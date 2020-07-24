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Смерть известного волонтера Кучапина расследуют как убийство, - замминистра внутренних дел Геращенко

Смерть известного волонтера Кучапина расследуют как убийство, - замминистра внутренних дел Геращенко

Полиция установила причину смерти известного волонтера Алексея Кучапина, который помогал бездомным и инвалидам. Дело расследуют по статье "убийство".

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По его словам, результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия позволили следствию установить причину смерти. Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

"О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия", - отметил замминистра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководителя помогающей бездомным и инвалидам организации Кучапина нашли мертвым в Киев

Геращенко добавил, что вдова Кучапина не подавала каких-либо жалоб или заявлений в полицию. Ей отдали документы покойного волонтера и объяснили, как получить разрешение на выдачу и захоронение тела.

Напомним, Кучапина нашли мертвым на съемной квартире 22 июля. 16 июля он сказал родным, что поедет в Днепр на "Бла бла кар", ушел из дому и пропал со связи.

23 июля в полиции заявили, что квартиру, в которой нашли тело, Кучапин арендовал за день до исчезновения, 15 июля. Во время осмотра квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку.

Также на Цензор.НЕТ: Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители заявили, что нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. По их информации, свидетель предоставил важные для следствия показания.

24 июля под МВД прошла акция с требованием расследовать убийство волонтера и отработать информацию о поступавших ему угрозах.

Автор: 

Нацполиция (16550) расследование (3045) смерть (9249) убийство (6505) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+19
"У Києві знайшли мертвим активіста, керівника «Дому милосердя» Олексія Кучапіна, який займався допомогою безхатченкам.
Раніше він та його однодумці неодноразово повідомляли про погрози та перешкоджання діяльності, зокрема з боку поліції.

Раніше соратник активіста Захарія Керстюк https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1583796318459837?__cft__[0]=AZVHO7s_eCIT8mkD40PwurE-HkLWbdyoP-cW8JHhOHndNKX8tIF2rSiiBDE13kZvaDBfhphSJTqM-kpZEsGi5AiYtJ7APqrMwiy_YTXQHyQ7tjV8BZMu6FfcLWneNVCUnqQ&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляв , що вони неодноразово отримували погрози, «зокрема фізичної ліквідації», якщо не припинять допомагати безхатькам.
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.

https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
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24.07.2020 13:00
+14
Только не летайте вертолетами над всей Украиной в поисках подозреваемых.
Пишут, что могут быть причастны вокзальные менты, которые угрожали убитому.
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24.07.2020 12:57
+13
Да, он боролся с торговлей людьми и детьми и видимо полицаи его и убрали а теперь не хотят нормально расследовать, сатанисты и оборотни.
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24.07.2020 13:08
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Мусорам немає віри, особливо лизоблюдам!
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24.07.2020 12:53 Ответить
По словам родственников Кучапина вещественные доказательства из квартиры были выброшены на мусорку. Так наша полиция "расследует".
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24.07.2020 13:06 Ответить
Да здравствует реформированная полиция!
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24.07.2020 19:17 Ответить
Месть рашистских путлерастов
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24.07.2020 12:54 Ответить
За помощь бомжам или наркоманам?
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24.07.2020 13:07 Ответить
Все менты в душе кацапы
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24.07.2020 14:30 Ответить
Только не летайте вертолетами над всей Украиной в поисках подозреваемых.
Пишут, что могут быть причастны вокзальные менты, которые угрожали убитому.
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24.07.2020 12:57 Ответить
"У Києві знайшли мертвим активіста, керівника «Дому милосердя» Олексія Кучапіна, який займався допомогою безхатченкам.
Раніше він та його однодумці неодноразово повідомляли про погрози та перешкоджання діяльності, зокрема з боку поліції.

Раніше соратник активіста Захарія Керстюк https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1583796318459837?__cft__[0]=AZVHO7s_eCIT8mkD40PwurE-HkLWbdyoP-cW8JHhOHndNKX8tIF2rSiiBDE13kZvaDBfhphSJTqM-kpZEsGi5AiYtJ7APqrMwiy_YTXQHyQ7tjV8BZMu6FfcLWneNVCUnqQ&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляв , що вони неодноразово отримували погрози, «зокрема фізичної ліквідації», якщо не припинять допомагати безхатькам.
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.

https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
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24.07.2020 13:00 Ответить
Да, он боролся с торговлей людьми и детьми и видимо полицаи его и убрали а теперь не хотят нормально расследовать, сатанисты и оборотни.
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24.07.2020 13:08 Ответить
Он помогал обездоленным. Бомжам, наркоманам, алкоголикам. Пытался вернуть их к жизни в обществе. Соответственно боролся он больше с ними. Пытался перевоспитать. Но когда много времени проводишь в этом контингенте то ничего хорошего ждать не приходиться.
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24.07.2020 13:52 Ответить
Раніше соратник активіста Захарія Керстюк https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1583796318459837?__cft__[0]=AZVHO7s_eCIT8mkD40PwurE-HkLWbdyoP-cW8JHhOHndNKX8tIF2rSiiBDE13kZvaDBfhphSJTqM-kpZEsGi5AiYtJ7APqrMwiy_YTXQHyQ7tjV8BZMu6FfcLWneNVCUnqQ&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляв , що вони неодноразово отримували погрози, «зокрема фізичної ліквідації», якщо не припинять допомагати безхатькам.
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.

https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
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24.07.2020 17:06 Ответить
Востаннє йому погрожували вокзальні мєнти....
Ну нічьо,Тоха розбереться.Тоха завжди знаходить рішення.
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24.07.2020 13:30 Ответить
я вибачаюсь... а Тоха це хто?
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24.07.2020 17:38 Ответить
тоді скоріш Тоня
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24.07.2020 17:40 Ответить
Антнонина
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24.07.2020 19:09 Ответить
Геращенко.
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24.07.2020 18:36 Ответить
Нормальным он был чуваком. Земля пухом, менты сами на себя никогда не выйдут. увы.
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24.07.2020 14:00 Ответить
Обіцянки Портянки в дії , мля... 😡
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24.07.2020 15:47 Ответить
А що цей смердючий помічник, чи то пак замінник (таки вислужився) не говорить про злочинні дії чи то мусонів, чи то їхніх кісток під час виявлення тіла. Що вони робили, знищуючи сліди свого злочину і за чиїм наказом?
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24.07.2020 16:20 Ответить
буде бездомний вбивця , вокзальні мусора призначать
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24.07.2020 17:30 Ответить
У него 2 недели назад родилась дочка.
Какими же уродами нужно быть,чтоб убить человека за добрые дела,за помощь обездоленным.Ментам он мешал делать их мерзкие делишки.
Не пройдет даром пролитая кровь такого замечательного человека,сиротство только что родившегося малыша.
Вернеться им,уродам вдесятеро.
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24.07.2020 18:29 Ответить
Рюкзакова в отставку. Провалено все что только можно было провалить.
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24.07.2020 19:13 Ответить
со скоростью лавины Украина погрязает в полицейской коррупции
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24.07.2020 21:40 Ответить
Та невже? і сам не себе не застрелив?
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24.07.2020 21:55 Ответить
 
 