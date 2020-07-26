В Харькове возле автомойки взорвали гранату РГД-5, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове вблизи автомойки по ул.Глебовская произошел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Владелец автомойки обнаружил, что в здании разбиты окна и поврежден фасад и сообщили об этом правоохранителям.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5", - говорится в сообщении.

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В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

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