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Новости Коронавирус и карантин
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На Волыни вспышка COVID-19 в гериатрическом пансионате, заболели 27 человек

На Волыни вспышка COVID-19 в гериатрическом пансионате, заболели 27 человек

На Волыни зафиксирована вспышка заболевания COVID-19 в гериатрическом пансионате в селе Белосток Луцкого района, где коронавирус подтвердили у 27 человек, из них у 22 - за последние сутки.

Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"75% от всех зарегистрированных случаев в области сосредоточены в Луцке и Луцком районе", - отметила Янко.

По ее словам, в гериатрическом заведении болеют шестеро сотрудников и 21 проживающий. Трое подопечных пансионата находятся в инфекционной больнице, остальные - в отделениях стационарного ухода заведения. Сотрудники лечатся амбулаторно, заболевание протекает в легкой форме. Принимаются все необходимые меры по локализации вспышки.

В общем, как сообщила Янко, за предыдущие сутки в Волынской области зарегистрировано 45 новых случаев, в лабораторный центр поступило 48 подозрений.

Кроме гериатрического пансионата, в области есть еще два крупных очага коронавируса.

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В обществе "Рута" зафиксировано 14 случаев заболевания. Обследовано 109 работников предприятия, получено 82 отрицательных результатах ПЦР-тестирование, еще 13 тестов в работе. Начало вспышки зафиксировано 15 июля, все больные находятся на амбулаторном лечении, на самоизоляции - 15 человек.

Еще одна вспышка - на Нововолынской швейной фабрике. Там заболели шесть работников предприятия и два контактных лица. Установлен круг из 32 контактных человек (20 - на предприятии и 12 за его пределами). Все они находятся под домашним наблюдением. Предприятие с понедельника прекратило деятельность с целью недопущения распространения заболевания.

Также санврач сообщила, что с начала эпидемии в области зафиксирован 80 летальных случаев от последствий COVID-19. Среди умерших 76 человек имели хронические сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые (41%), сахарный диабет (25%), онкология (14%), болезни почек и ожирения - по 10%.

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Заполненость коек больными коронавирусом в Волынской области составляет 38%, в том числе в отделениях интенсивной терапии - 20%. В больницах "второй волны" количество пациентов уменьшается, занятость коек составляет 20%.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (1002)


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Потім виявиться, що з пацієнтами заключили контракт на догляд в обмін на квартиру
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24.07.2020 16:56 Ответить
у кого є родичі чи знайомі .які заразились? реально .що хворі.
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24.07.2020 16:58 Ответить
охота на ведьм каждый из бессимптомных обошелся в милион гривен бюджету. Но симптомным он не достался. Где деньги мародеры ковидные?
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24.07.2020 17:04 Ответить
СУМНО. ДУЖЕ СУМНО, ПАНОВЕ. ГЕРІАТРІЯ НИНІ ВИГЛЯДАЄ СТРАЖДЕННО І ПРИРЕЧЕНО. СТАРИЙ, СТАРЕНЬКА, НЕМІЧНИЙ І НЕМІЧНА... А НАМ - ФІОЛЕТОВО! БО Ж МОЛОДІ ВІД КОРОНИ ГИНУТЬ! А ТУТ ПИШУТЬ ПРО ЯКИЙСЬ БУДИНОК ДЛЯ СТАРИКІВ. СОВІСТЬ ТО ТАКА ШТУКА, ЩО ДОГОРИ ДРИГОМ НЕ БУВАЄ. СКІЛЬКИ В ТИХ ГЕРІАТРИЧКАХ ПОГОРІЛИ, БУЛИ БИТІ САНІТАРАМИ, СКІЛЬКИ НЕДОЇДАЛИ, ЩОБ РАНІШЕ ЗВІЛЬНИТИ ЛІЖКО-МІСЦЯ... А ВИ, УСПІШНІ І ПРОДВИНУТІ, САМОЗАКОХАНІ І ПУСТОПОРОЖНІ У НІКЧЕМНОСТІ, НІКОЛИ НЕ ПОДУМАЛИ, ЩО ТАМ ЧИЇСЬ БАТЬКИ? ГЕРІАТРІЯ - ЦЕ СТРАШНО. ЦЕ ПРИРЕЧЕНА НА СМЕРТЬ СТАРЕНЬКА ЛЮДИНА. У ЧАСИ, КОЛИ ЯКИЙСЬ ІДІОТ ПРИВЕДЕ У СЕНАТ КОНЯ І ПРОГОЛОСИТЬ ЙОГО СЕНАТОРОМ. І ТІ ЧАСИ УКРАЇНСЬКОГО КАЛІГУЛИ ТРИВАЮТЬ.
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24.07.2020 18:01 Ответить
Короновирус не прекращаеться, потому , что 3енелейсский ЗАРАБАТЫВАЕТ на эпидемии !!! .. Все очень просто !...... Нужно просто перестать болеть , или хотя бы- дышать !
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24.07.2020 18:05 Ответить
 
 