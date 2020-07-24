Буксиры не смогли поднять затонувший танкер Delfi в Одессе, - ОГА. ФОТО

Сегодня в Одессе буксиры не смогли поднять затонувший танкер Delfi.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы Одесской ОГА Максима Куцего.

"Подготовительные работы по переворачиванию судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - написал чиновник.

Куцый отметил, что ОГА совместно с Администрацией морских портов Украины и Министерством инфраструктуры готовится к принудительному поднятия судна, чтобы убрать танкер с городского пляжа, если это не сделает владелец,

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.

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