Харьковский сообщник террориста Кривоша отправлял ему оружие, - следователь

Задержанный в Харькове 44-летний мужчина, по версии следствия, "Новой почтой" отправил подозреваемому в захвате заложников Максиму Кривошу гранату РГД-5. Защита утверждает, что в посылке была не граната, а коллекционные монеты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Связь задержанного в Харькове с "луцким террористом" Кривошем следователь Дмитрий Дорошенко объяснил на заседании суда, который избирает меру пресечения харьковчанину.

По данным следствия, у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина.

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"В течение июля 2020 гражданин ... неоднократно через "Новую почту" пересылал различные посылки в города Украины - Николаев, города Черниговской области, город Смела Черкасской области, Тернопольскую область, Одесскую область и г. Одесса, Севастополь и Запорожскую область", - зачитал следователь.

"Кроме этого, установлено, что М. 17.07.2020 года в 9:39 через отделения "Новой почты" №38 в Харькове отправил посылку в г. Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу, который, опираясь на информацию, изложенную на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, 21.07.20 был задержан в г. Луцке в связи с совершением им террористического акта, захвата и удержания лиц ... При задержании Кривоша была обнаружена у последнего ручная граната наступательного действия РГД- 5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина М.", - сказал Дорошенко.

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Защита данные следствия опровергает. По словам адвоката, в посылке от харьковчанина в Луцк не было оружия, в ней были три коллекционные монеты.

Подозреваемый, по словам адвоката, признает вину только в хранении оружия.

Прокуратура просит взять мужчину под стражу без права залога.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.