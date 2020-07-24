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Буксири не змогли підняти затонулий танкер Delfi в Одесі, - ОДА. ФОТО

Сьогодні в Одесі буксири не змогли підняти затонулий танкер Delfi.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови Одеської ОДА Максима Куцого.

Буксири не змогли підняти затонулий танкер Delfi в Одесі, - ОДА 01

"Підготовчі роботи з перекидання судна на рівний кіль тривали практично весь день. Підрядна організація виявилася технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів. Операція продовжиться завтра. Судновласник поки користується правом самостійного підняття танкера", - написав чиновник.

Куций зазначив, що ОДА спільно з Адміністрацією морських портів України та Міністерством інфраструктури готується до примусового підняття судна, щоб прибрати танкер з міського пляжу, якщо це не зробить власник.

Дивіться також: Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Дивіться також: Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.

Читайте також: Судновласник ще раз спробує підняти затонулий танкер Delfi, у випадку невдачі цим займеться АМПУ, - Шмигаль

Автор: 

Одеса (5495) танкер (343) Куций Максим (56)


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Топ коментарі
+29
Яскравий приклад самої партії зє малоросів та їх атамана.
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24.07.2020 22:16
+28
Не подскажете какую очередную дату ультиматума назначал импотентный президент?
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24.07.2020 22:21
+18
Зе и Слуги - ИМПОТЕНТЫ!
Он сам признался.
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24.07.2020 22:26
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Надо просто пригласить иностранцев, которые не будут имитировать процесс.
Турки, скорее всего, имеют всё что надо, возьмут понятные деньги и вложатся в понятные сроки.
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25.07.2020 00:26 Відповісти
Еще бы лет 10 подождали...
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25.07.2020 00:40 Відповісти
Давно потрібно було конфіскувати це судно і арештувати судновласника і формального і реального, відразу після аварії і відразу почати ліквідацію екологічної катастрофи, щоб до літа течія та відповідні служби змили нафтопродукти з пляжів Одеси! Але все зробили по дебільному!
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25.07.2020 16:19 Відповісти
Пригласите специалистов из других стран. Украинцам это явно не под силу, все пропили за 30 лет.
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25.07.2020 00:48 Відповісти
скоріше вигнали спеців за кордон, а тепер займаються пошуком зрадників. Це безвідмовна технологія. Але все значно гірше, занепад країни, зменшення населення, вічний пошук ворогів, улесливі обіцянки перед виборами. Хіба не так?
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25.07.2020 01:03 Відповісти
Я и есть такой спец. В Украине, среди этих *********, рулящих в морской сфере, я бы ни за какую зарплату работать не стал. Работать среди этих мудаков - это край, верх не уважения к себе.
Теперь по делу. Операция по «подьему» Delfi была обречена на «успех». Собственно говоря, никакой операции по подьему не было и не будет. На фото видны 2 портовых буксира, с упором на гаке максимум 70 тон каждый. Затонувший танкер сам по себе весит 1000 тон. Плюс вес влившейся в него морской воды. Плюс трение о грунт и камни. Полнейшая не профессиональная чушь и позор на весь мир. Эти буксиры ничем помочь не могут даже теоретически.
Дальше еще интересней. Почему танкер лежит на боку? Потому, что у него пробит корпус с правого борта и туда натекло несколько тысяч тон воды. Если даже предположить, что каким то чудом чахлые буксирчики его поставят на ровный киль, танкер, то огромная пробоина никуда от этого не денется. Он просто утонет еще раз, но уже на большей глубине.
Полнейшая профанация и просирание бюджетных денег. Бо «мудрое» Зе недовольно. Позорище нации, одни дебилы и жополизы
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25.07.2020 12:04 Відповісти
Бубочка особисто тягнув за канатика, але канатик привязали не там, та й не до танкера. А бідося думає, що ж це так боляче у матні?
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25.07.2020 01:10 Відповісти
Як казав один російський "покійняка", (доволі розумний, між іншим), на прізвище Чорномирдін, "Хотєлі, как лучше, а получилось, как всегда...". "Блазень", за звичкою, у всьому шукає позитивного піару... Так і тут - оголосив, що бере підняття танкеру під свій особистий контроль... (Цікаво, а Обама оголошував, що бере під свій особистий контроль ліквідацію наслідків урагану "Катріна"? Так у нього ж розуму більше, і радниками були не Єрмаки з Шмигалями...)....

