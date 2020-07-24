На Волыни вспышка COVID-19 в гериатрическом пансионате, заболели 27 человек

На Волыни зафиксирована вспышка заболевания COVID-19 в гериатрическом пансионате в селе Белосток Луцкого района, где коронавирус подтвердили у 27 человек, из них у 22 - за последние сутки.

Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"75% от всех зарегистрированных случаев в области сосредоточены в Луцке и Луцком районе", - отметила Янко.

По ее словам, в гериатрическом заведении болеют шестеро сотрудников и 21 проживающий. Трое подопечных пансионата находятся в инфекционной больнице, остальные - в отделениях стационарного ухода заведения. Сотрудники лечатся амбулаторно, заболевание протекает в легкой форме. Принимаются все необходимые меры по локализации вспышки.

В общем, как сообщила Янко, за предыдущие сутки в Волынской области зарегистрировано 45 новых случаев, в лабораторный центр поступило 48 подозрений.

Кроме гериатрического пансионата, в области есть еще два крупных очага коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В обществе "Рута" зафиксировано 14 случаев заболевания. Обследовано 109 работников предприятия, получено 82 отрицательных результатах ПЦР-тестирование, еще 13 тестов в работе. Начало вспышки зафиксировано 15 июля, все больные находятся на амбулаторном лечении, на самоизоляции - 15 человек.

Еще одна вспышка - на Нововолынской швейной фабрике. Там заболели шесть работников предприятия и два контактных лица. Установлен круг из 32 контактных человек (20 - на предприятии и 12 за его пределами). Все они находятся под домашним наблюдением. Предприятие с понедельника прекратило деятельность с целью недопущения распространения заболевания.

Также санврач сообщила, что с начала эпидемии в области зафиксирован 80 летальных случаев от последствий COVID-19. Среди умерших 76 человек имели хронические сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые (41%), сахарный диабет (25%), онкология (14%), болезни почек и ожирения - по 10%.

Также читайте: За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов

Заполненость коек больными коронавирусом в Волынской области составляет 38%, в том числе в отделениях интенсивной терапии - 20%. В больницах "второй волны" количество пациентов уменьшается, занятость коек составляет 20%.