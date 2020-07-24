На Волыни вспышка COVID-19 в гериатрическом пансионате, заболели 27 человек
На Волыни зафиксирована вспышка заболевания COVID-19 в гериатрическом пансионате в селе Белосток Луцкого района, где коронавирус подтвердили у 27 человек, из них у 22 - за последние сутки.
Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"75% от всех зарегистрированных случаев в области сосредоточены в Луцке и Луцком районе", - отметила Янко.
По ее словам, в гериатрическом заведении болеют шестеро сотрудников и 21 проживающий. Трое подопечных пансионата находятся в инфекционной больнице, остальные - в отделениях стационарного ухода заведения. Сотрудники лечатся амбулаторно, заболевание протекает в легкой форме. Принимаются все необходимые меры по локализации вспышки.
В общем, как сообщила Янко, за предыдущие сутки в Волынской области зарегистрировано 45 новых случаев, в лабораторный центр поступило 48 подозрений.
Кроме гериатрического пансионата, в области есть еще два крупных очага коронавируса.
В обществе "Рута" зафиксировано 14 случаев заболевания. Обследовано 109 работников предприятия, получено 82 отрицательных результатах ПЦР-тестирование, еще 13 тестов в работе. Начало вспышки зафиксировано 15 июля, все больные находятся на амбулаторном лечении, на самоизоляции - 15 человек.
Еще одна вспышка - на Нововолынской швейной фабрике. Там заболели шесть работников предприятия и два контактных лица. Установлен круг из 32 контактных человек (20 - на предприятии и 12 за его пределами). Все они находятся под домашним наблюдением. Предприятие с понедельника прекратило деятельность с целью недопущения распространения заболевания.
Также санврач сообщила, что с начала эпидемии в области зафиксирован 80 летальных случаев от последствий COVID-19. Среди умерших 76 человек имели хронические сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые (41%), сахарный диабет (25%), онкология (14%), болезни почек и ожирения - по 10%.
Заполненость коек больными коронавирусом в Волынской области составляет 38%, в том числе в отделениях интенсивной терапии - 20%. В больницах "второй волны" количество пациентов уменьшается, занятость коек составляет 20%.
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