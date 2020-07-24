Смерть известного волонтера Кучапина расследуют как убийство, - замминистра внутренних дел Геращенко

Полиция установила причину смерти известного волонтера Алексея Кучапина, который помогал бездомным и инвалидам. Дело расследуют по статье "убийство".

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По его словам, результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия позволили следствию установить причину смерти. Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

"О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия", - отметил замминистра.

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Геращенко добавил, что вдова Кучапина не подавала каких-либо жалоб или заявлений в полицию. Ей отдали документы покойного волонтера и объяснили, как получить разрешение на выдачу и захоронение тела.

Напомним, Кучапина нашли мертвым на съемной квартире 22 июля. 16 июля он сказал родным, что поедет в Днепр на "Бла бла кар", ушел из дому и пропал со связи.

23 июля в полиции заявили, что квартиру, в которой нашли тело, Кучапин арендовал за день до исчезновения, 15 июля. Во время осмотра квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку.

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Правоохранители заявили, что нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. По их информации, свидетель предоставил важные для следствия показания.

24 июля под МВД прошла акция с требованием расследовать убийство волонтера и отработать информацию о поступавших ему угрозах.