от олигархата!
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24.07.2020 10:36
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На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены, - полиция - Цензор.НЕТ 5257
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24.07.2020 10:22 Відповісти
Згоріла хата.
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24.07.2020 10:23 Відповісти
Вспомним песенку

Горіла хата палала
Горіла хата палала
В Шабунін як жінка плакала
В Шабунін як жінка плакала.

Люди вогонь побачили, допомагати почали
Відра схопили й прибігли
В вогонь соляру плескали.

Що будем з горем цим робить
Люди підняли гвалт і крик
I почали робить шашлик.

Приіхало три слідака, 33 рятувальника
Не запізнилася швидка
Бо всім кортіло шашлика.

А тая хата все горить
Як в Дельта банку депозит
Як в Надра банку мій кредит
По вісім в доларах кредит.

У пісні цій мораль проста
У пісні цій мораль проста
Хата згоріла від стида
Хата згоріла від стида.
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24.07.2020 10:30 Відповісти
Читаю комментарии олигархических прихвостней и не удивляюсь. Как они радуются, что сгорел скромный дом человека, который постоянно расследует коррупционные дела ублюдков от олигархата. Но не радуйтесь, скоро и ваша хата сгорит. Бог не теля, всем воздает по заслугам и вам, шавкам проолигархическим воздаст с лихвой.
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24.07.2020 10:33 Відповісти
Уточнение Шабунин сам ублюдок от олигархата!
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24.07.2020 10:36 Відповісти
Так говорят олигархические шавки. Они всегда врут и особенно на тех, кто им поперек дороги.
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24.07.2020 10:38 Відповісти
При Порошенку он свою пасть вонючую не затыкал. А сейчас засунул языв в зад и помалкивает как Лещенко, Найем и другие "борци с каррупцией"! Которым удалось оторвать кусочек от корыта.
Спалили какойто туалет, а кипиша будто Хонка сгорела в Вишгороде!
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24.07.2020 10:42 Відповісти
А чего ты так кидаешься на борца с коррупцией и преступность? Пасть вонючую? Чего тебе его расследования воняют? Потому что сам сатана и сам будешь гореть в огне в Аду.
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24.07.2020 11:23 Відповісти
Лариса, ада нет но ты ху*ь сосать будешь ыечно за свою лживую пасть!
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24.07.2020 20:15 Відповісти
Вали, чмошник конченый.
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24.07.2020 20:51 Відповісти
Пошла най овца тупорылая!
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24.07.2020 21:23 Відповісти
Кстати, народ. А куда это пропали все великие борцуны с "предателем и барыгой"? Где гневные речи после высказываний и повеления Волошина и "слуг"? Где все эти Гриценки, Тягнибоки, Ткачи, Станко, Соболевы, Семенченки, Парасюки, Кошулинские, Корчинские и прочие борцуны? Ау, отзовитесь "патриоты" хреновы.

На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 1926
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24.07.2020 11:08 Відповісти
Да уж и я заметила, что все спрятались. Никто правду говорить не хочет. Боятся.
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24.07.2020 11:21 Відповісти
Так они же при "барыге" ротяки свои не закрывали ни на день.Что же случилось теперь, что они молчат? Онемели все, языки проглотили или не заплачено борцунам?
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24.07.2020 11:36 Відповісти
А ще два, і не останні: Ваньок Садовий і Толян єфрейитор Гриценко.
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24.07.2020 11:25 Відповісти
Еще и Лещенки, Найемы и т.д и т.п. Список "борцунов" за деньги очень велик.
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24.07.2020 12:44 Відповісти
Если бы он был от олигархии, то имел бы дом побогаче.Например такие виллы как у Зеленского.
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24.07.2020 10:39 Відповісти
Коли він розслідує непомірний апетит мишей зелених, що 150 000 тонн зерна з держрезерву з'їли?
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24.07.2020 10:50 Відповісти
Наверное расследует, раз ему жилье палят. Не за красивые же глаза подпалили.
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24.07.2020 11:20 Відповісти
Кумедно! Не заніс кому потрібно, поскупився. Ось і підпалили.
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24.07.2020 11:49 Відповісти
Не обгаживай достойных людей, гадина. Когда тебе нужна будет защита, никто тебе не поможет. И такое будет. По закону Бумеранга ты свое получишь.
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24.07.2020 12:00 Відповісти
Ножкою топни ще.
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24.07.2020 12:02 Відповісти
Соросята, [24.07.20 08:23]
"Активист революции достоинства" лишился символа успешной борьбы с коррупцией
Менее, чем за год после победы евромайдана, в ноябре 2014 года, общественный активист Виталий Шабунин приобрёл в посёлке Гнедин земельный участок на 582 квадратов за 292 528 гривен.
А через два года построил там дом на 122 квадрата за 2 034 420 гривен
И ЭТО - НИГДЕ при этом не работая.
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24.07.2020 16:54 Відповісти
Шабунин сам настоящий барыга. Метку негде ставит.
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24.07.2020 10:57 Відповісти
Судя по его дому настоящий "барыга", ты порохотролль, олигархический прихвостень как всегда "прав".
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24.07.2020 11:19 Відповісти
Это не его дом. а дом его родителей. Он там не живет. Не позорься уж так тупо. И он барыга, тыривший деньги международных доноров.
https://glavcom.ua/news/sprava-pro-vivedennya-milyoniv-z-centru-protidiji-korupciji-shabunin-prograv-sud-452610.html
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24.07.2020 11:40 Відповісти
Сепар і хвойди.
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24.07.2020 11:06 Відповісти
розумію сарказм vitaliymkua з лисим придурком і "солістом"... такую гидоту і мразоту гидко слухати і дивитись.... шабуніна, не дивлячись на його гріхи й недостатки, порфвнювати з таким дном не варто.
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24.07.2020 12:05 Відповісти
-И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: "Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, отец которого был турецко-подданный и умер, не оставив сыну своему Остап-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами".(c)
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24.07.2020 10:23 Відповісти
А при Пороху у Шабуніна хата не горіла, хоча він дуже цього випрошував своїми акціями.
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24.07.2020 10:24 Відповісти
На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены, - полиция - Цензор.НЕТ 8628
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24.07.2020 10:29 Відповісти
сольют шабуньку зеленые. не подарят ему квартиру в Киеве
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24.07.2020 10:30 Відповісти
Кстати глянул я на эту хатынку что-то с авто его не гармонирует. Может это самоподжег?
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24.07.2020 10:31 Відповісти
нічого собі дім рознесло, мабуть по даним поліції торнадо було, чи метеор влучив, казкарі....ну, якщо вже авіацією шукають терориста полтавського, то специ великі зібрались....
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24.07.2020 10:31 Відповісти
На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 2964
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24.07.2020 10:33 Відповісти
На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 486 прАводка замкнула...
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24.07.2020 10:46 Відповісти
Так де той будинок,що горів?Тут пишуть в селе Гнедин Бориспольского районаИсточник: https://censor.net/n3209929.А Шабунін вчора запрошував журналістів в Київ

