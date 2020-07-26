В Харькове возле автомойки взорвали гранату РГД-5, - Нацполиция. ФОТО
В Харькове вблизи автомойки по ул.Глебовская произошел взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Владелец автомойки обнаружил, что в здании разбиты окна и поврежден фасад и сообщили об этом правоохранителям.
"В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5", - говорится в сообщении.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Топ комментарии
+8 Стрелок
показать весь комментарий26.07.2020 15:26 Ссылка
+6 Петр Петрович Гарин
показать весь комментарий26.07.2020 15:37 Ссылка
+2 Alexander Bereznuk #425456
показать весь комментарий26.07.2020 15:32 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боевики "ЛНР" начали наступление: захвачен почти километр "серой зоны" на Донбассе
https://www.dialog.ua/war/212176_1595764374
І почати процедуру імпічменту Зеленського і відкриття на нього карної справи за Державну зраду.
Видимо с кем не договорился или хотят отжать.
PS/ как это по европейски. Обычная картина...
Из Ютьюба....
КГБсты,вы чего такие пугливые?Подумаешь Украина закупит дронов Байрактаров штук 100
Хабаровские голуби не останутся без ужина https://youtu.be/gxbucYEOxtk