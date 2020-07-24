Смерть известного волонтера Кучапина расследуют как убийство, - замминистра внутренних дел Геращенко
Полиция установила причину смерти известного волонтера Алексея Кучапина, который помогал бездомным и инвалидам. Дело расследуют по статье "убийство".
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По его словам, результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия позволили следствию установить причину смерти. Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
"О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия", - отметил замминистра.
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Геращенко добавил, что вдова Кучапина не подавала каких-либо жалоб или заявлений в полицию. Ей отдали документы покойного волонтера и объяснили, как получить разрешение на выдачу и захоронение тела.
Напомним, Кучапина нашли мертвым на съемной квартире 22 июля. 16 июля он сказал родным, что поедет в Днепр на "Бла бла кар", ушел из дому и пропал со связи.
23 июля в полиции заявили, что квартиру, в которой нашли тело, Кучапин арендовал за день до исчезновения, 15 июля. Во время осмотра квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку.
Также на Цензор.НЕТ: Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители заявили, что нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. По их информации, свидетель предоставил важные для следствия показания.
24 июля под МВД прошла акция с требованием расследовать убийство волонтера и отработать информацию о поступавших ему угрозах.
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Пишут, что могут быть причастны вокзальные менты, которые угрожали убитому.
Раніше він та його однодумці неодноразово повідомляли про погрози та перешкоджання діяльності, зокрема з боку поліції.
Раніше соратник активіста Захарія Керстюк https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1583796318459837?__cft__[0]=AZVHO7s_eCIT8mkD40PwurE-HkLWbdyoP-cW8JHhOHndNKX8tIF2rSiiBDE13kZvaDBfhphSJTqM-kpZEsGi5AiYtJ7APqrMwiy_YTXQHyQ7tjV8BZMu6FfcLWneNVCUnqQ&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляв , що вони неодноразово отримували погрози, «зокрема фізичної ліквідації», якщо не припинять допомагати безхатькам.
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.
https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.
https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
Ну нічьо,Тоха розбереться.Тоха завжди знаходить рішення.
Какими же уродами нужно быть,чтоб убить человека за добрые дела,за помощь обездоленным.Ментам он мешал делать их мерзкие делишки.
Не пройдет даром пролитая кровь такого замечательного человека,сиротство только что родившегося малыша.
Вернеться им,уродам вдесятеро.