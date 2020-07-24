Харьковский сообщник террориста Кривоша отправлял ему оружие, - следователь
Задержанный в Харькове 44-летний мужчина, по версии следствия, "Новой почтой" отправил подозреваемому в захвате заложников Максиму Кривошу гранату РГД-5. Защита утверждает, что в посылке была не граната, а коллекционные монеты.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Связь задержанного в Харькове с "луцким террористом" Кривошем следователь Дмитрий Дорошенко объяснил на заседании суда, который избирает меру пресечения харьковчанину.
По данным следствия, у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина.
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"В течение июля 2020 гражданин ... неоднократно через "Новую почту" пересылал различные посылки в города Украины - Николаев, города Черниговской области, город Смела Черкасской области, Тернопольскую область, Одесскую область и г. Одесса, Севастополь и Запорожскую область", - зачитал следователь.
"Кроме этого, установлено, что М. 17.07.2020 года в 9:39 через отделения "Новой почты" №38 в Харькове отправил посылку в г. Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу, который, опираясь на информацию, изложенную на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, 21.07.20 был задержан в г. Луцке в связи с совершением им террористического акта, захвата и удержания лиц ... При задержании Кривоша была обнаружена у последнего ручная граната наступательного действия РГД- 5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина М.", - сказал Дорошенко.
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Защита данные следствия опровергает. По словам адвоката, в посылке от харьковчанина в Луцк не было оружия, в ней были три коллекционные монеты.
Подозреваемый, по словам адвоката, признает вину только в хранении оружия.
Прокуратура просит взять мужчину под стражу без права залога.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.
Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.
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Ясно же сказано:
у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина
Любому известно, что за всё существование человечества выпущено всего 2 экземпляра таких гранат и оба они официально проданы тому харьковчанину.
Ну откуда ещё могла взяться у луцкого такая граната ?
Ясно же сказали, что он волонтер (что уже, как бы отягчающее) а значит привез эти две коллекционные гранаты с серийным номером №1 и №2 из АТО (наверняка ограбив там какого нибудь беззащитного шахтера-коллекционера отыскавшего их в оруженосной жиле).
Ибо всем известно, что с незаконной торговлей оружием МВД давно покончило остались только волонтеры, таскающие оружие из зоны АТО, которых уже давно пора всех арестовать!
Судя по всему это очень редкая граната и находится под строгим учётом.Поэтому стало ясно,что это сообщники