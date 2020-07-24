Установлены личности террористов, "судивших" людей в Славянске "военно-полевым судом". СПИСОК

Журналисты установили личности боевиков, которые под предводительством Гиркина "судили" и расстреливали людей в Славянске в 2014 году.

Речь об этом идет расследовании "Радіо Свобода" под названием "Палачи Славянска", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты опирались на документы, найденный в кабинете террориста Гиркина после того, как тот сбежал из Славянска 5 июля 2014 года.

Кабинет террориста Гиркина, в котором нашли документы "военно-полевого трибунала".

Во время оккупации в период с 12 апреля по 5 июля в Славянске существовали "военно-полевые трибуналы", действующие якобы на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года. Они приговорили к смерти как минимум трех человек - 30-летнего Алексея Пичко, 32-летнего Дмитрия Славова и 25-летнего Николая Лукьянова. Пичко был расстрелян за то, что украл у соседа две рубашки и пару брюк. Славов и Лукьянов - боевики, которых обвинили в мародерстве, вооруженном ограблении, похищении человека, оставлении военных позиций и попытке воспрепятствовать расследованию.

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По словам заключенного, знакомого с практикой казней в Славянске, они происходили поздно ночью. "Перед казнью жертвам завязывали глаза и обматывали голову фольгой (…). Затем их убивали выстрелом в затылок из автоматического оружия", - рассказал мужчина.

Подвал, в котором держали "подсудимых".

Журналисты установили личности 9 террористов, принимавших участие в "трибуналах" и расстрелах. Вот их имена и позывные.

Виктор Аносов на фото справа

Виктор Аносов, позывной "Нос"

54 года, гражданин Украины и РФ. Сейчас находится в Симферополе.

Аносов был главой "военной полиции" Гиркина. Он участвовал в захвате Крыма, а после этого отправился на Донбасс и возглавил одно из подразделений оккупантов. Аносов близко знаком с главарем террористов Бородаем. Среди выложенных им в соцсети фотографий есть те, на которых он рядом с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Вернувшись в Крым, он стал основателем и совладельцем строительной компании и пивного завода в Симферополе.

Вячеслав Апраксимов, позывной "Балу"

55 лет, гражданин Украины и РФ. Сейчас находится в Симферополе.

Бывший "военный комендант" Славянска времен оккупации. На одних "трибуналах" выполнял роль судьи, на других - адвоката. Апраксимова часто видели разъезжающим по Славянску на внедорожнике, украденном у местного жителя. Брат Апраксимова рассказал журналистам, что в 2018 году тот перенес инсульт и сейчас не способен отвечать на вопросы о событиях 2014 года.

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Михаил Николаев, позывной "Седой"

42 года, гражданин Украины. Сейчас находится в Донецке.

Николаев - один из главарей террористов в Славянске, судья на всех "трибуналах". Командовал так называемой "7й мотострелковой бригадой", участвовавшей в боях в Донецком аэропорту и в Дебальцево. По состоянию на февраль 2020 года - высокопоставленный член военного руководства оккупантов.

Юрий Владимирович (фамилия неизвестна), позывной "Адвокат"

На заседаниях "трибунала" исполнял роль прокурора, на других - роль адвоката. По словам очевидцев, не не был похож на военного или другого силовика и, как им казалось, работал в Донецке в юридической сфере.

Александр Зюбанов, позывной "Зубр"

45 лет, гражданин России. Местонахождение неизвестно.

Защитник на одно из "трибуналов". В 2009 году окончил Днепропетровскую юридическую академию МВД Украины и получил статус адвоката. Бывший полицейский. Участвовал в военных действиях в Славянске с первых дней захвата города.

Справа - террорист Арсен Павлов ("Моторолла"), слева - террорист Сергей Трифонов

Сергей Трифонов, позывной "Трифон"

Гражданин Украины и России. Находится в Крыму или в Донецкой области.

На одних заседаниях "трибунала" был прокурором, на других - секретарем. Участвовал в захвате Крыма, после этого вслед за Гиркиным отправился в Славянск. В августе 2014 года СБУ перехватила и опубликовала разговора Трифонова с российским агентом ФСБ, в котором он в панике говорит, что не успеет сбежать в Россию от наступающих украинских сил.

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Павел Воловой, позывной "Бешеный"

41 год, гражданин Украины. Находится в Донецкой области Украины или Ростовской области РФ.

На заседаниях трибунала был секретарем. Родом из Жданова Донецкой области, шахтер. Служил командиром подразделения в составе оккупационных войск, участвовал в захвате Краматорска.

Сергей Здрылюк, позывной "Абвер"

48 лет, гражданин Украины и России. Сейчас находится в Симферополе.

Давал указания на проведение допросов, пыток и исполнение наказаний. Бывший сотрудник контрразведки СБУ, завербованный российскими спецслужбами в Крыму. Участвовал в захвате Крыма, потом вместе с Гиркиным направился в Славянск. Там, а позднее в Донецке, Здрылюк был заместителем Гиркина и командовал тремя военными подразделениями оккупантов в Константиновке, Дружковке и Горловке. В 2015 году Здрылюк получил российский паспорт, в настоящее время проживает в Симферополе. В 2019 году он баллотировался в парламент оккупированного Крыма от Коммунистической партии.

Позывной "Берия"

Имя, возраст, гражданство и местонахождение неизвестны.

Высокопоставленный участник оккупационных формирований, занимался внесудебными задержаниями, физически издевался над заключенными. Получал предписания от "Абвера" на исполнение наказаний. В докладе Украинского Хельсинкского союза по правам человека приведены слова бывшего заключенного тюрьмы в Славянске: "Берия был там начальником, все называли его Рома… Говорили, что он полицейский из Волновахи".