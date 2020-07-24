На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція

Спеціалісти-експерти не виявили на місці пожежі в будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна будь-яких залишків вибухових предметів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про знайдені залишки вибухових пристроїв під час пожежі на Бориспільщині є недостовірною", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що деякі ЗМІ стверджують, що на місці пожежі будинку, в селі Гнідин Бориспільського району, активісти знайшли залишки вибухового пристрою.

"Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких залишків вибухових предметів. Інформація про їх наявність на місці події, поширювана в ЗМІ, не відповідає дійсності. Також наявність вибухівки не підтверджується показаннями свідків, очевидців і іншими доказами. Зазначимо, що поширення недостовірної інформації в ЗМІ може зашкодити розслідуванню кримінальної провадження", - додали в поліції.

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Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.