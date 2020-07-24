Буксиры не смогли поднять затонувший танкер Delfi в Одессе, - ОГА. ФОТО
Сегодня в Одессе буксиры не смогли поднять затонувший танкер Delfi.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы Одесской ОГА Максима Куцего.
"Подготовительные работы по переворачиванию судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - написал чиновник.
Куцый отметил, что ОГА совместно с Администрацией морских портов Украины и Министерством инфраструктуры готовится к принудительному поднятия судна, чтобы убрать танкер с городского пляжа, если это не сделает владелец,
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.
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Турки, скорее всего, имеют всё что надо, возьмут понятные деньги и вложатся в понятные сроки.
Теперь по делу. Операция по «подьему» Delfi была обречена на «успех». Собственно говоря, никакой операции по подьему не было и не будет. На фото видны 2 портовых буксира, с упором на гаке максимум 70 тон каждый. Затонувший танкер сам по себе весит 1000 тон. Плюс вес влившейся в него морской воды. Плюс трение о грунт и камни. Полнейшая не профессиональная чушь и позор на весь мир. Эти буксиры ничем помочь не могут даже теоретически.
Дальше еще интересней. Почему танкер лежит на боку? Потому, что у него пробит корпус с правого борта и туда натекло несколько тысяч тон воды. Если даже предположить, что каким то чудом чахлые буксирчики его поставят на ровный киль, танкер, то огромная пробоина никуда от этого не денется. Он просто утонет еще раз, но уже на большей глубине.
Полнейшая профанация и просирание бюджетных денег. Бо «мудрое» Зе недовольно. Позорище нации, одни дебилы и жополизы
"За что Зеленский не берется
Все превращается в говно.
А если за говно берется
То просто тратит меньше сил...".
три крейсера если дадут полный ход, то, может и стронут эту железяку с места.
Хотя проще подвести домкраты с той стороны, на которой он лежит.
Но сначала откачать топливо.
Тролли Пригожина из Санкт-Петербурга по лубянским методичкам «разгоняют волну», что «президент Дональд Трамп устал от Украины и прекращает финансовую и военную помощь».
Соединённые Штаты Америки продолжают поставлять для Вооруженных Сил Украины противотанковые ракеты для комплексов «Javelin», боеприпасы и оборудование на $ 60 миллионов (долларов). Ценный груз доставляется
в Одессу по воздуху и морским путем.
Одесситы за годы войны с Московией научились различать воинские звания офицеров НАТО. Пассажиры, вылетающие из одесского аэропорта, часто встречаются с англоязычными офицерами, группами прибывающими в Южную Жемчужину. Отсюда гости отправляются автобусами на военные базы НАТО расположенные под Очаковом и Бердянском, где проходит модернизация нескольких украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность американским военным кораблям-ракетоносцам и самолетам патрулировать побережье вблизи оккупированного россиянами Крыма.
Из окон второго этажа аэровокзала можно увидеть, как по рулежной полосе с небольшими интервалами катятся огромные грузовые самолеты C 130 YMC 130H Lockheed Hercules (Геркулес), а рабочие в синих комбинезонах выгружают из грузовых отсеков прибывших самолетов какие-то брезентовые мешки, цинковые коробки и зеленые деревянные ящики.
Также сейчас идет интенсивная подготовка к предстоящим учениям «Си Бриз-2020», в котором примут участие представители 20 стран антироссийской коалиции, среди которых впервые будут военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
Расширение стран, участников коалиции связано с тем, что у этих держав имеются нерешенные территориальные претензии к Московии.
Эти учения призваны дать понять кремлевским старцам, что если кооператив «ОЗЕРО» двинет свои танковые дивизии в прибалтийские страны, Белоруссию, Украину и Польшу, то шутить с ними никто не будет. На патронах и снарядах для русских медведей НАТО экономить не будет.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс в своем докладе подтвердил предоставление Украине новых снайперских систем, боеприпасов и систем для ВМС, для отражения атак российских православных оккупантов на востоке Украины и на побережье Азовского моря.
Тем временем два военных американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика «B-1B Lancer» с крылом изменяемой стреловидности поднявшись с авиабазы Эллсворт, недавно совершили дальний стратегический перелёт над Европой и Черноморским регионом. Смертельного груза на этот раз на борту самолетов не было, но в салоне самолета была установлена спецаппаратура, которая зафиксировала на Перекопском перешейке большое скопление российских танков Т-34, прибывших из Лаоса и военных автомобилей «Газ-51».
Совсем недавно московские политики в лице Владимира Жириновского относились скептически и высмеивали в своих выступлениях американские подержанные «Хамви» (высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство), подаренные американцами военным ВСУ, то сейчас генералам Сергея Кунжутовича Шойгу уже не до смеха.
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе).
Штаты уже устали от постоянной лжи министра наружных дел РФ господина Сергея Лаврова и предпримут адекватные меры для того, чтобы Москва прекратила «борзеть» в Азово-Черноморском регионе.
https://censor.net/comments/locate/3161249/01921542-****-73e3-8ee3-090bb6255f96
У судна должна быть страховка, покрывающая расходы и штрафы по загрязнению топливом и грузом. Где это???
Почему судно на момент аварии имело 3 человека на борту??? Есть нормы минимального количества экипажа, там никак не могло быть три человека на международных рейсах. Минимум 8. Как это ****** под флагом Молдовы вообще оказалось в Одессе, почему оно там оставалось, вот в чем вопрос к начальничкам в больших зеленых кабинетах