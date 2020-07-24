Харківський спільник терориста Кривоша надсилав йому зброю, - слідчий
Затриманий у Харкові 44-річний чоловік, за версією слідства, "Новою поштою" надіслав підозрюваному в захопленні заручників Максиму Кривошу гранату РГД-5. Захист стверджує, що в посилці була не граната, а колекційні монети.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Зв'язок затриманого в Харкові з "луцьким терористом" Кривошем слідчий Дмитро Дорошенко пояснив на засіданні суду, який обирає запобіжний захід харків'янину.
За даними слідства, у Кривоша під час захоплення заручників була граната РГД-5. Гранату такої самої моделі знайшли під час обшуку у харків'янина.
"Протягом липня 2020 року громадянин ... неодноразово через "Нову пошту" пересилав різні посилки в міста України - Миколаїв, міста Чернігівської області, місто Сміла Черкаської області, Тернопільську область, Одеську область та м. Одеса, Севастополь і Запорізьку область", - зачитав слідчий.
"Крім цього, встановлено, що М. 17.07.2020 року о 9:39 через відділення "Нової пошти" №38, що у м. Харкові, відправив посилку до м. Луцька, а саме приватній особі Кривошу Максиму Степановичу, якого, спираючись на інформацію, яка викладена на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, 21.07.20 було затримано у м. Луцьку у зв'язку із вчиненням ним терористичного акту, захоплення та тримання осіб... Під час затримання Кривоша було виявлено у останнього ручну гранату наступальної дії РГД-5, аналогічну тим гранатам, які були вилучені під час обшуку громадянина М.", - сказав Дорошенко.
Захист дані слідства спростовує. За словами адвоката, у посилці від харків'янина до Луцька не було зброї, в ній були три колекційні монети.
Підозрюваний, за словами адвоката, визнає провину тільки в зберіганні зброї.
Прокуратура просить взяти чоловіка під варту без застави.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.
У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.
Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.
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Ясно же сказано:
у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина
Любому известно, что за всё существование человечества выпущено всего 2 экземпляра таких гранат и оба они официально проданы тому харьковчанину.
Ну откуда ещё могла взяться у луцкого такая граната ?
Ясно же сказали, что он волонтер (что уже, как бы отягчающее) а значит привез эти две коллекционные гранаты с серийным номером №1 и №2 из АТО (наверняка ограбив там какого нибудь беззащитного шахтера-коллекционера отыскавшего их в оруженосной жиле).
Ибо всем известно, что с незаконной торговлей оружием МВД давно покончило остались только волонтеры, таскающие оружие из зоны АТО, которых уже давно пора всех арестовать!
Судя по всему это очень редкая граната и находится под строгим учётом.Поэтому стало ясно,что это сообщники