"За что Зеленский не берется
Все превращается в говно.
А если за говно берется
То просто тратит меньше сил...".
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25.07.2020 07:13 Відповісти
Там американцы проводять учения, у них есть и канатики, и буксирчики, и крейсерочки -
три крейсера если дадут полный ход, то, может и стронут эту железяку с места.
Хотя проще подвести домкраты с той стороны, на которой он лежит.
Но сначала откачать топливо.
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25.07.2020 01:31 Відповісти
Военно-морские силы Украины получили участок земли под Одессой в городе Южном, на котором планируется построить здание штаба «Си Бриза» на постоянной основе. Во время ежегодных учений в Черном море в штабе будут работать около 200 военнослужащих из разных стран участниц НАТО, а постоянный персонал военного объекта составит 15 україномовних співробітників.
Тролли Пригожина из Санкт-Петербурга по лубянским методичкам «разгоняют волну», что «президент Дональд Трамп устал от Украины и прекращает финансовую и военную помощь».
Соединённые Штаты Америки продолжают поставлять для Вооруженных Сил Украины противотанковые ракеты для комплексов «Javelin», боеприпасы и оборудование на $ 60 миллионов (долларов). Ценный груз доставляется
в Одессу по воздуху и морским путем.
Одесситы за годы войны с Московией научились различать воинские звания офицеров НАТО. Пассажиры, вылетающие из одесского аэропорта, часто встречаются с англоязычными офицерами, группами прибывающими в Южную Жемчужину. Отсюда гости отправляются автобусами на военные базы НАТО расположенные под Очаковом и Бердянском, где проходит модернизация нескольких украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность американским военным кораблям-ракетоносцам и самолетам патрулировать побережье вблизи оккупированного россиянами Крыма.
Из окон второго этажа аэровокзала можно увидеть, как по рулежной полосе с небольшими интервалами катятся огромные грузовые самолеты C 130 YMC 130H Lockheed Hercules (Геркулес), а рабочие в синих комбинезонах выгружают из грузовых отсеков прибывших самолетов какие-то брезентовые мешки, цинковые коробки и зеленые деревянные ящики.
Также сейчас идет интенсивная подготовка к предстоящим учениям «Си Бриз-2020», в котором примут участие представители 20 стран антироссийской коалиции, среди которых впервые будут военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
Расширение стран, участников коалиции связано с тем, что у этих держав имеются нерешенные территориальные претензии к Московии.
Эти учения призваны дать понять кремлевским старцам, что если кооператив «ОЗЕРО» двинет свои танковые дивизии в прибалтийские страны, Белоруссию, Украину и Польшу, то шутить с ними никто не будет. На патронах и снарядах для русских медведей НАТО экономить не будет.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс в своем докладе подтвердил предоставление Украине новых снайперских систем, боеприпасов и систем для ВМС, для отражения атак российских православных оккупантов на востоке Украины и на побережье Азовского моря.
Тем временем два военных американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика «B-1B Lancer» с крылом изменяемой стреловидности поднявшись с авиабазы Эллсворт, недавно совершили дальний стратегический перелёт над Европой и Черноморским регионом. Смертельного груза на этот раз на борту самолетов не было, но в салоне самолета была установлена спецаппаратура, которая зафиксировала на Перекопском перешейке большое скопление российских танков Т-34, прибывших из Лаоса и военных автомобилей «Газ-51».
Совсем недавно московские политики в лице Владимира Жириновского относились скептически и высмеивали в своих выступлениях американские подержанные «Хамви» (высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство), подаренные американцами военным ВСУ, то сейчас генералам Сергея Кунжутовича Шойгу уже не до смеха.
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе).
Штаты уже устали от постоянной лжи министра наружных дел РФ господина Сергея Лаврова и предпримут адекватные меры для того, чтобы Москва прекратила «борзеть» в Азово-Черноморском регионе.
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25.07.2020 09:04 Відповісти
Портовський бункеровщик взагалі не призначений для виходу в море, він працює тільки в акваторії потра де немає хвиль, тому зрозуміло що таке судно і до того ж без працюючого двигуна і без баласту не може самостійно маневрувати в морі! Сам факт виходу в море перед штормом на такому судін - це злочин! Але мафія погнала моряків в море, бо має проходити російський танкер, з якого мають злити бензин для місцевих заправок! СБУ має арештувати всіх причетних до контрабанди бензину в Одесу, фактичного власника судна та всіх хто наймав моряків та контролював контрабанду! Не складно зрозуміти що цей портовський бункеровщик всі прекрасно знають і про контрабанду бензину теж всі прекрасно знають від прикордонників до митників і самих СБУшників!
