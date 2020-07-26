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Новини Силовики
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У Харкові біля автомийки підірвали гранату РГД-5, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові поблизу автомийки на вул.Глібовська стався вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Харкові біля автомийки підірвали гранату РГД-5, - Нацполіція 01

Розбиті шибки у будівлі автомийки на вулиці Глібовській та пошкоджений фасад виявив власник та повідомив до поліції 26 липня о 12:40. 

За адресою виїжджали слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.

У Харкові біля автомийки підірвали гранату РГД-5, - Нацполіція 02

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У Харкові біля автомийки підірвали гранату РГД-5, - Нацполіція 03


Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5. В результаті події ніхто з громадян не постраждав. 

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вибух (4509) граната (799) Нацполіція (15264) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Харків (5672)


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Топ коментарі
+8
полтавский Рембо дошел уже до Харькова?
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26.07.2020 15:26
+6
це повинні озвучити офіційно в ВР України.
І почати процедуру імпічменту Зеленського і відкриття на нього карної справи за Державну зраду.
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26.07.2020 15:37
+2
без гранаты он уже не опасен...и зачем ему самоубийством заниматься?..непонятно
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26.07.2020 15:32
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полтавский Рембо дошел уже до Харькова?
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26.07.2020 15:26 Відповісти
без гранаты он уже не опасен...и зачем ему самоубийством заниматься?..непонятно
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26.07.2020 15:32 Відповісти
Оск4олки РГДшки нашли, интересно а где остатки запала ( в основном самая целея деталь, что УЗРГ, УЗРГМ,УЗРГМ-2))
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26.07.2020 15:37 Відповісти
Пробегая мимо случайно выронил?
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26.07.2020 15:53 Відповісти
Себе прикупить.... Мне вчера в магазине по хамски сигареты продали....))))
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26.07.2020 15:32 Відповісти
Если это автомойка, куда попали осколки гранаты... то тогда, я Папа Римский
В Харькове возле автомойки взорвали гранату РГД-5, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9312
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26.07.2020 15:33 Відповісти
ЗЕ-перемирье

Боевики "ЛНР" начали наступление: захвачен почти километр "серой зоны" на Донбассе
https://www.dialog.ua/war/212176_1595764374
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26.07.2020 15:34 Відповісти
це повинні озвучити офіційно в ВР України.
І почати процедуру імпічменту Зеленського і відкриття на нього карної справи за Державну зраду.
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26.07.2020 15:37 Відповісти
Запугивают(предупреждают) хозяина автомойки.
Видимо с кем не договорился или хотят отжать.
PS/ как это по европейски. Обычная картина...
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26.07.2020 15:38 Відповісти
Никогда не обольщайся хорошему отношению к *****..., 73%...,тебе обязательно найдут замену,как будто тебя и не было....,У Чаушеску было перед расстрелом 98 %...
Из Ютьюба....
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26.07.2020 15:41 Відповісти
Макаков типа изловит падлеца и скажет, что это был ветеран АТО.
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26.07.2020 15:44 Відповісти
Кремлевских хмырей сильно обеспокоило военное сотрудничество Анкары и Киева,четырехдевный визит министра национальной обороны Турции в Киев наносит непоправиный удар по РАБссии...
КГБсты,вы чего такие пугливые?Подумаешь Украина закупит дронов Байрактаров штук 100
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26.07.2020 15:49 Відповісти
Сенатор ты Ютюб мониторишь?Накидай москалям в чат ободряющих и нескушных идей
Хабаровские голуби не останутся без ужина https://youtu.be/gxbucYEOxtk
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26.07.2020 15:57 Відповісти
РЕЖИССЕРЫ #УЕВЫ! СРОЧНО УСИЛИТЬ, УВЕЛИЧИТЬ И ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ! СПАСИБО ХОТЬ ДОМА НЕ ВЗРЫВАЮТ КАК НА ЗАСРАШКЕ.
У Харкові біля автомийки підірвали гранату РГД-5, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8859
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26.07.2020 16:43 Відповісти
Это старая когда то окраина Харькова----Журавлёвка. Рядом армянская церковь, Рост. Там начались работы вдоль метромоста по строительству автодороги. Может и конкуренты. Место уже живое---а станет и богатое. Развязка там давно просится.
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26.07.2020 19:29 Відповісти
А где можно купить гранаты? Я так понимаю, они в свободной продаже?
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26.07.2020 19:33 Відповісти
 
 