Харківський спільник терориста Кривоша надсилав йому зброю, - слідчий

Затриманий у Харкові 44-річний чоловік, за версією слідства, "Новою поштою" надіслав підозрюваному в захопленні заручників Максиму Кривошу гранату РГД-5. Захист стверджує, що в посилці була не граната, а колекційні монети.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Зв'язок затриманого в Харкові з "луцьким терористом" Кривошем слідчий Дмитро Дорошенко пояснив на засіданні суду, який обирає запобіжний захід харків'янину.

За даними слідства, у Кривоша під час захоплення заручників була граната РГД-5. Гранату такої самої моделі знайшли під час обшуку у харків'янина.

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"Протягом липня 2020 року громадянин ... неодноразово через "Нову пошту" пересилав різні посилки в міста України - Миколаїв, міста Чернігівської області, місто Сміла Черкаської області, Тернопільську область, Одеську область та м. Одеса, Севастополь і Запорізьку область", - зачитав слідчий.

"Крім цього, встановлено, що М. 17.07.2020 року о 9:39 через відділення "Нової пошти" №38, що у м. Харкові, відправив посилку до м. Луцька, а саме приватній особі Кривошу Максиму Степановичу, якого, спираючись на інформацію, яка викладена на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, 21.07.20 було затримано у м. Луцьку у зв'язку із вчиненням ним терористичного акту, захоплення та тримання осіб... Під час затримання Кривоша було виявлено у останнього ручну гранату наступальної дії РГД-5, аналогічну тим гранатам, які були вилучені під час обшуку громадянина М.", - сказав Дорошенко.

Захист дані слідства спростовує. За словами адвоката, у посилці від харків'янина до Луцька не було зброї, в ній були три колекційні монети.

Підозрюваний, за словами адвоката, визнає провину тільки в зберіганні зброї.

Прокуратура просить взяти чоловіка під варту без застави.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.