https://censor.net/comments/locate/3161249/01921542-****-73e3-8ee3-090bb6255f96
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25.07.2020 05:22 Відповісти
а сначала откачать топливо не пробовали?
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25.07.2020 06:53 Відповісти
яскрава імітація бурної діяльності нової влади одесчини
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25.07.2020 07:15 Відповісти
Дюк в опасности. Тетя Циля из Одессы жалуется, шо на «Привозе» сегодня подскочили цены в сторону увеличения. «Зеленая команда» уже взяла украинский Банк! Гривна, после увольнения Главы Национального Банка Украины, пана Якова Смолия - обрушилась!!! По всем признакам видно, что еврей из Кривого Рога приступил к уничтожению финасовой системы Украины и по команде бородатого «папика» из Днепра двигает Украину к дефолту. Дальше будет захват «Укрпочты», телеграфа, Интернета и залп из гарматы фрегата «Гетьмана Сагайдачного» по памятнику Дюку в Одессе. Беня вернулся из Израиля в Украину сразу же после избрания велосипедиста из Кривого Рога президентом. Олигарх преследует в Украине меркантильные цели: возвратить «Приватбанк» и продолжать грабить экономику Украины. Если получится, то и продать Украину Путину за сто миллиардов долларов. Под прикрытием Портнова (Казбека) «смотрящий» из Днепра теперь это делает открыто, уже не стесняясь. Механизмов защиты от еврея почти нет. И тогда на защиту Украины выступила американская Фемида. Суд США заблокировал вклады владельца Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и выдал Игалю $ 20.00 долларов на сутки, для оплаты его обедов в элитных ресторанах. Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен». Население Украины сейчас находится в ступоре и выясняет, какую должность в Правительстве Украины занимает гражданин Израиля - Игаль Валерьевич Коломойский? «Один из богатейших людей в Украине Игорь Коломойский высказался за дефолт в Украине. По убеждению олигарха, Украина должна поступить, как Греция и Аргентина. Грецию Коломойский назвал примером для Украины относительно взаимоотношений с кредиторами». Источник: https://24tv.ua/ru/kolomojskij_hochet_chtoby_zelenskij_objavil_defolt_v_ukraine_n1158467
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25.07.2020 09:06 Відповісти
Вы знаете в чем проблема? Этот Delfi вообще не должен был находится в территориальных водах Украины. Ни минуты. Но он находился много лет. Во первых, все суда совершающие международные рейсы ( флаг на танкере Молдовы, значит международный рейс) должно иметь банковскую гарантию, о том, что банк гарантирует, что в случае крушения, судовладелец получит от банка кредит на покрытие расходов по удалению обломков / подьему и буксировке. И где это??? Почему подьемом занимаются дилетанты, а не специальная профильная компания? Ведь у судовладельца же есть и страховка, и банковские гарантии. А господа зеленая власть, где это???
У судна должна быть страховка, покрывающая расходы и штрафы по загрязнению топливом и грузом. Где это???
Почему судно на момент аварии имело 3 человека на борту??? Есть нормы минимального количества экипажа, там никак не могло быть три человека на международных рейсах. Минимум 8. Как это ****** под флагом Молдовы вообще оказалось в Одессе, почему оно там оставалось, вот в чем вопрос к начальничкам в больших зеленых кабинетах
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25.07.2020 12:21 Відповісти
Какая власть такие и исполнители!! Зедебилы, блин, есть Зедебилы!! Что касается хозяина этой баржи, то не сомневайтесь, что это один из крупных олигархов Одессы. А хозяин -модованин, и молдавская приписка, это просто дешёвое прикрытие..для лохов!! Это судно-баржа, как летучий голландец, уже более 15-20 лет занимается незаконной перевозкой ГСМ из Румынии во все южные регионы и порты Украины, от Дуная до Мариуполя. Все об этом знают и все молчат, потому, что все в доле. И таможня, и пограничники, и СБУ и капитания порта,и экология и МВФ и конечно нынешняя власть ""слуг народа" и прочие контролирующие органы. Каждый из перечисленных имеет свой кусок пирога, поэтому и такой результат!! То ли ещё будет, пока этот безграмотный-еврей-клоун Зеленский , из кривого рога является президентом Украины, а вор -коломойский его экспертом!!
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25.07.2020 13:25 Відповісти
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