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Новости Захват заложников в Луцке
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Харьковский сообщник террориста Кривоша отправлял ему оружие, - следователь

Харьковский сообщник террориста Кривоша отправлял ему оружие, - следователь

Задержанный в Харькове 44-летний мужчина, по версии следствия, "Новой почтой" отправил подозреваемому в захвате заложников Максиму Кривошу гранату РГД-5. Защита утверждает, что в посылке была не граната, а коллекционные монеты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Связь задержанного в Харькове с "луцким террористом" Кривошем следователь Дмитрий Дорошенко объяснил на заседании суда, который избирает меру пресечения харьковчанину.

По данным следствия, у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Луцкий террорист" Кривош заявляет об отсутствии сообщников: "Это все выдумки спецслужб". ВИДЕО

"В течение июля 2020 гражданин ... неоднократно через "Новую почту" пересылал различные посылки в города Украины - Николаев, города Черниговской области, город Смела Черкасской области, Тернопольскую область, Одесскую область и г. Одесса, Севастополь и Запорожскую область", - зачитал следователь.

"Кроме этого, установлено, что М. 17.07.2020 года в 9:39 через отделения "Новой почты" №38 в Харькове отправил посылку в г. Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу, который, опираясь на информацию, изложенную на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, 21.07.20 был задержан в г. Луцке в связи с совершением им террористического акта, захвата и удержания лиц ... При задержании Кривоша была обнаружена у последнего ручная граната наступательного действия РГД- 5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина М.", - сказал Дорошенко.

Также на Цензор.НЕТ: Возможный сообщник "луцкого террориста" Кривоша из Харькова был волонтером в АТО, - полиция

Защита данные следствия опровергает. По словам адвоката, в посылке от харьковчанина в Луцк не было оружия, в ней были три коллекционные монеты.

Подозреваемый, по словам адвоката, признает вину только в хранении оружия.

Прокуратура просит взять мужчину под стражу без права залога.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

Автор: 

граната (1007) оружие (10256) терроризм (18692) Харьков (7550) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+13
Ты вообще не сечёшь ? !!!

Ясно же сказано:
у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина

Любому известно, что за всё существование человечества выпущено всего 2 экземпляра таких гранат и оба они официально проданы тому харьковчанину.

Ну откуда ещё могла взяться у луцкого такая граната ?
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24.07.2020 15:06
+10
бред сивой кобылы. новой почтой невозможно отправить ни оружие ни взрывчатку.
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24.07.2020 15:00
+10
Никто гранаты харьковчанину не продавал!
Ясно же сказали, что он волонтер (что уже, как бы отягчающее) а значит привез эти две коллекционные гранаты с серийным номером №1 и №2 из АТО (наверняка ограбив там какого нибудь беззащитного шахтера-коллекционера отыскавшего их в оруженосной жиле).
Ибо всем известно, что с незаконной торговлей оружием МВД давно покончило остались только волонтеры, таскающие оружие из зоны АТО, которых уже давно пора всех арестовать!
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24.07.2020 15:16
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бред сивой кобылы. новой почтой невозможно отправить ни оружие ни взрывчатку.
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24.07.2020 15:00 Ответить
Ты вообще не сечёшь ? !!!

Ясно же сказано:
у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина

Любому известно, что за всё существование человечества выпущено всего 2 экземпляра таких гранат и оба они официально проданы тому харьковчанину.

Ну откуда ещё могла взяться у луцкого такая граната ?
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24.07.2020 15:06 Ответить
Никто гранаты харьковчанину не продавал!
Ясно же сказали, что он волонтер (что уже, как бы отягчающее) а значит привез эти две коллекционные гранаты с серийным номером №1 и №2 из АТО (наверняка ограбив там какого нибудь беззащитного шахтера-коллекционера отыскавшего их в оруженосной жиле).
Ибо всем известно, что с незаконной торговлей оружием МВД давно покончило остались только волонтеры, таскающие оружие из зоны АТО, которых уже давно пора всех арестовать!
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24.07.2020 15:16 Ответить
Не, пару случаев, несколько лет назад было, но сейчас все посылки проверяют и таких товарищей ловят на этапе "пытался отправить"
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24.07.2020 15:17 Ответить
вот именно. пару лет назад ловили на этапе пересылки. а потом начали ловить на этапе отправки
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24.07.2020 15:26 Ответить
только на основании того что тип торговал в интернете монетами и отправлял их новой почтой ему шьют терроризм
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24.07.2020 15:01 Ответить
а автомобиль "Богдан", который он требовал - это не улика терроризма ?
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24.07.2020 15:07 Ответить
По данным следствия, у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина.Источник: https://censor.net/n3209997

Судя по всему это очень редкая граната и находится под строгим учётом.Поэтому стало ясно,что это сообщники
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24.07.2020 15:13 Ответить
Зе- шапито шоу продолжается ? Рейтинг в отрицательном росте ? 🤔🤔🤔
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24.07.2020 15:06 Ответить
Харьковский сообщник террориста Кривоша отправлял ему оружие, - следователь - Цензор.НЕТ 2370
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24.07.2020 15:07 Ответить
Пересылка гранаты, только предположение ничем не подтвержденное. Родство модеоей гранат ни о чем не говорит вообще. Давайте тогда к этому делу причислим всех у кого были конфискованы такие гранаты?! А то, что у "продавца оружия", рассылавшего посылки в разные регионы (намекая то там тоже были гранаты) была найдена всего одна граната - вообще выглядит глупо.
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24.07.2020 15:08 Ответить
Шото вроде пятница а как-то скучно--ни терористов,ни маньяков...аллё,слуги народу---господа просят ещё зрелищ! а то уволим клоунов по статье "профнепригодность".
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24.07.2020 15:09 Ответить
Карочи из всего этого я понял тока одно: новапошта сливает ментам инфу по простому запросу. А может и на постоянной основе.
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24.07.2020 15:21 Ответить
кто помнит, какие гранаты кидал свободовец под ВР когда убил четырех срочников? случайно не РГД-5?
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24.07.2020 15:27 Ответить
вроде были кацапские РГО
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24.07.2020 15:37 Ответить
Тогда по заявлению Авакова было ранено ещё более 100 человек.Не граната,а мечта террористов.
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24.07.2020 16:38 Ответить
це вже повний пісець. Це вже до дурки тягне в поліцаїв. А чого ним не займається СБУ, а займається Антоніна з Авак'яном-рюкзаковичем?
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24.07.2020 18:55 Ответить
 
 