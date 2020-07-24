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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Харківський спільник терориста Кривоша надсилав йому зброю, - слідчий

Харківський спільник терориста Кривоша надсилав йому зброю, - слідчий

Затриманий у Харкові 44-річний чоловік, за версією слідства, "Новою поштою" надіслав підозрюваному в захопленні заручників Максиму Кривошу гранату РГД-5. Захист стверджує, що в посилці була не граната, а колекційні монети.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Зв'язок затриманого в Харкові з "луцьким терористом" Кривошем слідчий Дмитро Дорошенко пояснив на засіданні суду, який обирає запобіжний захід харків'янину.

За даними слідства, у Кривоша під час захоплення заручників була граната РГД-5. Гранату такої самої моделі знайшли під час обшуку у харків'янина.

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"Протягом липня 2020 року громадянин ... неодноразово через "Нову пошту" пересилав різні посилки в міста України - Миколаїв, міста Чернігівської області, місто Сміла Черкаської області, Тернопільську область, Одеську область та м. Одеса, Севастополь і Запорізьку область", - зачитав слідчий.

"Крім цього, встановлено, що М. 17.07.2020 року о 9:39 через відділення "Нової пошти" №38, що у м. Харкові, відправив посилку до м. Луцька, а саме приватній особі Кривошу Максиму Степановичу, якого, спираючись на інформацію, яка викладена на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, 21.07.20 було затримано у м. Луцьку у зв'язку із вчиненням ним терористичного акту, захоплення та тримання осіб... Під час затримання Кривоша було виявлено у останнього ручну гранату наступальної дії РГД-5, аналогічну тим гранатам, які були вилучені під час обшуку громадянина М.", - сказав Дорошенко.

Захист дані слідства спростовує. За словами адвоката, у посилці від харків'янина до Луцька не було зброї, в ній були три колекційні монети.

Підозрюваний, за словами адвоката, визнає провину тільки в зберіганні зброї.

Прокуратура просить взяти чоловіка під варту без застави.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали. 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Автор: 

граната (798) зброя (7522) тероризм (2868) Харків (5667) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+13
Ты вообще не сечёшь ? !!!

Ясно же сказано:
у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина

Любому известно, что за всё существование человечества выпущено всего 2 экземпляра таких гранат и оба они официально проданы тому харьковчанину.

Ну откуда ещё могла взяться у луцкого такая граната ?
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24.07.2020 15:06
+10
бред сивой кобылы. новой почтой невозможно отправить ни оружие ни взрывчатку.
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24.07.2020 15:00
+10
Никто гранаты харьковчанину не продавал!
Ясно же сказали, что он волонтер (что уже, как бы отягчающее) а значит привез эти две коллекционные гранаты с серийным номером №1 и №2 из АТО (наверняка ограбив там какого нибудь беззащитного шахтера-коллекционера отыскавшего их в оруженосной жиле).
Ибо всем известно, что с незаконной торговлей оружием МВД давно покончило остались только волонтеры, таскающие оружие из зоны АТО, которых уже давно пора всех арестовать!
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24.07.2020 15:16
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бред сивой кобылы. новой почтой невозможно отправить ни оружие ни взрывчатку.
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24.07.2020 15:00 Відповісти
Ты вообще не сечёшь ? !!!

Ясно же сказано:
у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина

Любому известно, что за всё существование человечества выпущено всего 2 экземпляра таких гранат и оба они официально проданы тому харьковчанину.

Ну откуда ещё могла взяться у луцкого такая граната ?
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24.07.2020 15:06 Відповісти
Никто гранаты харьковчанину не продавал!
Ясно же сказали, что он волонтер (что уже, как бы отягчающее) а значит привез эти две коллекционные гранаты с серийным номером №1 и №2 из АТО (наверняка ограбив там какого нибудь беззащитного шахтера-коллекционера отыскавшего их в оруженосной жиле).
Ибо всем известно, что с незаконной торговлей оружием МВД давно покончило остались только волонтеры, таскающие оружие из зоны АТО, которых уже давно пора всех арестовать!
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24.07.2020 15:16 Відповісти
Не, пару случаев, несколько лет назад было, но сейчас все посылки проверяют и таких товарищей ловят на этапе "пытался отправить"
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24.07.2020 15:17 Відповісти
вот именно. пару лет назад ловили на этапе пересылки. а потом начали ловить на этапе отправки
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24.07.2020 15:26 Відповісти
только на основании того что тип торговал в интернете монетами и отправлял их новой почтой ему шьют терроризм
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24.07.2020 15:01 Відповісти
а автомобиль "Богдан", который он требовал - это не улика терроризма ?
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24.07.2020 15:07 Відповісти
По данным следствия, у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина.Источник: https://censor.net/n3209997

Судя по всему это очень редкая граната и находится под строгим учётом.Поэтому стало ясно,что это сообщники
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24.07.2020 15:13 Відповісти
Зе- шапито шоу продолжается ? Рейтинг в отрицательном росте ? 🤔🤔🤔
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24.07.2020 15:06 Відповісти
Харьковский сообщник террориста Кривоша отправлял ему оружие, - следователь - Цензор.НЕТ 2370
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24.07.2020 15:07 Відповісти
Пересылка гранаты, только предположение ничем не подтвержденное. Родство модеоей гранат ни о чем не говорит вообще. Давайте тогда к этому делу причислим всех у кого были конфискованы такие гранаты?! А то, что у "продавца оружия", рассылавшего посылки в разные регионы (намекая то там тоже были гранаты) была найдена всего одна граната - вообще выглядит глупо.
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24.07.2020 15:08 Відповісти
Шото вроде пятница а как-то скучно--ни терористов,ни маньяков...аллё,слуги народу---господа просят ещё зрелищ! а то уволим клоунов по статье "профнепригодность".
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24.07.2020 15:09 Відповісти
Карочи из всего этого я понял тока одно: новапошта сливает ментам инфу по простому запросу. А может и на постоянной основе.
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24.07.2020 15:21 Відповісти
кто помнит, какие гранаты кидал свободовец под ВР когда убил четырех срочников? случайно не РГД-5?
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24.07.2020 15:27 Відповісти
вроде были кацапские РГО
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24.07.2020 15:37 Відповісти
Тогда по заявлению Авакова было ранено ещё более 100 человек.Не граната,а мечта террористов.
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24.07.2020 16:38 Відповісти
це вже повний пісець. Це вже до дурки тягне в поліцаїв. А чого ним не займається СБУ, а займається Антоніна з Авак'яном-рюкзаковичем?
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24.07.2020 18:55 Відповісти
 
 