На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція - Цензор.НЕТ 1316
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24.07.2020 10:47 Відповісти
Заповнив би видатний борцун з корупцією декларацію, було би легше розібратись із його хатинками.
Але декларацію борцун не хоче заповнювати.

А чому б супер чесній людині, що сама заглядає в чужі кишені та шпарини не заповнити декларацію?...
На Заході всі так роблять.
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24.07.2020 10:54 Відповісти
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey

Президент сказав, що у підпалі будинку Шабуніна винне суспільство.

Здається, це суспільство рецидивіст, бо раніше воно підпалило хату Гонтарєвій, та навіть змусило співати про цей підпал Квартал.

Цікаво чи воно також відповідає за те, що відбувається в Укрнафті і Центренерго?
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24.07.2020 10:48 Відповісти
опытная была эта взрывчатка. замела следы за собой хорошо )
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24.07.2020 10:57 Відповісти
Є багато сумішей і індивідуальних хімічних сполук, які горять з виділенням великої кількості тепла і згорають безслідно. Могли закинути на дах пластиковий пакет з чимось подібним, який сам спалахнув, наприклад, після висихання вмісту.
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24.07.2020 11:06 Відповісти
Хто ж це зробив?
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24.07.2020 11:09 Відповісти
Беня Ко и Володя Зе за столом засиделись не зря.
Беня Ко и Володя Зе ловятпатриотов и "главаря"!
Расцвела буйным цветом ЗЕлёная малина, разухабилась разная тварь.
Хлеба нет, а полно ЗеДебилов, да глумится бородатый главарь.

Атас! Эй, веселей, ЗеДятлов класс. Атас!
Атас! Пускай запомнят нынче вас,
Любой кто с Зе тот п... .
Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас!
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24.07.2020 11:34 Відповісти
Пожежа в будинку Шабуніна: поліція не знайшла слідів вибухівки. Я думаю, то був вибух самогонного апарату і з наступним займанням невідомою суміші під назвою "первак".
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24.07.2020 11:44 Відповісти
А в Жеки лысого есть дом?
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24.07.2020 11:53 Відповісти
хата для борцуна стала затісною... як розширити? отримати ще жирніший грант.. тепер і причина для гранту піходяща...
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24.07.2020 11:58 Відповісти
"На месте пожара дома Шабунина следы взрывчатки не обнаружены," - КАКАЯ ДОСАДА!
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24.07.2020 12:33 Відповісти
хахахаха ну да, авакян нарасследует
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24.07.2020 13:24 Відповісти
Взорвался газ в котельный . вышибло крышу и на фоне банального пожара борцун с коррупцией Шабунин решил пропиарится и напомнить о своем существовании . вдруг Зеленый Карлик подкинет косточку .С Ольгой можно не соглашаться . но тут она права - https://www.youtube.com/watch?v=X0vGFeEr8QI
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25.07.2020 11:21 Відповісти
 
 