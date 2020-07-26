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Новости Силовики
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В Харькове возле автомойки взорвали гранату РГД-5, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове вблизи автомойки по ул.Глебовская произошел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Харькове возле автомойки взорвали гранату РГД-5, - Нацполиция 01

Владелец автомойки обнаружил, что в здании разбиты окна и поврежден фасад и сообщили об этом правоохранителям.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5", - говорится в сообщении.

В Харькове возле автомойки взорвали гранату РГД-5, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный мужчина зашел в магазин с боевой гранатой и угрожал перекрыть дорожное движение в райцентре в Запорожской области, - полиция. ФОТО

В Харькове возле автомойки взорвали гранату РГД-5, - Нацполиция 03

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Также читайте: На Донетчине у пассажира автобуса, следовавшего в Харьков, изъяты гранаты и тротил, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взрыв (6797) граната (1008) Нацполиция (16552) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7555)


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Топ комментарии
+8
полтавский Рембо дошел уже до Харькова?
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26.07.2020 15:26
+6
це повинні озвучити офіційно в ВР України.
І почати процедуру імпічменту Зеленського і відкриття на нього карної справи за Державну зраду.
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26.07.2020 15:37
+2
без гранаты он уже не опасен...и зачем ему самоубийством заниматься?..непонятно
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26.07.2020 15:32
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полтавский Рембо дошел уже до Харькова?
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26.07.2020 15:26 Ответить
без гранаты он уже не опасен...и зачем ему самоубийством заниматься?..непонятно
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26.07.2020 15:32 Ответить
Оск4олки РГДшки нашли, интересно а где остатки запала ( в основном самая целея деталь, что УЗРГ, УЗРГМ,УЗРГМ-2))
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26.07.2020 15:37 Ответить
Пробегая мимо случайно выронил?
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26.07.2020 15:53 Ответить
Себе прикупить.... Мне вчера в магазине по хамски сигареты продали....))))
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26.07.2020 15:32 Ответить
Если это автомойка, куда попали осколки гранаты... то тогда, я Папа Римский
В Харькове возле автомойки взорвали гранату РГД-5, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9312
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26.07.2020 15:33 Ответить
ЗЕ-перемирье

Боевики "ЛНР" начали наступление: захвачен почти километр "серой зоны" на Донбассе
https://www.dialog.ua/war/212176_1595764374
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26.07.2020 15:34 Ответить
це повинні озвучити офіційно в ВР України.
І почати процедуру імпічменту Зеленського і відкриття на нього карної справи за Державну зраду.
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26.07.2020 15:37 Ответить
Запугивают(предупреждают) хозяина автомойки.
Видимо с кем не договорился или хотят отжать.
PS/ как это по европейски. Обычная картина...
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26.07.2020 15:38 Ответить
Никогда не обольщайся хорошему отношению к *****..., 73%...,тебе обязательно найдут замену,как будто тебя и не было....,У Чаушеску было перед расстрелом 98 %...
Из Ютьюба....
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26.07.2020 15:41 Ответить
Макаков типа изловит падлеца и скажет, что это был ветеран АТО.
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26.07.2020 15:44 Ответить
Кремлевских хмырей сильно обеспокоило военное сотрудничество Анкары и Киева,четырехдевный визит министра национальной обороны Турции в Киев наносит непоправиный удар по РАБссии...
КГБсты,вы чего такие пугливые?Подумаешь Украина закупит дронов Байрактаров штук 100
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26.07.2020 15:49 Ответить
Сенатор ты Ютюб мониторишь?Накидай москалям в чат ободряющих и нескушных идей
Хабаровские голуби не останутся без ужина https://youtu.be/gxbucYEOxtk
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26.07.2020 15:57 Ответить
РЕЖИССЕРЫ #УЕВЫ! СРОЧНО УСИЛИТЬ, УВЕЛИЧИТЬ И ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ! СПАСИБО ХОТЬ ДОМА НЕ ВЗРЫВАЮТ КАК НА ЗАСРАШКЕ.
У Харкові біля автомийки підірвали гранату РГД-5, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8859
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26.07.2020 16:43 Ответить
Это старая когда то окраина Харькова----Журавлёвка. Рядом армянская церковь, Рост. Там начались работы вдоль метромоста по строительству автодороги. Может и конкуренты. Место уже живое---а станет и богатое. Развязка там давно просится.
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26.07.2020 19:29 Ответить
А где можно купить гранаты? Я так понимаю, они в свободной продаже?
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26.07.2020 19:33 Ответить
 
 