На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція
Спеціалісти-експерти не виявили на місці пожежі в будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна будь-яких залишків вибухових предметів.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про знайдені залишки вибухових пристроїв під час пожежі на Бориспільщині є недостовірною", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що деякі ЗМІ стверджують, що на місці пожежі будинку, в селі Гнідин Бориспільського району, активісти знайшли залишки вибухового пристрою.
"Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких залишків вибухових предметів. Інформація про їх наявність на місці події, поширювана в ЗМІ, не відповідає дійсності. Також наявність вибухівки не підтверджується показаннями свідків, очевидців і іншими доказами. Зазначимо, що поширення недостовірної інформації в ЗМІ може зашкодити розслідуванню кримінальної провадження", - додали в поліції.
Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.
Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.
Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горіла хата палала
Горіла хата палала
В Шабунін як жінка плакала
В Шабунін як жінка плакала.
Люди вогонь побачили, допомагати почали
Відра схопили й прибігли
В вогонь соляру плескали.
Що будем з горем цим робить
Люди підняли гвалт і крик
I почали робить шашлик.
Приіхало три слідака, 33 рятувальника
Не запізнилася швидка
Бо всім кортіло шашлика.
А тая хата все горить
Як в Дельта банку депозит
Як в Надра банку мій кредит
По вісім в доларах кредит.
У пісні цій мораль проста
У пісні цій мораль проста
Хата згоріла від стида
Хата згоріла від стида.
Спалили какойто туалет, а кипиша будто Хонка сгорела в Вишгороде!
"Активист революции достоинства" лишился символа успешной борьбы с коррупцией
Менее, чем за год после победы евромайдана, в ноябре 2014 года, общественный активист Виталий Шабунин приобрёл в посёлке Гнедин земельный участок на 582 квадратов за 292 528 гривен.
А через два года построил там дом на 122 квадрата за 2 034 420 гривен
И ЭТО - НИГДЕ при этом не работая.
https://glavcom.ua/news/sprava-pro-vivedennya-milyoniv-z-centru-protidiji-korupciji-shabunin-prograv-sud-452610.html
Але декларацію борцун не хоче заповнювати.
А чому б супер чесній людині, що сама заглядає в чужі кишені та шпарини не заповнити декларацію?...
На Заході всі так роблять.
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey
Президент сказав, що у підпалі будинку Шабуніна винне суспільство.
Здається, це суспільство рецидивіст, бо раніше воно підпалило хату Гонтарєвій, та навіть змусило співати про цей підпал Квартал.
Цікаво чи воно також відповідає за те, що відбувається в Укрнафті і Центренерго?
Беня Ко и Володя Зе ловятпатриотов и "главаря"!
Расцвела буйным цветом ЗЕлёная малина, разухабилась разная тварь.
Хлеба нет, а полно ЗеДебилов, да глумится бородатый главарь.
Атас! Эй, веселей, ЗеДятлов класс. Атас!
Атас! Пускай запомнят нынче вас,
Любой кто с Зе тот п... .
Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас!