Буксири не змогли підняти затонулий танкер Delfi в Одесі, - ОДА. ФОТО

Сьогодні в Одесі буксири не змогли підняти затонулий танкер Delfi.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови Одеської ОДА Максима Куцого.

"Підготовчі роботи з перекидання судна на рівний кіль тривали практично весь день. Підрядна організація виявилася технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів. Операція продовжиться завтра. Судновласник поки користується правом самостійного підняття танкера", - написав чиновник.

Куций зазначив, що ОДА спільно з Адміністрацією морських портів України та Міністерством інфраструктури готується до примусового підняття судна, щоб прибрати танкер з міського пляжу, якщо це не зробить власник.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.

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