На Волині спалах COVID-19 у геріатричному пансіонаті, захворіли 27 осіб

На Волині зафіксовано спалах захворювання на COVID-19 в геріатричному пансіонаті в селі Білосток Луцького району, де коронавірус підтвердили у 27 осіб, з них у 22 - за останню добу.

Про це повідомила на брифінгу головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"75% від усіх зареєстрованих випадків в області зосереджені в місті Луцьку і Луцькому районі", - зазначила Янко.

За її словами, у геріатричному закладі хворіють шестеро працівників та 21 мешканець. Троє підопічних пансіонату перебувають в інфекційній лікарні, інші - у відділеннях стаціонарного догляду закладу. Працівники лікуються амбулаторно, захворювання протікає у легкій формі. Вживаються всі необхідні заходи з локалізації спалаху.

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У Луцьку напередодні зареєстровано сім випадків, зокрема серед працівників підприємств "Рута", "Луцьктепло", "Наш край", а також у ветеринарного лікаря.

Загалом, як повідомила Янко, за попередню добу в області зареєстровано 45 нових випадків, до лабораторного центру надійшло 48 підозр.

Крім геріатричного пансіонату, в області є ще два великі вогнища коронавірусу.

У товаристві "Рута" зафіксовано 14 випадків захворювання. Обстежено 109 працівників підприємства, отримано 82 негативних результати ПЛР-тестування, ще 13 тестів у роботі. Початок спалаху зафіксовано 15 липня, всі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні, на самоізоляції - 15 осіб.

Ще один спалах - на Нововолинській швейній фабриці. Там захворіли шість працівників підприємства і дві контактні особи. Встановлено коло з 32 контактних осіб (20 - на підприємстві і 12 за його межами). Всі вони перебувають під домашнім спостереженням. Підприємство з понеділка припинило діяльність з метою недопущення поширення захворювання.

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Також санлікар повідомила, що від початку епідемії в області зафіксовано 80 летальних випадків від наслідків COVID-19. Серед померлих 76 осіб мали хронічні супутні захворювання: серцево-судинні (41%), цукровий діабет (25%), онкологія (14%), хвороби нирок і ожиріння - по 10%, тощо.

Т. в.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, що зайнятість ліжок хворими на коронавірус в області становить 38%, зокрема у відділеннях інтенсивної терапії - 20%. У лікарнях "другої хвилі" кількість пацієнтів зменшується, зайнятість ліжок становить 20%.

Як повідомлялося, станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу — 972 нових.