У Харкові біля автомийки підірвали гранату РГД-5, - Нацполіція. ФОТО
У Харкові поблизу автомийки на вул.Глібовська стався вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Розбиті шибки у будівлі автомийки на вулиці Глібовській та пошкоджений фасад виявив власник та повідомив до поліції 26 липня о 12:40.
За адресою виїжджали слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.
Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5. В результаті події ніхто з громадян не постраждав.
Топ коментарі
+8 Стрелок
показати весь коментар26.07.2020 15:26 Посилання
+6 Петр Петрович Гарин
показати весь коментар26.07.2020 15:37 Посилання
+2 Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар26.07.2020 15:32 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боевики "ЛНР" начали наступление: захвачен почти километр "серой зоны" на Донбассе
https://www.dialog.ua/war/212176_1595764374
І почати процедуру імпічменту Зеленського і відкриття на нього карної справи за Державну зраду.
Видимо с кем не договорился или хотят отжать.
PS/ как это по европейски. Обычная картина...
Из Ютьюба....
КГБсты,вы чего такие пугливые?Подумаешь Украина закупит дронов Байрактаров штук 100
Хабаровские голуби не останутся без ужина https://youtu.be/gxbucYEOxtk