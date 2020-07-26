У Харкові біля автомийки підірвали гранату РГД-5, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові поблизу автомийки на вул.Глібовська стався вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Розбиті шибки у будівлі автомийки на вулиці Глібовській та пошкоджений фасад виявив власник та повідомив до поліції 26 липня о 12:40.

За адресою виїжджали слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.

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Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5. В результаті події ніхто з громадян не постраждав.

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